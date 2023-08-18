Истории Закамья: древние сказки, высокие технологии, молодежная культура

Гайд «Реального времени» и Tele2 по татарстанскому Закамью

Традиционные туристические маршруты по Татарстану, как правило, включают Казань, Болгар и Свияжск. Но куда поехать тем, кто уже все видел в «святой троице» татарстанского туризма? «Реальное время» вместе с оператором мобильной связи Тele2 отправилось в Закамье. Здесь в единую мозаику складываются древняя история и молодые города, памятники русского купечества и высокие технологии, промышленная урбанистика и дерзкое современное искусство. Все это приправлено национальным колоритом и обрамлено величественными камскими видами. Интересно? Предлагаем вместе с нами прогуляться по Елабуге, Нижнекамску и Набережным Челнам, составить единый маршрут интересного путешествия и открыть для себя новые пойнты на карте республики.

Елабуга: булгарская башня, олигархи XIX века и улыбающиеся хаски

Первая точка нашего маршрута — тысячелетняя Елабуга. Северный форпост булгарской цивилизации в X веке и крупный купеческий центр в XIX столетии. Родина великого художника Ивана Шишкина и «тихая гавань» кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Сумасшедшие фотолокации и развлекательный центр, где можно пообниматься с хаски и покормить ягелем северного оленя.

Инфографика: realnoevremya.ru

Как доехать из Казани

Первый способ — рейсовым автобусом. Они отправляются несколько раз в день с двух автовокзалов города: с «Центрального» и с «Восточного». Минимальная цена билета летом 2023 года — 464 рубля. Время в пути — около 3 часов (плюс-минус полчаса).

Второй способ — вооружиться смартфоном и, используя трэвел-гид от Tele2, поехать искать приключения на личном автомобиле. 210 километров по трассе М-7 «Волга» вы преодолеете примерно за три часа.

Что посмотреть

1. Этнокультурный комплекс «Дыхание Севера» — небольшая экоферма, которая находится в 12 километрах от Елабуги, в деревне Мальцево. Гостеприимная хозяйка Ксения расскажет все о своих любимых питомцах. Вас поприветствуют громадный черный терьер Куся, северные олени и их лидер Валера, несколько козочек экзотических пород, два пятнистых оленя (самые настоящие Бэмби!), несколько ленивых грациозных кошек… А еще двадцать четыре собаки северных пород: хаски, сибирские и эскимосские лайки и красавец-самоед!

Вы покормите оленей настоящим ягелем, пообнимаетесь с собаками и вдоволь с ними нафотографируетесь, послушаете удивительные рассказы хозяйки о ее питомцах, попьете ароматного чаю с печеньем и отдохнете от городской суеты.

Лайфхак: надевайте темную одежду, если не хотите, чтобы счастливые и мокрые собачьи носы запятнали ваш светлый облик.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

2. Чертово городище. Здесь сохранилось единственное булгарское сооружение домонгольских времен — круглая башня, основанная в X веке. Ведь весь грандиозный комплекс Великого Болгара построен, когда город стал столицей Золотой Орды, ставкой Бату-Хана. А вот если вы хотите увидеть древние камни истинной болгарской цивилизации — вам в Елабугу. Правда, те самые древние камни в XIX веке очень нравились местным жителям: те растаскивали их на стройматериалы. И когда от башни оставался только один вертикальный фрагмент, купец и городской голова Иван Васильевич Шишкин (папа великого художника) решил взять дело в свои руки. На городище организовали охрану, башню восстановили и покрыли железом. Древние камни от «шишкинских» отличить легко — по башне идет своеобразный «шов» в том месте, где ее начали достраивать.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

В древние времена тут была крупная крепость, северный оплот булгар. Сегодня, кроме единственной башни, на ее месте вы увидите камни, складывающие ее былой периметр. Камни новые, их уложили тут по указке археологов, чтобы туристы могли представлять себе, какого размера была крепость и из чего состояла.

