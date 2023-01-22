«Ислам, принесенный на территорию Центральной России, с самого начала носил суфийский характер»
Суфизм в Волго-Уральском регионе. Часть 1-я. Отрывок из книги «История ислама в России»
В январе Российский исламский университет представил книгу «История ислама в России», изданную к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. Тираж в 1 тысячу экземпляров будет роздан учебным заведениям и библиотеками, а «Реальное время», с разрешения РИУ, публикует одну из глав, посвященную суфизму.
Можно предположить, что в бассейн Волги суфизм проникает вместе с распространением «официального» ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарии в 922 г.1 Проблема с определением датировки проникновения суфизма в Волго-Уральский регион, помимо всего прочего, связана со сложностью определения появления суфизма как такового. Нет единства мнений среди специалистов и в вопросе этимологии слова «суфизм»2. Если понимать под термином «суфизм» мистико-аскетическое течение, где мистицизм будет сводиться в первую очередь к идее нерационального, интуитивного, чувственного познания Всевышнего, то с рядом некоторых замечаний можно говорить о том, что ислам, принесенный на территорию Центральной России, с самого начала носил суфийский характер. Косвенным указанием на такое положение дел может являться история о трех сахабах-сподвижниках Пророка, один из которых излечил больную дочь правителя и взял ее в жены, положив таким образом начало новой династии3. Видимо, именно эта история легла в основу традиции опираться на посох во время чтения пятничной проповеди, а не на меч, как в Средней Азии4. Все это опосредованно может указывать на суфийский толк ислама, отличающийся своей ученостью и миролюбием.
Так или иначе Волжская Булгария также вошла в «дар ал-ислам» (территорию, где действует мусульманский религиозный закон и где политически господствуют мусульмане, — прим. ред.), и все события, происходившие в мусульманском мире, отражались и на ситуации в Волго-Уральском регионе. Отдельно нужно отметить, что булгарская традиция не упоминает багдадских халифов в контексте принятия ислама. Сами булгары подчеркивают, что ислам пришел в Поволжье из Средней Азии и Бухары5. Видимо, это и послужило причиной распространения в Волжской Булгарии тариката (метода духовного возвышения и мистического познания Истины, — прим. ред.) йасавийа, который в средние века имел широкую популярность в Средней Азии.
Тарикат назван именем шейха Ахмада ал-Йасави (ум. 1166 г.), выходца из города Ясы (ныне г. Туркестан на юге Казахстана), который считается одним из самых первых суфиев среди тюрок и основоположником йасавийской сильсили (духовной генеалогии глав суфийских тарикатов, — прим. ред.). Согласно суфийской традиции, ал-Йасави был учеником знаменитого Абу Йакуба Йусуфа ал-Хамадани (ум. 1140 г.), от которого он получил благословение на создание собственной «школы». Считается, что, подготовив учеников, 990 самых верных из них ал-Йасави разослал для распространения веры среди тюркских народов6.
Легенды, сложенные об Ахмаде ал-Йасави, породили множество мифов и о самой школе йасавийа, к числу которых можно отнести и мнение о популярности этого тариката среди сугубо тюркского населения, и понятие о тарикате как о представителе «неортодоксального» ислама, который именно этим своим качеством и привлек кочевых тюрков.
Однако то, что йасавийа оказал огромное влияние на культуру Волго-Уральского региона, не вызывает сомнений. До наших дней не сохранилось никаких трудов Ахмада ал-Йасави, кроме присваиваемого ему произведения «Диван-и хикмет». Именно этот труд и сборник его последователя Сулеймана Бакыргани (ум. 1186 г.) «Бакырган китабы» оказали значительное влияние на тюркскую поэзию, а вместе с ней — на богословскую мысль в Волго-Уральском регионе.
Сведений о деятельности тариката йасавийа на территории Волго-Уральского региона практически не имеется, и общую картину мы можем составить лишь на основе художественных произведений того времени. Наиболее ярким примером является труд поэта Кул Гали «Кысса-и Йусуф», датируемый 1233 г. Автор затрагивает тему идеального правителя, которым можно стать лишь благодаря развитию в себе суфийских добродетелей, таких как «сабр» (терпение), «таква» (богобоязненность), «сидк» (правдивость), а верность долгу и подчинение своих чувств разуму должны являться определяющими чертами характера. Основная идея, проводимая автором, сводится к проповеди коранического «красивого терпения» (сабр джамил) и упования на Бога (таваккул), который в целях укрепления человеческого духа посылает испытания, но никогда не оставляет преданных Ему служителей и в итоге щедро вознаграждает их. Произведение Кул Гали «Кысса-и Йусуф» сравнивают с творчеством ал-Йасави: идеи, отраженные в произведениях обоих авторов, пропагандируют ислам не просто как доктрину, а как «религию сердца»7.
Помимо Кул Гали к суфийской традиции исследователи причисляют и ряд других видных мусульманских деятелей. Так, ссылаясь на ал-Гарнати, булгарского историка Йакуба ибн Нугмана считают учеником известного нишапурского факиха Абу аль-Маали аль-Джувейни, который являлся суфием. Вместе с тем, Ш. Марджани упоминает о Дауде ас-Саксини, ученике кадия Булгара, а этот «кади придерживался тариката Ахмада Ясави»8.
Также тарикату йасавийа приписывается и исламизация нового государственного образования в Волго-Уральском регионе — Золотой Орды. Есть версия о том, что правитель Золотой Орды хан Узбек (ум. 1342 г.), находясь под влиянием именно йасавийских шейхов, объявляет ислам государственной религией, хотя известно, что мюрид шейха тариката кубравийа Сайф ад-Дин ал-Бахарзи хан Берке (то есть его последователь, — прим. ред.) также предпринимал попытки сделать ислам в качестве государственной религии, однако они не увенчались успехом9.
