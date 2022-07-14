Мусорный контейнер как памятник второй соборной мечети Бишбалты

История о Сулеймане Аитове, его жене Фатихе, а также немного о Михаиле Девятаеве

Фото: Вторая соборная мечеть Бишбалты. pastvu.com

В серии материалов, посвященных знаковым объектам тысячелетней Казани, мы говорим сегодня о несуществующем уже здании, что стояло в Адмиралтейской слободе на углу улиц Большой и Брюсова. Это вторая соборная мечеть. В новости этот район попал в связи с грядущей добычей песка в районе местного татарского кладбища.

Аитов-старший: бизнесмен, историк



Место мечети было определено краеведами по германским авиасъемкам 1943 года, доступными в Сети. Предположительно, у нее был адрес по улице Большой, 67. Также есть вариант, что она стояла перед домами 63, 63а и 63б. Также в интернете есть фотография школы, которая находилась в здании мечети. Ее разобрали в 1980 году, то есть в то время, когда борьба с религией давно прекратилась, вероятно, по причине ветхости. Так что сейчас на месте мечети либо пустырь, либо мусорные контейнеры.

Мечеть в 1898 году возвели на средства купца 2-й гильдии Сулеймана Аитова. Он родился 1 июля 1862 года и дело по торговле сырьем и пушниной унаследовал у отца Мухаметзяна, служилого татарина, который, помимо бизнеса, занимался историей, коллекционировал древние монеты. В частности, Аитов описал события Крестьянской войны Емельяна Пугачева, писал о Луке Конашевиче — епископе, во времена правления которого многих татар выселили из Старо-Татарской в Ново-Татарскую слободу. Также он исследовал биографии Юсуфа Ижбулатова (благодаря ему жителей Старо-Татарской слободы перевели в статус служилых, он переводил для Академии наук в Петербурге и надписи на булгарских надгробиях) и среднеазиатского суфия Касим-шейха. Его работы в виде «Неизданных произведений» подготовил к печати и опубликовал Каюм Насыри. Аитов был присяжным заседателем Казанского окружного суда и гласным (депутатом) Казанской городской думы.

Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Попросили Сулеймана, он помог

Сулейману Аитову его дело приносило более 1 миллиона рублей в год. Он тоже был гласным городской Думы, а еще — почетным членом Казанского губернского попечительства детских приютов. Его жена Фатиха Яушева родом из Троицка. Почетным гостем на их никахе был Шигабутдин Марджани. Аитовы вырастили пятерых детей. Их воспитывал Каюм Насыри, сам Аитов также учился у ученого.

В 1908 году Аитова создала первую национальную женскую гимназию в Казани (на Рахматуллина, 2/18). Здесь учились композитор Сара Садыкова, певицы Марьям Рахманкулова, Гульсум Сулейманова и многие другие известные женщины ТАССР.

Мечеть — вторая. Хоть Бишбалта — и древнее село, нет четких доказательств, что здесь более тысячи лет постоянно жили люди. Сейчас историю этих мест связывают с появлением в 1718 году Адмиралтейства. Вероятно, в это время сюда вновь потянулись татары. Первая махалля, община, в слободе возникла в начале XIX века, тогда же строится мечеть на деньги купца Юсуфа Муртазина, позже ее перестраивают на деньги Ибрагима Юнусова, чья семья спонсировала также мечети Марджани и Сеннобазарную. Вторая мечеть появляется просто потому, что одной уже не хватает, чтобы вместить разрастающийся приход слободы. Однако живут в махалле люди бедные, они сами не могут построить себе здание для молений. Поэтому за постройку и берется Аитов, хотя он в этих краях не живет. К нему, как к известному благотворителю, обращаются местные мусульмане, а он не отказывает. Мечеть строят примерно за 9 месяцев: разрешили в феврале, закончили в ноябре. Во вторую соборную ходят 410 мужчин, также к приходу относятся 412 женщин (до 1910-х их в мечети не привечали). Всего здесь 48 дворов. В отличие от татарских слобод центра, здесь изначально живет смешанное население, что отражено в исторических названиях — Заверниха, Тимофеевка, Жировка. Первым имамом здесь был Абдулла Амирханов, не из того же рода, что писатель Амирхан и другие видные деятели Ново-Татарской слободы. Абдулла — из нынешнего Атнинского района. В 1929-м мечеть закрыли. Снесли, повторимся, в 1980-м, когда и первую соборную слободы.

Школа. Фото: t.me/arhitekturasi

Неочевидные памятники истории



Сейчас в Кировском районе, по сути, остались единственные две деревянные исторические мечети. Это «Раджаб», которую сейчас восстанавливают во многом силами прихожан. А также совсем незаметная мечеть «Рафик» на улице Музыкальной, на выезде из города.

На углу Большой, где все меньше средовых домов, и Брюсова, где теперь все больше элитных коттеджей, пустошь, занятая мусорными контейнерами, обращает на себя внимание. В Духовном управлении мусульман РТ отмечают, что если бы был серьезный запрос от общественности, то это место было бы зафиксировано в городской памяти хотя бы с помощью установки таблички.

Кстати, как указывают краеведы, неподалеку находится еще один дом, пока что сохранившийся. В нем проживала династия Рафиковых. Ее самый известный представитель Абдрахман преподавал в открытом в городском мусульманском приходском училище. Он закончил учительскую школу (здание находится напротив дома Шамиля на Тукая), причем учит и русский язык. Когда он оказывается в Адмиралтейке, местные татары сначала боятся отдавать детей в школу, но потом слава о Рафикове распространяется. В гости к нему ходили Фатих Амирхан, Галимзян Ибрагимов, Хади Такташ и другие, некоторые вместе с ним сочиняли учебники. Он уходит из профессии в 1931 году, а умирает в 1954-м.

Его сын Хабибрахман окончил речное училище (тогда она находилось в Игумново, за Адмиралтейской слободой), а после был одним из тех, кто его возродил — уже после того, как вышел на свободу, будучи репрессирован. Одним из его учеников был летчик и речник Михаил Девятаев.