Еще на городище вас встретит металлическая скульптура дракончика, который обнимает крыльями воздух и будто бы готов улететь на речные просторы. А если башни и дракончика вам мало — вас наверняка покорит конная статуя легендарного основателя Елабуги, Ибрагима бен Мухаммада, одного из булгарских правителей.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Лайфхак: здесь одна из самых эффектных фотолокаций во всем Татарстане, так что если вы активно ведете соцсети или просто увлекаетесь фотографией — вам сюда очень нужно. Ну очень!

3. Елабуга купеческая и историческая. Всего лишь несколько не самых крупных улиц вмещают в себя такую историю, что хватило бы на пару областных центров. Здесь сохранились три величественных каменных собора, на мемориальном кладбище находится могила кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой (а на входе стоит памятник ей), в центре города стоит единственный в мире мемориал Марины Цветаевой — в сотне метров от дома, где поэтесса нашла последний приют.

Зайдите в дом-музей Ивана Васильевича Шишкина, в котором сохранилась и комната его прославленного сына-художника, и несколько картин, и обстановка середины XIX века.

Не пропустите Елабужский государственный музей-заповедник, который в нескольких локациях города собрал огромную коллекцию предметов археологии, искусства, этнографии и декоративно-прикладного творчества. А в музее-трактире вы узнаете истинный смысл выражения «быть под мухой» и эту «муху», собственно, сможете купить.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Сфотографируйтесь с памятниками городовому и дворнику. Найдите один из самых странных памятников Ленину в вашей жизни: крошечный бюст (в натуральную величину) вознесен на постамент пятиметровой высоты. Таких бюстов было сделано всего четыре штуки в СССР, и это были одни из самых первых памятников Ленину: они появились сразу же после его смерти в 1924 году. Еще тут есть трогательный памятник татарскому электрику (в тюбетейке! На столбе!), который беседует с девушкой на велосипеде, разносящей почту.

Удивитесь историям о елабужских купцах Стахеевых — богатейших предпринимателях, одном из самых зажиточных купеческих родов царской России. Это они отстроили Елабугу в XIX веке. Это они развили химическое производство в соседней Бондюге (сейчас этот город называется Менделеевск). Это они помогали царской семье не только морально, но и материально. Это на их деньги построено здание бывшего педагогического института (ныне — филиала КФУ). Здание обошлось в огромные деньги для провинциальной Елабуги. В его углы, по легенде, были заложены несколько золотых монет (их до сих пор не нашли), а перед ним стоит памятник Дмитрию Стахееву — потомку олигархов-меценатов.

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой Tele2

Лайфхаки:

1. если вы вознамеритесь поужинать в историческом центре — столики в ресторанах бронируйте заранее. Спрос горячий!



2. Домой в качестве сувенира можно привезти елабужский пряник.



3. Стримы, сториз и просто отправку фотографий на всех вышеперечисленных локациях будет удобно делать с оператором Tele2: его покрытие есть по всей Елабуге и окрестностям!

Кстати: в первом полугодии 2023 года объем трафика в Елабуге превысил 1085 ТБ, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2022 года! А на одного абонента здесь приходится 16 ГБ в месяц — на четверть больше, чем в среднем по Татарстану.

Нижнекамск: виртуальная реальность, реальная промышленность и край непуганых велосипедов

Следующей точкой нашего путешествия предлагаем сделать Нижнекамск — и оттенить исторический флер Елабуги молодостью, простором и торжеством современности. Нижнекамску нет еще и сотни лет: он был основан в шестидесятых годах прошлого века специально под нефтехимическое производство. Здесь не найти ни древних памятников, ни старинных соборов, ни археологических чудес. Зато здесь прекрасные зеленые парки, огромные торговые центры с современными развлечениями, уникальные промышленные объекты и единственный в Татарстане музей велосипедов. Тут «рулят» высокие технологии и современность — но неужели это неинтересно?

