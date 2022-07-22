День в истории: создание Татарского издательства, миграция немцев в Поволжье и перевод колхозников на трудодни

Какие события происходили в мире 22 июля?

Фото: Стройка Дома печати. 1933 год / pastvu.com

Сегодня, 22 июля, Всемирный день мозга. Дата призвана повысить внимание людей и госорганов здравоохранения к вопросам здоровья этого самого важного органа в организме людей, возможности которого позволяют человеку жить, мыслить, развиваться, достигать успехов и многое другое. 22 июля началась история Татарского книжного издательства, Екатерина II разрешила европейцам селиться на территории Поволжья, а советских крестьян лишили зарплаты. В этот день родились царь, положивший начало династии Романовых, — Михаил Федорович, авиаконструктор Павел Сухой, мировая звезда с уникальным голосом Мирей Матье, «офицер» российской сцены Олег Газманов, артисты кино Уиллем Дефо и Иван Охлобыстин. Умерли 22 июля Гаяз Исхаки — деятель татарского национального движения, писатель и политик; известный российский мультипликатор, создавший пластилиновую ворону и братьев Колобков, Александр Татарский; писатель-сатирик Михаил Зощенко и знаменитый американский грабитель Джон Диллинджер, названный в обществе современным Робин Гудом. Именно он первым стал брать заложников во время ограбления, сделал пластическую операцию, чтобы скрыться от ФБР, и химическим путем удалил линии со своих пальцев. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Создание Татарского книжного издательства и мор рыбы в озере Кабан

22 июля 1802 года в Персии родился Александр Казем-Бек, который в свои 24 года стал учить арабскому и персидскому языкам студентов Казанского университета, а через два года возглавил новую кафедру турецко-татарского языка. В 27 лет о нем и его языковедческих работах уже знали в Европе — в 1829 году он был избран членом Великобританского Королевского Азиатского общества, а в 1835 году — членом-корреспондентом Российской академии наук. Через 10 лет Казем-Бек был избран деканом первого отделения философского факультета Казанского университета.

Фото wikipedia.org

22 июля 1900 года родился ученый­ математик, первый татарский доктор физико-­математических наук, профессор Хамид Муштари. Он стал основоположником Казанской школы нелинейной механики оболочек. Именно им выведены уравнения упругой устойчивости оболочек, впоследствии названные уравнениями Муштари — Донелла — Власова.

22 июля 1919 года Казанский губком РКП(б) подписал постановление о создании в Казани отделения Государственного издательства РСФСР. Этот день считается днем рождения Татарского книжного издательства. В декабре 1921-го его преобразовали в Татгосиздат — позже, после череды переименований и реорганизаций, было наконец создано Татарское книжное издательство. Больше 10 лет его сотрудники трудились в Пассаже на улице Кремлевской, а несколько его отделений были разбросаны по центру города. Новое здание для книгоиздательства было построено в 1935-м на улице Баумана — сегодня оно известно как Дом книги.

Фото: Илья Репин

22 июля 2021 года «Реальное время» решило выяснить, по какой причине в очередной раз пострадали флора и фауна озера Кабан в центре Казани. По мнению опрошенных экспертов, виной тому могли стать действия человека или же аномально жаркая погода. Также на мор рыбы могли повлиять сбросы сточных вод и антропогенное эвтрофирование.

Появление поволжских немцев и трудодни вместо денег

22 июля 1763 года российская императрица Екатерина II издала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». Документ стал «грин-картой» для жителей Европы, особенно немцев, которые стали массово заселяться в основном на побережье Волги. Мигрантам отводили по 30 десятин на семью. Также им полагалось немало льгот, в том числе освобождение от налогов и рекрутских наборов. Немецких колонистов в Поволжье стало так много, что уже через три года пришлось временно приостановить прием новых переселенцев до обустройства уже въехавших.

Конка в Москве, 1900 год. Фото wikipedia.org

22 июля 1863 году на Невском проспекте Санкт-Петербурга впервые испытали конку — конно-железную городскую дорогу. Этот вид общественного транспорта стал предшественником электрического трамвая. Изначально она использовалась только для грузоперевозок, но через месяц стала перевозить и пассажиров. Первая пассажирская линия проходила по трем маршрутам, а скорость движения конки не превышала 8 км/ч, пассажиры размещались в одно- или двухэтажных вагонах.

22 июля 1930 года Колхозцентр СССР решил оплачивать труд в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Цель, которую преследовала отмена денежной зарплаты, — воплощение в жизнь социалистического принципа распределения доходов по труду, избежав уравниловки. За один день колхозник мог «заработать» от 0,5 до 4 трудодней. Наиболее выгодными оказались административные должности. Такая система оплаты действовала аж три десятка лет, до середины шестидесятых годов, когда колхозникам вернули оплату в дензнаках.

Фото wikipedia.org

Гамельнский крысолов и первый одиночный кругосветный перелет

22 июля 1284 года в немецком Гамельне из дома ушли и пропали 130 местных детей. Эта история легла в основу легенды о том, как таинственный музыкант, не получив платы за избавление города от крыс, увел за собой детей нечестных и жадных горожан. Домой вернулись только трое. Между тем факт исчезновения детей Гамельна не вызывает сомнения — найдены записи о том, что «в году 1284-м был Свистун в пестрых одеждах, кем 130 детей, в Гамельне рожденных, уведены и в горе потеряны». Общепризнанных рациональных объяснений этого происшествия нет до сих пор.

22 июля 1933 года американский пилот Уайли Пост завершил первый одиночный кругосветный перелет. Вылетев из Нью-Йорка на своем маленьком самолете «Винни Мэй», названном в честь дочери, он приземлился там же через 7 дней, 18 часов и 45 минут, сделав за время полета лишь 11 остановок. При этом у него не было профессионального летного образования, к тому же он был одноглазым — второй глаз Пост потерял, работая горняком.