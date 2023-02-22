День в истории: из мурз — к князи, от ГОЭЛРО — к Госплану

Чем примечательна дата 22 февраля?

Сегодня, 22 февраля, Международный день поддержки жертв преступлений. 22 февраля Галилео Галилей представил свое главное сочинение о системах мира, Испания продала Флориду, открыли стрептомицин, Екатерина II разрешили татарской знати стать дворянами, Евгений Болотов стал ректором нашего университета, основали телевизионный «Канал-6», случилось «Чудо на льду». Родились актер Азгар Шакиров, философ Артур Шопенгауэр, дворянка Анна Керн, композитор Фредерик Шопен. Умерли фольклорист Фатих Урманче, барон Иероним Мюнхгаузен, литератор Осип Брик, художник Энди Уорхол. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Князья татарские

22 февраля 1784 года Екатерина II издала указ «О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства», после которого часть татарских знатных родов, перешедших в XVI—XVII веках на службу к российским царям и возведенных ими в почетное дворянство, смогли получить титул «князей татарских». При этом их вносили в дворянские родословные книги, а записывали особым списком в герольдии (учреждение при Сенате по делам дворянского сословия). Также у князей не могло быть крепостных, исповедующих христианство. По отметкам исследователей, титул «князей татарских», также как калмыцких и мордовских, не обладал всеми достоинствами общего российского княжеского титула и считался стоящим после графов и баронов.

Фото: wikipedia.org

22 февраля 1919 года ректором Казанского университета стал профессор и ученый-механик Евгений Александрович Болотов. На эту должность он попал повторно, поскольку в октябре 1918 года был избран и через месяц утвержден ректором, а 1 января 1919 года снял с себя полномочия. Родился Болотов в 1870 году в Казани в семье архитектора. Окончил с золотой медалью Первую казанскую гимназию, в 1887 году с дипломом первой степени — математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. В 1896 году стал приват-доцентом Московского университета на кафедре прикладной математики. Преподавал в Императорском Московском техническом училище. Научные исследования ученого были посвящены разделам теоретической и аналитической механики. Одной из важнейших вещей в его научном наследии была статья «О принципе Гаусса», посвященная анализу этого принципа механики. В 1914 году Болотова пригласили в Императорский Казанский университет заведовать кафедрой теоретической и практической механики. Здесь он был утвержден проректором в 1917 году. После выхода в отставку со своей должности в январе 1921 года Болотов был приглашен обратно в Московское техническое училище возглавить кафедру теоретической механики. Он согласился и переехал. Но 13 сентября 1922 года ученого не стало.

22 февраля 1940 года в деревне Новый Ташлыяр Азнакаевского района родился Азгар Шакиров. После окончания училища имени Щепкина в 1961-м стал актером Камаловского театра. В 1968 году впервые снялся в кино, сыграв в «Моабитской тетради» Абдуллу Алиша. Играл и в других театрах как приглашенная звезда, не отказываясь от ролей разного плана, включая экспериментальные. Режиссер Алмаз Нургалиев снимает о нем фильме на стыке художественной картины и документалистики.

Фото: tatar-inform.ru

22 февраля 1995 года в Казани начал свое вещание телеканал «Канал-6». Через год он вошел в состав российской телевизионной сети СТС и стал называться «СТС-Казань». В его эфире выходили популярные российские и зарубежные сериалы, а также телепрограммы собственного производства: «Время новостей», «Экспресс-новости», «Шесть на шесть», передача на татарском языке «Открытое окно», «Бон вояж», «Ах, эта свадьба!», информационно-аналитическая программа «Столица». В 1998 году появилась первая передача для детей «К-альф», в 2002 году — оригинальные телевизионные проекты «Первое свидание» и «Мисс выпускница». Канал проводил прямые трансляции с места городских событий и праздников. В 2019 году в связи с отключением аналогового телевидения телеканал прекратил свою работу.

