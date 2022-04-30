«Новый 1992-й»: первый частный магазин в Казани, кризис на сахарном заводе и издательство «Магариф»

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 24-я

В Казани 30 лет назад появился первый частный магазин на Кольце (и первая частная реклама о нем — без указаний, что реклама) — без хамства и очередей. Но в столице были проблемы с доставкой сахара из-за отсутствия нужного транспорта на Нурлатском сахарном заводе, который столкнулся с кризисом. Власти Татарстана впервые встретились с представителем британской компании, что привело к основанию в республике одной из крупнейших IT-компаний ICL. В это же время республика открыла издательство для выпуска литературы на татарском языке и отпраздновала юбилей русского писателя Сергея Аксакова. О чем еще писали советские газеты Татарстана — в традиционном историческом дайджесте «Реального времени».



«На Кольце, в магазине Лукьянова»



Несмотря на ошибочное мнение о том, что рекламы в СССР не было, она была, но носила государственно-рекомендательный характер, за исключением относительно свободных социалистически-капиталистических 1920-х годов с их НЭПом — о рекламе тех лет можно прочитать, например, в романе «12 стульев». Одновременно советская реклама была еще практически бессмысленной: к примеру, лозунг «Летайте самолетами Аэрофлота» смотрелся странно, так как других авиакомпаний в стране не было. Второй взлет рекламного рынка пришелся на вторую половину 1980-х годов и начало 1990-х и носил, как говорят сегодня исследователи, «стихийный характер», так как никакого закона о рекламе и каких-либо регулирующих органов тогда еще не было.

Первый закон о рекламе в России появился лишь в 1995 году, а в октябре 1991 года, которым датируется заметка ниже, в Татарстане вышел лишь указ президента республики «О поддержке предпринимательства в РТ», который утратил силу лишь в 2009 году. Поэтому и заметка, которая по факту была рекламного характера, как реклама не оформлена, и выглядит сам текст довольно необычным по сегодняшнем меркам: казанцам предлагают «альтернативную торговую сеть», «первый частный магазин» без хамства и очередей, но с молодыми и почему-то «подтянутыми» парнями.

Следов магазина Лукьянова история не сохранила. 15 лет спустя на месте, известном среди казанцев как Кольцо, возник крупный торговый центр. Фото: koltso-kazan.ru

Следов этого магазина Лукьянова история не сохранила. 15 лет спустя на месте, с советских времен известном среди казанцев как Кольцо, возник крупный торговый центр, построенный на деньги основателя «Красного Востока» Айрата Хайруллина. «Кольцо» прославилось еще и своим архитектурным обликом, возмутившим часть жителей города и архитекторов. Однако некоторые архитекторы и сегодня призывают сохранить вид ТЦ, называя его образцом архитектуры «капиталистического романтизма». Романтизация собственно капитализма примерно тогда и началась, с открытием первого частного магазина на Кольце в Казани. 20 лет спустя эта романтизация закончилась так же быстро, как и началась, с мировым финансовым кризисом и строительством типовых ТЦ, заполонивших российские города, среди которых «Кольцо», надо сказать, действительно выделяется — напоминая Казани о ее «стихийном» прошлом в девяностые и начале нулевых.

Совершенно ясно, что государственная торговля в том виде, в каком существует сегодня, нам с вами ничего хорошего не принесет. Покупателю, ежедневно сталкивающемуся с хамством, очередями, дефицитом в наших магазинах, хочется лучшего, Рады сообщить жителям и гостям Казани: на самом бойком месте в столице республики, так называемом Кольце, открылся первый частный магазин фирмы «ТДЛ». Название фирмы расшифровывается просто — «Торговый дом Лукьянова».

Зайдите, не пожалеете. Здесь вам не нахамят, а, напротив, внимательно выслушав, подскажут выгодный для вас вариант. Логика проста: больше продашь — больше получишь. Продавцы — молодые подтянутые парни, получают в месяц 450—500 рублей. Но деньги не самое главное в их жизни. Загорелись они желанием создать альтернативную торговую сеть. Считают, что сделать это вполне им по силам. А те предложения, что уже поступили к главе торгового дома, в том числе и от одной из зарубежных фирм, обнадеживают их в этом желании*.

