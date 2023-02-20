«Сейчас вокруг театров происходит слишком много нездоровых волнений»

В детской студии «Апуш» решили, что Абугалисину все-таки не может играть девочка

В поставленный в начале января спектакль «Абугалисина» детской студии «Апуш» решили внести кардинальные изменения. Если сначала заглавную роль играла девочка, то теперь на ее смену придет парень. Такое решение приняла режиссер Алия Файзрахманова — явно под давлением общественности.

Текст менять не придется



Студия «Апуш» была создана под патронажем мэра Казани. Она работает в ДК «Сайдаш», «Чулпан» и КДК имени Ленина, в ней бесплатно занимаются актерским мастерством, сценической речью, сценическим движением и вокалом около 90 детей. Особенность студии в том, что занятия проводятся на татарском языке.

Мюзикл «Абугалисина» впервые показали 18 января. Это третья премьера «Апуша», первая для «Чулпан», где учится 23 человека. Основа спектакля — история Абугалисины в версии Каюма Насыри. У нее два главных героя — Абугалисина и Абульхарис, которые целый год читают в пещере книги, а потом первый помогает простым людям, а второй служит царю. Считается, что прототипом этой сказочной истории стал Авиценна, средневековый ученый, философ и врач. Впрочем, мы не может всерьез утверждать, что настоящий Али ибн Сина сидел год в пещере.

Фото: kzn.ru

Инсценировку писала челнинский драматург Айгуль Ахметгалиева. О смене актера она узнала от нас. По ее словам, для ввода мальчика в спектакль не требуется правок — текст выстроен так, что он не указывает на какие-то гендерные отличия.

— В принципе, можно даже делать так, что девочка переоденется в мальчика (в театральных терминах это амплуа называется травести, — прим. ред.) и будет играть, — указывает драматург.

Дело в том, что на сцене Абугалисину играла девочка — с косичками. По словам заместителя руководителя Исполнительного комитета Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитовой (она была одним из инициаторов создания «Апуша») решение о смене актрисы на актера приняла Файзрахманова. Сама она была готова защищать ее изначальный выбор, который появился благодаря спектаклю «Сак-Сок» в татарском ТЮЗе, где режиссер Ренат Аюпов решил сделать одного из братьев девочкой. Ввод в спектакль состоится за счет актера из другой студии, в «Сайдаше».



Детских пьес, в которых главными героями являются девочки, не хватает



Как указывают наши источники, смена актера произошла под давлением Милеуши Хабутдиновой, которая, ознакомившись с видеозаписью спектакля, в cоциальных сетях заявила, в частности, «что подобные действия нарушают права детей и наносят вред пропаганде национальной культуры».

Хабутдинова закончила факультет русской филологии Казанского государственного педагогического института по специальности «учитель русского языка и литературы». Кандидат филологических наук («Проблема личности в творчестве Хади Такташа»). В последние годы она известна как человек, занимающийся продвижением наследия Аяза Гилязова (ее стараниями он переводится на иностранные языки) и Наки Исанбета (на основе ее работы с личным архивом издан научно-популярный сборник).

Фото: kzn.ru

Также Хабутдинова пишет рецензии на театральные постановки и концерты и открытые письма президенту. Среди последних новостей, связанных с ней, — интернет-перепалка с певцом Алмазом Мирзаяновым по поводу качества его концертов, которые посещают обладатели «Пушкинской карты». В результате Хабутдинова поехала на выступление артиста в Сабинский район, выступила с речью и вручила певцу галоши. Особенно ею «любим» режиссер Туфан Имамутдинов. После постановки перформанса «Шамаил» она придумала новый термин «художники-пенисисты». После лабораторной постановки «Умай» требовала в зале поднять руки тех, на кого муж поднимал руку. «В наших краях эта тема не актуальна», — резюмировала филолог, говоря о домашнем насилии.

Театральный критик Нияз Игламов также смотрел видеоверсию спектакля:

— Никакого криминала я там не увидел. Сейчас вокруг театров происходит слишком много нездоровых волнений. Я же увидел в спектакле пропаганду науки, знаний среди девочек. Уж точно не пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или чего-то подобного. Скажем, в ТЮЗе народная артистка РТ Галина Юрченко в спектакле «Оскар и розовая мама» играет 12-летнюю девочку. Предполагается и в этом что-то нездоровое увидеть?

В каких еще спектаклях девочки играют мальчиков или наоборот? Скажем, в «Книге сказок» в ТЮЗе главного героя Карахмета в одном из составов воплощает на сцене Гузель Валишина (это классический пример травести). В музее «Восточный клуб» в первой татарской пьесе «Бичара кыз» («Несчастная девушка»), все женские роли играют мужчины. А мужские — играют женщины. Причем намеренно резко и стереотипно. Так Фарид Бикчантаев довел до абсурда факт, что в первых постановках у татар вообще все роли играли парни (мусульманские девушки не сразу решились выйти на сцену).

— Я решила это сделать, потому что начались вопросы среди общественности: научной, литературной, — ответила Файзрахманова. — Мадина, которая играла Абугалисину, в спектакле останется. Раньше у нас там был хальфа (учитель), теперь будет абыстай (учительница). Я думаю, придираться не будут, но и мы больше ничего менять не хотим. Я сделала так, чтобы это давление не дошло на детей. И, конечно, это указывает на проблему, что детских пьес, в которых главными героями являются девочки, не хватает.