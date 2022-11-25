Улица Габдуллы Тукая: конфликтные Юнусовы и конструктивизм

Гид по Екатерининской, часть вторая

Фото: надстройка Бурнаевской усадьбы на Тукая, 83, 1930 годы. Фото из музея Мехобъединения

Мы проходим по той части Габдуллы Тукая, которая в последние годы обрастает новыми зданиями, к счастью, уже построенными по образу и подобию исторических объектов XIX и начала XX века. Тем не менее полезно узнать, что было на их месте совсем недавно. В этой части заканчивались Плетени, заканчивались промышленные кварталы и начиналась Старо-Татарская слобода.

Флигель дома Юнусова (Тукая, 108)

Рядом с ним стоял 106-й дом — Юнусова. Построил его архитектор Генрих Руш в 1898 году по заказу мещанина Мухаметрахима Абдрашитовича Юнусова. Его отец был купцом с состоянием в начале XIX века в 2 млн рублей. А вот потомки такими доходами уже не обладали. Сохранился флигель явно благодаря тому, что там в 1914—1917 годы жил не мещанин, а выпускник Казанской учительской школы, только что перешедший из преподавания в Пороховой слободе в Апанаевское медресе, Гафур Юнусович Кулахметов. Обитал он на втором этаже. К тому времени он давно посещал нелегальные кружки социал-демократов, был арестован, дружил с редактором первой татарской большевистской газеты «Урал» Хусаином Ямашевым. Свои мысли Кулахметов отражал в пьесах, к примеру «Ике фикер», где действовали две идеи, черная и красная. Умер Кулахметов в 1918-м.

Рядом с флигелем сейчас возводят 4-5-этажную новостройку. Само здание несколько лет продается: в 2016-м за 13 млн рублей, а сейчас — за 64. Покупателей пока не видно.

Тукая, 108. Фото Максима Платонова

ДК меховщиков (Тукая, 91)

Дом культуры изначально размещался в 11-й мечети (ул. Кызыл Татарстан, 20), то есть в том же районе, где и было устроено масштабное меховое производство. В 1932—1937 годах появилось здание на Тукая, которое проектировала команда во главе с будущим архитектором театра оперы и балета Исмагилом Гайнутдиновым, который здесь собрал элементы позднего конструктивизма с переходом в неоклассику. На углу с КСК до этого стояла церковь Бориса и Глеба, построенная в 1816 году. Его массивная колокольня явно потом срифмовалась с построенной в 1872 году через дорогу Бурнаевской мечетью. Само здание возводил архитектор Петр Романов, а вот минарет — Федор Малиновский и Лев Хрощонович. В январе 1930 года протоиерей Петр Руфимский подал заявление в НКВД, что оставляет службу за слабостью здоровья. Денег не было, у храма были долги по налогам. Так что его слили с Михаило-Архангельской кладбищенской религиозной общиной, церковь пытались приспособить под культурные нужды, но потом разобрали — для строительства ДК. И как пишет альманах «Православный Собеседник» от 2008 года, заодно срыли и местное кладбище. До сих пор на этом месте пустырь.

Что касается ДК, то в его фойе сначала планировали разместить скульптуры в духе соцреализма. Во время Великой Отечественной войны здесь был эвакуационный госпиталь №131. Сейчас уже много лет отсюда вещает «БИМ-радио»

Проект ДК. Фото из музея Мехобъединения

Дом Юнусова-Кашаева (Тукая, 94)

На углу дом возводил в середине XIX века Ибрагим Губайдуллович Юнусов. Он с братом Исхаком достроил начатую отцом Сеннобазарную мечеть. Трижды избирался городским головой Татарской ратуши Казани, а также 15 лет был гласным городской думы. Юнусовы зарабатывали деньги, продавая продукцию мыловаренного, свечного, юфтового заводов, а также бумагопрядильной фабрики, и многое другое. В Казани у них было 5 каменных домов, 2 завода, 48 каменных и 12 деревянных лавок в Казани, а также более 2000 десятин земли в Казанской и Вятской губерниях. В слободе Ибрагима называли «Длинный Ибрай», «Озын Ибрай». С ним постоянно конфликтовал имам Первой, Юнусовской мечети Шигабутдин Марджани, которого Ибрагим и пригласил на эту должность. К примеру, Марджани не сидел на званых ужинах, ожидая опаздывавших купцов, а требовал, чтобы его накормили, поскольку у него есть дела. Юнусов сделал так, что его дважды отлучали от преподавания в медресе. Когда Марджани построил, силами других купцов, новое медресе «Марджания», он устроил поджог. При этом, когда купец умер, перед смертью лишившись слуха и возможности двигаться, в 1886 году, Марджани руководил его похоронами.