«Нужен ли городу сахар»



Всего месяц назад власти Татарстана и Казани, успокаивая горожан, которых напугало исчезновение из ряда магазинов сахара (пропадал он, вероятнее всего, по банальной причине: торговцы переписывали ценники в сторону увеличения, задерживая его отправление со складов), заявляли, что сахар навалом лежит на логистических распределительных центрах, выросших вокруг столицы республики в последние годы как грибы. 30 лет назад казанцы тоже не могли купить сахар, точнее отоварить «сахарные талоны», на которые тогда временно перешли в Татарстане.

При этом и тогда сахар в действительности был, уборка сахарной свеклы была в полном разгаре: на черемшанских полях, правда, «застряли» 800 сахарных корней, но ежедневно с полей на Нурлатский сахарный завод отправляли 14 большегрузов. Проблема оказалась в том, что казанцы не отправляли селу нужные в большом числе эти самые большегрузы (до 300 машин) и необходимые запчасти. Нурлатский завод, к слову, стал в середине 1950-х годов родоначальником развития сахарной промышленности в Татарстане, в первый месяц работы выпустив сразу 108 центнеров сахарного песка. Но после серьезного кризиса в 1990-е, завод лежал чуть ли не в руинах, и власти Татарстана приняли решение, инициировав его банкротство, передать компанию под внешнее управление группе «Разгуляй», президент которой Игорь Потапенко пообещал вложить в реконструкцию сахарного производства 1,5 млн долларов. Но после семи лет ожиданий Казань потребовала вернуть республике сахарное производство, так как инвестор «не оправдал возложенных надежд».

В 2008 году Нурлатский сахарный завод выкупила татарстанская группа компаний Раиса Сулейманова «АгроИнвест». Завод был приобретен примерно за $30—40 млн, и за годы работы в него вложили еще 680 млн рублей, доведя мощность по переработке сахарной свеклы с первоначальных 1,2 тысяч тонн в сутки до 4—4,2 тыс. т. Это для населения хорошо, когда цены на сахар низкие — для сахарных заводов, напротив, гибельны. Низкие цены на сахар (в 2020 году его цена опустилась до 19 рублей за килограмм) и привели Нурлатский сахарный завод ко вторичной гибели, он был признан нерентабельным и неконкурентоспособным, как с грустью признавал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В 2008 году Нурлатский сахарный завод выкупила татарстанская группа компаний Раиса Сулейманова «АгроИнвест». Фото: nurlat-tat.ru

Из-за низкой рентабельности производства в 2018—2020 годы хозяйства Аксубаевского, Лениногорского и Нурлатского районов прекратили возделывание сахарной свеклы. Кризис перепроизводства сахара в России привел к окончательной ликвидации предприятия в декабре 2021 года. Наверняка его инвесторы, глядя на сумасшедшую ценовую динамику на сахарном рынке сегодня, кусают локти. А работники еще советского Нурлатского завода, не представлявшие, что их ждет в стихийные 1990-е, этого решения и вовсе бы не поняли. Как и казанцы 1991 года, скучающие у сахарных прилавков.

ТАКОЙ ВОПРОС ЗАДАЮТ СВЕКЛОВОДЫ, СТАЛКИВАЯСЬ С НЕРАЗВОРОТЛИВОСТЬЮ ГОРОЖАН

Уже третий месяц не могу отоварить талоны на сахар. Прихожу в лениногорский магазин № 55, к которому прикреплен, а продавцы говорят: «Сахара нет и в ближайшее время не будет: ждем, когда начнется уборка свеклы и заработают сахарные заводы».

Но вот и уборка в разгаре. Как же идут дела на сахарных плантациях? Об этом наш рассказ.

…Не спалось в последние дни Алексею Степченко. За окном по шиферной крыше надворных построек стучал дождь. Уже третьи сутки. Были, правда, перерывы в нудном, тягучем ненастье, но недолгое солнце не успевало просушить землю, не давало механизаторам возможности вывести тракторы и комбайны на свекловичное поле.

