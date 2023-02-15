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Муса Джалиль — наш бренд, поможет ли ИИ татарской культуре, про кого в Татарстане не снимают фильмы / РВ Live

15:00, 15.02.2023 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Муса Джалиль — наш бренд, поможет ли ИИ татарской культуре, про кого в Татарстане не снимают фильмы / РВ Live

Сегодня, 15 февраля, исполняется 117 лет со дня рождения татарского поэта — Мусы Джалиля. Он был вторым, наряду с Габдуллой Тукаем, татарским поэтом, который обрел большую популярность за пределами Татарстана и России. Его именем названы поселок, библиотека, кинотеатр, театр оперы и балета, школы, малая планета, фонд и даже самолет. В настоящее время искусственный интеллект набирает обороты: он научился «делать картинки», описывать фотографиями музыку, писать музыку, придумывать сериалы... А может ли ИИ помочь развивать татарскую культуру? 15 февраля родился еще один выдающийся татарский деятель культуры — певец Ильгам Шакиров. Как ни странно, про него до сих пор не снят ни один фильм. Вот такие новости культуры сегодня мы обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:49
    Муса Джалиль — наш бренд - ну как может быть поэт брендом? Тогда и Пушкин бренд? И Лермонтов? Все под властью маркетинга?
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    Анонимно 16:56
    именно "бренд"
    Потому что бренд - это имя, не более.
    Оболочка без содержимого.
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    Анонимно 18:55
    бренд - коммерческий термин, к творчеству не имеет никакого отношения
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  • Анонимно 19:22
    Не стоит уничижительные ярлыки вешать на национальное достояние
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20:41 МСК Все новости
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