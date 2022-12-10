«Не счел возможным отменить означенное распоряжение, дабы не умалять»

Материалы к истории медресе «Мухаммадия». Часть 6-я

Фото: Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ / tatarica.org. Воспитанники медресе «Мухаммадия»

В шестой части материалов сборника от Рафили Гимазовой (заведующая кафедрой исламской теологии в РИУ) и Зульфата Габдуллина (заместитель директора медресе «Мухаммадия») — документы о том, каким было главное казанское медресе в 1911—1913 году. Его руководитель Галимджан Баруди совершает хадж, возвращается к управлению учебным заведением и редактирует богословский журнал «Дин ва адаб» («Религия и литература»).



Из ведомости о медресе и мектебе г. Казани на 1911 год

30 декаб ря 1911 г.

Наименование медресе и мектебе: 6. Галеевское медресе (при нем мектебе).

С чьего разрешения: сведений нет.

Преподается ли в них русский язык: преподается.

Кто состоит вероучителем и учителем в мектебе и медресе, какой их образовательный ценз: вероучители: мулла 5 мечети Абдрахман Галеев, мулла 9-й мечети Садык Иманкулов. Имеют свидетельство на право преподавания, выданное Магометанским Духовным Собранием. Учителя: Мухамед Рахим Ханафеев, Шамсивалий Бикбулатов, Тагир Ильясов, Якуб Адутов, Хузяхан Бадыгов, Касим Биккенин, Галаутдин Шамсутдинов, Ахмед Назиб Хазиахметов, Хикматулла Биккенин, Мирзазян Габибрахманов, Галий Сагидов, Шайхль-Ахкам Мустафин.

Учитель русского языка Хасан Султанов. Имеют свидетельство на звание учителя.

Кем они допущены: директором народных училищ.

Кем и когда именно осмотрены мектебе и медресе в 1908, 1909, 1910, 1911 гг.: губернатором, директором и инспектором Букеевской орды, инспектором народных училищ.

Примечание: за отсутствием записей посетителей, время осмотра мектебе и медресе разными лицами не может быть точно установлено.

Инспектор народных училищ.



НА РТ, ф.160, оп.1, д.1441, лл.1 — 7. Подлинник

Баруди. Фото museum.ru

Уведомление директора народных училищ Казанской губернии А. И. Васильева казанскому губернатору о выборных приходских попечительствах при мечетях Казанской губернии

19 июля 1912 г.

Секретно



Вследствие отношения от 9 марта с.г. за №1256 имею честь уведомить ваше превосходительство, что в настоящее время я лишен возможности дать вполне точные и определенные сведения о выборных приходских попечительствах при мечетях Казанской губернии.

Из поступивших по сему вопросу в дирекцию донесений инспекторов народных училищ усматривается, что большинство из них сведений о существующих в подведомых им районах магометанских приходских попечительств не имеют и получать таковые на местах затрудняются, так как население склонно скрывать существование таких попечительств.

Только из донесения инспектора народных училищ Казанского уезда видно, что подобные попечительства существуют в гор.Казани при медресе: Галеевском, Усмановском, Апанаевском и, можно думать, при Амирхановском (в Ново-татарской слободе). Означенные попечительства функционируют в составе в каждом от 6—12 человек выборных от прихожан, представителей от жертвователей вакуфов (как при Галеевском) и в некоторых из представителей педагогического персонала. Попечительства эти заведуют вакуфными имуществами, распределяют доходы от них и вообще поступающие средства и пожертвования на нужды мечетей и школ. Когда и с чьего разрешения открыты эти попечительства, сведений в дирекции не имеется.

Во избежание вредного националистического направления в школах желательно было бы подчинить этого рода их деятельность особому надзору.

С открытием в настоящем учебном году учебных занятий я буду иметь возможность собрать более точные сведения о магометанских попечительствах в гор. Казани и уездах.

Директор народных училищ.