Нужно отметить, что суфизм в период существования Золотой Орды не только сумел сохранить позиции, но и увеличил свое влияние. Множество источников описывают обращение в ислам хана Берке, первого из Чингизидов, принявших ислам. Хан принял ислам еще до своего вступления на престол благодаря одному из учеников Сайф ад-Дина аль-Бахарзи. Вскоре после этого он решил посетить Бухару, где проживал шейх. Согласно источникам, Берке ждал аудиенции у дверей шейха три дня, до тех пор, пока ученики шейха не попросили Сайф ад-Дина принять иностранного гостя10. Общение с шейхом способствовало обновлению взглядов Берке на ислам, и по возвращении в Орду он «воздвиг маяк религии, установил обряды ислама и мусульман, оказал почет и уважение правоведам и ученым, приблизил их, поддерживал с ними связь, построил в пределах своего государства религиозные школы и мечети»11.
Вместе с тем нельзя переоценивать масштабы распространения суфизма среди населения Золотой Орды, процесс исламизации которого был уже необратим, а вместе с ним укреплялись и позиции суфизма. Поворотным событием стал приход к власти хана Узбека. В анонимном сочинении XV в. «Шаджарат ал-атрак» (Родословие тюрков) сообщается, что хан Узбек принимает ислам под руководством шейха Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, которые относились к йасавийской традиции12. И у Узбека, и у последующих ханов в официальной номенклатуре появляются суфийские наименования. Например, в ярлыках Токтамыша (ум. 1406) и Тимур-Кутлуга (ум. 1400) среди должностных лиц упоминаются «шейх-машаихи» (шейхи шейхов) и «шейхи-суфии»13.
Примерно с XV в. йасавийа начинает уступать свои позиции другому тарикату — накшбандийа, который появляется в конце XIV в. близ города Бухары, эпонимом которого стал Баха ад-Дин Накшбанд (ум. 1389), в юности вступивший в тарикат хваджаган, где, как считают, проходил обучение под руководством хваджи (ходжи, почтенного человека, — прим. ред.) Амира Кулала (ум. 1370). По окончании своего обучения Баха ад-Дин «канонизирует» заветы духовного предшественника Абд ал-Халика ал-Гиджувани (ум. около 1179 г.), добавив к его восьми принципам духовного поведения еще три. Скорее всего, именно с него начинается практика тихого зикра (многократного произнесения молитвенной формулы, содержащей прославление Бога, — прим. ред.) в накшбандийа, что впоследствии выделялось исследователями как одна из возможных причин распространения накшбандийа среди тюрков позднего Средневековья.
Утрата тарикатом йасавийа своей популярности происходит не только в Волго-Уральском регионе — накшбандийа получает признание во всем мусульманском мире, особенно в Центральной Азии. Возможно, причиной этому служит тот факт, что эпоним накшбандийа проходил свой духовный путь у наставников как из тариката хваджаган, так и из тариката йасавийа. Так, после завершения обучения у Амира Кулала Баха ад-Дин продолжил образование у йасавийского шейха Мавляны Арифа Дингарни, который посвятил его в таинства «тихого» зикра14. Несколько месяцев он провел с йасавийским наставником Кусамом Шайхом из иранского г. Нахшаб, после чего двенадцать лет обучался у другого йасавийского шейха Халила Аты15, личность которого отождествляют с Кадан/Газан Ханом — правителем Чагатайского ханства. На основании этого ряд исследователей выдвигают предположение об особом стремлении шейхов накшбандийа к установлению тесных связей со светской властью16.
Возможно, наличие шейхов йасавийа в числе наставников Баха ад-Дина и привело к популярности последнего среди приверженцев «машаих-и турк», которые со временем восприняли новую, уже накшбандийскую сильсилю.
ИСТОЧНИКИ
1 Марджани Ш. Мустафад ал-ахбар… Б. 123.
2 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / пер. с англ. М.Г. Романов. СПб., 2004. С. 10—11.
3 Галяутдинов И.Г. «Тарих нама-и Булгар» Таджетдина Ялчыгулова... С. 162—163.
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7 Амирханов Р. М. Татарская социально-философская мысль средневековья… С. 35.
8 Измайлов И. Ислам и мусульманская культура в Волжской-Булгарии... С. 556.
9 Суфийские братства на территории исторического Башкортостана // Ватандаш. 2008. №7. С. 166.
10 Рамзи М. Талфик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаиги Казан ва Булгар ва мулюк ат-татар. Т. 2. Оренбург, 1908. С. 299.
11 Там же. С. 299.
12 Измайлов И., Усманов М. Ислам в Улусе Джучи // История татар с древнейших времен. В 7 т. Т. 3. Казань, 2009. С. 607.
13 Измайлов И., Усманов М. Ислам в Улусе Джучи… С. 610.
14 В то время как хваджа Амир Кулал был приверженцем «громкого» зикра.
15 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм… С. 250.
16 Там же. С. 251.
Справка
Евгений Хамидов — старший преподаватель кафедры религиоведения отделения философии и религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
комментарии
Безусловно принятие любой религии единобожия оказывает огромное влияние на развитие этноса или страны.
Но, извините, источники для написания текста очень разные.
Одни очень авторитетные.
Другие вызывают большие сомнения в их научной правдивости - слишком уж дискредитировали их авторы себя занятиями политикой, идеологией фанатизма и около политической деятельностью.