Степченко возглавляет отряд механизаторов черемшанского колхоза «Дружба», которые в нынешнем году арендовали у хозяйства все поля. Выращивали на них колосовые и бобовые культуры, корма и, конечно же, сахарную свеклу. Вот и выходило, что он, Степченко, отвечал и за судьбу урожая сладких корней. Однако, как говорится, не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах. Сидит Степченко за кружкой горячего чая и грустно слушает тоскливую песню ночного дождя.

Но вот, кажется, все реже падают дождинки. Выходит на крыльцо. Над горизонтом — неблеклая еще синева неба. «Работать будем!», — радуется Степченко.

В половине пятого утра он уже на машинном дворе. Еще раньше пришли сюда члены одного из пяти свеклоуборочных звеньев. В пять часов звено уже приступило к делу.

А когда солнце по-летнему пригрело — вовсю закипела работа. Свеклу выкапывали за день уже с 27—30 гектаров. А ее с каждого гектара шло не менее 230 центнеров. Что и говорить, для нынешнего засушливого лета это богатый урожай.

— Как с вывозкой? — заглянул на свекловичное поле председатель колхоза «Дружба»» Алексей Краснов.

Не спешит с ответом арендатор Степченко. Сказать «хорошо» — вроде бы как слукавить: на поле в буртах лежало 800 тонн сладких корней. Произнести «плохо» — значит обмануть председателя: ежедневно 114 большегрузов делают по два рейса на Нурлатский сахарный завод*.



«Прием у вице-президента ТССР»



Нижеследующую заметку, наверняка, многие казанцы тогда проглядели. Кто такой Барри Кэйн, что еще за корпорация Ай-Си-Эл? 30 лет спустя автор этих строк уже брал интервью у гендиректора ICL Виктора Дьячкова, основателя одной из крупнейших в России IT-компании с миллиардными оборотами. К этому привела встреча Кэйна с вице-президентом Татарстана Василием Лихачевым, так как именно в 1991 году было основано АО «Ай-Си-Эл КПО ВС» на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL) как совместное предприятие.

В середине XX века казанский завод ЭВМ стоял у истоков новой отрасли отечественного электронного машиностроения — вычислительной техники, и по мере своего развития стал признанным лидером отрасли в СССР. В 2021 году Дьячков заявлял, что российский IT-рынок на тот момент рос быстрее мирового: «хардовое» производство компании выросло в 2020 году на 50%, а объем экспортных заказов — почти на 20%. В беседе с нашим изданием Дьячков как раз рассказывал, в каком состоянии в 1990-е оказалась советская компьютерная промышленность («как только у нас в 1990-х «упала» электронная промышленность, следом упали заводы, производящие массовыми тиражами материнские платы»), разрушенная с приходом капитализма, и радовался тому, что отчасти в последние годы начались попытки восстановления цепочки компьютерных производств, заявляя, что российская IT-промышленность росла бы еще быстрее, если бы ей раздавали регулярные госзаказы.

Вчера вице-президент Татарской ССР В.Н. Лихачев принял в Кремле представителей международной торговой корпорации «Ай-Си-Эл» во главе с ее президентом Барри Кэйном. Состоялся заинтересованный разговор о сотрудничестве Республики Татарстан и корпорации в области современных информационных технологий*.

В 1991 году АО «Ай-Си-Эл КПО ВС» было основано на базе казанского завода ЭВМ. Фото: retrotexnika.ru

«С эмблемой Магариф»

Не все начинания в те годы с приходом «романтического капитализма» оказались успешными. Жизнь бурлила, инициативы шли одна за другой, менялись названия улиц. С возвращением права на двуязычие в политике и школах Татарстан решил также издавать учебную литературу и для других регионов страны.

Издательство получило наименование знаменитого журнала «Магариф» («Просвещение»), который выходил в годы первого татарского возрождения в начале XX века. Конечно, в первую очередь планировали закрыть потребности новых татарских школ, но уже начали отправлять сотни тысяч учебников в регионы — для открывающихся и там татарских школ. За 15 лет «Магариф» выпустил в свет 1 500 наименований книг общим тиражом 18,5 млн экземпляров, а в рейтингах российской книжной палаты предприятие числилось, как правило, в ряду крупнейших национальных учебно-педагогических издательств. Но впоследствии «Магариф» объединили с другим издательством, и на его базе образовался «Таткнигоиздат», который, несмотря на относительный кризис книжного рынка из-за интернета, показал в 2021 году оборот в 72 млн рублей.

