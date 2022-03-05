«Новый 1992-й»: доллар по 430 рублей, рапс вместо мяса и теплицы в бывших тирах

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 16-я

Татарстан проводил 2021 год и встретил 2022-й в условиях ковидных ограничений, санкций и не самых благоприятных экономических прогнозах. События, которые принес конец февраля, вновь меняют мир — точно как в далеком 1992-м. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.



Раскачало

На фоне усложнившейся экономической ситуации и санкций против России инфляция разогналась до 9,1% в годовом выражении, а недельная, по данным Росстата, — до 0,45%. Но наши граждане еще помнят события 90-х годов, когда страна переживала гиперинфляцию. В ноябре 1992 года в Казани курс национальной валюты в обменниках доходил до 430 рублей за 1 доллар. Экономический кризис тогда усилил и политические противоречия внутри страны. Президент, правительство и Верховный Совет не могли прийти к согласию относительно путей выхода из сложившейся ситуации. Высказывались разные мнения, например, если Борис Ельцин полностью возьмет ситуацию в свои руки, велик риск возникновения в России диктатуры.



Долгожданная осенняя стабилизация, как и предполагалось, обернулась превращением инфляции в гиперинфляцию и полным расстройством финансовой системы страны. Каждый из нас может проверить это на собственном примере. Скажем, на 1 августа мой совокупный заработок составлял в пересчете на заокеанскую валюту около 50 долларов. К 1 ноября его рублевое содержание осталось прежним, однако рубль упал по отношению к доллару на 200 пунктов (сегодня в московских отделениях Сбербанка рубль обменивают на доллар в соотношении 1:430). Сие означает, что за три месяца мой заработок в долларовом исчислении уменьшился почти вдвое. В то же время в два раза подросли цены. Таким образом, если ваши рублевые доходы в течение последних трех месяцев оставались неизмененными, то реально они «похудели» раза в три-четыре.



Заодно по законам гиперинфляции стали угрожающе пустеть прилавки. Люди вгоняют отечественные дензнаки в любой товар, разуверившись в возможности хоть как-то планировать свой завтрашний день.

Фото: Ренат Гилязетдинов/pastvu.com

Было бы странным, если бы на этом социальном фоне размеренно и степенно развивалась политическая жизнь. Наши государственные мужи долго изображали из себя цивилизованных слуг народа, чинно рассевшихся на различных ветвях древа демократической власти. Но вот раз тряхнуло это древо, другой, а потом раскачало так, что хлещут ветви одна другую — того и гляди хрустнет одна, а за ней и остальные обломятся…



Первыми не выдержали испытание демократией Президент и Правительство. Они громогласно восстали против абсолютно законного и процедурно безупречного решения Верховного Совета собрать Съезд народных депутатов в те сроки, которые были обговорены заранее. Настойчивость парламентариев, похоже, сильно удивила и разгневала Президента. Члены Верховного Совета никак не хотят понять, что им отводилась и отводится роль послушных исполнителей его воли. Когда же они, апеллируя к Конституции, попытались сохранить себе лицо, то Президент публично пригрозил припомнить им это при случае.



И все же депутаты пока непреклонны. Почему? Тут дело, думается, в том, что избиратели, буквально загнанные в угол реформами Ельцина — Гайдара, воспринимают нынешний режим как единое целое. Депутаты, Правительство, Президент, все вместе — это и есть для неискушенного в политике человека та власть, за спиной которой — гиперинфляция и кризис, а впереди непонятные перспективы. Депутаты, видимо, хотят использовать последний шанс, чтобы отмежеваться от непопулярных реформ и посадить на Старую площадь такое Правительство, которое переведет экономическую шокотерапию в режим более мягкого исполнения. <...> Олег Морозов, политический обозреватель «Советской Татарии».*

Не лечением единым

Вопросы здоровья и лечения были актуальны во все времена. Татарстанцам со страниц газет рассказали об истории создания грязелечебницы на курорте Бакирово. Автор материала ветеран войны и труда А. Мельников не только вспоминает, как была обнаружена целительная грязь, но и обращает внимание, что услуги курорта ограничиваются только лечебными процедурами, а культурно-массовая работа полностью отсутствует. А в отсутствие организованных развлечений в дело вступили продавцы вино-водочных изделий. Вот такое лечение.

