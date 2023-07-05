Гид по улице Парижской Коммуны:

Прогулка по Сенной. Часть 2-я

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из www.google.ru/maps. Дом Смоленцева — Апанаева, фото 2015 года

Пространство на углу улиц Московской и Парижской Коммуны в начале XX века называлось «Көфер почмагы», углом неверных, где собирались посудачить торговцы и посетители Сенного базара. И это при том, что напротив находилась мечеть. Здесь начинается действие поэмы Габдуллы Тукая «Сенной базар, или Новый Кисекбаш», когда на угол прикатывается голова Кисекбаша, который жалуется, что Див украл его семью.



Сеннобазарная мечеть (ул. Московская, 74)

Купец Губайдулла Юнусов жил напротив, там же работал «офис» Татарской ратуши. Его беспокоило, что торговцы, пользуясь удаленностью соборных мечетей, не посещают намазы. Так что он начал строить рядом с Сенным базаром каменную мечеть. В итоге это дело, после его смерти, завершили сыновья Ибрагим и Исхак Юнусовы, создав и само молитвенное здание и торговые лавки вокруг. Официально мечеть называли Седьмой соборной, но народ называл ее и Сеннобазарной, и Юнусовской. Автором проекта указываются то Александр Ломан, который работал в Казанской губернской строительной комиссии по восстановлению города после пожара 1842 года, то Александр Песке, который также трудился в комиссии, а потом стал городским архитектором. Ломан родился в Финляндии, Песке — в Подольской губернии. Словом, занимались мечетью статусные люди, возможно, поэтому это единственная историческая мечеть Казани с куполом

Скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Ибрагимова (ул. Парижской Коммуны, 15)

Небольшой двухэтажный кирпичный дом с торговыми лавками купца второй гильдии Гильмутдина Ибрагимова, который в 1909 году возвел над ней несгораемую круглую крышу. Он торговал бакалеей и хлебом. Более известен его сын Валиулла, которого в начале прошлого века называли «конфетным королем» Казани, он владел несколькими кондитерскими фабриками. Одна из них, «Альфа», работала в доме госпожи Шамиль (ныне — музей им. Тукая).

Скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Утягановых (ул. Парижской Коммуны, 17)

Вообще, дом строила Мария Егоровна Бергенгрин в 1886 году. В 1895 году она продала его мещанину Замалетдину Мухаметову, который разместил здесь постоялый двор и столовую. А в начале XX века это уже было владение Утягановых.

Скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Магазин Утягановых (ул. Парижской Коммуны, 17)

В более старых книгах дом Утягановых идет под номером 15а, и сейчас видно, что магазин — продукт совсем другой эпохи. Он построен в 1915 году. Династию Утягановых начал в 1875 году мещанин Фахрутдин Измайлович, служивший приказчиком у жившего напротив Вафы Бигаева — тогда он открыл свой магазин, торговавший головными уборами, галантерей и бытовой химией. Его дети Абдуллазян, Габдрахман, Салахутдин и жена Мафтуха в 1908 году учредили торговый дом «Братья Утягановы»: товар брали в столицах, в Казани, а продавали даже в Сибирь.

Скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Усмановой (ул. Парижской Коммуны, 12)

Дом 1879 года. Его владелец — Хусниджиган Исхаковна Усманова, в девичестве Апакова. То есть она дочь Исхака Апакова, который жил на Екатерининской (Тукая) и торговал в Гостином дворе бумажными и шелковыми тканями, а также — необработанной кожей, ленточными, золотокружевными товарами, ичигами. Сохранился его доходный дом на Горького, 26. Была у него своя китаечная мануфактура. Замужем она была за Мухамет-Юсупом Мухаметгалеевичем Усмановым. В 1911 дом перестроили и расширили по проекту архитектора Александрова.

Скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Сагадеева — Апанаевых (ул. Парижской Коммуны, 14)

Первый указанный здесь владелец Шамсутдин Сагадеев надстроил дом до трех этажей в 1873—1874 годах (было ему тогда чуть больше 40 лет). Был он купцом второй гильдии, торговал азиатской обувью. После чего дом приобрели Мухаметзакир, Абдулвалей и Абдрахман Апанаевы, которые расширили его в 1883-м и сделали доходным. Здесь был постоялый двор и бакалейно-хлебная торговля.

Скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Смоленцева — Апанаева (ул. Парижской Коммуны, 16)

Дом построен в 1876 году. Возвел его купец Ефим Семенович Смоленцев. Потом его вдова Анна Михайловна продала здание Абдулле Мухаметюсуповичу Апанаеву (то есть сыну владельца здания на этой же стороне). Снесенный в наше время дом известен тем, что здесь родилась композитор Сара Садыкова. Ее мать Бибигайша, будучи на сносях, зашла в гости. Семья жила тогда в доме Ахмадишах-бабая в Бишбалте (ул. Карельская, 12).



