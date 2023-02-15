Муса Джалиль — наш бренд, поможет ли ИИ татарской культуре, про кого в Татарстане не снимают фильмы / РВ Live
Сегодня, 15 февраля, исполняется 117 лет со дня рождения татарского поэта — Мусы Джалиля. Он был вторым, наряду с Габдуллой Тукаем, татарским поэтом, который обрел большую популярность за пределами Татарстана и России. Его именем названы поселок, библиотека, кинотеатр, театр оперы и балета, школы, малая планета, фонд и даже самолет. В настоящее время искусственный интеллект набирает обороты: он научился «делать картинки», описывать фотографиями музыку, писать музыку, придумывать сериалы... А может ли ИИ помочь развивать татарскую культуру? 15 февраля родился еще один выдающийся татарский деятель культуры — певец Ильгам Шакиров. Как ни странно, про него до сих пор не снят ни один фильм. Вот такие новости культуры сегодня мы обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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Потому что бренд - это имя, не более.
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