Инфографика: realnoevremya.ru

Как доехать

Если вы едете из Елабуги:

речной трамвайчик. Он отходит от пристани, которая стоит прямо под Чертовым городищем. Билет стоит 60 рублей, и если удастся «угнездиться» на носу судна, вас ждут полтора часа созерцания камских пейзажей. Если нет — будете вести светскую беседу с пассажирами внутри салона;

рейсовый автобус. Можно «поймать» автобус, следующий из Казани, на Елабужском повороте. Время в пути составит 1 час 10 минут.

Если вы едете из Казани: рейсовые автобусы выезжают с автовокзалов «Центральный», «Восточный», «Южный» несколько раз в день. Время в пути 4 часа 10 минут, билет стоит от 702 рублей.

На личном автомобиле в пути вы проведете около 1 часа, если поедете из Елабуги, и 4 часа — из Казани.

Что посмотреть и чем заняться

1. Съездить посмотреть на самую высокую башню сотовых операторов в окрестностях. Ее высота — 105 метров, принадлежит она Tele2.

Строили «местную Эйфелеву башню» еще в 1994 году, когда до прихода Tele2 в республику оставалось пятнадцать лет. Этим занимался оператор «Татинком» — помните такой? Тогда, 19 лет назад, таких высотных башен по Татарстану подняли 14 штук. 13 ставили с помощью вертолетов, а нижнекамскую — единственную из всех — гигантским подъемным краном высотой в 125 метров.

Сегодня Tele2 занимается ее обслуживанием и содержанием. Кстати, этот оператор сегодня в принципе проводит активную модернизацию инфраструктуры в Закамье в городах численностью более 100 тысяч жителей: Набережных Челнах и Нижнекамске. Использование технологий с более широким частотным спектром способствует расширению емкости сети и росту качества голосовой связи, а также ускорению мобильного интернета на 15% в отдельных локациях.

Но на эту вышку «навешены» базовые станции не только этого оператора, но и остальных, работающих в Татарстане (это называется субаренда). Посмотрите на башню внимательнее: видите белые коробочки и диски? Это и есть сложнейшее телекоммуникационное оборудование нового поколения. Это они обеспечивают бесперебойный сигнал Tele2, чтобы вы прямо здесь, среди прикамских полей, с видом на далекую Елабугу, сделали красивые селфи и отправили их своим родным и близким.

Лайфхак: можно устроить «хулиганскую» фотосессию формата «Мама, я в Пизе!».

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 для realnoevremya.ru

2. Приехать на завод 3D-ограждений в промышленный парк «Нижнекамск». Если вам вдруг совершенно случайно нужно 3D-ограждение — вас пропустят на производство. А заодно вы познакомитесь еще и со знаменитым явлением на карте Татарстана — с настоящим промпарком.

Здесь сконцентрированы сразу несколько производств, которые делают самые разные продукты — от металлических заборов до пластиковой упаковки. В промпарке они получают преференции в части аренды земли, налоговых льгот, коммунальных тарифов, полную поддержку производства и проекта.

Одно из таких предприятий занимается изготовлением 3D-ограждений. Здесь делают филигранную лазерную резку — фактически металлическое кружево, на котором совсем не видно швов и разрезов. А умные машины лихо гнут, режут, штампуют, окрашивают, сваривают металлические прутья так, чтобы получилось изящное полотно заборов. Зрелище работы в цехе завораживает. И даже надежда закрадывается: может быть, когда-то профнастиловый забор все-таки уступит место вот такой кружевной красоте?

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Лайфхак: перед поездкой на предприятие нужно позвонить и предупредить о своем визите.

3. Пройтись по парку «Семья», сфотографировать телевышку и Центральную соборную мечеть. Нижнекамск поражает количеством зелени. Промышленная зона отделена от города лесополосой, а в самом городе все сплошь засажено парками и скверами. Парк «Семья» — центральный. Здесь есть благоустроенные экотропы, есть где с комфортом погулять. Прямо на территории парка работают уютные кафе и рестораны — почему бы и не поужинать на свежем воздухе? Фонтаны с подсветкой, колесо обозрения «Манзара», танцплощадка — все для вас. А еще отсюда открывается чудесный вид на нижнекамскую телевышку. С наступлением темноты на ней включается подсветка, и вы добавите еще одну «Эйфелеву башню» в нижнекамскую коллекцию.