Тукая, 94. Фото Максима Платонова

Здание Мусульманского детского приюта братьев Юнусовых (Тукая, 89)

А напротив находится почти такое же здание, где размещался основанный купцами в 1842 году приют. Это было первое татарское благотворительное заведение Казани и второе — после Николаевского приюта. Деньги на него, 14000 рублей ежегодно, шли от 14 лавок на Сенной площади (так называемое вакуфное имущество). В доме жило до 30 сирот. Было им от 7 до 16 лет. И жизнь их была весьма комфортной: одежда, питание, медпомощь, образование (включая арабский, персидский и русский языки). В 1871 года здание пережило пожар, и в следующем году перестроено, что обошлось Юнусовым в 10 тысяч рублей. За создание приюта Ибрагим Юнусов получил золотую медаль и орден Святой Анны III степени, а Исхак — золотую медаль и орден Святого Станислава III степени. Вообще, список наград Ибрагима занял бы целую страниц, типа подарка от императора России в виде бриллиантового перстня с рубинами.

Тукая, 89. Фото Максима Платонова

Дом Мусина (Тукая, 92) и дом Биккенева (Тукая, 90)

Еще один отсутствующий дом, построенный к 1901 году для Мухаметшакира Мухаметзяновича Мусина, купца второй гильдии, то есть в последние годы его жизни. Мусин родился в селе Большой Куюк Высокогорского района и торговал азиатской обувью. После в доме жил его сын Мухаметгариф.

Здесь находился штаб Ваисовского движения, он же Ваисовский Божий полк староверов-мусульман. Ведомое сначала Багаутдином Ваисовым, а потом его сыном Сардаром (Гайнаном) движение стремилось не подчиняться власти, а законом своим видело только шариат. А это значит — никакой армии, налогов, паспортов. В 1917-м они поддержали при этом власть Советскую. В начале 1918 года Сардар был убит во время столкновений у этого самого штаба.

За мусинскими владениями находился полукаменный двухэтажный дом Шагиахмета Биккенеева, тоже второй гильдии купца, тоже из Высокогорского района, но из деревни Средний Алат. Он занимался продажей мануфактуры, к началу XX века создав целую сеть производственных предприятий.

Его подпись можно найти в прошении мусульман Казани председателю комиссии Комитета министров по делам мусульман графу Игнатьеву в связи с появлением закона об обеспечении нормального отдыха служащим в торговых заведениях России, где они просят разрешить им «прекращать торговлю по пятницам и другим мусульманским праздникам без ограничения для них времени торговли в воскресные дни и двунадесятые (христианские) праздники».

Дом Мусина, начала XX века. Фото pastvu.com

Усадьба Бурнаевых (Тукая, 83—85).

Дома 1850—1860-х годов (основной и флигель) купеческого рода торговцев и землевладельцев, спонсировавших постройку одноименной мечети неподалеку. Сначала владелицей была Зюгре-Утия Муртазина-Бурнаева, потом ее сын, купец первой гильдии Мухаметсадык. Основной дом в 1882-м надстроили вторым и антресольным этажом, он слился с 81-м домом Юнусовых. Флигель, по проекту автора Сеннобазарной мечети Александра Песке, появился в 1856 году, раньше на этом месте стояло деревянное здание служб. В 1902 году после пожара усадьбу частично распродал тогдашний владелец Эрман, который купил его у некоего Хохорина.

Усадьба сейчас. Фото: Максим Платонов

До 2012 года казалось, что это типовая советская застройка, поскольку в 1930 году высоту объектов по тогдашней «моде» увеличили до пяти этажей. Тогда же флигель слился с соседним домом Хорохова. Занимался этим архитектор Андрей Спориус, будущий председатель Татарского отделения Союза архитекторов СССР. Так появились «Дома нового быта меховщиков». По проекту Фариды Забировой в 2012—2013 годах надстроенную часть разобрали.