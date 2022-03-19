Наши в Швейцарии: «Русских, наверное, всегда видно по лицу. Сейчас приходится носить маску»

Как изменилось отношение к россиянам за рубежом

Фото: Leon petrosyan / wikipedia.org

На фоне масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации по отношению к нашим соотечественникам. «Реальное время» пообщалось с некоторыми татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели? Сегодня на вопросы ответила бывшая жительница Татарстана Мария Смирнова, которая сейчас проживает в Швейцарии.

«Атмосфера в некоторых местах не очень дружелюбная»

Мария Смирнова родилась в Татарстане, а после школы, поступила московский вуз, где встретилась с британцем Эндрю. Вскоре они создали семью, какое-то время жили в Лондоне, а несколько лет назад мужа командировали по работе в Швейцарию — ту часть, что ближе к границе с Германией, ее еще называют немецкой Швейцарией.

Здесь Мария быстро нашла друзей — выходцев из России, познакомилась с эмигрантами из других государств Восточной Европы. По ее словам, русскоязычные приезжие до недавнего времени жили дружно, часто вместе работали, водили детей в одни и те же школы и детские сады. Однако за последние недели ситуация в небольшом швейцарском городке изменилась. Украинцы забрали своих детей из школ и садиков, которые посещали русскоговорящие дети, запретили им общаться между собой. Сами тоже прекратили всяческое взаимодействие с русскими или белорусскими друзьями. Теперь они с приставкой «экс».

— Здесь я, конечно, не видела на заведениях вывесок типа «мы не обслуживаем русских», о которых мне рассказывали знакомые из Германии, но напряженность по отношению к русскоговорящим все же чувствуется. Русских, наверное, всегда видно по лицу, хоть мы и европейцы, но видимо что-то нас все же отличает. Русского человека можно узнать всегда, в какой бы стране не встретил его. Сейчас, чтоб избежать какого-то негативного отношения, скандала, приходится носить маску, не говорить между собой на русском языке в общественных местах. Атмосфера местами не очень дружелюбная. Но этого нельзя сказать обо всех швейцарцах, Да, некоторые настроены довольно агрессивно, в крупных городах были даже антироссийские демонстрации, но, думаю, в них принимали участие выходцы с Украины, а не сами швейцарцы.

Атмосфера местами не очень дружелюбная. Но этого нельзя сказать обо всех швейцарцах, говорит девушка. Фото twitter.com

Как отмечает Мария, в основном местное население сохраняет нейтралитет и не интересуется сутью конфликта. «Удивительно другое — здесь стали запрещать русскую культуру, Гергиева, Нетребко, даже русский футбол!» — поразилась она.

Пропаганда в местных СМИ против России ведется очень сильная

Подруга Марии живет в Лондоне и работает в одной из совместных британо-украинских компаний. На днях они созванивались, и девушка со слезами поделилась, что, переступая через себя, от безвыходности, ей приходится вместе с коллективом компании выходить на антироссийские митинги. Иначе она может остаться без работы, а после увольнения уже вряд ли сможет найти себе работу в Англии.

— Пропаганда в СМИ против России и в Британии, и в Швейцарии ведется очень активно. Но европейцы не вникают в суть, не будут, как мы, например, докапываться до истины — не в их принципах. Они не привыкли сомневаться или критически воспринимать информацию. Они принимают все, что им говорят по ТВ, в газетах или интернете за истину: вот черное, а вот белое — других вариантов быть не может, поэтому они не могут отделить, да и пытаться не будут, где правда, а где фейки. А ими наполнено почти все, — с огорчением сетует россиянка.

Рост цен до 15% и переход с газа на дрова

Санкции и отказ от поставок нефти и газа из России приведет к серьезным последствиям для швейцарской экономики. Об этих прогнозах, говорит Мария, пишут и крупные экономисты в стране: «На днях в одной из статей я прочитала, что для населения это грозит ростом цен на 10-15%, причем не только на бензин или газ, но и на продукты. Прогнозируют, что еще и ВВП Швейцарии сократится на 4%».

Цена на бензин уже выросла до 2,5 франка за 1 литр 98-го бензина. Фото swissinfo.ch

Цена на бензин, подчеркнула девушка, уже выросла до 2,5 франка за 1 литр 98-го бензина, при том, что совсем недавно топливо можно было купить за 1,7 франка.

— Но мы не особо это пока почувствовали, так как пользуемся в основном электричками. В новостях же уверяют, что Швейцария не зависит от импорта разных продуктов питания, поэтому ажиотажного спроса и повышения цен я пока не заметила. Здесь власти сильно поддерживают местных фермеров, поэтому их хозяйства очень развиты. Почти все, что продают в магазинах, — молоко, мясо, овощи — все местного производства, экологически чистое, — рассказала девушка.

Одна из самых дорогих статей расходов по коммунальным платежам для швейцарцев — отопление домов и квартир. Поэтому, рассказала Мария, в каждом доме — неважно, в городе или в небольших пригородных поселках, в частных домах, — все стараются экономить тепло. Но сейчас уже заметно потеплело, сообщила она, и многие стали отключать домашнее отопление.

— Но к следующему холодному сезону, говорят, из-за отказа от российского газа, расходы у населения увеличатся. И как-то в новостях было сказано, что многие частные хозяйства готовы перейти даже на дровяное отопление, — поделилась Мария.

Неприемлемой с юридической точки зрения и противоречащей УК Швейцарии стала публикация в Twitter депутата парламента Седрика Вермута. Фото cedricwermuth.ch

Россияне жалуются на эмоциональное давление

О том, что более 100 лет сохранявшая свой нейтралитет во всех мировых конфликтах Швейцария нарушила его, говорят жалобы русскоговорящих жителей, живущих по разному ряду причин на территории этого небольшого европейского государства. По данным российских дипломатов из представительства в Берне, на россиян в разных швейцарских городах оказывается сильное эмоциональное давление. В адрес посольства приходят многочисленные жалобы.

Неприемлемой с юридической точки зрения и противоречащей УК Швейцарии стала публикация в Twitter сопредседателя входящей в правительство Швейцарии социал-демократической партии, депутата парламента Седрика Вермута. В ней он призвал к саботажу «кремлевской дезинформации» с помощью кибератак. По его замыслу, публикуется ссылка, которая запускает вредоносный DDoS-скрипт. Хотя по уголовному кодексу страны уничтожение или порча данных имеет состав преступления и за это нарушителям грозит денежный штраф или лишение свободы сроком от 1 до 5 лет — в зависимости от причиненного ущерба.