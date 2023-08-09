Гид по улице Университетской: медики и золотых дел мастера

Прогулка по Университетской. Часть 3-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Улица Университетская выше перекрестка с Профсоюзной кардинально поменяла свой вид за последние десятилетия. Поскольку современные здания пока не обладают какими-то ценными историческими качествами, изучаем, что стояло здесь до начала серьезных инвестиций в современную недвижимость.

Здание университетской типографии (Университетская, 14а)

Редкое сохранившееся на Университетской здание построено купцом-старообрядцем Агафоном Васильевичем Афанасьевым на рубеже XIX—XX веков. Его дед, Никита Афанасьевич Тихомиров, переехал с семьей в Казань 1830-е годы. Мама была дочерью сибирского купца Петра Добрынина. Помимо Агафона, у нее было еще шесть детей. Афанасьев продавал продукты и изготавливал силикатный кирпич на своем заводе — из него и возведен дом. Один из магазинов он держал в доме Кекина на углу нынешних Галактионова и Горького. Также торговал на современных Баумана, Пушкина, Кремлевской, Дзержинского, Муштари… Его с сыновьями торговому дому принадлежали акции Бакинских нефтепромыслов, доходные дома, склады. Также он был совладельцем Торговом дома на вере «Казанские прессованные дрожжи», дрожжевого и винокуренного завода. После революции он уехал в Батуми, где и скончался. Раньше фасад дом Афанасьева был виден и со стороны улицы Пушкина. А сейчас его реставрируют.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Здание Казанского мединститута (Университетская, 13)

Медицинский факультет в университете появился в 1814 году. В 1930 он был преобразован в мединститут. Из этого здания вуз переехал в 1959-м, когда появилось новое, на Бутлерова.

В списки ОКН оно попало еще и потому, что здесь работал будущий министр здравоохранения СССР Сергей Курашов. В начале Великой Отечественной войны он даже был директором института (который в 1966—1994-м носил его имя). А после стал заместителем министра здравоохранения сначала РСФСР, после — СССР. В 1955-м возглавил Минздрав, также был заведующим кафедрой организации здравоохранения 1-го Московского медицинского института.

В 1932—1953 годах здесь трудился и нарком здравоохранения ТАССР Фатых Мухамедьяров, который был заведующим кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения. Учиться он начинал в медресе при Апанаевской мечети, после учился в Казанской татарской учительской школе, а в 1917-м окончил медицинский факультет. Был полковым врачом в императорской армии, но потом вернулся в Казань, где руководил медико-санитарным отделом Совета городского хозяйства. В 1920-м стал завотделом охраны здоровья детей при Народном комиссариате здравоохранения Татарской АССР. Жил на улице Тукая, 80.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Университетская, 16

Рассказывая о следующей линии домов вплоть до УНИКСа, нужно понимать, что здесь стоят новые здания, пределы предыдущих домовладений искажены. К примеру, в районе 16-го дома обитала Анна Михайловна Люминарская, титулярная советница. Также территория эта во второй половине XIX века числилась за Любовью Ивановной Спиридоновой, в двухэтажном доме в 1899-м работали, к примеру, музыкальная мастерская Бухарина и магазин платьев Варвары Букиной.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Университетская, 18

Согласно краеведу Сергею Саначину, здесь числился иностранец Артемий Артемьевич Нессен. После этого тут был двухэтажный дом М.Н. Никольского — Н.И. Ивановой в стиле позднего академизма с минимумом декора и, судя по адресным книгам, в нем сдавались комнаты внаем.

Университетская, 20

В первой половине XIX века дом числится за наследниками Порфирия Алексеевича Кочетикова. После здесь построен дом с пристроями и флигелем Андрея Алексеевича Курманаева, купца второй гильдии. Ему принадлежали лавки в строении на углу Чернышевского и Профсоюзной, которое в советское время перестроили в кинотеатр «Спутник», а сейчас здесь, в здании, получившем старое обличье, работает ресторан.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Университетская, 22

Один из ранних владельцев чиновник Павел Павлович Перов. В 1886-м здесь появился дом золотых дел мастера Ф.Н. Кивенко. В трехэтажном доме, построенном в стиле эклектики, представитель Глухоозерского завода Владимир Петрович Халецкий продавал цемент и работала контора «Общества водоснабжения». Завод находился в окрестностях города Вольска Саратовской области, где в конце XIX века внимание нескольких петербуржцев привлекли меловые горы. А сейчас это «Вольскцемент».

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru