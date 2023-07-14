Болгар станет нашим Авиньоном и Байройтом?

В столицу ханства едут театры, модельеры, музыканты — и зрители

Фото: предоставлено realnoevremya.ru организаторами фестиваля

15 июля в Болгаре начнется фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении». Будут представлены постановки из Якутии, Карелии, Кыргызстана, Болгарии, Татарстана, модные показы, театральные лаборатории, ярмарка. На мероприятие, которое продолжится 9 дней, ждут до 50 тысяч человек. Вход — бесплатный, кстати, это распространяется и на все музеи Болгара. Организаторы фестиваля — правительство РТ, фонд «Возрождение» и Министерство культуры РТ.

Нужно больше событий

Подробностями фестиваля поделились организаторы на пресс-конференции в Присутственных местах. Средства на него были выиграны на конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив (это самый крупный проект от республики за всю историю фонда). А возник он после организации в прошлом году в кратчайшие сроки показа оперы «Кара Пулат» в Болгаре. После этого инициатор его показа, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, предложил масштабировать проект.

— Минтимер Шарипович говорил, что в Болгаре, в силу своей удаленности — это и позиция Рустама Нургалиевича, он это неоднократно говорил — нужно очень много событий на этой земле, — отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Чтобы мы не просто привлекали туристов, а раскрывали ее потенциал, истоки, историю.

Кстати, кто все-таки поленится ехать в Болгар, могут посетить идущую все эти дни в Присутственных местах выставку декоративно-прикладного искусства «Наследие и традиции».

Нужно очень много событий на этой земле, отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Программа на эти выходные

Фестиваль начнется в субботу: с часу дня здесь начнется работа национального подворья «Чирэм» («Трава») и детской площадки «УенФест». Потом к нему подключатся этномаркет «Стиль жизни — культурный код» и ярмарка мастеров республики «Ага Базар» (в нем участвуют 100 представителей из 32 регионов). Эти активности продолжатся до окончания фестиваля (только «Ага Базар», судя по расписанию, завершится 22 июля).

В шесть вечера пройдет торжественное открытие при участии госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, которое продолжится концертом, на нем выступят Государственный камерный хор РТ, Алина Шарипжанова и Ильсия Бадретдинова.



Пролог ставит молодой режиссер Аскар Галимов, который в июне показал в ГИТИСе дипломный спектакль «Поле. Просто она любила его», который прошел с аншлагом, после чего в Минкульте РТ решили вернуть талант в Казань. По словам Галимова, он провел все дни в библиотеке, изучая эпосы, параллельно вспоминая татарский язык.



По словам Галимова, он провел все дни в библиотеке, изучая эпосы. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Бадретдинова указала, насколько серьезно она подходит к этому мероприятию: в ее коллективе играют представители различных национальностей и трех религий: ислама, православия, тенгрианства. И только задержка с доставкой из Якутии не позволит ей привезти в Болгар новые барабаны.

Завершится вечер драмой «Куллерво» по мотивам карело-финского поэтического эпоса «Калевала» от Национального театра Карелии. Все спектакли идут без перевода, но зрителям раздадут либретто.

— Как человек, любящий театр и работающий с ним во всех форматах, я очень счастлив, что у нас происходит нечто похожее на Байройт, когда весь мир собирается и в каждом помещении идут спектакли, перформансы, — сказал режиссер Ильгиз Зайниев. — То, что Болгар становится средоточием театральной силы — это только радует.

16 июля начнется театральная лаборатория, в которой участвуют студенты из Татарстана и из ГИТИСа (всего — 50 человек). Руководит ею режиссер Александр Коручеков. На каком языке будут творить участники решится на месте, возможно, каждый будет выбирать близкий ему. Они будут готовить эскизы спектаклей по роману «И дольше века длится день…» по Чингизу Айтматову и поэму «Кысса-и Йусуф» по Кул Гали. К слову, Аюпова напомнила, что через 10 лет будет широко праздноваться 800-летие этой поэмы.