В нашей республике будет издаваться учебная литература и для других регионов страны.

Похоже, в суверенном Татарстане скоро появится новое специализированное издательство по выпуску учебно-методической и педагогической литературы. «Магариф» («Просвещение») — так оно будет называться — создается по решению правительства Татарской ССР. И не на пустом месте. Базой его станет редакция учебно-педагогической литературы Татарского книжного издательства.

Как известно, в последние годы открыты новые татарские школы, классы и в Татарстане, и в других регионах страны. В республике появились первые национальные гимназии. В Казань стали поступать новые крупные заказы на учебники из районов компактного проживания татарского населения.

В прошлом году по заявкам 36 регионов страны было отправлено более 300 тысяч экземпляров книг, или около трети издаваемых в республике учебников. На обеспечение татарских школ за пределами ТССР ныне планируется выделить до 45 процентов выпускаемой в Казани печатной продукции для учащихся. Но нехватка учебников все острее ощущается в национальных школах и гимназиях и в самой Республике Татарстан. Покончить с дефицитом учебной и педагогической литературы призвано издательство «Магариф». И. ЗАКИРОВ*.

Издательство получило наименование журнала «Магариф» («Просвещение»), который выходил в годы первого татарского возрождения в начале XX века. Фото: magarif.com

«Два века памяти»

Русского писателя Сергея Аксакова называют сегодня «первым казанским студентом» или первым студентом Казанского университета. Что интересно, как он написал потом в своих мемуарах, изначально его, восьмилетнего мальчика семья послала учиться в Казанскую мужскую гимназию, откуда его пришлось забрать из-за нервного расстройства — и лишь год спустя его отправили снова, записав в гимназию «вольноприходящим».

На базе этой гимназии, как известно, и был в 1805 году основан Казанский университет, в котором 14 февраля ректор огласил состав студентов, «механически переведенных в университет из старших гимназистов»: первым в списке стояло имя 14-летнего Сергея Аксакова. Сам он считал молодые годы, проведенные в Казани и ее университете, лучшими в жизни. «Всему, что сохранилось во мне доброго, — писал он, — считаю себя обязанным гимназии, университету, общественному учению и тому живому началу, которое вынес я оттуда». 30 лет назад в актовом зале Казанского университета прошло собрание, посвященное 200-летию со дня рождения писателя. И ровно 30 лет спустя, в декабре 2021 года во дворе главного здания Казанского федерального университета состоялась церемония открытия бюста выдающегося русского писателя и общественного деятеля Сергея Аксакова.

Вчера в мемориальном актовом зале Казанского госуниверситета прошло торжественное собрание, посвященное 200-летию со дня рождения С.Т. Аксакова.

Тринадцатилетним выпускником гимназии переступил он порог университета, став самым молодым из студентов. Именно здесь были сделаны им первые шаги на литературном поприще, принесшем столь долгую и заслуженную славу.

Участники собрания услышали рассказ о жизни и творчестве писателя, отрывки из наиболее известных произведений. К юбилею писателя приурочена и новая экспозиция в Музее истории университета, рассказывающая о пребывании С.Т. Аксакова в его стенах. А. МЕДВЕДЕВ*.

«Только факты» и «Не верьте слухам»



Татарстан тем временем не жил в вакууме и менялся вместе со всей страной — пока еще СССР, потом уже Российской Федерацией. События сменялись с калейдоскопической скоростью. В один день на политическом небосклоне внезапно возникает новая звезда — будущий премьер-министр России, а тогда академик Евгений Примаков назначается руководителем советской внешней разведки. В тот же день сообщается, что служба системы КГБ СССР, которая занимается прослушиванием телефонных разговоров, будет сокращена на треть, и прослушиваться они теперь будут только с санкции прокуратуры.