Центральная соборная мечеть Нижнекамска находится в 10 минутах ходьбы от выхода из парка «Семья». У нее современный дизайн, однако с сохраненным тюркским колоритом. На нарядные минареты и причудливую форму основного здания мечети открывается интересный вид с нескольких окрестных локаций, так что с фотографиями вы можете успешно поэкспериментировать.

Вечером можно прогуляться в соседний сквер им. Лемаева — там стоит суперинновационный фонтан: с лазерной подсветкой, причудливой инсталляцией и инфинити-концепцией (вода тихо спускается прямо с бортика фонтана). Вечером, когда включена подсветка, зрелище просто удивительное. Вы в городе технологий и инноваций, и он доказывает вам это каждым метром своего пространства.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Лайфхак: в погожие летние дни в парке «Семья» на эстраде выступают певцы, а рядом организуется настоящая танцплощадка. Так что если хотите потанцевать на свежем воздухе — может быть, вам это и удастся.

4. Попробовать VR-реальность. В Нижнекамске есть несколько пространств, где можно почувствовать себя в мире компьютерной игры, будь вы ребенок или взрослый. На вас надевают VR-очки, на руки закрепляют специальные джойстики, кратко инструктируют — и вперед. Вы можете играть в космические гонки, сражаться с пиратами или же испытать на себе «стрелялку», где каждый играет сам за себя, смерть поджидает за каждым углом (правда, через 4 секунды начинается новая жизнь), а накал страстей такой, что эмоции бьют ключом.

Отдельное удовольствие — наблюдать за игроками со стороны. Потому что выглядит это как толпа бродящих по площадке и замирающих в странных позах людей, которые непонятно чем заняты, но периодически начинают экспрессивно выяснять отношения. Прямо в очках, размахивая джойстиками.

Игра длится от получаса до часа, бронировать ее нужно заранее.

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 для realnoevremya.ru

Лайфхаки:



1. Возьмите с собой носки — на игровой площадке вас попросят снять обувь.



2. Заранее поешьте, ведь во время игры вы потеряете огромное количество энергии — не соблазняйтесь тем, что пространство совсем небольшое. Двигаться вы будете весьма интенсивно.

5. Навестить музей велосипедов. Единственный в Татарстане музей велосипедов находится в Нижнекамске, в парке «Велики». Придя в парк, вы сразу же начнете умиляться, мы гарантируем: ведь его малые архитектурные формы, вспомогательные сооружения и основные здания стилизованы под голландские домики. Разноцветные, мило раскрашенные, они напоминают о живописных рыбацких набережных Антверпена и Амстердама. Здесь даже детская площадка выполнена в виде голландской мельницы и пристроек к ней.

В центре парка и находится музей велосипедов. Здесь уже больше полусотни экспонатов, включая и самый маленький велосипед в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Его высота всего 16 сантиметров. А его создатель на видео демонстрирует, как ездит на своем творении. Есть в музее и знаменитый «пенни-фартинг», и велорикша, и трофейные немецкие велосипеды времен войны, и американские дамские модели, на которых домохозяйки ездили в магазин, и тандем, и даже велосипед на четверых. А приветливый гид не только экскурсию проведет, но и стихи прочитает — собственного сочинения.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Лайфхак: вход в музей бесплатный, но вот работает он не каждый день — нужно звонить заранее.

Нижнекамск стоит того, чтобы приехать сюда — хотя бы на один день. А ведь еще здесь есть несколько музеев, уютные пляжи, интересные скульптуры — и технологии, технологии, технологии…

Кстати: за полгода жители Нижнекамска «выкачали» 3676 ТБ — на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А на одного абонента в месяц здесь приходится аж 21 ГБ трафика — почти вдвое больше, чем в среднем по республике!



