«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Желание заработать как можно больше на бесконечных ремонтах понятно»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 11

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Однако люди обращаются не только к Рустаму Минниханову, но и к властям городов и районов. О чем просят татарстанцы раиса и других представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Никто на нас внимание не обращает»

Уже традиционными стали обращения к Рустаму Минниханову перевести время на один-два часа вперед:

— Доброе утро. Ой как светло уже на улице. Лучше вечером с детьми погулять при свете, чем в 6 утра! Переведите, пожалуйста, время на час вперед.

— Доброе утро, когда часы будем переводить на 2 часа, как Башкортостан? Глава вместе с солнышком в 6 утра уже на работе, а республика только просыпается, хотя по уму все уже должны на работе быть, а в 3 часа домой, чтоб с семьей больше времени [проводить].

Часто жалобы поступают и на дороги:

— Вот в центре дороги хорошие, поехали бы в Советский район [Казани], на улицах невозможно ходить, никто не убирается. Где все работники?



— Доброе утро. Никто на нас внимание не обращает. Авиастроительный район. [Улица] Камчатская. Катакомбы отдыхают. Люди в аварии чуть не попадают. И уже 2—3 года просто заплатки. А дорога все хуже и хуже.



Фото: соцсети

— В Казани все дороги размыло! Яма на яме! Возьмите, пожалуйста, на контроль состояние дорог!

Также раиса Татарстана просят решить проблему с нехваткой школ и детсадов — на этот раз жители ЖК МЧС:

— Доброе утро! Каждый день помним ваше обещание построить школу и садики для детей ЖК МЧС и рядом стоящих домов! А пока дети ходят пешком 2 км туда и столько же обратно по нечищеным обледенелым дорогам.

«Кто принял такое решение? Население села не согласно»

Проблемы есть и в районах Татарстана. Так, главу Альметьевска Тимура Нагуманова просят помочь с благоустройством прилегающей к детсаду №33 «Незабудка» территории:

— Добрый день, Тимур Дмитриевич! Приношу извинения, что мой вопрос не имеет отношения к теме прямого эфира, но не могу не задать его. В нашем городе есть очень замечательный детский сад МБДОУ детский сад комбинированного вида №33 «Незабудка». Он единственный в городе имеет группы для детей с нарушением зрения. С учетом специфики дошкольного образовательного учреждения в саду оборудован медицинский кабинет с соответствующим оборудованием, где дети получают лечение. В данный кабинет офтальмологи нашего города направляют для получения лечения всех детей дошкольного, а с недавних пор и школьного возраста, с нарушением зрения. Внутри детского сада чистенько, аккуратно. Тревогу за безопасность детей вызывает прилегающая к детскому саду территория, асфальтовое покрытие будто после артобстрела, бетонные дорожки на детских площадках разбиты. Даже взрослому человеку нужно быть очень внимательным, чтобы не упасть и не получить травму. Что же говорить о детях, которые по независимым от них обстоятельствам лишены возможности видеть мир четко. Тимур Дмитриевич, когда будет замена асфальтового покрытия на прилегающей территории МБДОУ детский сад комбинированного вида №33 «Незабудка»? Когда уже администрация города обратит свое внимание на эту проблему?

Фото: скриншот

На жалобу уже ответила глава Управления образования Альметьевского района Ирина Павловская:

— Добрый день! Когда снег сойдет, подготовим сметный расчет. После подготовки расчета будет определен источник финансирования.

Также жители района пожаловались на закрытие больницы в Русском Акташе:

— Добрый день! В Русском Акташе планируется ремонт больницы. Жители будут ездить в Мактаму на лечение и на осмотр к врачам. Кто принял такое решение? Население села не согласно. Будем звонить во все колокола.

— Здравствуйте. В Русском Акташе закрывают больницу. Как быть пожилым людям и мамочкам с детьми да и всему населению? Ведь многие не смогут добираться в город на прием.

«Судя во всему, это будет повторяться с каждым дождем, а не только по причине таяния снега»

В Нижнекамске, как везде, главной проблемой сейчас являются подтопления. Например, там жалуются на «бассейн» около ТЦ «Рамус»:

— Здравствуйте, парковка у ТЦ «Рамус» после перекрытия выезда на улицу Строителей превратилась в бассейн. Судя во всему, это будет повторяться с каждым дождем, а не только по причине таяния снега. Воде просто некуда уходить. Прошу принять меры.

Под воду уходит и приют «Добрые руки», о чем рассказала его руководитель Оксана Калашникова местным СМИ еще 13 марта:

— Если это все замерзнет и превратится в лед — это воспаление, кашель. Собаки просто погибнут. Выкачать воду — это самое главное, что мы должны сделать. У нас есть маленький насос, но он очень медленный.

Сегодня, как сообщили в пресс-службе города, планируется при помощи спецтехники произвести откачку талых вод на территории приюта. А вчера этого не сделали из-за того, что вода замерзла.

«Весна делает всю работу за тех, кто должен»

В соцсетях мэрии Казани немало критики вызвало сообщение о цифровых проектах:

— Как в политике — на словах все красиво! Есть какая-нибудь статистика или же обратная связь от жителей или ваших коллег которые этим пользуются? На сколько их работа разгрузилась? Какой эффект, кроме «наша жизнь стала лучше!»? Чем заполнили высвободившийся ресурс? Фразы типа «Более 9000 обращения в бот...» больше ассоциируются с тем, что часть забот по выявлению проблем переложили на жителей. Спасибо, но это не улучшение. Я за прогресс, но когда к программистам нет требований по эргономике или не измерять эффективность внедрений от реальных пользователей, то все умирает за очень немалые деньги, что в нынешней ситуации недопустимо. Сколько, к примеру, программных продуктов, созданных для этой экосистемы, все еще используется, а сколько отмерло, никто даже не считает, скорее всего.

— Лучше тратить деньги на решение проблем, а не их обозначение. Начните с уборки территорий. Сейчас дворы Советского района один сплошной каток. Накидают непонятную грязь под ноги и отчитались, что все хорошо. А кто будет лед скалывать, кто чистить до асфальта! Денег нет — вот и весь ответ.

— Нет смысла в ваших чат-ботах. Пишешь про снег, лед — решений нет. Про ямы пишешь, ответ бота — при наличии финансирования. Смысл писать?

Фото: t.me/kzn_official

Также казанцы жалуются, что их проблемы не решаются:

— Если бы ГЖИ реагировали на жалобы, сюда бы, может быть, многие и не писали бы. Только дело в том, что перед приходом работники ГЖИ оповещают УК и те быстренько приводят в порядок. А на следующий день ответ от ГЖИ: все замечательно, типа жалуетесь без причин. Через неделю ситуация та же и проблема та же. Это и есть надзор, куда вы бесконечно направляете. Надзор — это, я считаю, выход работников ГЖИ по жалобе, не предупреждая заранее УК, и составление акта, выписав предписание, как раньше. Тогда УК старались не допускать таких ситуаций. А сейчас на предостережение они и не реагируют.



— Проблемы нужно не фиксировать, а решать. Какой толк с того, что вы зафиксировали мое обращение по уборке снега на Маяковского и Волкова и передали его какому-то начальнику какого-то отдела две недели назад? Решения до сих пор нет. И все получилось именно так, как я и предполагал — весна делает всю работу за тех, кто должен. На Маяковского нечищенное почти растаяло уже, а на Волкова примерно на треть уменьшилось. Так что не до цифровизации пока что. С насущным бы разобраться. А то получится гонка за двумя зайцами, все бравые заявления станут историей этого канала и пары малотиражных газет, а горожане с проблемами останутся наедине и решать их будут сами... И никакого прогресса. До ужаса обидно и грустно.

«Общественному транспорту совершенно не в кайф ездить по таким дорогам и мостам, поэтому и ломается постоянно, и работать на нем никто не хочет»

Еще одним камнем преткновения в Казани является мост «Миллениум», где ямочный ремонт начался прошедшей ночью. В основном жители интересуются, почему нельзя сразу сделать капремонт моста:

— В этом году как будто бы очень и очень много ям по всему городу. В прошлые года такого не замечал. Прям страшно ездить по дорогам. При мне несколько машин на мосту «Миллениум» съезжали на автобусную полосу либо стояли на аварийке после неудачного наезда на одну из ям.

— А что мешало в том году сразу отремонтировать весь мост? Все равно ведь перекрывали дорогу, а сделали меньше половины только. Хотя уже в том году было видно, что оставшаяся часть дорожного покрытия уже на исходе. Что нынешняя весна и подтвердила. А теперь снова ремонт, перекрытия полос, и то ямочный только, и наверняка только самые критичные места. На следующий год снова будет то же самое. В этом году в целом с ямами после зимы ощущение, что город в плане дорог откатился лет на 10 назад или более. Просто огромные ямы везде, особенно около люков. Раньше действительно по весне не так все критично выглядело. Причем излюбленная причина «переход температуры через 0» случалась в этом сезоне вроде как нечасто...

— Я — не специалист в области дорожного строительства, но и мне понятно, что на мостах, то есть на надводной части дорог, асфальт должен быть совершенно другого качества и состава! Ибо банальный конденсат от воды и отсутствие опоры в виде грунта. Желание заработать как можно больше на бесконечных ремонтах гражданам понятно, но непонятно, почему они должны мучиться сами и убивать свои машины. Да и общественному транспорту совершенно не в кайф ездить по таким дорогам и мостам, поэтому и ломается постоянно, и работать на нем никто не хочет.



— В прошлом году писали тоже... И 2 года назад тоже... И 5 лет назад...



В мэрии с претензиями согласились и заявили, что на мосту необходим капремонт для основательного решения проблем, а в рамках ямочного ремонта ежегодно устраняются только наиболее критичные провалы.

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