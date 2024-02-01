Ольга Птицева — о кровавом славянском фольклоре, поколенческом разрыве и писательской «насмотренности»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — писательница Ольга Птицева

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Птицевой

Ольга Птицева — одна из самых ярких русскоязычных писательниц в направлении Young Adult. В 2016 году вышла ее первая книга «После огня» под псевдонимом Олли Вингет. Но признание к ней пришло, когда она перешла из издательства АСТ в Popcorn Books, где в 2021 году опубликовала роман «Выйди из шкафа». Затем последовали переиздания дилогии «Хроники болотного края» и романа «Там, где цветет полынь», по которому в прошлом году был снят сериал. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова пообщалась с Ольгой Птицевой о ее книгах и об особенностях писательской кухни.

От девочки с Чукотки до жизни в Москве

Ольга Птицева родилась в 1991 году на Чукотке. Все свое детство она провела на Крайнем Севере в маленьком поселке золотодобытчиков Певек. Постепенно люди оттуда уезжали, семья Птицевой покинула это место одной из последних. В 10 лет Ольга переехала вместе с бабушкой в Тульскую область, где окончила школу. А потом отправилась в Москву для учебы в университете на юриста. И даже какое-то время работала по специальности.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Но одно трагическое событие изменило ход вещей. Ольга сломала ногу и оказалась ограничена не только в движении, но и в социальной активности. Тогда она пересмотрела свои взгляды на жизнь и поняла, чего от нее хочет. А хотела она заниматься писательством. Но сначала Ольга отдала предпочтение вовсе не прозе. Первые ее публикации — это сборники стихотворений. Так с 2012—2014 годов она начала заниматься творчеством.

Писательница Ольга Птицева:

— Этот путь можно назвать путем героя от неожиданного стука в дверь в виде перелома кости до обретения наставников, друзей и некоего эликсира, которым сейчас можно назвать мои книги.

Писательская «насмотренность»

Литературное направление Young Adult сейчас одно из самых популярных в России. На книжном рынке оно представлено как зарубежными авторами, так и русскоязычными. Причем среди русскоязычных каждый месяц появляются все новые и новые имена. Но количество далеко не всегда означает качество. И даже интересная история не всегда хорошо написана. Ольга Птицева сильно выделяется на фоне других писателей в направлении Young Adult именно своим чувствованием языка. Ее текст плотный и полон деталей, но при этом не отягощен ими. Она хорошо играет со словесными конструкциями, создавая в тексте кинематографическую динамику и легкость.

Предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Птицевой

Писательница Ольга Птицева:

— Мне кажется, очень важно много читать, особенно если работаешь со словом и пишешь. Я все детство провела с книжками, поскольку была одиноким подростком. Меня очень поддерживали книги Крапивина, Каверина, Макса Фрая. Все, что я могла найти в нашем небольшом городочке, я читала. Это дало мне текстовую опору. Сейчас я стараюсь читать своих коллег. Я обожаю прозу тридцатилетних. Это источник сил, смыслов и красоты.

Но, кроме этого, Ольга Птицева отмечает большую роль наблюдательности. Она считает это одним из самых важных писательских навыков. Поскольку мир вокруг нас огромный, с большим количеством деталей и сюжетов. «Подглядывать, подсматривать, записывать и переплавлять все это в текст — мое любимое занятие», — сказала Ольга Птицева.

Огромная пропасть между «отцами» и «детьми»

В романе «Выйди из шкафа» писательница поднимает важные для молодого поколения темы — зависимости, психического здоровья, идентичности, феминизма, детской травмы и кризиса маскулинности. Сложно представить, чтобы об этом писали авторы предыдущего поколения. Писатели не то чтобы не считали эти темы неважными, они в принципе не возникали в поле зрения. Складывается впечатление, что поколенческий разрыв между современными «отцами» и «детьми» не просто огромный. Он превратился в пропасть, которая будет только расширяться. Ольга Птицева связывает это с тем, что современные тридцатилетние сформировались уже в «нулевые» — свободное и «сытное» время.

realnoevremya.ru /Динар Фатыхов

Писательница Ольга Птицева:

— Мы смогли позволить себе смотреть вглубь, а не постоянно спасать свою жизнь, бороться за место под солнцем. Возможно, это помогло нам немного замедлиться. А еще мне кажется, что развитие психотерапии тоже дает нам точку, через которую можно посмотреть внутрь. Я сама третий год в терапии, и это моя большая опора и большая помощь, в том числе в письме. Кстати, на Западе это все было в точке актуальности намного раньше и доходит до нас только сейчас, вызывая бурные споры и дискуссии. Для всего мира понятие «новой этики» давно уже не новое. А для нас пока еще в новинку.

Кровавый славянский фольклор

В дилогию «Хроники болотного края» входят два романа Ольги Птицевой — «Сестры озерных вод» и «Брат болотного края». В их основе лежит славянский фольклор с элементами магического реализма. В последний год многие русскоязычные авторы выстраивали сюжеты своих книг на основе мифологии и народных легенд. Но большинство придумывали слишком романтическую и слащавую версию славянского фольклора. «Хроники болотного края» сильно отличаются. Они мрачные, и погружают читателя на самое дно русской хтони.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Писательница Ольга Птицева:

— Фольклор — это огромный источник сюжетов, образов и фактуры. Но он очень отличается от тех сказок, к которым мы привыкли. Фольклор отражал реальную жизнь людей, а она была сложной, тяжелой и, порой, жестокой. Поэтому фольклор такой кровавый. В славянском фольклоре сюжетная зацепка — заложенные покойники. Болотные твари — это люди, которых похоронили неправильно, убили, предали, не успели крестить. Меня это очень вдохновляет, потому что я чувствую с фольклором большую связь. Если посмотреть на то, из чего мы выросли, то можно очень многое объяснить в укладе жизни современного человека.

Ольга Птицева рассказала, что когда она работала над дилогией «Хроники болотного края», ей было очень интересно поработать со славянским фольклором. С одной стороны, ее привлекал фольклор как жестокий, кровавый и очень поэтичный. С другой — ей хотелось разобраться в том, как формируются авторитарные, закрытые секты, в том числе семейные. «Когда небольшая группа людей оказывается в изоляции, начинает жить по каким-то особым, неоднозначным правилам, как быстро они расчеловечиваются и теряют границы, если это принимается как должное», — подытожила Ольга Птицева.

Кроме этого, мы поговорили с Ольгой о том, можно ли зарабатывать на жизнь только писательством, сколько платят издательства и книжные digital-сервисы, о романе «Там, где цветет полынь» и его сериальной экранизации, а также о новой книге Птицевой — антиутопии «Двести третий день зимы».

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».