У тихой речки Шешмы, в трехстах километрах от Казани, расположен курорт Бакирово. Интересна история его создания, берущая начало в довоенную пору. Главврач Старокуакской участковой больницы Максим Игнатьев обратил внимание на то, что местные жители добывают в болотистых местах возле села Бакирово «особенную» грязь, которой лечатся от радикулита. О необходимости исследований этих он написал в Наркомздрав Татарии. Приехавшая комиссия установила, что здешние грязи действительно обладают целебными свойствами при остеохондрозе, нервных и гинекологических заболеваниях.



Летом 1922 года в Бакирово был открыт курорт, его главным врачом стал М. Игнатьев. В годы войны здесь размещался госпиталь. В последующем санаторий расширялся, строился, оборудовался, и сегодня он может одновременно принимать более пятисот человек.

Фото: pastvu.com

Внимательный, квалифицированный персонал, которым руководит главный врач Н. Хайрутдинов, уникальные свойства грязей, живописные окрестности — все это привлекает сюда больных со всех концов республики и страны.



Но, к сожалению, кроме лечебных процедур, здесь ничего не предусмотрено. Культурно-массовая работа не организована. Все развлечения сводятся лишь к танцам под «дикую» музыку, нет никаких экскурсий, вовсю «орудуют» продавцы вино-водочных изделий. Жаль, что такие легко устранимые мелочи портят общее впечатление от замечательного в целом курорта.**

Мясную ферму — на замок?



Финансовые вопросы тогда волновали и татарстанских животноводов. Фиксированная закупочная цена на говядину привела к тому, что заниматься разведением крупного рогатого скота стало просто невыгодно. Если раньше животноводческая ферма приносила десятки миллионов прибыли, то в начале 90-х, несмотря на сохранившуюся продуктивность, хозяйство стало убыточным. Вырастить одного бычка было дороже, чем продать на мясо. В чистопольском совхозе «Юлдуз» выживали только за счет растениеводства. Рапсовое поле позволило выйти из минуса. Выращивать эту культуру намного проще, чем заниматься разведением коров, а чистая прибыль при затратах в 500 тысяч рублей — 6 миллионов. Руководство совхоза задумывалось над тем, чтобы полностью отказаться от животноводства и засеивать земли рапсом. Вот только согласны ли были жители республик при таких раскладах променять мясо на рапс?

Такой вопрос все чаще встает перед животноводами многих хозяйств республики



На откормочную площадку чистопольского колхоза «Юлдуз» мы прибыли в разгар загрузки и отправки скота на мясокомбинат. Бригадир комплекса П. Краснов ведет учет. Показывая на упитанных быков, подготовленных к погрузке, спрашиваем:



— Неплохие, наверное, должны быть и доходы от такого полновесного скота?



— Были доходы и прибыль, — отвечает П. Краснов, — теперь одни убытки. За эту неделю третью сотню бычков справляю, весом в среднем по 450 килограммов. И каждый такой бычок оборачивается убытком в десять тысяч рублей. Весь наш труд и доход поедает дороговизна фуража. Отсюда и беда с зарплатой. Два месяца не получаем ни копейки.



В таком вот плачевном положении оказался коллектив крупного животноводческого хозяйства. А ведь совхоз «Юлдуз» всегда отличался высокой продуктивностью скота, производя ежегодно до 18—20 тысяч центнеров говядины. Всего семь операторов, да шесть трактористов обслуживают три тысячи бычков, которые дают неплохие привесы и зимой, и летом. Многое здесь направлено на увеличение продуктивности комплекса и снижение затрат: интенсивное производство кормов, тщательная подработка их перед скармливанием, упрощенные, но удобные помещения для скота.



— Но экономическая эффективность всего этого «гасится» низкой закупочной ценой мяса, — говорит главный бухгалтер совхоза А. Гафуров, — производство его становится убыточным. Посудите сами. На каждый килограмм привеса крупного рогатого скота нужно затратить не менее пяти килограммов фуража, а это 65 рублей. За килограмм же мяса (в живом весе) нам платят всего 44 рубля. От всех же 300 бычков, сданных П. Красновым, совхоз выручил 5 млн 940 тысяч рублей. В то же время только на комбикорма израсходовано 8 млн 775 тысяч рублей. Потери — около 3 млн рублей. Если сюда прибавить расходы на горючее, зарплату и другие издержки, то эта цифра возрастет в 1,5 раза. Хорошо еще, что мы сами готовим сочные корма в полной потребности.



Еще недавно это хозяйство получало миллионные прибыли. Ныне ожидаемый убыток — 29 млн рублей. По сути, все старания тружеников полей и ферм съедает животноводческая отрасль, вернее, разорительные фиксированные цены на закупку мяса. Можно ли при таком положении дел удивляться резкому сокращению поголовья скота, производства мяса?



— Как свести концы с концами? — задается вопросом директор совхоза Н. Савельев. — Как обеспечить каждую семью зарплатой, жильем, где взять средства — над этим приходится ломать голову. При таком критическом положении в животноводстве мы вынуждены выкраивать средства в полеводстве. Только сто гектаров рапса дали нам 6,5 миллиона рублей. Затраты на производство — полмиллиона, чистая прибыль — 6 млн рублей. Скажите, чем выгоднее и легче заниматься — производством мяса или рапса?



Есть резон совхозу производить и зерно, которое здесь также умеют выращивать. В этом году, например, урожайность гектара составила более 35 центнеров зерна на круг. В содружестве с семенной станицей, расположенной на полях хозяйства, здесь производят районированные семена элитных и суперэлитных сортов зерновых, цена на которые почти вдвое больше, чем на обычное зерно. Реализовать же богатый семенной фонд пока нет возможности, так как велика потребность комплекса в концентратах, приходится пускать его на фураж.



Специализация совхоза на мясном скотоводстве перекроила земельные угодья в пользу кормовых культур. Их в хозяйстве свыше трех тысяч гектаров. «Вот бы рапсом все засеять, — подумывают в совхозе, — озолотились бы». Но тогда придется сокращать поголовье скота. Только вот согласны ли будут горожане кушать вместо мяса рапс? Г. АБРАМОВ, наш соб. корр.*

«Золотое руно» изделия высокой пробы

Стоит ли овчинка выделки? Руководство фабрики «Золотое руно», которая обеспечивала меховыми изделиями жителей Татарстана в девяностые годы, было уверено, что однозначно стоит. Производство, несмотря на непростые экономические времена, расширялось, на предприятии закупали новое оборудование, а коллектив намеревался приватизировать фабрику.

Несколько лет назад в Казани открылась фабрика с экзотическим названием «Золотое руно» по выделке овчин и меха. Под началом руководителя предприятия Ильсура Сабирова, опытного специалиста по промышленному производству меховых изделий, фабрика постепенно набирала силу, производство расширялось. Своей главной задачей «Золотое руно» считает обеспечение жителей Татарстана меховыми изделиями, для чего и было организовано два цеха по выделке шкур меха и два швейных цеха. До двухсот человек увеличился коллектив предприятия. В новых зданиях установлено необходимое оборудование.



На предприятии трудятся такие скорняжных дел мастера, как Фирдаус Галимуллин, Гульфия Фатихова, Людмила Остудина, швеи по пошиву Нина Сокольская, Лилия Шакирова, Маулиза Каримова и многие другие специалисты. Наряду с молодыми мастерами, такими, как, скажем, выпускница техникума легкой промышленности Галина Абрукова, здесь работают меховщики с 20—30-летним стажем — Фирдаус, Гульфия и Зульфия Минзяновы. Из-под рук знатных мастеров выходят изделия высокой пробы.



Дружный, мастеровой коллектив «Золотого руна» намеревается приватизировать фабрику. Люди уверены, что подлинно хозяйское отношение к делу будет способствовать росту производства таких нужных населению меховых изделий.***

Новое о тарифах



Тема пересмотра тарифов на пассажирские перевозки в Казани и республике активно обсуждалась и 30 лет назад. В декабре 1992 года Кабинет министров Татарстана предупредил население о подорожании проезда в городском автомобильном и электрическом транспорте. Так, стоимость месячных проездных выросла вдвое.

Фото: Ааре Оландер / pastvu.com

Кабинет министров Республики Татарстан принял постановление №676 «О тарифах на перевозки пассажиров городским электрическим, автомобильным транспортом общего пользования и на услуги связи». Утверждены и введены в действие с 1 декабря 1992 года тарифы на перевозки пассажиров и провоз багажа городским электрическим, автомобильным транспортом общего пользования 2.0 к действующим тарифам.



В соответствии с постановлением стоимость месячных проездных билетов для проезда в городском пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) увеличивается в два раза к тарифам, действовавшим по состоянию на 1 декабря 1992 года.



