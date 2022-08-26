Гид по Карла Маркса: феминистки и военные врачи

Выходим на Арское поле. Последняя часть

Фото: Въезд на заставу. Литография Эдуарда Турнерелли / ru.wikipedia.org

Завершается наше путешествие по самой длинной исторической улице: пройдя Воздвиженскую, Покровскую и Грузинскую мы оказались там, где начиналась улица Арское поле, позже Арская, а потом и Ершова. Это окраина города начала прошлого века с выездом на Сибирский тракт и обилием военных построек.

Сквер Котельникова

Назван в честь Владимира Котельников, который родился в Казани в 1908-м. Его отец Александр занимался гидродинамикой, теоретической механикой в евклидовом и неевклидовых пространствах, дед Петр преподавал математику в университете и неоднократно был ректором. Сам Котельников радиотехник, создал базу для шифровальной телеграфной аппаратуры «Москва», был вице-президентом и первым вице-президентом АН СССР (в частности, осуждал поведение академика Сахарова), работал в МЭИ и ОКБ при нем, был депутатом Верховного Совета РСФСР. Скончался в возрасте 97 лет.

Конвоируют Шакура Рахимова, больше известного как Шакур-карак. 1926 год, территория сквера. Фото: pastvu.com

Храм Святой Великомученицы Варвары (ул. Карла Маркса, 67)

Построен в конце XVIII века на месте загородного дома казанского вице-губернатора Кудрявцева, предположительно, в 1764 году. Сначала это была летняя церковь с теплым приделом, храмом во имя Жен-Мироносиц. Была сооружена для нужд Арского кладбища, но потом стала самостоятельным приходом. Что мы сейчас видим — результат перестроек XIX века, в частности, главный храм и вовсе был заново сооружен в 1907 году по проекту епархиального архитектора Федора Малиновского. Рядом находилась Сибирская застава с мостом. В Варваринской церкви венчалась архитектор Карл Мюфке с Наталией Арбузовой, Николай Баратынский и Ольга Казем-Бек (сын поэта и дочь востоковеда). Здесь крестили поэта Николая Заболоцкого, здесь пел Федор Шаляпин. В советское время здесь был клуб рабочих трамвайного парка, кинотеатр, протезная мастерская, кафедра Казанского технологического института. Храм вернули верующим в конце 1994 года.

Варваринская церковь. 1880-е годы. Фото: pastvu.com

Высшие женские курсы (ул. Карла Маркса, 74)

Здание 1912—1913 годов постройки. Первые высшие женские курсы, Аларчинские, открылись Петербурге в 1869 году. К тому времени уже 10 лет женщинам дозволялось посещать вольнослушательницами лекции в университетахе. Название указывает на 5-ю гимназию близ Аларчина моста. В Москве в том же году появились Лубянские женские курсы, изначально они были в здании 2-й мужской гимназии, а потом — 3-й, на Большой Лубянке.

Казанские Высшие женские курсы открылись в 1876 году. Их запуск инициировал профессор Николай Сорокин. После защиты магистерской диссертации он переехал в Казань, став доцентом кафедры ботаники университета, жил на Ново-Комиссариатской улице (Муштари), потом стал доцентом второй кафедры ботаники, стажировался в Страсбурге и Неаполе. В момент подачи ходатайства он был экстраординарным профессором (профессор без должности). Сорокин — основоположник медицинской микологии в России. Министерство разрешило попробовать, открыв курсы на два года, сообразно столичным. В итоге в 1879 году здесь было отделения: словесно-историческое и физико-математическое. Везде преподавался английский язык. Курсы существовали за счет пожертвований самих профессоров, из-за скудости материальной базы их закрыли в 1886-м. В 1895-м несколько человек просили вновь их запустить, но разрешение было получено лишь в октябре 1906-го, курсы заработали в составе историко-филологического факультета университета, с двумя отделениями — историко-общественное, языка и литературы. Через 10 лет открылся педагогический семинарий для подготовки слушательниц к педагогической деятельности. Курсы ликвидировали в 1920 году.

Высшие женские курсы. Начало XX века. Фото: pastvu.com

Корпуса гарнизонного госпиталя (улица Карла Маркса, 76)

В 1809 году Александра I повелел построить в Казани военный госпиталь на 300 человек для больных гарнизона и солдат войск, следовавших через Казань. В 1820-м у госпиталя появилось летнее отделение на Сергиевских минеральных водах в Самарской области (позже она стала военно-санаторной станции, а неподалеку открылась кумысолечебная станция). В 1838 году здесь появилась фельдшерская школа на 75 учеников. Госпиталь пережил несколько пандемий холеры. В 1864 году казанский госпиталь стал окружным лечебным учреждением Казанского военного округа. В начале XX века здесь располагалось 423 койко-места, работали 7 врачей и 13 фельдшеров, а во время Первой мировой лечилось уже 2 тысяч человек. В 1918-м госпиталь захватила Народная армия КОМУЧа, после открылось туберкулезное отделение, лечили здесь и тиф. В госпитале, к примеру, работал Вишневский. Во время Великой Отечественной войны здесь разместилось 2 320 койко-мест, госпиталь стали называть «Эвакогоспиталь №361», здесь открылись курсы переподготовки медицинского персонала.



Госпиталь. 1880-е. Фото: pastvu.com

Расформировали учреждение 26 февраля 2010 года, после протестов отменили решение, но окончательно закрыли к ноябрю 2012-го. Теперь здесь располагается Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, а часть территории и сад будут перестроены с сохранением памятников и градоформирующих объектов.

Среди архитекторов, которые занимались госпиталем, Яков Шелковников, Петр Пятницкий, Лев Хрщонович. По сути, территория в районе улиц Чехова, Бутлерова, Маркса, Толстого — это средоточие лечебно-профилактических и учебных заведений, по которым, безусловно, стоило бы устраивать отдельные экскурсии.