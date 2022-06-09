Гид по Большой Красной: новоделы, похожие на исторические здания, и завод на месте кабмина

Гид по тихой исторической Казани, часть третья

Фото: Электростанция на месте нынешнего кабмина. Начало XX века / pastvu.com

Большая Красная явно неспроста названа Большой — хоть в нынешних объемах она и существует относительно недавно, исследовать ее можно еще долго. Сегодня мы дойдем до площади Свободы и узнаем про некоторые дома, которые только выглядят старыми, а также о скромных, но весомых передвижениях обкома.

Большая Красная, 47

Дом в стиле барокко из железобетона был построен в 2011 году, так что лучше называть его псевдобарочным объектом. На его месте с 1880-х до начала нулевых стоял дом присяжного поверенного Степанова — редактора и издателя газеты социал-демократов «Волжский листок», в которой печатался Яков Свердлов, будущий глава ВЦИК и формальный глава РСФСР в первые месяцы после Октябрьского переворота. Также здесь жил генерал-лейтенант Якуб Чанышев, начинавший в Русской императорской армии, а в конце жизни возвращавший Дом Асадуллаева московским татарам. Скромное одноэтажное кирпичное здание выделялось красивой стальной решеткой ограды здания.

Фото: 2gis.ru

Гимназия Шумковой (Большая Красная, 45)

Стоящее вплотную к дому Степанова жилое здание возвели в 1853 году для офицера Иванова. В 1899 году Степанов пристроил к нему двухэтажный дом, в 1934-м он был надстроен по проекту Петра Сперанского. В 1901-м дом приобрел купец Александров, здесь открылось учебное заведение Шумковой, позже ставшее частной женской гимназией, причем купец отдал дом бесплатно и бессрочно. После революции здесь была школа, а 1934—1959 годы часть здания занял Дом пионеров, от того времени по бокам от входа остались пустые пьедесталы, где стояли статуи. С 1960 года сюда въехала Специальная средняя школа при Казанской государственной консерватории.

Также в здании работало Казанское медицинское училище, которое потом передислоцировалось на Горки, а здесь разместился информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения РТ.

Дом пионеров, 1950-е. Фото: pastvu.com

Дом Колодкиной (Большая Красная, 46)

Модерновый дом (обратите внимание на сандрики, карниз над окном), в котором жил Фатих Амирхан в 1923—1926 годы. Будучи инвалидом, он обитал на первом этаже, жилье досталось ему благодаря младшему брату Ибрагиму, который также жил здесь с женой Нафисой, матерью, племянниками. Когда в 1903 году шакирды медресе «Мухаммадия», воспользовавшись отсутствием имама Галимжана Баруди, поставили спектакль на татарском языке в Татарской учительской школе, Ибрагим играл одну из главных ролей. Фатих, вероятно, был режиссером и суфлером. Также братья работали в газете «Әл-Ислах». Когда Фатиха разбил паралич в 1907-м, Ибрагим был рядом. В 1908-м Ибрагим уезжает учиться в Бейрут в американский колледж. После революции он народный судья, участвует во взятии Крыма в качестве помощника начальника политотдела Казанской стрелковой дивизии, потом назначается членом Верховного трибунала. В 1924—1926 годах он служит в консульстве СССР в Саудовской Аравии, потом возвращается в комиссариат юстиции. В 1938-м на допросе он говорит, что является японским шпионом и и членом Идель-Уральской организации. 3 ноября его расстреливают. Полностью реабилитирован в 1958 году.

1967 год. Фото: Нияз Халит / pastvu.com

Большая Красная, 42

Дом, где располагались офисы, а также круглосуточный магазин. Построен в середине XIX-го и переделан в начале следующего века. По деревянным пилястрам можно определить, что это стиль провинциального классицизма. Рядом под номером 40 стоял казанского хирурга Всеволода Первушина.

Фото: 2gis.ru

Большая Красная, 41

Еще один примечательный дом, замаскированный под старину. Трехэтажное здание построено в 1986 году, при этом на первом этаже мы видим рустовку, есть небольшие элементы декора. Достаточно типичная история для позднесоветской архитектуры, когда интерес к истории вызвал и моду стилизовать новые объекты под начало XX века. Ранее здесь стоял полукаменный двухэтажный дом, где какое-то время проживал певец Ренат Ибрагимов.

Фото: t.me/arhitekturasi

Большая Красная, 37

Ныне популярная точка общепита. Дом 1959 года постройки, часть усадьбы, от которой не сохранились службы, ограда и ворота. Горизонтальная обшивка стен — это стилизация под «классический» руст, также из примет стиля — «полочные» сандрики с кронштейном. Хорошо рифмуется с домом 42.

Фото: 2gis.ru

Консерватория

Комплекс зданий. Начинается с дома Венецианова (Малая Красная, 1), где сейчас играют на баянах и домбрах, распевая народные песни. Следом идет дом 38, в котором находились служебные помещения и квартиры Дворянского собрания (по сути — кооператив). После здесь был Татарский обком партии, который занял в 1945-м левое крыло. Как раз в том году открылась и консерватория, которая находилась в здании на Пушкина (где сейчас факультет для пианистов). На месте концертного зала у дворян был свой сад. В 1967-м здесь построили БКЗ.

БКЗ. Фото: pastvu.com

Площадь Свободы, 1

А обком переехал на несколько метров. До середине 1950-х там, где сейчас крыльцо, ведущее в здание правительства, стоял двухэтажный завод пишущих машинок «Пишмаш». Изначально это была электростанция, возвел ее архитектор Генрих Руш в 1890-е.

Казанская механическая мастерская пишущих машин «Татязмаш» появилась в 1924-м, здесь занимались и счетными машинами, и кассовыми аппаратами. Через два года Аскар Шейх-Али наладил здесь выпуск пишущих машин с татарским шрифтом на основе арабской графики. С 1929-го выпускались «Яналифы» с татарским шрифтом на основе латиницы, еще через год начался серийный выпуск. Это уже завод пишущих машин со шрифтами для 44 языков народов СССР, Турции, Монголии, Китая. Возможно, это предприятие заняло бы территорию Соцгорода. Но народы перевели на кириллицу. Ну а нынешнее здание правительства обновили в начале нулевых.