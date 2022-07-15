Гид по Карла Маркса: от классицизма к конструктивизму, от полиции к НКВД

Прогулка по Покровской, часть первая

Фото: Покровский собор, стоявший на месте Дома чекиста / sobory.ru

Мы продолжаем путешествие по Карла Маркса. В конце XVIII века на ее месте проходило четыре улицы. Изучив Воздвиженскую, переходим к Покровской, которая от современной Япеева тянулась аж до нынешней площади Свободы. Сейчас это цепочка домов, где, что интересно, уже тогда работали полицейские — а также некоторые их подопечные.

Богадельня Ложкина (ул. Карла Маркса, 12)

Дом призрения бедных, престарелых и увечных граждан города Казани открылся в 1848 году, дом для него пожертвовал купец Василий Ложкин. Также деньги давали Гавриил Мясников, Петр Барашев, Иван Лихачев, Федор Корольков и другие. В доме находилось сначала 50 кроватей, после сюда вмещалось более 200 человек. При богадельне был построен храм Сергия Радонежского. Все здание пришлось перестраивать в 1861 году, когда под ним расселась земля, так, что дом треснул, перекосился и частично осел. В последний раз новый корпус возводили в 1890—1893 годах, закрыли его в 1918-м, здесь появился государственный дом престарелых.

Церковь при богадельне. Фото ru.wikivoyage.org

Управа благочиния (ул. Карла Маркса, 12а)

Здание 1774 года от Василия Кафтырева. Аналог управления полиции. В управе служили обер-полицмейстер, полицмейстер, приставы (следователи) по гражданским и по уголовным делам. Город делился на административно-полицейские части со своими частными приставами, воинскими командами и служителями. Со стороны граждан их контролировали 2 ратмана из числа наиболее достойных местных жителей. Их избирали на полгода. В конце XVIII века управы заменили на городские правления и ратгаузы, потом восстановили. Окончательно ушли в небытие в конце XIX века.

Фото ru.wikivoyage.org

Дом Александрова (ул. Карла Маркса, 16)

Дом одного из известнейших купцов Казани. Раньше у дома был четырехэтажный разноуровневый флигель. В основном, как выяснилось, потолки достигали высоты в 370 сантиметров. В советское время здесь располагались коммунальные квартиры. Возможно, проектировал его Михаил Коринфский, а вот что бесспорно, что участвовал в процессе Фома Петонди.

Фото ru.wikivoyage.org

Дом Банарцева (ул. Карла Маркса, 18)

Дом XVIII века, здесь также есть рука Петонди — он восстанавливал его после пожара 1842 года, когда здесь жила титулярная советница Юнакова. Позже он же изменил его фасад, по просьбе коллежского советника Логинова. Купец Сафронов построил каменные ворота. Первый хозяин Банарцев известен как владелец номеров, снесенных в 2011 году, на улице Дзержинского и владелец крупного швейного производства.

Фото ru.wikivoyage.org

Адмиралтейская контора (ул. Карла Маркса, 17)

Длинное здание вдоль Карла Маркса выстроено в 1774 году Василием Кафтыревым. Как можно догадаться, это административное здание кораблестроительных верфей? Как считает архитектор Сергей Саначин, настоящая контора находилась рядом, на территории Богородицкого монастыря, и называлась сначала «Казанской лесной конторой». Из деревянного в каменное оно превратилось в 1753 году. В любом случае, в 1836 году сюда въехал приказ общественного призрения, потом Земская больница (здесь после известного выстрела лечился будущий Максим Горький), далее — Первая казанская рабочая больница №7, городской кардиологический центр.

Фото Валерия Глазова / pastvu.com

Дом Лебедева (ул. Карла Маркса, 19)

Предположительно, строил его архитектор Петр Пятницкий (который также возвел главный корпус университета). Вероятно, это те же Лебедевы, что жили на Большой Красной, 22 — там дом принадлежал отставному майору Лебедеву, а потом его наследникам.

Фото 2gis.ru

Окружное интендантство (ул. Карла Маркса, 22)

На месте, где сейчас находится инфоцентр МВД и подразделение по борьбе с организованной преступностью, работало управление, которое занималось обеспечением войска оружием, продовольствием, военно-хозяйственным имуществом, включая заготовку и хранение. К примеру, в 1909 году его возглавлял генерал-майор Федор Богословский, бывший помощник окружного интенданта Приамурского военного округа.

Фото pastvu.com

Дом чекиста (ул. Карла Маркса, 23)

Как и на месте многих других домов, построенных специально для специалистов, здесь стояла Покровская церковь, по которой улица и была названа. Строили ее 15 лет, возвели к 1883 году, архитектор Петр Аникин сейчас известен как автор здания будущей гостиницы «Амур» (фасад в стиле модерн она получила, правда, позже). Поскольку приход тут появился почти сразу после взятия Казани, рядом долгое время стоял старый храм, с библиотекой. У Аникина было два варианта храма, один — копия собора Витберга в Вятке. Другой — копия собора в Кузнецке Саратовской губернии. Эту он строил сам, по ней и решили возводить новый. Иконостас представил петербуржец Христофор Пашковский.

Фото 2gis.ru

Церковь снесли в 1930-м. Далее на углу Большой Красной и Карла Фукса стоит постройка, которая считается трапезной, а потом библиотекой-читальней Cвятого равноапостольного и великого князя Владимира этого храма. На месте церкви предполагаемый автор Мергасовского дома Дмитрий Федоров в 1936-м возвел жилой корпус для работников НКВД. По сути, это стиль, переходящий от конструктивизма к сталинскому ампиру, когда при общей экономии средств видно стремлении к помпезности и классицизму.