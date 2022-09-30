Гид по улице Пушкина: доходные дома и велеречивые семинаристы

Прогулки по Театральной. Часть 3-я

Фото: Максим Платонов

Вдоль улицы Пушкина в ханское время шла городская стена, точнее, вдоль оврага, на месте которого появилась улица. На углу Пушкина и Галактионова располагались главные ворота. А в наше время, до 1996 года, здесь кончалась улица Пушкина и начиналась улица Куйбышева.

Памятник Бутлерову

Сейчас мы идем вдоль устроенного на Николаевской площади сквера, где стояли скамейки и росли деревья. В 1924 году его переименовали в Сад имени товарища Ленина и соединили с университетским Клиническим садом (наверху стоял один из первых памятников Ленину). В саду в 1930-е работал летний кинотеатр, а в 1940-е — танцплощадка с эстрадой, волейбольной площадкой и тиром. Все это исчезло к 1950-м, а в 1978-м здесь поставили памятник основателю школы органической химии в России Александру Бутлерову, который жил на углу современных Маркса и Лобачевского и явно в этих местах часто гулял или просто шел на службу. Долгое время именно в этом саду собирались казанские нумизматы.

Фото: Анатолий Терентьев / wikipedia.org / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, 2.5, 2.0 и 1.0

15-е городское училище (Пушкина, 31)

Здание 1914 года, построенное по проекту архитектора Василия Трифонова, который также проектировал здание Высших женских курсов, которое стоит в конце улицы Карла Маркса. После революции здесь была средняя школа №4. Известно, что в 1945—1968 годах в этом здании работала консерватория, которая потом переехала в район площади Свободы, а на ее месте расположился музыкальный факультет пединститута. Консерватория вернулась в 2010-м, после реставрации фасада и зала имени Рахманинова.

Фото: Дмитрий Кояш / photobuildings.com / BY-NC-ND

Дом Лапина — Григорьева — Вятских (Пушкина, 52)

На месте бизнес-центра до нулевых стоял небольшой двухэтажный дом 1854 года постройки. К примеру, когда ей владел некто Вятских, в доме работала электротехническая мастерская Плотникова, жил торговый посредник и доставщик Чернядев.

Дом Сбоева — Стадлера (Пушкина, 42)

Проект Михаила Коринфского, дом 1850 года, построенный для Василия Сбоева, адъюнкт-профессора (то есть заместителя) кафедры русской словесности Казанского университета. Родом он был из села Чернуха Макарьевского уезда Нижегородской губернии, его отец был дьяком, но потом Сбоева, рано осиротевшего, воспитывали родственники матери. Учился он в Казанской духовной семинарии, потом в Санкт-Петербургской, вернулся в Казанскую, став учителем церковной истории и греческого языка. Также преподавал в Симбирской семинарии. В 1841-м был приглашен в наш университет попечителем Казанского учебного округа Михаилом Мусиным-Пушкиным, которого привела в восторг проповедь Сбоева на церковной службе. Говорят, что любил выдать остроту, а то и нескромный анекдот, что украшало его пустоватые лекции. Когда он скончался в июне 1855 года, через пять лет после ухода из университета, его дом перешел Стадлер — вероятно, его родственнице. Доротее Даниловне принадлежал и дом на Проломной (Баумана), 60, где располагались кинотеатры «Модерн», «Иван», «Общедоступный театр» и, наконец, «Олимп».

Фото: Anisantha / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0

Дом Ажгихина (Пушкина, 38)

Дом 1856 года, построенный Александром Песке, автором Сеннобазарной мечети. Владела постройкой мещанка Анна Крейден, потом ее наследники, далее — мещанка Александра Кукаркина, цеховая (то есть занимавшейся каким-то ремеслом) Аделаида Беренс, потом купец Федор Беренс и наследницы. Назван дом в честь последнего дореволюционного хозяина. Василий Лукич Ажгихин родом из Сарапула, был то ли купцом, то ли мещанином, его инициалы написаны на фасаде — дом перестроили в 1915 году. Архитектор В.П. Александров также возвел на Баумана, 62 дом Соломина — Смолина. Все это время здание служило для сдачи внаем, в нем было множество квартир и кухонь, что продолжалось и в советское время.