Завершится вечер драматическим сказанием от Бишкекского городского драмтеатра «Манасчы» по мотивам эпоса «Манас». В этот же день в Болгаре выступит Jukebox Trio.



Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

То, что Болгар становится средоточием театральной силы — это только радует

Готовимся к следующей неделе

В будни программа проходит в более расслабленном режиме, однако ежедневно будут организовываться любопытные ивенты. 17 июля пройдут литературные соревнования, мастер-класс по игровому дизайну и концерт группы «ЖИВaGO».

18 июля ожидается концерт самодеятельных коллективов республики (они идут до четверга) и выступление электронного фолк-проекта ZAKARIA. Также пройдет знакомство с компьютерной игрой по эпосу «Зов Земли — Возрождение Гэсэра».

19 июля будет организован интерактивный блокчейн под руководством Константина Балаганского, руководителя проекта по компьютеризации народных эпосов «Зов Земли Кибер». А на сцене сыграют представители славяно-скандинавского фолка «Хмельная ворга»

20 июля будут организованы театральные читки и выступление дуэта саунд-продюсеров из Альметьевска ABIEM Project.

В пятницу, 21 июля, возвращаются масштабные мероприятия. Это спектакль «Завет хана Кубрата», о болгарском правителе и его сыновьях от «Исторического парка» из Варны, Болгария. В этот же вечер начнутся этно-fashion показы, которые продлятся 3 дня. В них участвуют дизайнеры не только из России, но ОАЭ, Индии, Байхрейна, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Катара — всего более 40 модельеров. Дизайнер Элара Шайхи не скрывала, что показ в открытом пространстве после освоения Кремля для организаторов — новый вызов, многое придется решать на месте.

— Видимо, это эффект прошлого года, в этом году у нас участвуют семь казанских дизайнеров, — добавила она.

Также 21 июля — день показа первого эскиза лаборатории, «И дольше века длится день...». И концерт двух исполнителей — «татарского Тимберлейка» Ильгиза Шайхразиева и Shoner Paul, поющего танцевальные хиты на удмуртском.

22 июля, во-первых, мы увидим эскиз «Кыйсса-и Йосыф», а во-вторых — золотомасочный спектакль Театра «Олонхо» «Кыыс Дээбилийэ»

23 июля фестиваль завершится показом оперы «Кара пулат», которая в прошлом году была перенесена со сцены Тинчуринского театра в Болгар, оснащена мэппингом и 70 микрофонами.

Дизайнер Элара Шайхи не скрывала, что показ в открытом пространстве после освоения Кремля для организаторов — новый вызов. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Транспорт и комитет

Добраться на фестиваль можно не только своим ходом, но и на автобусе, который ежедневно в 12:00 будет отправляться от цирка, а в 23:00 начинать путь от Болгара. Рекомендуем пройти регистрацию, чтобы занять место, стоимость проезда по маршруту «Казань — Болгар — Казань» — 1000 рублей. Подробнее о программе, питании и прочем можно узнать на сайтах фестиваля.

Безусловно, такого масштабного в Болгаре никогда не организовывали. Потому удивляло отсутствие на пресс-конференции среди спикеров представителя Госкомитета по туризму. Справедливости ради скажем, что в тот же день председатель комитета Сергей Иванов, находясь в Центре управления регионами, пригласил всех на фестиваль.

Однако событийный туризм явно требует большей вовлеченности туроператоров: наружной рекламой в Старо-Татарской слободе, на Баумана, в Кремле, специальными турами. Массовый турист, конечно, может ограничиться автобусными экспресс-экскурсиями, чак-чаком и купленной тюбетейкой. Но ведь качественный туризм — это еще и плотное знакомство с культурой, общение, интерактив, эмоции от праздника, а не просто «1001 удовольствие». И нельзя не заметить, что фестиваль в Болгаре старается представить культуру и в этнографическом, и в современном контексте.



1 / 31 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru