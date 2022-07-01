Гид по Большой Красной: исследуем территорию у Кремля
Прогулка по тихой исторической Казани. Часть 6-я, последняя
Самое начало Большой Красной, крепостные стены, нам остается только осмотреть и подвести итоги прогулки, которую мы начали аж от Арского поля, — великое дело для улицы, которая считается одной из старейших в городе. Остановимся теперь, воздержимся от переходов и осмотримся вокруг.
Сбойливые ворота
На картах начала XVIII века никакой Большой Красной нет, в отличие от Карла Маркса или Грузинской, которую можно пронаблюдать в кривоватой, но протяженной Арской улице. Однако уже есть небольшая Казанская, которая, конечно же, относится к монастырю, как и прямолинейная улица Казанской Богородицы, ныне Миславского. Ранее она огибала монастырь и шла в сторону нынешнего музея Толстого (Япеева, 15), где Лев Николаевич жил в 1841—1845 годах в доме Горталова с братьями. Ну а тогда отсеченная часть земель принадлежала Адмиралтейству.
Здесь же, в районе Большой Красной, 14, стоял дом Никиты Кудрявцева, тянувшийся аж до кремля. Кудрявцев — первый вице-губернатор Казанской губернии и соратник Петра I по военным походам. В 1722 году царь даже приплыл в Казань, в частности, чтобы повидаться с товарищем. После вице-губернатором стал Нефед Никитьевич Кудрявцев, которого, к слову, зарубили в монастыре повстанцы Пугачева в 1774-м. Переулок за домом, ныне не существующий, назывался Кудрявцовым. Уже после восстания Емельяна здесь появляются, к примеру, упомянутые ранее дом Суханова, а также дом купца Серебряникова.
Упиралась Казанская в Дмитриевские ворота, которые раньше назывались Сбойливыми (от татарского «Су буенда», «На берегу», аналогично ворота Нурали именовались Муралеевыми). Арочные проем сохранился, его заложили в советские годы.
Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы
Рядом с храмом, который ранее стоял у посадских стен, находились Пятницкие ворота. Деревянную церковь построили в 1566 году, тогда она называлась храмом во имя Николы Зарайского с приделом Параскевы Пятницы. Храм сгорел в пожаре 1579 года. Позже от купца Ивана Михляева появился каменный храм, названный в честь Богоявления Господня, опять же, с левым приделом во имя Параскевы Пятницы. Помимо этого Михляев завещал средства на Воскресенскую церковь (находилась на месте химфака КФУ) и Иоанно-Предтеченскую церковь в селе Потаниха в Высокогорском районе.
Церковь стали называть Пятницкой. Ходили в нее люди небогатые, а горела она часто, так что ее несколько раз восстанавливали, разбирали, строили заново, из-за чего она лишилась правого придела, построенного во честь трех казанских святителей Гурия, Варсонофия и Германа. В первые советские годы сюда свозили все святыни из других храмов, закрытых или разрушенных. Но в итоге Пятницкая церковь превратилась в тюрьму — кто-то отправлялся отсюда в лагеря, а кого-то расстреливали и закапывали здесь же. В 1950-е у храма снесли колокольню, и он оказался забытым.
В 1990-е здесь учредили чувашский приход, местная чувашская диаспора помогала его восстанавливать. По сути, вся прихрамовая территория — это место скорби. Когда в стоящем напротив бывшем здании пересыльной тюрьмы находился так называемый «раковый корпус» (когда-то в этом здании была фабрика Михляева), в церковь ходили поклониться иконе Божией Матери «Всецарица», которая, как говорили, излечивает от онкологических заболеваний. С 2011 года Пятницкая церковь приписана к Богородицкому монастырю. Любопытно сравнивать церковь, сделанную в стиле русского барокко, со стоящим рядом Дворцом земледельцев. Если первая воплощает исторический стиль, то второй является четкой его копией.
Монастырь
Напротив дома чиновника стоял монастырь Казанской Богородицы. По встречающей нас слева от входа Софийской надвратной церкви можно понять, где находилась Казанская улица — храм стоял на красной линии. Эта старейшая часть монастыря середины XVII века, к ней историки добавляют и колокольню. Все остальное, не считая новопостроенного собора, — XIX век.
Очевидно, что теперь частью храмового комплекса стали и три хрущевки, построенные в 1963 году. Судьба их сейчас туманна, но учитывая, насколько крепко теперь жители центра держатся за свои небольшие квартирки, выселить отсюда людей, если что случится, — задача непростая.
А пока что стоило бы заняться руинами монастырской башни 1830-х годов, которую периодически убирают силами энтузиастов, и которая остается при этом впечатляющим памятником эпохи. Стоит башня на улице Нагорной, судя по всему, не менее древней, чем постройки вокруг. Можно подивиться контрасту здания настоятельского корпуса — постройки 1832 года, объединенного с монашескими кельями, и находящемуся рядом с ним зданию Управления образования исполкома Казани. Если повезет, то сквозь заросли можно пробраться к остаткам последних исторических зданий позади Дворца земледельцев — но это лишь на страх и риск путешественника. А другим мы рекомендуем спуститься с нами, пройти вдоль холма и начать путь вдоль улицы Карла Маркса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым