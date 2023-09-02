От неравенства к «демократическому социализму»

Французский экономист Тома Пикетти рассказывает историю демократии через призму постепенного преодоления неравенства

Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно демократической точке зрения, свободный рынок способствует индивидуальному благосостоянию и уменьшению общественного неравенства. По мнению французского экономиста Тома Пикетти, это не так. За столь радикальные высказывания его уже прозвали Карлом Марксом XXI века. Пикетти считает, что социальное государство и его прогрессивная налоговая система существенно снизили неравенство, вызванное конкурентным капитализмом. В новой книге «Краткая история равенства» он обосновывает свой тезис в духе его прошлой работы «Капитал в XXI веке», но в гораздо меньшем объеме.

Пикетти тщательно подходит к анализу данных. Он показывает, как высокие налоговые ставки на доходы и наследство значительно способствовали деконцентрации собственности. Пикетти представляет результаты международной исследовательской программы, посвященной доходам. Он опирается на Индекс человеческого развития Организации Объединенных Наций и анализирует архивы с данными по наследственным делам Франции, доказывающими тенденцию к уравниванию в период с 1918 по 1980 год.

С конца XVIII века по настоящее время мир становится все более равным, говорит Пикетти. Ключевую роль в снижении доминирующего неравенства сыграли профсоюзы. Принцип равенства — это наследие Французской революции. Он требовал фискальной основы, чтобы быть чем-то большим, чем просто обещание. Историк экономики Пикетти ссылается на связь, практически забытую экономистами.

В начале XXI века мир, каким бы несправедливым он нам ни казался, характеризуется гораздо большим равенством, чем в 1950 или 1900 году, которые, в свою очередь, во многих отношениях можно назвать более равноправными по сравнению с 1850 или 1780 годами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива по созданию социального государства исходила от бунтующих рабочих. Кабинеты развивающихся индустриальных наций находились в бедственном положении, но вынуждены были реагировать на укрепление социал-демократии. Так появились государственные страховые кассы. Ведь разрушение рабочего класса угрожало превратиться в новую, на этот раз пролетарскую революцию. В России большевики уже воплотили эту угрозу в жизнь.

Европейские элиты были дискредитированы Первой мировой войной, которую они развязали. Чтобы предотвратить политическое и экономическое отставание, они согласились с требованиями социал-демократических и профсоюзных оппонентов. Лучше социальные кассы, чем социализм, — такой была логика их действий. Социальное государство не основано на альтруизме старых элит. В ее основе общественная борьба угнетаемых слоев, находившихся в опасности еще большего ухудшения своего положения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Этот класс может отметить настоящий прогресс за рассмотренные 250 лет. В конце XVIII века читать и писать могли лишь около десяти процентов населения мира. Сегодня эта цифра составляет 85%. Средняя продолжительность жизни тогда составляла 26 лет, сейчас — 72 года. Расходы на образование в рассматриваемых странах увеличились в десять раз за указанный период. Если в начале XX века средний класс практически не существовал, то сейчас в странах северного полушария он составляет около 40% населения.

В Европе квалифицированные рабочие или служащие владеют имуществом (включая жилье) на сумму от 100 тыс. до 400 тыс. евро. Эти данные позволяют оценить разницу между настоящим временем и эпохой, когда рабочие должны были отправлять своих детей на ежедневные работы по 12 часов в шахту, чтобы они вносили свой вклад в семейное выживание.

Доля 1% самых богатых в общем объеме частной собственности сегодня вдвое ниже, чем сто лет назад, но при этом все равно примерно в 5 раз превышает долю собственности 50% самых бедных, которым на сегодняшний день принадлежит чуть более 5% от общего объема собственности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследования Пикетти анализируют архивные материалы, которые стали доступны публике буквально несколько лет назад. Ценность его работы заключается в том, что можно было увидеть разницу между Европой и США. В европейских странах на квалифицированных рабочих приходится в среднем 40% общественной собственности. Беднейшему слою приходится довольствоваться 5%, а верхний может наслаждаться 55%. В Соединенных Штатах на беднейшие слои приходится 2%, средний класс владеет 26%, а верхний — 72% национальной собственности.

