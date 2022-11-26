Галина Ахмерова: «Отношение к «мамочкам в декрете» постепенно меняется»

Эксперт рынка труда — о том, как совмещать материнство и карьеру

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Завтра в России — День матери, женщин поздравят за их неоценимый вклад в создание семьи. Но многих мам наряду с семейным благополучием волнуют и вопросы самореализации, профессионального роста. Уходя в декрет, женщины часто переживают о том, как скажется перерыв в работе на их личностном развитии. В авторской колонке для «Реального времени» бывший топ-менеджер «БАРС Груп», основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова рассказывает, как можно успешно совмещать материнство и карьеру.

Планирую дела строго с вечера

Я мама троих детей, а свой профессиональный путь я начала в 21 год, будучи студенткой и мамой годовалого ребенка. Совмещать дневную учебу в институте и материнство было моим первым опытом материнской многозадачности. Я не уходила в академический отпуск — решила, что справлюсь. Так и вышло.

Второй сын родился, когда я уже была на руководящей должности. Тогда я вновь приняла решение совмещать материнство и работу.

Но кажется, что все уроки тайм-менеджмента мамы я освоила только с появлением третьего ребенка: все задачи я заношу в календарь, планирую дела строго с вечера (пока мафия отсыпается), в расписании чередую серьезные задачи с легкими, всегда в запасе оставляю пустые слоты на непредвиденные ситуации, образование или маленькие радости для себя, например, попить кофе в тишине.

Могу точно сказать, что быть мамой — самая сложная работа из всех существующих. Она требует от тебя колоссальной ответственности, максимальной вовлеченности и огромного количества сил.

Не все выбирают путь совмещения, но сейчас такой выбор встречается все чаще.

Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

По данным исследования консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia:



треть опрошенных работодателей утверждают, что сотрудницы проводят в декретном отпуске больше двух лет; в 25% случаев женщины выходят на работу после полутора лет, еще в 25% — через 1,5—2 года; в большинстве компаний (62%) часть сотрудниц продолжает работать в отпуске по уходу за ребенком. 48% работодателей рассказали, что такие сотрудницы работают с неполной занятостью удаленно, и еще 7% сообщили, что женщины трудятся неполный день в офисе или с полноценной нагрузкой в дистанционном формате.

Растет число работающих декретниц

Решают и деньги. В 2022 году при продолжительности декрета 140 дней сумма декретных не может превышать 2 572,6 рублей × 140 дней = 360 164 рублей (минимальная же 63 932). Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком: 2 572,6 × 30,4 дня × 40% = 31 282,82 рубля.

Все больше женщин не готовы или не могут позволить себе сидеть с ребенком дольше 1,5 или 2 лет.

При этом растет число сотрудниц (в основном это жительницы крупных городов), которые продолжают работать в декрете. На это влияют:

финансовый аспект,

необходимость личной реализации,

понимание того, как быстро меняется мир.

Выпасть на время из профессионального развития — значит отсрочить свой дальнейший рост. Для IT, например, год точно идет за три. И по выходу из декрета есть риск вернуться в самое начало.

Фото: Максим Платонов

Опросы также показывают, что декрет — время переоценки ценностей. Многие сотрудницы не возвращаются на прежние должности. Кто-то выбирает семью, кто-то открывает свой бизнес, а кто-то использует время для обучения и меняет профессию.

Сейчас, например, есть отличная возможность получить новую цифровую специальность. Правительство России готово оплатить до 100% стоимости обучения в популярных IT-школах, в том числе для мам в декрете. Эта программа называется «Цифровые профессии 2022». С ее помощью государство надеется обеспечить страну квалифицированными IT-кадрами. Программа «Цифровые профессии» появилась по инициативе Минцифры, а реализует ее «Университет 20.35».



В 2022 году проект предлагает 115 курсов, включая:

аналитику больших данных,

информационную безопасность,

искусственный интеллект,

веб-дизайн и др.

Каждый сам решает, совмещать ли материнство с карьерой. Тот, кто говорит да, должен заручиться поддержкой и помощью родных, поскольку нагрузка будет повышенной.

Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

За 18 лет материнства я выработала для себя несколько важных правил:



посещать важные мероприятия детей, независимо ни от чего (например, этот материал написан в самолете — спешу на первый утренник младшего сына ко Дню мамы);

максимально вникать в интересы каждого (хотя часто они мне непонятны и чужды);

рассказывать детям о своих делах и проектах достаточно подробно (чтобы они понимали, что и почему я делаю). Советуюсь с ними, привлекаю на каникулах помогать;

много объятий (с мальчиками это нелегко, но я не сдаюсь);

готовить в выходные то, что они любят (путь к сердцу мужчин старомоден);

дополнительно проводить с каждым из сыновей время отдельно;

искать свой подход для каждого ребенка.

Декрет перестает быть приговором для работодателя — это возможность

Меня часто спрашивают: трудно ли совмещать карьеру и материнство? И как это возможно?

У меня здесь только два ответа:

очень трудно,

но оно того стоит . Я убеждена, что дети счастливы, когда счастливы их родители. Лично для меня моя самореализация (не карьера!) является важным дополнением к моему счастью.

Вдобавок, если жонглировать делами, все удастся. Мне в свое время помогли Тео Компернолле и его книга «Освободи мозг: Что делать, когда слишком много дел» и Марк Форстер с «Сделай это завтра».



Фото: Максим Платонов

Работодателям не стоит с предубеждением подходить к сотрудникам с детьми. Для меня, как для руководителя с опытом мамы, понятно, какую пользу компании может принести такой сотрудник.

Уже сейчас в рамках современной этики я вижу обсуждение вопроса, а корректно ли на собеседовании спрашивать: «Когда в декрет?» Так что отношение к «мамочкам в декрете» постепенно меняется. Декрет перестает быть приговором для работодателя и превращается в возможность.

Кто знает, кто станет следующей Татьяной Бакальчук?

Галина Ахмерова