Министерству финансов Республике Татарстан по согласованию с ассоциацией «Татавтотранс», объединением «Татжилкомхоз» с учетом сроков изменения цен предписано ежемесячно компенсировать выпадающие доходы транспортных организаций в зависимости от роста стоимости расходных материалов, энергоносителей с рентабельностью 20 процентов.



Кабинет министров постановил разрешить Государственному предприятию связи и информатики «Связьинформ» с 1 декабря 1992 годы установить тарифы со средним повышающим коэффициентом 2.0 к действующим тарифам по услугам связи.***

Возродят деревню транспортники



В тяжелой ситуации, как и вся российская глубинка, оказались на заре 90-х и татарстанские села. Умирающие деревни нужно было как-то спасать, способы были разные. Например, в декабре 1992 года решался вопрос о передаче транспортному предприятию 280 гектаров земли колхоза «Татарстан» недалеко от деревни Кзыл Юл в Заинском районе республики. Опыт земледелия у транспортников уже был, а значит, что делать с новыми площадями там представляли. Продуктами со своей земли кормили работников предприятия, в том числе в столовой.***

В Заинске решается вопрос о передаче в ведение местного автотранспортного предприятия 280 гектаров земли колхоза «Татарстана» вблизи деревни Кзыл Юл.



Данный населенный пункт давно уже относится к категории вымирающих. Теперь же, благодаря передаче земельных угодий транспортникам, деревня возродится. У работников АТП уже есть опыт работы на земле. Сегодня в их расположении находится 38 гектаров земли. На этой площади им организована пасека на 100 пчелосемей, построен дом для пчеловодов.



В летнее время здесь занимались откормом птицы. 3 тысячи голов домашней «дичи» было продано своим работникам, а также столовой предприятия.

Фото: pastvu.com

Близнецы из пробирки

Сегодня репродуктивные технологии, вроде ЭКО, стали обыденностью. Однако в 90-е татарстанские газеты писали об этом, как о большом медицинском и научном достижении, чем это и было в ту пору. Радостное событие из соседней Самары. Близнецы родились у матери с диагнозом «бесплодие». По словам автора, процесс искусственного оплодотворения происходил полностью на российском оборудовании предприятия ИДК.

САМАРА. Здесь появились на свет малыши, зачатые в пробирке. Их мать, обреченная природой на бесплодие, с помощью сотрудников медицинской компании ИДК («Инкубатор доктора Карнауха») после пересадки оплодотворенной яйцеклетки выносила и родила двух здоровых близнецов. Как сказал руководитель компании, кандидат медицинских наук Владимир Карнаух, уникальность этого события в том, что весь процесс проходил на отечественном оборудовании, созданном в ИДК, а остальные подобные российские центры работают на импортном. Препараты и среды, необходимые для рождения ребенка «из пробирки», на спонсорских условиях предоставила швейцарская фирма «Арес- Сероногруп».**

В атаке… рассада

В ноябре 1992 года актуальным был вопрос перевода предприятий военно-промышленного комплекса на производство товаров широкого потребления. Переориентация ОПК на выпуск гражданской продукции было настолько актуальной темой, что ее обсуждали с разных ракурсов. Например, скромным, но воодушевляющим, по мнению татарстанских газет, должен был стать пример бугульминской школы №8, где на месте школьного тира появилась теплица. Выращивать цветы и растения, по мнению педагогического коллектива, для учеников гораздо полезнее, чем умение стрелять.

Добрый, а главное, своевременный пример предприятиям военно-промышленного комплекса СНГ подали, можно сказать, ученики и педколлектив бугульминской школы №8.



Представители данного комплекса пока не очень охотно и оперативно перестраиваются на выпуск товаров широкого потребления. Вот и решили учащиеся под руководством опытного биолога Г. Чудиной выращивать рассаду цветов и овощей там, где еще недавно звучали выстрелы… То есть в тире, который реконструировали под еще одну школьную теплицу.



Если учесть, что слава о высоких качествах выращиваемой в этой школе рассады уже распространилась среди бугульминцев, то бывший стрелковый полигон, судя по всему, принесет учебному заведению существенную прибыль. Судя по всему, эта инициатива не останется незамеченной и в других школах. Хотя, думается, несколько школьных тиров в городе надо бы все-таки оставить…*

* — «Советская Татария», 4 ноября 1992 г.

** — «Советская Татария», 3 ноября 1992 г.

*** — «Советская Татария», 2 декабря 1992 г.



Эмиль Зиянгиров, Владимир Емельянов