Гид по Лево-Булачной: Иван Жарков и его владения

Прогулка вдоль Булака, часть четвертая

Фото: pastvu.com. Кремлевский мост, 1914 год

Последняя часть Лево-Булачной заполнена новыми строениями, ряд которых завершается символом новой эпохи в жизни Казани — «Пирамидой». Движемся от Ложкинского моста до Кремлевского, в этом раз обходимся без адресов, потому что самых значительных объектов давно нет, при этом их территорию могут сейчас занимать несколько зданий. Да и сама планировка серьезно поменялась — нет, к примеру, улицы Триумфальной, которая шла прямо через Дворец спорта и справа от «Пирамиды».

Железнодорожная школа №1

Типовой объект 1952 года, построенный в 1959-м. Придумали его москвичи Лидия Степанова и Андрей Чалдымов. В 1950-е годы Чалдымов негативно оценивал проекты Лидии Арушановны за недостаточную площадь вестибюлей, рекреаций и санузлов, разработал в ответ свой, который Степанова также раскритиковала. В итоге они сделали третий — уже вместе. А потом еще и четвертый, с бассейном. Но уже не про эту школу.

Школа, 1959 год. Фото: pastvu.com

Кетгутный завод



Во дворе школы работал 11-й детский сад и Казанский кетгутный завод. Запах стоял еще тот! Только здесь в Советском союзе делали кетгуты — саморассасывающиеся хирургические нити из бараньих кишок. А также препараты для анестезии.

Завод был создан в 1931 году, как и химико-фармацевтическая фабрика №11 имени 14-й годовщины Октября, на основе аптеки и завода искусственных минеральных вод Грахе, что стоял на углу Профсоюзной и Астрономической.

Сначала кетгут делали в Симферополе, но потом производство перевезли в Казань, разрабатывая весь процесс нуля. Во время Великой Отечественной войны завод работал круглые сутки, трудились даже дети работниц, они упаковывали ампулы в коробочки.

Из двух упомянутых производств в 1976 году было создано предприятие «Татхимфармпрепараты». А завод превратился в 1978-м в цех биошовных хирургических материалов на Беломорской, 260.

На заводе. Фото: tatfrontu.ru

Дом Жаркова

В районе, где находится сейчас «Пирамида», стоял, в частности, двухэтажный дом с мезонином, принадлежавший Ивану Степановичу Жаркову, который в 1782—1784 и 1802—1804 годах был казанским городским головой.

По фотографиям видно, что вокруг дома Жарков устроил промзону (владел он мыловаренным и пивоваренным заводами). Также он содержал рыбные ловли на Волге и Каме, поставлял для армии рубашечный и подкладочный холст, сапожный товар и ремни.

После всем богатством владел купец Василий Никитич Никитин (краеведы насчитывают среди его недвижимости постоялый двор, склады, механические мастерские, а также четыре доходных дома). После смерти Никитина территория была поделена между несколькими владельцами.

Дом Жаркова снесли в 1980-е, на этом месте долгое время строили кинотеатр «Россия», но в результате уже в наше время появилась «Пирамида» архитекторов Виктора и Гулсинэ Токаревых. Руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов однажды в беседе отметил, как интересно устроен КРЦ. Он стоит напротив древнего Кремля как символ новых методов строительства, работы, мышления. При этом территория вокруг него — это небольшой ров, словно бы пирамиду мы нашли совсем недавно. Так подчеркивается связь с прошлым.

Дом Жаркова с мезонином. Конец XIX века. Фото: pastvu.com

Успенский собор

В районе «Миража» и «Пирамиды» стоял храм Успения Пресвятой Богородицы, позже превращенный в гараж АТП-1. Приход тут появился уже 1566—1568 годах как монастырь. После прихода Пугачева он сгорел, упомянутый Жарков затеял его новое строительство, архитектором стал в 1809—1811 годах губернский архитектор Александр Шмидт. В 1815-м собор опять стал жертвой пожара, его опять строит Шмидт, теперь уже с помощью Жарковой и Крашенниковой к 1822 году. В 1859-м Успенская обитель сильно обгорает снаружи, деньги дает нынешний хозяин мест Никитин, и с 1863 года он вновь работает.

Окончательно церковь снесли в 1978-м.

Собор. Фото: pastvu.com

Кремлевский мост

Визуальное окончание Булака — это место, стоял Жарковский разводной мост (поднимали, чтобы по воде могли ходить суда). Он был построен в 1800 году и сгорел в 1815-м. Мост поднимался с помощью цепей, после здесь стоял уже обычный деревянный (на него деньги дала вдова Жаркова, Мария Матвеевна), а во времена строительства Куйбышевской ГЭС часть Булака засыпали, теперь он течет в Казанку, делая хитрый крюк под землей, а раньше шел через Ярмарочную площадь и место, где стоят цирк и Центральный стадион.

Булак в 1913 году. Фото: retromap.ru