День в истории: космос — общий, лампочка — Эдисона

Чем примечательна дата 27 января?

Фото: NASA

Сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, в России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января представили планы и фасады Казанского университета, Данте Алигьери изгнали из Флоренции, Петр I утвердил первый в истории России государственный бюджет, открыли Антарктиду, запатентовали электрическую лампочку, была выпущена первая партия продукции на Казанском заводе резинотехнических изделий, в США в продажу поступили первые магнитофоны, космос был объявлен достоянием всего человечества. Родились актер Эмиль Талипов, композитор Вольфганг Амадей Моцарт, писатели Михаил Салтыков-Щедрин и Льюис Кэрролл, художник Архип Куинджи. Умерли композитор Джузеппе Верди, писатель Исаак Бабель, актер Рафкат Бикчантаев, основатель компании IKEA Ингвар Кампрад. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанец придумал видеомагнитофон

27 января 1821 года правление Казанского университета представило попечителю Казанского учебного округа «Планы и фасады на устроение Казанского университета» с их описанием и примерной сметой на сумму 631,136 тысячи рублей, разработанные архитектором университета Петром Григорьевичем Пятницким. Тот был специально приглашен на должность архитектора Казанского университета годом ранее из Санкт-Петербурга. Пятницким был разработан проект генерального плана университетского комплекса. Главный корпус университета начали строить в 1822-м и завершили в 1825 году. Он протянулся вдоль улицы на 160 метров. Образцом для фасада послужило здание Казанской императорской гимназии, включенное в объем главного корпуса и составившее его восточную половину. Большую роль в сооружении главного здания также сыграл ректор университета Николай Лобачевский. Он производил геометрические расчеты и контролировал работу специально созданного строительного комитета университета.

Источник: tatar.museum.ru

27 января 1942 года была выпущена первая партия продукции на Казанском заводе резинотехнических изделий. Это были губчатые изделия, техническая пластина, дюритовые и тормозные рукава и резиновые детали для авиации. Само предприятие было основано в 1941 году по постановлению Совета народных комиссаров СССР на базе Московского, Ленинградского и Ярославского заводов резинотехнических изделий. На заводе работали 46 человек. Именно на нем через некоторое время впервые в СССР освоили выпуск латексных изделий. В 1984 году завод был преобразован в производственное объединение «Казаньрезинотехника», а с 1992 года он стал называться Камско-Волжское акционерное общество резинотехники или сокращенно ЗАО «Кварт».

27 января 1948 года в США в продажу поступили первые магнитофоны. Это были катушечные приборы фирмы Ampex, с помощью которых можно было записывать звук на магнитную ленту. Стоимость одного такого устройства достигала 149 долларов. В первую неделю был продан весь складской запас фирмы — 40 тысяч штук. Изобретение принадлежало русскому инженеру Александру Понятову, уроженцу села Русская Айша, входившему в Чепчуговскую волость Казанской губернии.

Фото: Sverma/en.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

27 января 1984 года в селе Кадышево Высокогорского района родился актер Эмиль Талипов. В детстве участвовал в вокальных конкурсах, закончил музыкальную школу, научился играть на гармони и гитаре. Правда, в итоге поступил на актерское отделение в театральное училище, также учился на режиссера в КГУКИ, поставив в Камаловское театре, где работает с 2008 года, пьесы Шарифа Хусаинова «Зөбәйдә — адәм баласы» («Зубейда — дитя человеческое») и Ильгиза Зайниева «Бәби» («Дитя»). Среди его последних ролей — драматург в «Пепле» по пьесе «Академия смеха» Коми Митано. Также известен как пародист, изображающий и президентов Татарстана, и популярных эстрадных артистов.



27 января 2021 года аналитическая служба «Реального времени», когда в Казани в очередной раз заговорили о повышении стоимости проезда на общественном транспорте, сравнила стоимость проезда в других городах России и в столице Татарстана, выяснив, что Казань по величине тарифа, даже без повышения, опережает многие мегаполисы страны.