Рядом с терпеливым разъяснением представителя Центробанка РСФСР, что слухам о предстоящем массовом замораживании и изъятии денежных купюр 50- и 100-рублевого достоинства верить не стоит, «никаких оснований для волнений нет» — новости о взрывах и нестабильности в Тбилиси, опасности нового выброса радиоактивных материалов в Чернобыле. На этом фоне весьма символичной выглядит известие о том, что американским летчикам удалось обнаружить остатки советской арктической станции «Северный полюс-31», покинутой людьми. Дрейфующая льдина была обнаружена в 300 км от самого северного города Аляски Барроу. «Северный полюс-31» был последней советской научно-исследовательской дрейфующей станцией, единственной, что прошла всю систему дрейфа льдов вокруг полюса. Открыта она была в октябре 1988 года, когда Советский Союз казался еще незыблемым, а закрыта уже в июле 1991 года, когда до падения СССР оставались считанные месяцы.

Фото: vk.com/kazanhistory

Руководители 12 республик прибыли вчера в Алма-Ату , откликнувшись на приглашение Президента Казахстана Н. Назарбаева «встретиться за «круглым столом» для обсуждения последнего варианта экономического соглашения». Формально встреча приурочена к предстоящему сегодня на космодроме Байконур старту экипажа с участием космонавта-исследователя из Казахстана Т. Аубакирова.

, откликнувшись на приглашение Президента Казахстана Н. Назарбаева «встретиться за «круглым столом» для обсуждения последнего варианта экономического соглашения». Формально встреча приурочена к предстоящему сегодня на космодроме Байконур старту экипажа с участием космонавта-исследователя из Казахстана Т. Аубакирова. Указом Президента СССР руководителем советской внешней разведки — первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности СССР назначен академик Е.М. Примаков . Намечено выделить разведку в отдельную государственную службу.

— первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности СССР назначен . Намечено выделить разведку в отдельную государственную службу. На Чернобыльской АЭС сохраняется опасность нового выброса радиоактивных материалов . Об этом заявил заместитель начальника отдела «Спецатома» Владимир Пеньков. Комплекс сооружений, призванный локализовать источник радиоактивного загрязнения, как показали исследования, не обеспечивает должной степени защиты. Необходимы дополнительные меры для приведения объекта в безопасное состояние.

. Об этом заявил заместитель начальника отдела «Спецатома» Владимир Пеньков. Комплекс сооружений, призванный локализовать источник радиоактивного загрязнения, как показали исследования, не обеспечивает должной степени защиты. Необходимы дополнительные меры для приведения объекта в безопасное состояние. После долгих поисков американским летчикам удалось обнаружить остатки советской арктической станции «Северный полюс-31» , покинутой людьми. Как сообщили представители береговой охраны США, дрейфующая льдина с остатками построек обнаружена на расстоянии более 300 км от Барроу — самого северного города Аляски.

, покинутой людьми. Как сообщили представители береговой охраны США, дрейфующая льдина с остатками построек обнаружена на расстоянии более 300 км от Барроу — самого северного города Аляски. В Грузии вчера был траур. Он объявлен руководством республик в память погибших 26 сентября во время вооруженного столкновения в Тбилиси и совершившего несколькими днями раньше акт самосожжения врача Гии Абесадзе. Как сообщило вчера агентство «Сакинформ», в Тбилиси по-прежнему напряженная ситуация . Дело дошло до того, что в городе раздаются взрывы и слышен гул орудий. Особенно напряженное положение в районах, где расположены высшие учебные заведения.

. Дело дошло до того, что в городе раздаются взрывы и слышен гул орудий. Особенно напряженное положение в районах, где расположены высшие учебные заведения. «Остановите грабеж народа!» — под таким кричащим заголовком архангельская «Правда Севера» опубликовала вчера открытое письмо Президенту Б.Н. Ельцину . «Народ стонет под гнетом спекулянтов, государственных цен не стало… идет грабеж среди бела дня, ваш высокий авторитет стал падать», — пишут авторы письма А. Бароненко и А. Буторин. Причину критической обстановки они видят в том, что избран неверный путь к рынку.

