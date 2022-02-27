Юлия Кочетова: «Сначала надо воспитать самих родителей, которые смогут воспитать детей»

Фото: предоставлено Юлией Кочетовой

Как можно наказывать ребенка, не допускать вседозволенности со стороны чада, затушить детскую истерику или выстроить границы, чтобы избежать ненужных советов со стороны — о злободневных проблемах воспитания детей во второй части интервью «Реальному времени» рассказывает кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова. Клинический психолог также разъяснила, как с раннего детства в воспитании ребенка можно использовать «принцип светофора».

Четко проговаривать правила, если оставляете ребенка с бабушкой

— Многих родителей волнует вопрос, как правильно реагировать на советы, как обращаться с детьми, например, со стороны бабушек. Как обозначить границы, чтобы и никого не обидеть, но при этом придерживаться своей линии воспитания?

— Все достаточно индивидуально. Нередко советы и рекомендации бабушек и дедушек бывают очень здравыми, и не стоит ими пренебрегать в некоторой степени. Некоторые родители, напротив, сами обращаются за помощью к старшему поколению. И очень доверяют бабушкам.

Приведу пример своей мамы. Вспоминая свое детство, я понимаю, что моя мама по многим пунктам действовала очень правильно, хотя и где-то интуитивно, не понимая, что это было крайне полезно. Это постоянное чтение книг, диалоги с ребенком, придумывание историй, игры. Мы с ней шли не просто гулять, а отправлялись в путешествия с какой-то целью, каждый раз придумывая что-то новое. В общем, это было очень здорово, увлекательно, и поэтому сейчас я без всякого страха и упрека готова была бы оставить своего ребенка с бабушкой.

Но многие родители встречались с эффектом из серии «попал к бабушке — разбаловался и вернулся уже не тот ребенок». Случается, что бабушки, к сожалению, не всегда соблюдают режимы [питания, сна], не проявляют должную строгость в силу чрезмерной любви к внукам — им кажется, что такая любовь идет на пользу. Но на самом деле это только вредит ребенку.

Необходимо уметь договариваться и не бояться четко проговаривать правила, если вы оставляете ребенка с бабушкой. Если вам что-то не нравится — вы можете не оставлять ребенка у бабушки, найти другие альтернативы, но если уж оставили — четко обсудите правила взаимодействия.

— Например, какие?

— Правила в каждой семье свои и могут касаться воспитания, режимных моментов, питания ребенка и многого другого. Например, если в семье договорились, что укладывают ребенка на дневной сон в 14 часов, то этого правила должны придерживаться все — оба родителя, бабушки, и дедушки и другие родственники.

Если советы, которые дают нам наши пожилые бабушки и дедушки, кажутся нам не полезными, чтобы не обидеть старшее поколение, можно поблагодарить и сказать: «Я подумаю, насколько для меня подходит этот совет. Посмотрю, получится ли у меня применить его для себя». Такой подход будет означать, что вы услышали мнение другого человека, поблагодарили, но решение остается за вами. Потому что это ваш ребенок и только на вас лежит ответственность за его воспитание.

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Нередко советы и рекомендации бабушек и дедушек бывают очень здравыми, и не стоит ими пренебрегать в некоторой степени



Иногда стоит ограничить коммуникацию с «советчиками»

— А если люди живут в одной квартире с пожилой бабушкой, которая дает советы в духе: «Что же ты его в два месяца одной грудью кормишь, в наше время и сок давали, и яичко, а ты ребенка моришь голодом…» Как в таких случаях выставлять границы, чтобы избежать лишних стрессов обеим сторонам?

— В вашем примере точно речь идет о довольно авторитарной бабушке. Получается, она не понимает, что она травмирует человека и действует достаточно нахраписто. То есть она способна нарушать личные границы другого. И это касается не только бабушек — таких людей в нашем окружении может быть достаточно много.

Действовать по принципу угодничества и молчать, когда тебе доставляют эмоциональную боль, не стоит. Подавление эмоций приводит к психосоматических расстройствам, тревоге и стрессу.

Я бы в такой ситуации четко поставила границы и напрямую озвучила проблему, задав себе вопрос: что сейчас происходит? Стоит проговорить ситуацию: сейчас меня унижают как мать, потому что ставится под сомнение моя материнская позиция и так далее. Далее можно предложить по возможности избегать разговоров на эту тему в надежде сохранить хорошие отношения. Если это не работает — значит, стоит ограничить коммуникацию с таким человеком. Стандартными правилами выстраивания личных границ не стоит пренебрегать.

