«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 64-я: «Капка»

Как выглядит заброшенная татарская деревня в Пермском крае

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Короткометражный фильм «Капка»(«Ворота»)/youtube.com, аккаунт «Татар Кино»

Смотрим короткометражный фильм «Капка» («Ворота») 2016 года, в котором Насур Юрушбаев, в некотором смысле, играет себя — татарина, вернувшегося из Германии домой. С ним в кадре — две татарские актрисы, одна из которых не часто появляется на экране, а другая в том же году стала режиссером.

Почти автобиография



Интересно, что как раз в том году Юрушбаев и приехал из-за границы и начал жить в Барды. Мы писали об этом режиссере — он родился в деревне Чалково Бардымского района Пермском края, учился в КГУ, а в 1988-м уехал в Германию, где стал оператором. А потом решил вернуться домой. Про отчий дом он снял в 2017-м фильм «Нигез йорт». Кроме того, Юрушбаев делал документальные фильмы, к примеру, «Два узника: Джавит и Вальтер» о двух военнопленных, татарине Джавите Кузееве и немце Вальтере Ольшевском. Давно не было слышно о судьбе картины по его сценарию о Мусе Джалиле, которую купила компания «Синема Продакшн», снимавшая «Собибор» Константина Хабенского.



Фильм «Капка» делал Фарид Давлетшин. Нам он известен как автор картины «Күк капусы ачылганда» об актере, который общается с Тукаем. Или «Рудольф Нуриев. Рудик» о юности легендарного танцора балета, снятого по сценарию Рабита Батуллы.



Недавно снявшийся в дебютной полнометражке сына «Бери да помни» 85-летний Рабит абый и для картины Давлетшина писал основу (которую потом дорабатывали Юрушбаев и режиссер). Это короткометражка, но длиной целых 44 минуты.



При этом тут играют в основном три актера. Юрушбаев — это главный герой Миннияр, который после многих лет жизни в Германии возвращается домой и в одной заброшенной деревне встречает бабушку Сарию.

Ее играет Наиля Гараева, выпускница студии при Казанском большом драматическом театре имени Качалова, которая и сейчас играет в Камаловском театре. Она не так много играла в кино. Вспоминается только дипломная картина Максима Швачко «Конец игры», снятого по мотивам одноименного рассказа Хулио Кортасара (сценарий писал будущий худрук театра «Экият» Ильгиз Зайниев, а оператором был Ильшат Рахимбай, еще не сделавший даже «Гастарбайтера», не говоря уже о «Микулае»).

Красив наш край



Если сам Юрушбаев снимал отчий дом в Башкортостане, то Давлетшин работал с ним тайге, в Пермском крае, в настоящей заброшенной деревне Кувья. Кроме того, съемки шли в Верхнеуслонском и Высокогорском районах Татарстана. Группу пугали, что рядом бродят медведи.

С кадров пристани Верхнего Услона и начинается фильм (здесь мы можем увидеть в эпизодической роли кассирши продюсера Наталью Топал). Герой красиво идет через поле подсолнухов, чтобы встретить бабулю на последней стадии жизни. С этого момента фильм идет на татарском языке (но с субтитрами). И это попытка снять кино не юмористическое, но драматическое и даже символистское.

У Сарии давным-давно пропал сын Искандер, ушедший на афганскую войну. Сария апа принимает Миннияра за него. А тот не открывает правды и начинает в ее доме жить. Длится эта идиллия до тех пор, пока из соседнего села не приходить проведать бабушку женщина по имени Джамиля — и вырубает героя подручными средствами. Вы ждете романтики — а вот и она, включая доблестное спасение женщины из воды. Но почему-то, возможно благодаря отсутствию юмористического настроя и общему мрачному настрою, даже полеты на квадрокоптере в конце оставляют благостное впечатление.

Джамилю, обладательницу солдатской стрижки, играет уроженка той самой Кувьи Фирюза Зинатуллина, актриса театра имени Кариева. В «Капка» она также числится режиссером.

Кроме того, в том же году она представила дебютный фильм «Гыйшык алмасы» («Яблоко любви») по сценарию (и под руководством) Давлетшина. Оператором-постановщиком и здесь, и на «Капка» был Михаил Соколов, таким образ Зинатуллина присоединилась к кинопроизводителям из родного татарского ТЮЗа. А главную роль в нем играл Рабит Батулла. Похоже, его тоже придется посмотреть.



