Гид по Большой Красной: исследуем территорию у Кремля

Прогулка по тихой исторической Казани. Часть 6-я, последняя

Фото: Начало XX века / pastvu.com

Самое начало Большой Красной, крепостные стены, нам остается только осмотреть и подвести итоги прогулки, которую мы начали аж от Арского поля, — великое дело для улицы, которая считается одной из старейших в городе. Остановимся теперь, воздержимся от переходов и осмотримся вокруг.

Сбойливые ворота

На картах начала XVIII века никакой Большой Красной нет, в отличие от Карла Маркса или Грузинской, которую можно пронаблюдать в кривоватой, но протяженной Арской улице. Однако уже есть небольшая Казанская, которая, конечно же, относится к монастырю, как и прямолинейная улица Казанской Богородицы, ныне Миславского. Ранее она огибала монастырь и шла в сторону нынешнего музея Толстого (Япеева, 15), где Лев Николаевич жил в 1841—1845 годах в доме Горталова с братьями. Ну а тогда отсеченная часть земель принадлежала Адмиралтейству.

Здесь же, в районе Большой Красной, 14, стоял дом Никиты Кудрявцева, тянувшийся аж до кремля. Кудрявцев — первый вице-губернатор Казанской губернии и соратник Петра I по военным походам. В 1722 году царь даже приплыл в Казань, в частности, чтобы повидаться с товарищем. После вице-губернатором стал Нефед Никитьевич Кудрявцев, которого, к слову, зарубили в монастыре повстанцы Пугачева в 1774-м. Переулок за домом, ныне не существующий, назывался Кудрявцовым. Уже после восстания Емельяна здесь появляются, к примеру, упомянутые ранее дом Суханова, а также дом купца Серебряникова.

Упиралась Казанская в Дмитриевские ворота, которые раньше назывались Сбойливыми (от татарского «Су буенда», «На берегу», аналогично ворота Нурали именовались Муралеевыми). Арочные проем сохранился, его заложили в советские годы.

Пятницкая церковь, 1920—1930 годы. Фото: Арнольд Бренинг/pastvu.com

Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы

Рядом с храмом, который ранее стоял у посадских стен, находились Пятницкие ворота. Деревянную церковь построили в 1566 году, тогда она называлась храмом во имя Николы Зарайского с приделом Параскевы Пятницы. Храм сгорел в пожаре 1579 года. Позже от купца Ивана Михляева появился каменный храм, названный в честь Богоявления Господня, опять же, с левым приделом во имя Параскевы Пятницы. Помимо этого Михляев завещал средства на Воскресенскую церковь (находилась на месте химфака КФУ) и Иоанно-Предтеченскую церковь в селе Потаниха в Высокогорском районе.

Церковь стали называть Пятницкой. Ходили в нее люди небогатые, а горела она часто, так что ее несколько раз восстанавливали, разбирали, строили заново, из-за чего она лишилась правого придела, построенного во честь трех казанских святителей Гурия, Варсонофия и Германа. В первые советские годы сюда свозили все святыни из других храмов, закрытых или разрушенных. Но в итоге Пятницкая церковь превратилась в тюрьму — кто-то отправлялся отсюда в лагеря, а кого-то расстреливали и закапывали здесь же. В 1950-е у храма снесли колокольню, и он оказался забытым.



В 1990-е здесь учредили чувашский приход, местная чувашская диаспора помогала его восстанавливать. По сути, вся прихрамовая территория — это место скорби. Когда в стоящем напротив бывшем здании пересыльной тюрьмы находился так называемый «раковый корпус» (когда-то в этом здании была фабрика Михляева), в церковь ходили поклониться иконе Божией Матери «Всецарица», которая, как говорили, излечивает от онкологических заболеваний. С 2011 года Пятницкая церковь приписана к Богородицкому монастырю. Любопытно сравнивать церковь, сделанную в стиле русского барокко, со стоящим рядом Дворцом земледельцев. Если первая воплощает исторический стиль, то второй является четкой его копией.

Софийская церковь Казанского женского Богородицкого монастыря, 1920—1930 годы. Фото: pastvu.com

Монастырь

Напротив дома чиновника стоял монастырь Казанской Богородицы. По встречающей нас слева от входа Софийской надвратной церкви можно понять, где находилась Казанская улица — храм стоял на красной линии. Эта старейшая часть монастыря середины XVII века, к ней историки добавляют и колокольню. Все остальное, не считая новопостроенного собора, — XIX век.

Очевидно, что теперь частью храмового комплекса стали и три хрущевки, построенные в 1963 году. Судьба их сейчас туманна, но учитывая, насколько крепко теперь жители центра держатся за свои небольшие квартирки, выселить отсюда людей, если что случится, — задача непростая.



На месте стены слева стоят хрущевки. 1950-е годы. Фото: pastvu.com

А пока что стоило бы заняться руинами монастырской башни 1830-х годов, которую периодически убирают силами энтузиастов, и которая остается при этом впечатляющим памятником эпохи. Стоит башня на улице Нагорной, судя по всему, не менее древней, чем постройки вокруг. Можно подивиться контрасту здания настоятельского корпуса — постройки 1832 года, объединенного с монашескими кельями, и находящемуся рядом с ним зданию Управления образования исполкома Казани. Если повезет, то сквозь заросли можно пробраться к остаткам последних исторических зданий позади Дворца земледельцев — но это лишь на страх и риск путешественника. А другим мы рекомендуем спуститься с нами, пройти вдоль холма и начать путь вдоль улицы Карла Маркса.