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Правила в каждой семье свои и могут касаться воспитания, режимных моментов, питания ребенка и многого другого



Не путать вседозволенность с современным родительством

— Есть показательная байка: в маршрутке едет мама с сыном лет 6. Мальчик болтает ногами и задевает пассажирку напротив. Та просит сделать замечание, чтобы он не пинался. На что мама отвечает: «Я своему ребенку ничего не запрещаю!» В этот момент парень лет 25 со словами «Мне мама тоже ничего не запрещала» достает изо рта жвачку и прилепляет маме мальчика на лоб. Этот пример часто вспоминают, когда родители ищут золотую середину в воспитании, чтобы ребенок с одной стороны не рос во вседозволенности, а с другой — не загонять его в жесткие рамки. Что посоветуете?

— Необходимо разобраться в том, «что такое хорошо и что такое плохо». И тут уже все индивидуально и зависит от семейных установок и правил. Если для мамы мальчика это, увы, является нормой — не наша задача ее переделывать. Просто постарайтесь избегать контакта с таким человеком. И здесь только вы решаете, что является для вас допустимо, а что нет.

Но, безусловно, если мы обратимся к научной психологической литературе, существуют деструктивные формы взаимодействия матери и ребенка. И вседозволенность, отсутствие семейных правил, четких параметров, что считать хорошим, а что нет, туда тоже входят. В любом случае стоит повышать родительскую компетентность и ни в коем случае не путать вседозволенность с принципами а-ля современного родителя.

Есть замечательное выражение на этот счет: «Все есть яд — главное знать меру». Если родитель без меры начинает пропагандировать полную свободу, то ничего хорошего из этого в результате не выйдет. Все равно нормальное развитие ребенка предполагает наличие определенных правил поведения, взаимодействия с другими людьми. Это из разряда: ты можешь выбирать, с кем поделиться игрушками, но необходимо правильно об этом сказать. Не схватить, не ударить, не кинуть в глаза песком, а сказать своему сверстнику: «Сейчас я не готов поделиться с тобой игрушкой. Я сейчас хочу поиграть в нее сам». Но при этом ребенок должен понимать и необходимость соблюдения границ других людей — не хватать без спросу чужие игрушки, а попросить и взять. И если тебе ответят нет — соответственно, эту игрушку ребенок получить не может.

На самом деле, эта история начинает формироваться уже с самого рождения. Родители внутри своей семьи формируют определенные правила. Например — войти в комнату родителей можно в любой момент, просто забежав туда, или надо предварительно постучать, брать вещи сестер и братьев, когда захочется, или необходимо сначала спросить разрешение и прочее. Какие-то правила становятся для ребенка само собой разумеющимися, если они формировались в семье. И здесь очень многое зависит от самих родителей.

Сначала надо воспитать самих родителей, которые смогут правильно воспитать детей. Сейчас много курсов для родителей, доступны психологи, которые могут дать рекомендации, огромное количество специальной литературы для развития родительских навыков. То есть изначально в семье надо выстраивать границы, к которым ребенок привыкает. И дальше они переносятся в общество.

Фото: dni.ru

Если родитель без меры начинает пропагандировать полную свободу, то ничего хорошего из этого в результате не выйдет. Все равно нормальное развитие ребенка предполагает наличие определенных правил поведения, взаимодействия с другими людьми

Очень здорово использовать «принцип светофора»

— Можно ли как-то наказывать детей-дошкольников? Или, как проповедуют некоторые психологи, лучше идти по пути не наказаний, а последствий?

— Мне очень близка позиция, что наказание — это не сделать ребенку что-то плохое, а лишить его чего-то хорошего. Это про те самые последствия. Мы с тобой договариваемся, что ты можешь поиграть в компьютерные игры, но только после того, как будут выучены уроки, а не наоборот. То есть ребенок их не лишается, но не может играть, пока не выполнит определенные условия. Таким образом, мы учим ребенка ответственности за свою жизнь, принятые решения. И он начинает понимать, что в жизни есть определенные последствия в ситуации, где он совершает какие-то действия.

