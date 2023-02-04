Галина Ахмерова: «Образование — не привилегия, мы хотим сделать его доступным для всех»

Эксперт о том, как связана успешность детей с качеством образования, которое они получают

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Российский рынок EdTech вновь начал расти, и его лидером стал сегмент детского и дополнительного профессионального образования. Как показывают социологические исследования, россияне тратят до трети своего семейного бюджета на детские кружки, спортивные секции и репетиторов. Подробнее о том, как сказывается качество образования на дальнейшей успешности детей, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.

EdTech-рынок вырос на четверть

Сколько тратят россияне из своего бюджета на детей? Остались ли государственные кружки? И какие направления кружков сегодня перспективны?



По оценке образовательной компании «Нетология», рост всего EdTech-рынка в 2022 году составил 20—25%, а его объем — 270 млрд рублей. Самую активную динамику в 2022 году показал сегмент детского образования и дополнительное профессиональное образование (ДПО). Согласно имеющемуся у Ultimate Education отчету Smart Ranking, рост детского образования во II квартале составил 22% год к году.

Объемы рынка со стороны только онлайн-услуг впечатляющий. И это не считая рынка частного репетиторства, объем доходов которого мы можем только предполагать: более 57% родителей нанимают репетиторов для подготовки к ЕГЭ.

Стоимость одного занятия за академический час в среднем начинается от 1000 рублей. Периодичность для ощутимого результата: 2—3 занятия в неделю. Если предположить, что школьники в среднем готовятся к сдаче 2—4 предметов, то одна семья в течение одного учебного года (34 учебных недели) может потратить минимум 135 тысяч рублей. В 2022 году было около 650 тысяч выпускников, вот и та самая емкость рынка.

Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

Если же смотреть на «доЕГЭшные» расходы, то почти треть россиян тратят до половины своего заработка на детское образование: детские кружки и секции и репетиторов (данные по результатам опроса «АльфаСтрахования»). Не скрывают радости и репетиторы, говоря, что современное школьное образование не закрывает потребности молодежи.

Отрасль образования динамично развивается благодаря спросу — если раньше школьники и дошкольники могли обучаться только очно и в классических образовательных учреждениях (в основном государственных), то сейчас можно выбирать, что душе угодно. Частное образование, семейное, онлайн — все это становится уже не диковинкой, а обыденностью.

Так, за последние годы как грибы народились онлайн-школы, предлагающие курсы по определенным направлениям и полноценное школьное образование. Вдобавок сегодня на EdTech-рынке стали появляться и более «нишевые» продукты, например, курсы для подготовки детей к школе или специализированные занятия, направленные на повышение финансовой грамотности или развитие творческих навыков.

Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

Есть ли связь с успешностью детей?

По исследованию «АльфаСтрахования», в приоритете у родителей сейчас:

Подготовка к школе — 17% опрошенных. Спорт — 21% родителей прививают детям с самого раннего возраста любовь к спорту: на плавание детей от года водят 22% опрошенных, на гимнастику — 12%, на футбол — 11%. В старшей школе в спортивные секции ходят дети 39% участников исследования. Творческие занятия: музыка — 10%, актерское мастерство — 8%, изобразительные искусства (рисование, лепка, мозаика) — 13%. ИТ: робототехника и программирование — 19%. Углубленного изучение школьной программы, подготовки к олимпиадам и ОГЭ — 37%.

В среднем ежемесячно на развитие детей опрошенные родители тратят от 17 тысяч рублей. При этом более 70% написали, что не жалеют потраченных денег и считают это правильным вложением в будущее ребенка.

А есть ли все-таки связь между успеваемостью (успешностью) в школе и посещением кружков (дополнительно досуга) детьми?

Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

Оказывается, если ребенок ходит хотя бы в один кружок, у него существенно выше средний полугодовой балл. Так, у учеников, которые в свободное время предоставлены сами себе, средний полугодовой балл составил 3,93. А у детей, посещающих хотя бы один вид занятий, средний полугодовой балл — уже 4,07. У школьников, которые ходят на два вида занятий, средний балл доходит до 4,14. Кстати, ребята, посещающие одно-два занятия, составляют большинство (64% в сумме). Получается, что кружки дисциплинируют ребят.

Мои дети также посещают кружки: средний занимается спортом, английским, научными экспериментами, а еще увлекается экстремальными направлениями спорта. Младший ходит на шахматы, английский, китайский, а также на пение, футбол. А у старшего уже первая сессия!

Я не жду сверхрезультатов от этих секций, для меня кружки — возможность для детей познавать мир всесторонне. Попробовать, что нравится, узнать, какими бывают люди, научиться общаться и сформировать новые нейронные связи.

Несомненно, что вкладываться в образование детей стоит. К сожалению, не у всех родителей есть такая финансовая возможность — тратить на развитие детей из семейного бюджета.

Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

Кружок или секцию оплатит государство

Есть ли бесплатные ресурсы для развития молодежи? Остались ли государственные кружки?

Министерство просвещения Российской Федерации запустило программу, которая называется «Успех каждого ребенка». Благодаря ей появилась система сертификатов для получения дополнительного образования. С помощью данного документа можно записать своего ребенка в один кружок или в спортивную секцию.

Получив сертификат, можно приступить к выбору кружка или секции. Сертификат позволяет получить дополнительное образование за счет государства. Неважно, какой кружок выберет ребенок. Государство гарантированно оплатит кружок или секцию, если их будут проводить проверенные организации.

В настоящий момент участвовать в программе могут 69 регионов страны. С каждым годом число регионов, охваченных программой, стремительно увеличивается. К 2024 году планируется охватить все регионы России.

Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

С этой же целью мы создавали благотворительный фонд Дарвин. Мы искренне верим в то, что образование нынешнего поколения — это задел для нашего будущего, и видим в этом свою социальную ответственность. Флагманский проект фонда — это Round для молодежи (кстати, рабочее название проекта онлайн-кружок), бесплатная площадка для всестороннего развития ребят от спорта и рисования до робототехники и программирования.

Образование — это не привилегия, это право каждого человека, и именно поэтому мы хотим сделать его доступным абсолютно для всех. Верю, что это возможно, благодаря работе в плотной связке с государством, родителями и бизнесом.

Галина Ахмерова