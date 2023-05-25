Гид по Право-Булачной: атаманы и актеры

Прогулка вдоль Булака, часть пятая

Закончив с Лево-Булачной, движемся от Кремля обратно. Вдоль Булака при казанских ханах проходила крепостная стена, которую в XVI веке перенесли дальше, включив в состав посада Ямскую, Мокрую, Вешнякова, Богоявленскую слободы. Если до XVIII века здесь стояли деревянные дома, то потом — уже каменные. От былых построек сохранилось немного, но сам вид улицы — это редкий пример, когда планировка по понятным причинам сохранилась (хоть и явно стала ровнее после пожара в 1815 году, заодно вычистили и саму протоку). Кроме упомянутых в статье заводов и бань, еще здесь располагались пароходства, а от Камаловского театра отправлялись пароходики «Дачник» и «Смелый» — в сторону нынешнего Борисково, где публика могла отдохнуть в саду «Аркадия».

Дом Бочарова (Право-Булачная, ¼)

Как легко понять по нумерации домов, там, где сейчас находится вход на станцию «Кремлевская», тоже стояли дома. Самый приметный — дом Бочарова середины XIX века. У этого человека был еще один дом в Казани, на Чернышевского, у Ramada Kazan City Center.

Устин Феофилактович Бочаров был крестьянином-собственником из села Черкизово (ныне — Коломенский район Московской области). С 1875 года — казанский купец первой гильдии. У него было четверо детей. Винно-бакалейное предприятие находилось в Мало-Кузнечном переулке (в районе микрорайона Горки).

Фото pastvu.com. Предоставил С.П.Саначин

Академия наук Республики Татарстан (Право-Булачная, 5/30)

На этом месте, судя по фотографиям, стоял жилой дом с мезонином и одноэтажным флигелем рубежа XVIII—XIX веков. А также в XVI веке деревянную церковь Николы Мирликийского-чудотворца. Строил ее на свои деньги стрелецкий атаман из Пскова Истома Ляпун, Димитрий Степанов Ляпунов. А потому ее стали называть Ляпуновской. В 1695 году она стала каменной, а после открыли девичий монастырь, который действовал до середины ХVIII века. В 1818-м храм восстановили после пожара. Рядом с ним располагались богадельня, Даирова баня и пороховой завод.

Большую церковь снесли в 1930-е, малую при ней использовали под склад. В 1966-м здесь построили Дом Политпросвещения со школой марксизма-ленинизма, по проекту Алексея Спориуса и Павла Саначина. В 1992-м здание отдали под Академию наук Республики Татарстан.

Фото sobory.ru

Театр на Булаке (Право-Булачная, 13)

По Загоскину, на Булаке было некое «новое театральное помещение». В советское время здесь играли актеры самодеятельного коллектив клуба трамвайно-троллейбусного управления.

Молодежный Театр на Булаке, который в глубине, появился в 2010 году, его труппа собралась из студентов Казанского театрального училища, в первую очередь, мастерской Рустама Фаткуллина, они же искали первый реквизит, поставив для начала «Зиму» Евгения Гришковца.

В 2021-м комплекс из пяти зданий как имущество ликвидированного коммерческого банка «Росэнергобанк» перекупил Эмиль Фахриев. Театр заявил, что ему предложили выкупить помещение за 83,6 млн рублей, в связи чем труппа направила письмо Рустаму Минниханову. Интересно, что первый руководитель театра Виктор Степанцов работает старшим советником главы Мордовии Артема Здунова.

Сам комплекс зданий — это Казанская швейная фабрика №1 имени Карла Маркса. Шили на нем, к примеру, школьную форму. Открылась она в 1921 году как часть Швейтреста Народного комиссариата легкой промышленности ТАССР, в конце 80-х, к примеру, принадлежала Татарскому промышленно-торговому швейному объединению «Киемнэр».

Фото google.ru/maps

Чайхана (Право-Булачная, 17)

Заведение расположено в жилом доме 1841 года. Получается, оно пережило грандиозный пожар 24 августа 1842 года, начавшийся на Проломной (Баумана) и из-за ветра распространившийся на огромные расстояния. Горело Дворянское Собрание, дом военного губернатора, Гостиный двор. Лишь к двум часам утра ветер ослабел. Сгорело 1309 домов и 9 церквей, но огонь не затронул Татарскую, Ямскую и Адмиралтейскую слободы. Среди документов, отправленных государю, значится следующее: «Во время бывших в Казани пожаров некоторые подозрительные люди взяты и представлены в Полицию. Почитая нужным употребить все средства к открытию, не происходят ли таковые несчастные случаи от поджигательства, Военный Губернатор учредил особую для сего следственную Комиссию, под представительством генерал-майора Мандрыки. Объявляя о сем, господин Военный Губернатор приглашал всех благомыслящих жителей города оказать все зависящее от них содействие означенной Комиссии, доставлением ей тех сведений, кои могут быть полезны к успеху сего дела. Второе объявление заключало в себе благородность тем из домовладельцев, которые оказали пособие погоревшим от пожара жителям принятием их в свои дома и доставлением им пищи, а вместе с тем и вынужденное обстоятельствами угрожение донести высшему Правительству о тех из жителей, которые, пользуясь несчастием Казани, возвышали цены на квартиры или отдавали их за непомерные цены».

Фото google.ru/maps

Дом Гордеевой (Право-Булачная, 29)

Ныне это место, где регулярно открываются ночные заведения — вроде China-Town-Cafe или Reborn. Также купчихе Гордеевой принадлежал дом на Лобачевского, 7 1833 года постройки. Построили его для Порфирия Безобразова, казанца, который истории запомнился оренбургским вице-губернатором. Гордеева купила тот дом в 1896-м.

Идущий за ним дом Добрынина (31), как можно догадаться по пустырю, снесен.

Фото google.ru/maps. Панорама 2017 года