Фото: realnoevremya.ru

Определили госбюджет

27 января 1710 года Петр I утвердил первый в истории России государственный бюджет. Еще в 1708 году, стремясь упорядочить государственное устройство, царь начал масштабную административную реформу, в ходе которой поделил страну на восемь крупных губерний. Каждая из них получила управителя, обязанного отвечать перед правителем по полной программе. В конце 1709 года государь решил ознакомиться с финансовыми результатами проделанной работы в стране и разослал в губернии требование предоставить полный список доходов и расходов казны за предыдущий год. Выяснилось, что дефицит бюджета составил 25,7%. Заработали российские губернии и центральное правительство тогда 3 051 796 рублей, а потратили 3 834 418 рублей.

27 января 1820 года русская кругосветная военно-морская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева подплыла к берегам Антарктиды. К тому времени корабли русского флота совершили ряд кругосветных путешествий. Но о том, что находится в Юном полушарии, было еще малоизвестно. Стартовала экспедиция еще в июле 1819 года в составе двух военных шлюпов — «Восток» и «Мирный». Первый возглавлял Беллинсгаузен, второй — Лазарев. Через 6 месяцев после отплытия они подошли к берегам нового континента. Тот представлял собой неприступную толщу льда, усыпанную ледяными буграми. Корабли обошли почти весь материк, делали три попытки подойти к самой земле, но выйти на берег исследователям так и не удалось. Однако они совершили главное открытие — был найден новый континент и еще 28 островов в южных морях помимо него. Плавание продолжалось 750 дней.

Вид ледяных островов 4 марта 1820 года. Акварель из альбома П. Михайлова. Источник: wikipedia.org

Запатентовали лампочку

27 января 1302 года в результате гражданской войны итальянский поэт Данте Алигьери был изгнан из родной Флоренции. Во Флорентийской республике тогда главенствовали две политические силы: партия гвельфов, сторонников папы римского, и партия гибеллинов, поддерживавших императора Священной Римской империи. После победы на выборах гвельфов Данте примкнул к ним, стал активно участвовать в управлении городом и вскоре вступил в должность приора. Однако в партии произошел раскол, и гвельфы разделились на «черных» и «белых». Данте поддержал последних. Те пришли к мнению, что Флоренция должна быть независимой и стоит прекратить вражду с гибеллинами. «Черные» же продолжали поддерживать папу и в итоге захватили власть с помощью его поддержки. Таких, как Данте, приговорили к изгнанию. Всю оставшуюся жизнь поэт провел в скитаниях по городам Италии и в других странах.

27 января 1879 года Томас Эдисон запатентовал электрическую лампочку. Работу над ней он начал во второй половине 1870-х годов. Ученому пришлось провести около 5 тысяч опытов, прежде чем прототип бытовой лампочки со спиралью накаливания появился на свет. Изобретение удалось поставить на поток. В 1882 году Эдисон основал компанию Edison General Electric по изготовлению электрогенераторов, лампочек, кабелей и осветительных приборов. Он установил цену на лампочку 40 центов при ее себестоимости в 110. Четыре года Эдисон увеличивал выпуск лампочек, снижая их себестоимость. Когда она упала до 22 центов, а выпуск лампочек вырос до 1 млн штук, ученый за один год покрыл все затраты.

Источник: wikipedia.org

27 января 1967 года космос был объявлен достоянием всего человечества. «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» подписали США, Великобритания и СССР. На сегодня 111 стран являются государствами-участниками договора. Он определяет основные правовые рамки международного космического права. Включает в себя 17 статей. Среди принципов — запрет для государств-участников размещения ядерного и любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установка его на Луне или любом другом небесном теле и станции в космическом пространстве. Договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и запрещает их использование для испытания оружия, проведения военных маневров и создания военных баз, сооружений и укреплений.