Набережные Челны: просторные набережные, муралы на зданиях, наследие граффити-фестиваля

Итак, мы подышали древностью в Елабуге. Зарядились технологическим драйвом в Нижнекамске. Пора попробовать на вкус второй по величине город Татарстана — автоград, Набережные Челны. Его строили, чтобы обеспечить еще одну великую советскую стройку Закамья — автомобильный завод. Так что истории здесь тоже не очень много — но мы на ней и не собирались фокусироваться. Здесь предлагаем обратить внимание на молодость и креатив. Челны — город муралов и граффити. Интересных набережных и удивительных скульптурных форм. Один из самых молодых городов СССР, он сохраняет задор и креатив молодости и сегодня. Мы в новом времени. В новых стандартах. В новой культуре. Какая она?

Инфографика: realnoevremya.ru

Как доехать

Из Казани: рейсовые автобусы ходят с автовокзалов «Центральный» и «Восточный». Цена билета — от 618 рублей, время в пути — 3 часа.

Из Нижнекамска: рейсовые автобусы уходят с автостанции. Цена билета — от 150 рублей, время в пути — 1 час.

Что посмотреть

1. Набережная им. Габдуллы Тукая. Когда-то это были ворота строителей Челнов в новую жизнь. Здесь стоит исторический дебаркадер середины шестидесятых годов, с которого веселым бодрым строем сходили комсомольцы на большую всесоюзную стройку. Рядом — мечеть, легкая, стройная, оригинального архитектурного облика. Ее строили, когда уже снова можно было смело возводить храмы, но еще не было принято в обязательном порядке делать реверансы классическому, историчному стилю. Поэтому челнинская мечеть выбивается из общего ряда современных мусульманских храмов — она одновременно и современная, и не очень. Девяностые в ее формах сильно чувствуются.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Концептуальное наполнение набережной решили отнести к сказкам Тукая и народному фольклору. Поэтому на входе нас встречают Су Анасы и Шурале. Тут и там — забавные декоративные формы. Яркие панно на бетонной стене: шутка про крафтовый чай с душицей. Про то, как Шурале уже кому-то помог «былтыр», поэтому Су Анасы помогать не будет. Смешная рыба с утверждением «Одна голова — хорошо». Все создано в узнаваемом и оригинальном стиле. Отсюда открываются еще и впечатляющие речные виды. Прогуляйтесь, вам понравится.

Лайфхак: шуточный сюжет про крафтовый чай повторяется еще и на бетонном ограждении напротив набережной. Там тоже интересно!

2. Набережная им. Фикрята Табеева. Она находится в Новом городе. Вот только ее пока так до сих пор целиком до ума и не довели. Впрочем та часть, которая примыкает к городскому пляжу, уже вполне благоустроена: тут хорошее дорожное покрытие, рядом автопарковка, идет бойкая торговля снеками, фастфудом и напитками. А если вы изнываете от жары — добро пожаловать на пляж! Их тут целых два — выбирайте любой (платный или бесплатный).

Но помним, что нам интересно не столько купание, сколько современное искусство. Поэтому заходим на дальний пляж, смотрим на бетонную стену, которая спускается с набережной, и восторгаемся. Городские власти отдали эту стену под международный фестиваль граффити — и приглашенные художники разрисовали ее на славу!

1 / 13 Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Тут и фэнтезийные сказки, и реалистичный стиль, и портреты кумиров, и мечты о будущем, и национальные мотивы, и энергичная абстракция. Победил в фестивале художник из Беларуси — он нарисовал стерлядь, символ промыслового рыболовства на Каме. Картинка чудо как хороша. А там, где стена изгибается, уводя всю свою «змею» из граффити за угол, обустроена волейбольная площадка. На ней деловито играют горожане — на фоне удивительно красивой дриады — возможно, это жена Шурале?

Лайфхаки:



1. Не забудьте купальник. Даже если вы не планируете плавать в Каме — на пляже вы найдете своеобразную купель, в которую выходит родник с ледяной водой. Можно окунуться.