22 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, что судебное разбирательство вокруг инцидента с утечкой нефтепродуктов в береговой полосе Куйбышевского водохранилища в Казани завершилось непредсказуемым исходом на фоне борьбы с разливами нефти. Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора проиграло иск к виновнику происшествия — ОАО «Судоходная компания «Татфлот», которому грозила выплата ущерба в 46,9 млн рублей. Впрочем, и без этого многомиллионного взыскания речной грузоперевозчик, можно сказать, «пошел» ко дну: спустя 6—7 месяцев после ЧП компания вошла в начальную стадию банкротства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Даешь план!

22 февраля 1980 года случилось «Чудо на льду» — в рамках зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде хоккеисты СССР проиграли сборной США. Тогда игроки Союза были действующими чемпионами мира и Олимпийских игр, а за Штаты играли игроки студенческих команд. Одним из участников нашей сборной был Зинэтулла Билялетдинов, главный тренер российской команды и «Ак Барса».

22 февраля 1921 года был создан Государственный плановый комитет СССР. Этот общесоюзный орган осуществлял общегосударственное планирование развития народного хозяйства и контролировал выполнение данных планов. Его прообразом стала Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Первым председателем был назначен глава ГОЭЛРО Глеб Кржижановский. Изначально Госплан СССР выполнял консультативную роль, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план. Но с 1925 года он начал формировать годовые планы развития народного хозяйства страны, называемые «ежегодные контрольные цифры», — директивы, определяющие ориентиры для всех отраслей экономики. С 1928 года — пятилетние планы и контролировать их соблюдение. Орган был упразднен в 1991 году после развала СССР.

Фото: wikipedia.org

Продали Флориду



22 февраля 1632 года астроном Галилео Галилей публикует свою работу «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой». Это его главное сочинение и итог почти 30 лет научной работы. В книге описан диалог между тремя любителями науки: коперниканцем Сальвиати, нейтральным участником Сагредо и «простаком» Симпличио. Автор не придерживается конкретной точки зрения о том, какая система мироздания правильная — геоцентрическая или гелиоцентрическая, но приводимые Сальвиати аргументы в пользу последней указывают на позицию Галилея. Один из первых экземпляров книги ученый преподнес великому герцогу Тосканскому Фердинандо II Медичи с посвящением ему. Однако в 1633 году инквизиция запретила публиковать в католических странах новые трактаты Галилея, а «Диалог» поместили в Индекс запрещенных книг, в котором тот оставался до 1835 года. При этом в протестантских странах продолжали печатать латинский перевод.

22 февраля 1819 года Испания продала Флориду США за 5 миллионов долларов. В этот день в Вашингтоне был подписан Договор Адамса — Ониса, согласно которому состоялась сделка. США давно хотели приобрести Флориду, но только в 1818 году испанское правительство рассмотрело такую возможность. К тому времени испанская метрополия была истощена Пиренейской войной, длившейся с 1808 по 1814 годы, а в американских колониях Испании начались революции. Правительство не захотело делать дальнейшие инвестиции во Флориду. Согласно договору, Испания бесплатно передавала США свою колонию, а правительство Соединенных Штатов брало на себя обязательство оплатить претензии американских граждан к испанскому правительству. Специально для этого была создана комиссия, которая с 1821 по 1824 годы собрала 1 859 претензий касаемо 720 инцидентов. По этим искам правительством было выплачено 5 454 545,13 доллара.

22 февраля 1946 года американский микробиолог Зельман Ваксман открыл стрептомицин — второй в истории антибиотик после пенициллина. Он стал первым препаратом, оказавшимся эффективным против туберкулеза и чумы. Он образуется в процессе жизнедеятельности лучистых грибов Streptomyces globisporus streptomycini или других родственных микроорганизмов. Открытие стрептомицина побудило других ученых к поиску новых антибиотиков. Поэтому развитие этого направления препаратов — заслуга первооткрывателя Ваксмана. В 1952 году ученый стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие стрептомицина. Чумой заболевают и в настоящее время, однако смертельной она уже не считается, так как лечится антибиотиками.