. «Народ стонет под гнетом спекулянтов, государственных цен не стало… идет грабеж среди бела дня, ваш высокий авторитет стал падать», — пишут авторы письма А. Бароненко и А. Буторин. Причину критической обстановки они видят в том, что избран неверный путь к рынку. Служба системы КГБ СССР, которая занимается прослушиванием телефонных разговоров, в ближайшее время будет сокращена на треть. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из достоверных источников в КГБ. Этот источник сообщил также, что впредь прослушивание телефонных разговоров будет осуществляться только с санкции и под контролем органов прокураторы.

В эти дни распространяются массовые слухи о том, что будут «заморожены» или изъяты из обращения денежные купюры 50- и 100-рублевого достоинства.



Главное управление Госбанка республики сообщает, что эти слухи беспочвенны. Таково мнение руководителей, отвечающих за денежное обращение в стране. В частности, председатель правления Госбанка СССР В.В. Геращенко разъясняет, что ни «замораживания», ни изъятия из обращения указанных купюр не будет. Так что не верьте слухам, никаких оснований для волнений нет. М. ГАЛИМОВ, начальник главного управления Центрального банка РСФСР по Татарской ССР*.



«Рынок заставляет объединяться»

До Набережных Челнов в те годы Казани мало было дела, «самим быть бы живу». Плюсом стала упавшая как снег на голову самостоятельность города, который до поры до времени, получая пока еще республиканские средства, стал играть в независимость. Так, хозрасчетный центр бытового обслуживания объединил в себе более 20 предприятий, получив к тому же право открывать филиалы с участием иностранных фирм и заниматься внешнеэкономической деятельностью.

Созданный в городе хозрасчетный центр бытового обслуживания населения объединил интересы более двадцати предприятий сервиса.

Активно налаживать горизонтальные связи бытовиков заставили прежде всего трудности в решении производственных, социальных вопросов. Объединив собственные средства, проще входить в рыночные отношения. Кроме того, имеются и другие причины для тесного взаимодействия. Центр, например, получил право открывать филиалы с участием инофирм, заниматься внешнеэкономической деятельностью.**

«Трамвай хорошо, а троллейбус лучше»

Одновременно город, построенный как мало какой город по лекалам и чертежам «идеального града», каким его представляли себе советские архитекторы и строители в 1970-х годах, самостоятельно пытался заключать договоры с московскими проектировщиками — «на корректировку транспортной схемы города». В Набережных Челнах и по сию пору основным транспортом, доставляющим десятки тысяч челнинцев на заводы КАМАЗа, ради которого город и был построен, является трамвай. Автобусное движение, как свидетельствуют транспортные кризисы в автограде последних лет, по большому счету прижилось с большим трудом: большие автобусы коммерчески оказываются невыгодными, малые автобусы «засоряют» движение даже по большим челнинским проспектам, которые давно уже задыхаются в пробках. 30 лет назад челнинские власти попытались было наладить еще и троллейбусное движение, но этого не случилось. Несмотря на всю экологичность этих машин сегодня это привело бы к еще большим пробкам на дорогах, а сама коммерческая состоятельность транспорта оказалась бы под вопросом.

Управление капитального строительства горисполкома заключило договор с московскими проектировщиками на корректировку транспортной схемы города с учетом организации в нем троллейбусного движения.

Согласно генеральному плану до последнего времени упор делался на развитие в автограде рельсового электротранспорта. Однако жизнь показала, что в полумиллионном городе без троллейбуса не обойтись. Он сочетает в себе преимущества и трамвая, и автобуса.

Финансирование строительства троллейбусных линий будет осуществляться на долевых началах предприятиями и организациями города пропорционально численности их коллективов.**

В Набережных Челнах основным транспортом, доставляющим десятки тысяч челнинцев на заводы КАМАЗа, является трамвай. Фото: transphoto.org

«Жизнь по визитной карточке»

Не так давно казанский мэр Ильсур Метшин обвинил в дефиците сахара и ряда других продовольственных товаров «спекулянтов» и просто «недобросовестных предпринимателей», занимавшихся скупкой задешево и перепродажей задорого товаров первой необходимости. 30 лет назад власти автограда заявляли примерно тоже самое: надо защитить потребительский рынок «от не в меру предприимчивых иногородних покупателей». Как следствие, приняли решение ввести «визитную карточку покупателя» только для прописанных в Набережных Челнах жителей. При этом визитки отнесли к «документам строгой отчетности», вроде советских паспортов: за утерю такой карточки жителю автограда пришлось бы заплатить немаленький штраф.

