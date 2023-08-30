Гид по улице Кави Наджми: советские кафе и царские номера

Прогулка по Международной. Часть 2-я

Ближе к пересечению с Проломной (Баумана) Поперечно-Вознесенская (Международная, Кави Наджми) продолжает быть вотчиной купеческой семьи Журавлевых. Здесь находится один из самых красивых доходных домов в стиле модерн, построенный хлеботорговцем Калягиным, и сохранились воспоминания о советской роскоши.

Улица Кави Наджми, 8

Здание, где сейчас находится пиццерия, примечательно благодаря фасаду, из-за которого дом напоминает фахверковый дом. В 2020-м его продавали за 143 млн рублей. В данном случае мы имеем дело со стилизацией, ведь фахверк (ящик + работа) — это пример крестьянской архитектуры Европы, когда каркас из брусьев заполняется камнями, кирпичом, глиной, саманом.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом наследников Журавлева/Софронова (Кави Наджми, 5)

О Журавлевых мы уже писали. Это и Николай Журавлев — строитель зданий ТЮЗа. В Усадах находится и его дом-усадьба конца XVIII — начала XIX веков, который передали Усадскому приходу храма Святой Троицы Казанской епархии для воскресной школы. Его построили при помещике Михаиле Тютчеве, который в Усадах возвел церковь. Журавлеву его потомки продали дом в 1870 году. Вообще, у помещиков было три деревни: Чубарово, Толмачи и Усады. Сын Журавлева Иван построил здесь хлебопекарню и винокуренный завод, занимался конезаводчеством, производством сыра и масла. В городе у него были казармы, превратившиеся сейчас в бизнес-центр «Петрушкин двор». Лавки Журавлева стояли на углу Право-Булачной и Кави Наджми, на месте дома работников Казанского жирового комбината имени Мулланура Вахитова. Также купец построил ночлежный приют возле Кремля, ныне снесенный.

В начале XX века здесь работала Казанская центральная телефонная станция. Потом она переехала на Карла Маркса, 31, в здание губернской почтовой конторы.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Свешникова (Кави Наджми, 10)

Старообрядец Александр Никифорович Свешников родился 1825 году. Его предки построили на нынешней Нариманова церковь Живоначальной Троицы в начале XVII века. Будучи уроженцем Казани, он сначала торговал в городе Бугуруслане Оренбургской губернии, пока не начал здесь бизнес с купцом Афанасием Меркуловым. Самый известный объект, который принадлежит купцу «Чугунолитейный, машиностроительный, кузнечно-котельный и механический завод А. Свешникова» на Клары Цеткин. После национализации он стал называться «Серп и Молот», в наше время он превратился в торговый центр «Адмирал», сгоревший в марте 2015 года.

Свешников был ратманом Казанского городского магистрата и гласным Казанской городской думы, занимался восстановлением театра и открытием реального училища, заседал в нескольких обществах, комитетах, комиссиях. Помимо упомянутых дел, он зарабатывал деньги на поставке провианта, амуниции для полицейских и пожарных команд.

Кроме этого дома, у него был дом в Ягодной слободе, на углу Гладилова и Энгельса. Рядом с Журавлевским приютом ему принадлежал под Кремлем дом, построенный купцом Родионом Гогулиным.

Дом на Кави Наджми. Им сначала владел купец Василий Уксусников. Свешников и архитектор Павел Аникин в 1860-е перестроили его в двухэтажный. Так он стал доходным. Потом бизнесмен по фамилии Золотов в начале XX века надстроил третий этаж и превратил в Никольские номера, или «Грандотель».

После революции здесь работал штаб Отдельной приволжской татарской стрелковой бригады с военкомами Шамилем Усмановым и Якубом Чанышевым. А с осени 1942 года размещался Дом актера, до обретения своего здания на Щапова. Тут же жили актеры, к примеру, одна из первых татарских актрис Гульсум Болгарская. Совершенно разрушенный дом планируют сделать жилым.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Воронкова — Калягина (Кави Наджми, 7/52)

Купец Подуруев начал строить это роскошное здание в первой половине XIX века — в виде одноэтажного объекта. Потом, во второй половине XIX века, крестьянин Воронков построил второй этаж. Облик в стиле модерн со множеством кованых деталей и лепниной, а также третий этаж дом обрел в 1913—1915 годы благодаря Андрею Васильевичу Калягину. На Баумана у него были хлебные лавки. В советское время здесь находился горком комсомол, а потом Центральный универмаг (ТУМ).

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

«Елочка» (Баумана, 54)

Этот дом также называют Свешниковским. В 1969 году здесь открылось кафе «Елочка». В него ходили, к примеру, герои рассказа «Старик, к телефону!» Рустема Кутуя. Брали сосиски с горошком, сок и коньяк. Также популярностью пользовалось мороженое. В 1990-е здесь был «Банк-клуб», а потом пиццерия. Неофициальное название здания тогда из-за тревожного состояния — «Трещина».

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps



