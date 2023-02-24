Творения Петра Романова, архитектора и старосты
Гид по Московской, Часть 3-я
Нынешнюю часть Московской можно называть современным именем. Правда, если сейчас мы говорим о том, что здания здесь помогали облагораживать столичные власти, то в прошлом это указывало на церковь Московских чудотворцев. Впрочем, общий тренд сохраняется: видим одно, а пишем про совершенно другое. Но нельзя не отметить, насколько много здесь объектов связано с именем архитектора Петра Романова.
Дом Е.О. Кузнецовой (Московская, 34/8)
Дом второй половины XIX века в стиле эклектики, облицованный керамогранитом.
Дом Романова (Московская, 35)
На месте современного отеля с мансардой стояло трехэтажное творение Петра Романова середины XIX века, перестроенное в 1911 году В.П. Александровым (он же занимался домом Смолина и Казанским общественным банком на Баумана — где сейчас стоит «Дом великана»). При этом здание сохранило тогда признаки классицизма. Очевидно, что сам Петр Иванович, архитектор строительного отделения Казанского губернского правления, автор Бурнаевской и Галеевской мечетей, Апанаевского медресе и «Марджании», уже там не жил. Из известных квартирантов — историк Петр Викторович Траубенберг, он преподавал историю, географию, русский язык в Татарской учительской школе, был хранителем музея этнографии, древностей и изящных искусств при университете. Также учил географии и политической экономике в Мариинской женской гимназии, истории и географии — в юнкерском училище. После революции преподавал географию на рабфаке.
Пожарная каланча второй полицейской части (Московская, 36/5)
Казань, как известно, делилась еще и на полицейские части. Память об этом — несколько сохранившихся зданий конца XIX века, включая служебно-хозяйственный корпус, административное здание — и каланчу. Полицейские работали здесь с 1838 по 1917 год. А если случался пожар, отсюда запускали два шара с крестом. Кстати, первая полицейская и пожарная части Казани находились на месте физфака КГУ. Отсюда отправляли как сигнал один шар с крестом — так город узнавал, где произошло возгорание. Здесь же ночевал Владимир Гиляровский, автор книги «Москва и москвичи».
Дом Землянова (Московская, 37)
Изначально здесь стоял дом купцов Орешниковых, которые обновили его после пожара 25 мая 1859 года, уничтожившего почти все Забулачье. Потом его купил купец Архип Антонович Латышев и лишь потом Землянов. Владел он семью буксирными пароходами и 54 деревянными баржами, содержал храм Московских Чудотворцев и построил Речное училище (тогда — на улице, которая называется сейчас именем Клары Цеткин, слева от сада Рыбака). После революции, в декабре 1917 года — январе 1918-го, здесь разместился Мусульманский социалистический комитет, переехав с ул. Тукая, 1/15. Создал комитет Мулланур Вахитов, а руководил им Мирсаид Султан-Галиев. Здесь же сформировался Мусульманский коммунистический батальон, который участвовал в сражениях за Казань против белочехов, работала редакция газеты комитета «Кызыл байрак» («Красное знамя»).
Часовня памяти Александра III (Московская, 39)
Сначала в 1663 году здесь построили деревянную церковь, а в 1739-м — каменную, барочную, с двумя храмами. Верхний, главный престол был назван в честь Московских святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, а нижний теплый — в честь Николая Чудотворца. По первому улица и называлась Московской. И здесь отметился Петр Романов, который был старостой храма вместе с упомянутым выше Земляновым. Часовня, пережившая революцию, была построена в 1898 году, в модном тогда древне-русском стиле. Храм закрыли в 1929 году, сначала здесь планировали разместить валяльно-обувную фабрику, но потом в здание въехал склад «Союзхлеба», после чего в марте 1932 года храм начали разбирать, причем разобрали наполовину. После здесь работал детский сад. Сейчас это территория подворья Раифского монастыря. В начале нынешнего века была построен храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской. А в бывшем здании приходского причта уже давно работает храм в честь Жен Мироносиц, а также швейная и столярная мастерские, кельи послушников, воскресная школа и трапезная. Живут тут, кстати, воспитанники Раифского монастыря, которые учатся в казанских вузах.
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