В книге «Краткая история равенства» Пикетти проявляет себя как политический деятель. Он хочет использовать и улучшить существующие институты, правовые нормы, налоговые правила, избирательные системы и образовательные учреждения, чтобы устранить дискриминацию. Именно поэтому его предложения звучат решительно:

Движение к равенству представляет собой сражение, которое вполне можно выиграть, хотя его исход пока до конца не ясен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пикетти идет в бой, делает прагматичные предложения. Например, его требование — введение правил справедливого финансирования партий и избирательных кампаний. Такие правила, как он пишет, затруднили бы влиятельным спонсорам возможность завладеть общественным мнением (вспомните выборы 1996 года и семибанкирщину).

Пикетти хочет «открывать новые демократические пространства». Это звучит как политическая риторика, но у него есть обоснование. Открытие также означает закрытие. Например, закрытие лазеек для уклонения от уплаты налогов. Введенная G20 минимальная ставка налога на прибыль компаний в размере 15% — это первый, скромный шаг, как он говорит. Дальнейшим шагом может быть общественный финансовый реестр как на национальном, так и на международном уровне. Национальные государства передали регистрацию больших состояний частным мало прозрачным институтам. Предложение Пикетти заключается в том, чтобы те, кто скрывает свои балансы и не предоставляет требуемую информацию, должны облагаться наивысшей налоговой ставкой. Сейчас это требование выдвигается левым крылом демократов США.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом исследовании большую роль играет немецкая модель промышленных отношений, паритетное заседание наблюдательного совета. Пикетти видит в совместном управлении компанией проверенное средство для продолжения демократизирующего тренда прошлого в будущем Европейского союза. Правда, Европейская комиссия оценивает это иначе. По закону уровень паритета все еще обсуждаем, по факту он исчез в четырех из пяти случаев. К этому Пикетти добавляет и позитивную дискриминацию на женские квоты, которые, увы, при законном основании действуют далеко не во всех развитых странах. В России вообще отсутствуют. Таким образом, история равенства периодически демонстрирует регресс.

Исследование Пикетти, начавшееся с Французской революции, не описывает идиллический процесс. Рассматриваемый период включает в себя преступления против человечности, совершенные колониальными державами. Отдельная глава посвящена рабству. Прошлые могущественные империи основывались на принудительном труде африканских рабов.

Завершение периода рабства и колониализма, основополагающего в долгой борьбе за равенство, изучаемой в данной книге, повлекло за собой противостояние и конфликты, освобождение от чужого ига, но также и несправедливость, в качестве примера которой можно привести финансовую компенсацию рабовладельцам (но никак не рабам).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Французские рабовладельцы понесли убытки с освобождением рабов. Их компенсировали деньги, которые гаитяне должны были платить парижским банкам. Пикетти пишет, что их поток не иссякал до 1950 года. Можно сказать, что несправедливость колониализма уже давно ушла. Но империи, основанные на рабском труде, до сих пор существуют. К примеру, в Китае, где уйгуров используют ради пользы всемирной индустрии одежды и ее покупателей.

Для борьбы за равенство невероятно важно, чтобы знание об экономических взаимосвязях не оставалось в руках элит. Это, безусловно, верно, и поэтому книга «Краткая история равенства» читается с пользой, даже там, где она вызывает противоречия или где практические решения кажутся утопией. В книге Пикетти можно найти краткий, но в то же время подробно расписанный взгляд на то, что на самом деле означает равенство, какие сферы требуют борьбы и что можно извлечь из вековой истории для настоящего и будущих кризисов.

Издательство: «ЛЕД»

Перевод: Виктор Липка

Количество страниц: 384

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».