2. Если пройти в сторону реки между двумя пляжами и выйти на мыс — позади себя увидите гору из волнорезов, взбирающуюся к насыпи. На них тоже есть интересные рисунки, можно сделать красочные фотографии. Не говоря уже о том, какие виды открываются с мыса.

3. Культурно-образовательная платформа «Метро» — мультиформатная площадка, своеобразный творческий центр, где обосновалась одноименная независимая творческая организация. Здесь, в небольшом клубе в спальном квартале (в Челнах их называют «комплексы»), постоянно идут образовательные программы, организовывают выставки, творят, рассказывают. Главный ориентир творческого сообщества «Метро» — ориентация на современное искусство и пребывание в мировом культурном контексте. Здесь пытаются создать проект о том, как лучше жить в городе и в мире.

Пройдитесь по «Метро» хотя бы ради сувениров: вам больше нигде не доведется встретить такие стикерпаки! Тут можно посмотреть, как работают резиденты площадки, увидеть произведения современного искусства, зайти в книжный клуб-библиотеку, где подборка книг собрана с любовью и по специальному принципу: никакого диктата школьной программы, никакой иерархии и деления на второстепенных и главных авторов. Здесь Марк Твен соседствует с малоизвестным современным писателем, а Туве Янссон — с автором комиксов. А еще здесь удивительная стена, на которой нарисована уникальная композиция: лица людей Набережных Челнов. QR-код рядом с героем ведет к истории о родном городе, которую он рассказал.

Креативная идея? Еще бы! Сфотографируетесь на фоне стены? А то!

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

4. Челнинские муралы. Если у вас есть достаточно времени и энтузиазма — можете построить свой маршрут по Набережным Челнам в формате «от мурала к муралу» — держим пари, вы пройдете значительно больше рекомендуемых 10 тысяч шагов. Танцующая Сююмбике и знаменитый японский пейзаж Хокусая «Большая волна в Канагаве» (он разбит на четыре дома). Портрет Шамиля Усманова и высокохудожественное исполнение машины из команды «КАМАЗ-мастер». Ребенок с кубиками, выложенными в слово «Мир», и индустриальный пейзаж с рабочим на переднем плане. Муралы, посвященные Великой Отечественной войне, и девушка с яблоками (эту композицию растянули на два дома).

Пройдитесь, соберите весь набор — а заодно и сториз обновите!

5. Экстрим-парк «Гренада». Разве можно помыслить современную культуру без постоянного движения и чувства полета? Здесь, в экстрим-парке «Гренада», можно и природу созерцать на уютных лежаках, и йогой заниматься, и наблюдать за тем, как «летают» по причудливо изогнутым дорожкам юные скейтеры и велосипедисты. А может быть, вы сами решите освоить экстремальное катание?

А сейчас в парке «Гренада» еще ярче и интереснее — здесь проходят последние дни летнего фестиваля Tele2 «Территория MIXX». Это комфортное летнее пространство с развлечениями на любой вкус. Фильмы, лекции, спортивные тренировки — все в одном месте, все бесплатно для горожан. По вечерам здесь звучат сеты от самых известных диджеев города. Потом «Территория MIXX» переедет в Казань — и здесь тоже 20 дней будет развлекать горожан по вечерам.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru. Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Кстати, Набережные Челны можно с полным правом назвать не только автоградом, но и «интернетоградом». По данным Tele2, за первые полгода 2023 года жители и гости Челнов потребили 6 502 ТБ трафика — больше, чем с января по июль 2022 года, на 22%. На одного абонента здесь приходится в месяц 16 ГБ.



Послесловие

«Реальное время» и Tele2 не ставили своей целью описать все достопримечательности городов — поверьте, тут еще множество точек притяжения, и вы обязательно о них узнаете. Но мы надеемся, что сумели пробудить в вас интерес к драгоценному ожерелью Закамья, объединяющему историю, технологии и современную культуру.