НА РТ, ф.2, оп.2, д.8961, л.38 — 38об. Подлинник.

Ахмед Хусаинов. Фото wikimapia.org

Сообщение председателя Казанского временного комитета по делам печати М.Н. Пинегина управляющему Казанской губернии о приходских попечительствах при мечетях Казанской губернии

28 июля 1912 г.

На письмо вашего превосходительства от 27 сего июля за №3569 имею честь сообщить следующее.

Насколько мне известно, в Казанской губернии, и особенно в г. Казани, почти при каждой мечети, при которой имеется медресе, существует и попечительство из наиболее состоятельных и уважаемых прихожан. Целью таких попечительств служит главным образом заведование хозяйственными делами мечети и медресе, так как при некоторых мечетях, в обеспечение конфессиональных училищ при них, существуют значительные вакуфы, т.е. завещанные богатыми лицами доходные имущества. Так напр[имер], крупные вакуфы имеются у Галеевской мечети (по Тихвинской ул. г. Казани), пожертвованные для обеспечения Галеевского медресе оренбургским купцом Ахметом Хусаиновым, находящиеся на Нижегородской ярмарочной территории и приносящие доходу свыше 10 т. рублей в год. Подобные вакуфы, только с меньшим доходом, имеются и у других мечетей г.г. Казани, Чистополя и в уездах. Так как заведующие мечетями и медресе при них муллы злоупотребляли вакуфными доходами, то прихожане по взаимному между собой соглашению избирали из своей среды членов попечительства, на которых и возлагалась приходом обязанность заботиться о собирании доходов и ведении расходов как на содержание, так и расширение мечетей и медресе.

В связи с этим попечительства стали постепенно вмешиваться и в учебное дело медресе, приглашая в них учителей на определенное жалование и присутствуя на экзаменах, как бы тем контролируя их занятия.

Принимая во внимание, что за магометанскими конфессиональными учебными заведениями со стороны русского правительства и администрации вообще необходим более определенный надзор, чем тот, какой существует по настоящее время, и что этот надзор надлежит вводить постепенно, последовательно, подчиняя контролю администрации отдельные проявления их жизни: состав учащихся, учебные предметы и их программы, учебники, самые здания, хозяйственную часть и т.д., то я полагал бы, что попечительства при мечетях и медресе были бы полезны в интересах наиболее хозяйственного производства по содержанию магометанских школ при условии урегулирования их деятельности определенными правилами, изданными Министерством внутренних дел, с подчинением таковых попечительств губернской администрации.

Председатель комитета.

НА РТ, ф.2, оп.2, д.8961, л.40 — 40об. Подлинник

Галеевская мечеть до реставрации. Фото: Disciple/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Отношение директора народных училищ Казанской губернии А.И. Васильева казанскому губернатору о постановке учебного дела в Галеевском медресе г. Казани

5 февраля 1913 г.

Секретно

Вследствие отношения от 24 декабря минувшего года за №26460, имею честь сообщить вашему превосходительству, что в Галеевском медресе при 5 соборной мечети преподавание ведется по новому методу: в числе учебных предметов, помимо магометанского вероучения, проходятся и другие общеобразовательные предметы (арифметика, география, физика, педагогика, краткий курс анатомии и др.) по учебникам и наглядным пособиям, изданным на татарском и арабском языках.

При медресе этом имеются и классы (уроки) русского языка.

Внешняя постановка учебно-воспитательного дела здесь копируется с русских средних учебных заведений, с ведением записи в классных журналах и применением пятибалльной системы.

Вообще это медресе новаторского типа — передовое, гордо заявляющее свои сепаратические идеи. В какой мере оно является очагом распространения панисламизма — я сказать не могу: не имею под руками фактов. Но быть таковым оно может скорее других медресе.

Директор А. Васильев

НА РТ, ф.1, оп.6, д.809, лл.11, 11 об. Подлинник.

Материалы взяты из сборника «Медресе «Мухаммадия»: история и современность»