Стрелка экономического барометра в автограде, впрочем, как и везде, показывает «пасмурно». С первого сентября здесь введены визитные карточки покупателей, ставшие характерной приметой жителей столичных центров. Причиной, побудившей исполком горсовета принять такое решение, конечно, является не желание сравняться с Москвой. Цель одна — защитить потребительский рынок от не в меру предприимчивых иногородних покупателей. Речь идет о промышленных и продовольственных товарах, которые до сих пор находились в свободной торговле.

— Какая часть этих товаров уходит на сторону, мы точно не подсчитали, — говорит директор коммерческого центра горисполкома М. Чернова. — Да в этом и нет необходимости. Достаточно посмотреть на вереницы автобусов с удмуртскими и другими номерами, пассажиры которых способствуют росту ажиотажного спроса на предметы первой необходимости. Еще в прошлом году сессия горсовета обязала исполком внедрить семейные книжки покупателей. К сожалению, сделать это и сегодня крайне затруднительно из-за отсутствия гарантированного поступления товаров в необходимом ассортименте для каждого жителя. Поэтому и ограниченность визитками.

В течение сентября жилищно-эксплуатационные конторы должны завершить оформление и выдачу челнинцам визитных карточек. Они отнесены к документам строгой отчетности. При их утере на владельцев накладывается штраф в размере 50 рублей. Гостям автограда, прибывшим на учебу или в командировку, будет выдаваться временная визитка**.

Власти автограда приняли решение ввести «визитные карточки покупателей» только для челнинцев. Фото: transphoto.org

«Совсем коротко»



Сюрреализм и хаос происходящего тогда в СССР, Татарстане, Казани и Набережных Челнах демонстрируют многие подобные колонки, где встречаются разумные вещи и совершенно сказочные. Так, осенью 1991 года горисполком Челнов принял здравое решение о дополнительных пенсиях семьям погибших в Афганистане в размере 100 рублей, создал Челнинскую ассоциацию слепых для психологической реабилитации горожан, потерявших зрение (с инклюзией в СССР было тоже неважно: пандусов, например, практически совсем не было даже в «идеальном автограде»).

В городе прошел всероссийский семинар профсоюза предпринимателей. И тут же через абзац сообщается об открытии при заводе двигателей КАМАЗа «детской школы бизнеса», а в Центре здоровья КАМАЗа появилась «бригада китайских врачей», которые применяют для лечения больных «методы восточной медицины». Что уж тут удивляться повальной популярности Кашпировского и Чумака среди советских граждан, не знающих кому и во что теперь верить после крушения «коммунистических идеалов»: в инопланетян (слухи об НЛО над автоградом облетели горожан примерно тогда же), в нового Мессию с соседнего двора, или в чудодейственную кремлевскую таблетку? К суевериям и нищете добавлялся и правовой нигилизм, который именно в Набережных Челнах приведет в 1990-х к расцвету ОПГ, а своими «Двадцатьдевятниками» автоград прославится на всю Россию.

При заводе двигателей «КамАЗа» открылась детская школа бизнеса.

...

Набережночелнинским горисполкомом установлены дополнительные пенсии семьям погибших в Афганистане в размере 100 рублей в месяц. Выплачиваться они будут матери или отцу пожизненно, детям до достижения совершеннолетия.

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Список общественных организаций автограда пополнила Челнинская ассоциация слепых. Ее цель — социально-психологическая реабилитация горожан, потерявших полностью или частично зрение.

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В городе прошел всероссийский семинар профсоюза предпринимателей «Единение».

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Около года проработает в Центре здоровья «КамАЗа» бригада китайских врачей, применяющая для лечения больных методы восточной медицины.

Подборку подготовил В. ЖИГУЛЬСКИЙ**

* — «Советская Татария» от 2 октября 1991 года

** — «Советская Татария» от 1 октября 1991 года



Сергей Афанасьев, Владимир Емельянов