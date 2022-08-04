Короли Старо-Татарской слободы: братья Юнусовы

Что скрывает дом на Московской, от которого остались только стены и фасад

Фото: дом Юнусовых справа. Начало XX века. pastvu.com

Как стало известно на прошлой неделе, начались работы в доме братьев Юнусовых, за сохранившимся фасадом которого скрываются голые стены и отсутствие крыши. Главным архитектором стала старший преподаватель кафедры РРАНиОА Альбина Хайруллина. Под ее присмотром, а также Светланы Егоровой, сейчас проводится вывоз мусора и строительных конструкций, подготовка площадки к работам.

Миллионеры из Балтасей

Предки Юнусовых переехали в Казань из села Карелино Балтасинского района во второй половине XVIII века. Крестьянин Мухаметрахим Юнусов зарабатывал на мелочной торговле, а потом уже владел крупным юфтовым заводом. У него были сыновья — Габделькарим и Губайдулла. Последнего мы сейчас знаем больше. В 1842 году он стал главой Татарской ратуши, которая занималась делами татар города, такие полномочия ей делегировала Казанская ратуша. Располагалось самоуправление в длинном доме Юнусова на углу улиц Парижской Коммуны и Московской (57/18). Возникла эта организация в 1781 году, закрыта была в 1854-м, во время Крымской войны. Успел побыть главой ратуши и его сын Ибрагим.

Фото: Радиф Кашапов

У Губайдуллы с женой Бибифатимой, дочерью купца Юсупа Апанаева, было двое сыновей и четыре дочери. В конце жизни он владел мыловаренным заводом, а также лавками на Сенном и Хлебном базарах (в районе нынешнего ресторанного кластера на Профсоюзной). Жил в доме на площади, которая теперь называется Юнусовской (позже дом купили Апанаевы и превратили здание в образец эклектичного модерна в два этажа). Он начал строить Сеннобазарную мечеть, спонсировал Первую соборную. Лавки вокруг Сеннобазарной сделал вакуфом, то есть доход от них шел на благотворительность, на содержание имамов и муэдзинов (они призывают мусульман к молитве).

Владения Юнусовых в советское время. Фото: Валерий Глазов

Разборки с Марджани и продажа недвижимости

Саму мечеть достроили братья Ибрагим (1806) и Исхак (1810). Ибрагим пережил Исхака на 2 года, дожив до 1886 года. Помимо мыловаренного, у них были свечной и юфтовый заводы, бумагопрядильная фабрика, пять каменных домов, два завода, 48 каменных и 12 деревянных лавок в Казани и более 2 тысяч десятин земли в Казанской и Вятской губерниях. Доход от лавок отца братья решили передавать первому мусульманскому детскому приюту (для него было построено здание на улице Тукая, 89), где жили и учились до 30 мальчиков.

Отметим, что в конце жизни Юнусовы запомнились другой историей. Когда братья отказали в 1870 году Шигабутдину Марджани с помощью в постройке нового здания для медресе Первой соборной мечети, в которой он был имамом, тот обратился к другим купцам, которые помогли возвести здание на углу нынешних улиц Каюма Насыри и Зайни Султана. Юнусовы построили свое медресе на Фатиха Карима, 4. А медресе Марджани с шестой попытки в 1875 году сожгли, мечеть закрыли и заманивали учеников в свое заведение. В итоге их храма науки давно нет, а «Марджания» все еще стоит.

Фото: Альбина Хайруллина

Жилое здание с лавками внизу (их видно и сейчас) построил в 1877 году архитектор Пермяков. У Юнусовых был рядом еще торговый дом, ныне на этом месте находится его реплика. Владели они и зданием, в котором незадолго до революции разместилась гостиница «Амур» (Московская, 70). Потомки Юнусовых, у которых дела шли уже не так хорошо, как у предков, продали его купцу Мубаракше Рамазанову, он добавил к нему третий этаж, а фасад переделал в модном тогда стиле модерн.

Ибрагим Юнусов. Фото: nailtimler.com

Другие братья

В реестрах 66-й дом называется так: «Дом Ибр.Г. и Исх.Г. Юнусовых, где в 1900 г. располагалась типография первой татарской книготорговой фирмы братьев Каримовых, 1877 г., арх. А. Пермяков». Действительно, сюда в 1900 году въехала типография Мухаметзяна, Шарифзяна и Хасана Мингазетдиновичей Каримовых из деревни Большие Чиркелеи Симбирской губернии. Два старших брата учились у Марджани.

В 1898-м они создали торговый дом «Товарищест­во на вере бр. Каримовых», а через 2 года начали печатать книги, выпустив до революции 1 700 книг общим тиражом 19,6 млн экземпляров. Это половина всех татарских книг Казани, включая переводы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Дефо, Андерсена, Марка Твена. Кроме того, они печатали газету «Кояш», которой руководил Фатих Амирхан, печатался в ней Габдулла Тукай.

Типография Каримовых на Тукая. Альбом «Казань — город юности Ленина» 1981 года. Фото: pastvu.com

Дела шли настолько хорошо, что в 1902-м Каримовы переезжают в дом купца Бадретдина Апанаева на углу нынешних улиц Тукая и Парижской Коммуны, сейчас часть ее занимает «Эбиволь» и мусульманские магазины. Планируется, что здесь, возможно, разместится либо дизайнерский кластер, либо центр рукописей. А раньше там была типография, литография и словолитня «Каримия матбагаи», с 36 служащими и доходом в 2 тысячи рублей. Каримовы уехали из Казани после революции, их владения стали частью Шестой государственной типографии.