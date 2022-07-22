Гид по Карла Маркса: лютеране, старообрядцы и маркизы

Прогулка по Покровской, часть вторая

Фото: Дом Аксаковой, позади — Покровская церковь / pastvu.com

Мы двигаемся по улице Карла Маркса, той ее части, что называлась Покровской, в честь церкви архитектора Петра Аникина, на месте которой сейчас стоит Дом чекиста архитектора Дмитрия Федорова. Покровская продолжается вплоть до Театральной площади, ныне — площади Свободы.

Евангелическо-Лютеранская церковь Святой Екатерины (улица Карла Маркса, 26)

В Казани немцы живут с шестнадцатого века, когда плененных во время Ливонской войны расселили по империи. Свой храм в Казани лютеране начали строить в 1767-м (тогда Казань посетила императрица с новыми правилами веротерпимости), освятили и открыли кирху 7 декабря 1771 года, в День святой Екатерины. Через три года она сгорела, но в 1777 году ее восстановили — уже в камне. Официально казанский евангелическо-лютеранский приход появился здесь в 1806 году. В 1862—1865 году, чтобы вместить всех лютеран, построили новую кирху на прежнем месте. Проект кирпичной церкви на 250 мест в романском стиле с элементами готики делал помощник городского архитектора Лев Хрщонович. Ее освятили 1 декабря 1863 года. Многие лютеране покинули Казань после революции — это послужило поводом к закрытию церкви в 1929 году, ее передали НКВД ТАССР. Храм превратился в спортивный зал общества «Динамо», там, где находились витражи, к примеру, воздвигли трибуны, к зданию пристроили полукольцом помещения клуба (а позже культурного центра) МВД. Евангелическо-лютеранская церковная община Казани возродилась в 1990 году. В 1991 году появилось и Казанское общество немецкой культуры, которое потом преобразовалось в Казанское немецкое общество имени Карла Фукса, а далее — Немецкий дом Республики Татарстан. В 1996 году мэр Казани Камиль Исхаков передал епископу Евангелическо-Лютеранской церкви Европейской части России Зигфриду Шпрингеру символический ключ от здания кирхи, в ней начались службы, тогда же начались реставрационные работы, к 2005 году привели в достойный вид крышу и фасад. Осуществлялись они за счет средств немецких некоммерческих фондов. Наконец в 2012 году восстановление кирхи попало в программу «Мирас», из республиканского бюджета на это выделили 30 млн. И 30 августа 2014-го кирха вновь открылась. Здесь стоит новенький орган, шикарная люстра весом примерно в 700 кг, восстановлен по фотографиям алтарь. В храме не только проводят богослужения, но и проходят концерты.

Фото pastvu.com

Дом Стахеева (лица Карла Маркса, 30)

Иван Григорьевич Стахеев — купец первой гильдии, торговавший хлебом в 23 городах. Здесь стояли несколько их домов. Этот — доходный для торгового дома «И.Г. Стахеевъ и Кº». На первом этаже были магазины, как и в советское время. После революции здесь находился Комиссариат по делам мусульман Казанского губернского Совета, где работали Султан Саид-Галиев и другие.

Фото t.me/arhitekturasi

Дом Аксаковой (улица Карла Маркса, 27)

Софья Тимофеевна — младшая сестра писателя Сергея Аксакова, родившегося в Уфе, в Казани учившегося в гимназии, а потом в университете. Здесь он печатал первые стихи. Дом несколько раз менялся, у него появились пристрои, а в 1905 году на первом этаже — магазин. В 1824 году Аксакова вышла замуж за надворного советника Михаила Глумилина, у них было два сына и четыре дочери. Надежда Михайловна вышла замуж за химика Александра Бутлерова, и он здесь тоже жил, в 1852—1864 годы, став доктором химии, а потом и ректором университета. Дружил он с Александром Аксаковым, племянником писателя, изобретателем термина «телекинез».



Фото pastvu.com

Дом, где жил Усманов (улица Карла Маркса, 29)

Вся улица Лобачевского принадлежала купцу Данилову (самый известный объект — Даниловские бани, в наше время — третья баня). И этот дом был флигелем 1869 года постройки его основного дома, где раньше стояло жилище поручика Мирцева. В 1927—1929 году, то есть буквально пару лет, здесь жил Шамиль Усманов. В это время он запустил в Казани широковещательную радиостанцию, 7 ноября 1927 года начав ее вещание словами «Казан сөйли!» («Говорит Казань!»). В 1929-м переехал в Москву. Арестован в 1937-м, умер на допросе «от паралича сердца».

Дом, когда там жил Усманов. Фото pastvu.com

Восточная консерватория (улица Карла Маркса, 32)

У дома было много владельцев, самый известный — фольклорист Николай Пальчиков. В 1907-м здесь открылась музыкальная школа Рудольфа Гуммерта, которая в 1919-м превратилась в Восточную консерваторию, а далее Восточный музыкальный техникум. По сути, это место, где начиналось профессиональное музыкальное образование в Казани. В частности, здесь учился композитор Салих Сайдашев и жил Султан Габяши.

Фото 2gis.ru

Дом Пермякова (улица Карла Маркса, 36)

Здание, где до поры до времени хранили журналы и газеты, а также редкие рукописи Национальной библиотеки РТ, принадлежало купцам-старообрядцам Пермяковым, во главе с отцом Ефремом. У его сыновей было «Товарищество мануфактурной торговли А.Н. Пермяковой сыновья», с отделениями в Москве, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. Сергей Ефремович, в частности, стал директором Самарского публичного музея. Потом сюда въехал Областной комитет ВЛКСМ, а после — и библиотека.



Фото ru.wikinews.org

Дом маркиза де Траверсе (улица Карла Маркса, 38)

Французский маркиз де Траверсе, Жан-Батист Превó де Сансáк (а в России — Иван Иванович) командовал Черноморским флотом и был морским министром империи. Его сын, Александр Иванович, жил в Казани, был первоприсутствующим Казанской Адмиралтейской конторы, а после сначала стал вице-директором кораблестроительного департамента морского министерства, а потом председателем Казанской палаты уголовного суда. Последняя его должность здесь — начальник Казанской губернии. Незадолго до смерти обитал в Архангельске. Даже после революции здесь жили его потомки. В 1997-м дом расселили, сейчас здесь — Всемирный конгресс татар. Обратите внимание, как изменился его третий этаж.

1920-1940-е. Фото pastvu.com