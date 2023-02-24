Творения Петра Романова, архитектора и старосты

Гид по Московской, Часть 3-я

Нынешнюю часть Московской можно называть современным именем. Правда, если сейчас мы говорим о том, что здания здесь помогали облагораживать столичные власти, то в прошлом это указывало на церковь Московских чудотворцев. Впрочем, общий тренд сохраняется: видим одно, а пишем про совершенно другое. Но нельзя не отметить, насколько много здесь объектов связано с именем архитектора Петра Романова.

Дом Е.О. Кузнецовой (Московская, 34/8)

Дом второй половины XIX века в стиле эклектики, облицованный керамогранитом.

Дом Кузнецовой. Фото: google.com/maps

Дом Романова (Московская, 35)

На месте современного отеля с мансардой стояло трехэтажное творение Петра Романова середины XIX века, перестроенное в 1911 году В.П. Александровым (он же занимался домом Смолина и Казанским общественным банком на Баумана — где сейчас стоит «Дом великана»). При этом здание сохранило тогда признаки классицизма. Очевидно, что сам Петр Иванович, архитектор строительного отделения Казанского губернского правления, автор Бурнаевской и Галеевской мечетей, Апанаевского медресе и «Марджании», уже там не жил. Из известных квартирантов — историк Петр Викторович Траубенберг, он преподавал историю, географию, русский язык в Татарской учительской школе, был хранителем музея этнографии, древностей и изящных искусств при университете. Также учил географии и политической экономике в Мариинской женской гимназии, истории и географии — в юнкерском училище. После революции преподавал географию на рабфаке.

Московская, 35. Фото: google.com/maps

Пожарная каланча второй полицейской части (Московская, 36/5)

Казань, как известно, делилась еще и на полицейские части. Память об этом — несколько сохранившихся зданий конца XIX века, включая служебно-хозяйственный корпус, административное здание — и каланчу. Полицейские работали здесь с 1838 по 1917 год. А если случался пожар, отсюда запускали два шара с крестом. Кстати, первая полицейская и пожарная части Казани находились на месте физфака КГУ. Отсюда отправляли как сигнал один шар с крестом — так город узнавал, где произошло возгорание. Здесь же ночевал Владимир Гиляровский, автор книги «Москва и москвичи».

Каланча. Фото: google.com/maps

Дом Землянова (Московская, 37)

Изначально здесь стоял дом купцов Орешниковых, которые обновили его после пожара 25 мая 1859 года, уничтожившего почти все Забулачье. Потом его купил купец Архип Антонович Латышев и лишь потом Землянов. Владел он семью буксирными пароходами и 54 деревянными баржами, содержал храм Московских Чудотворцев и построил Речное училище (тогда — на улице, которая называется сейчас именем Клары Цеткин, слева от сада Рыбака). После революции, в декабре 1917 года — январе 1918-го, здесь разместился Мусульманский социалистический комитет, переехав с ул. Тукая, 1/15. Создал комитет Мулланур Вахитов, а руководил им Мирсаид Султан-Галиев. Здесь же сформировался Мусульманский коммунистический батальон, который участвовал в сражениях за Казань против белочехов, работала редакция газеты комитета «Кызыл байрак» («Красное знамя»).

Дом Землянова. Фото: Int-ant/wikipedia.org/ CC-BY-SA-3.0

Часовня памяти Александра III (Московская, 39)

Сначала в 1663 году здесь построили деревянную церковь, а в 1739-м — каменную, барочную, с двумя храмами. Верхний, главный престол был назван в честь Московских святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, а нижний теплый — в честь Николая Чудотворца. По первому улица и называлась Московской. И здесь отметился Петр Романов, который был старостой храма вместе с упомянутым выше Земляновым. Часовня, пережившая революцию, была построена в 1898 году, в модном тогда древне-русском стиле. Храм закрыли в 1929 году, сначала здесь планировали разместить валяльно-обувную фабрику, но потом в здание въехал склад «Союзхлеба», после чего в марте 1932 года храм начали разбирать, причем разобрали наполовину. После здесь работал детский сад. Сейчас это территория подворья Раифского монастыря. В начале нынешнего века была построен храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской. А в бывшем здании приходского причта уже давно работает храм в честь Жен Мироносиц, а также швейная и столярная мастерские, кельи послушников, воскресная школа и трапезная. Живут тут, кстати, воспитанники Раифского монастыря, которые учатся в казанских вузах.

Фото tatmitropolia.ru