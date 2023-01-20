Улица Габдуллы Тукая: спортсмены, кряшены, солдаты

Гид по Екатерининской, часть 9-я

Фото: pastvu.com. Стадион «Спартак», начало 1930-х

Следующая часть улицы Тукаевской — живая иллюстрация толерантности как бренда Татарстана. В былые времена соседство мечети и церкви вызывало живое беспокойство у горожан, а теперь его демонстрируют как пример взаимопонимания. Также это район пустошей и новоделов, превращенных в офисные центры, магазины и хостелы.

Стадион «Спартак» (Тукая, 30)



Сразу за медресе «Мухаммадия» находится огромная пустошь, где в советское время располагался стадион «Спартак». По некоторым данным, здесь же находилась площадка, где занимались спортом шакирды медресе, даже катались на коньках (и в теперь в планах нынешнего руководства возродить эту традицию). О стадионе напоминает новая входная группа, которая в 1990-е годы вела на местный вещевой рынок. Теперь памятником является висящий у ворот макет будущих преобразований этого пространства.

Фото: google.com/maps

Дом Галеева (Тукая, 26)

Часть усадьбы (дома 24—26) Галима Галиакберовича Галеева, который купил, разбогатев на мануфактуре, владения жены титулярного советника Бибифатимы Измайловны Еникеевой и мещан Самитовых (возможно, Сабитовых?). Также у него был двухэтажный особняк на нынешней улице Сары Садыковой (сейчас на этом месте пустырь).

Дом Галеева. Фото: Максим Платонов

Тихвинская церковь (Худякова, 4)

Редкая казанская улица, сохранившаяся в очертаниях первой половины XVIII века, до перестройки по генеральному плану Василия Кафтырева, который улицы выровнял, а кварталы укрупнил. Называлась она Тихвинской оградой, какое-то время власти называли ее Чепаринским переулком, потом она стала Тукаевским переулком, а в 2005-м получила имя Михаила Худякова, автора «Очерков по истории Казанского ханства», до сих пор считающихся одними из самых объективных. Также на этой улице находилось много учебных заведений — 2-е приходское мужское училище, 12-е приходское женское училище. На месте центра кряшенской культуры стояла 10-я начальная школа и детская музыкальная школа №12.

Тихвинскую церковь построили во второй половине XVII века, название в честь находившейся там изначально иконы она получила в 1844 году, за счет паломников и смогла расшириться и реконструироваться в начале XX века. Сейчас это главная церковь кряшенской общины — соответственно, здесь можно купить литературу, послушать пение и службу, все — на церковно-кряшенском. Напротив церкви находится могила покойного настоятеля, протоиерея Павла Павлова. При большой удаче можно попасть и в местный музей.

Тихвинская церковь, начало XX века. Фото: pastvu.com

Усадьба Шакир-солдата (Тукая, 16)

Мы писали подробно о владениях Шакирзяна Шамсутдинова, в которые входили жилой и доходные дома, а также конюшня, каретник, баня и флигели. Унтер-офицер, накопив денег на военной службе, скупил окружающую недвижимость и постепенно ее перестроил, стилизовав под ориенталистский модерн. В советское время здесь размещалась коммуналка. Сейчас усадьба вновь переживает реставрацию.

Усадьба Шакир-солдата. Фото: Максим Платонов

Султановская мечеть (Тукая, 14)

Она же Красная, она же Восьмая Соборная. Построил ее в 1867 году купец Зиганша Бикмухаметович Усманов, направление на Мекку устанавливал Шигабутдин Марджани, а первым имамом стал Мухамет Салихов из села Гумерово Уфимского уезда, также здесь эту должность занимали его сыновья Гарифулла и Мухаметгариф, которые жили рядом, на Галиаскара Камала, 17. Считается, что на Тукая, 3 находилось местное медресе, «Усмания». В 1931-м мечеть закрыли, минарет снесли, долгое время здесь работало ПТУ №36.

Султановская мечеть. Фото: Максим Платонов