Кроме того, очень здорово с самого раннего возраста родителям в воспитании использовать «принцип светофора». В свое время я прочитала у Юлии Борисовны Гиппенрейтер о таком способе выстраивать взаимодействие с ребенком. Светофор, как известно — это три цвета: зеленый, желтый и красный цвет. Красный цвет обозначает то, что ребенку нельзя ни при каких условиях. Ребенок должен четко знать эти принципы и неукоснительно им следовать. Например, когда ты один дома — тебе нельзя зажигать газ или ты не можешь куда-то убегать вне зоны видимости родителя. Или ты не можешь без спроса уйти с каким-то человеком, ты никогда не берешь из рук чужого человека еду.

То есть красный — это то, что нельзя ни при каких обстоятельствах, и эти правила можно сформировать в форме игры с ребенком, чтобы сделать их более доступными для понимания.

Желтый цвет — то, что ребенок может сделать, но при определенных условиях.

Например — мы с тобой можем лечь спать после 12 ночи, потому что сегодня Новый год. Или сегодня можно шлепать на даче по лужам, потому что ты в резиновых сапожках и дачной одежде, можно оторваться по полной. Но если ты идешь в школу в ботинках и форме — по лужам шлепать нельзя.

И зеленый — это свободный выбор ребенка.

Здесь необходимо понимать, что родитель считает для себя возможным спокойно разрешить ребенку. Например, дома ты можешь самостоятельно выбирать игрушки для своих игр в свободное игровое время. Или ты можешь выбирать одежду, в которой пойдешь в детский сад или прическу, когда дело касается девочек. Зеленый — та сфера, где ребенок может почувствовать себя хозяином ситуации, своего времени, выбора. Это здорово работает.

Для родителей такая система светофора очень удобная. Потому что зачастую непоследовательность родительского воспитания состоит в том, что сегодня это можно, а завтра за то же самое ругают.

— Да, и ребенок дезориентируется…

— Абсолютно верно — это прямой путь к неврозу. В такой системе координат ребенок не понимает, что будет завтра, у него нет твердой почвы под ногами, он уже даже не знает, можно ему это сделать или нельзя. А иногда ребенок решает: раз так — творю что хочу. И в итоге это приводит к дезориентировке в последствиях, правилах, и такая история не совсем благополучная.

Фото: psychologies.ru

Зачастую непоследовательность родительского воспитания состоит в том, что сегодня это можно, а завтра за то же самое ругают

«Некоторые родители боятся детских истерик как черт ладана»

— Как правильно реагировать на детские истерики и минимизировать их?

— Чтобы минимизировать их количество, важно понять причины такой бурной реакции ребенка. Встречаются истерики у ребенка, которые возникают не ситуативно, а допустим, раз за разом как способ контакта с родителями.

Истерика — способ донести родителю, что ребенку что-то не нравится или что он чего-то хочет, а ему это не дают. Или у него есть потребность, и она не удовлетворена.

Так почему ребенок использует такой способ? Это свидетельствует о том, что в более раннем возрасте не раз, и не два эта история была закреплена. Когда-то впервые ребенок использовал истерику как способ добиться желаемого, и, скорее всего, она закрепилась тем, что, как только истерика случилась, родитель дал ей положительное подкрепление, например дал игрушку, чтобы он не кричал, или купил игрушку, чтобы ребенок успокоился, или разрешил дальше смотреть телевизор.

Многие родители будто боятся детских истерик — реагируют на них как черт на ладан. Им кажется: «О боже мой, какой же ужас, что же делать?» В этот момент сами родители дезориентируются, находятся в страхе, тревоге, раздражении. И это тут же считывается ребенком. Многие дети рано начинают понимать причинно-следственные связи: если я покричу, поплачу — получу результат. Поэтому дети начинают пользоваться этим. Родителям надо четко понимать, что их реакция на истерику должна быть спокойной, рассудительной. Часто срабатывает метод крепко обнять ребенка, особенно когда он применяет еще и двигательную активность при истерике. Физически прижимаешь к себе ребенка, даешь возможность выхода эмоций, сохраняешь с ребенком контакт глаз — и дальше все идет на спад. В психологии это называется холдинг-терапия (от англ. hold — удерживать, выдерживать, владеть) — психотерапевтическая техника при работе с ребенком, с трудностями в процессе общения и нарушениями в эмоционально-волевой сфере. Метод разработан американским детским психиатром М. Вельч и впервые внедрен в Материнском центре в Гринвиче (США) в 1978 году при работе с аутичными детьми. Метод часто называют спорным, но тем не менее попробовать можно, если с вашим ребенком это сработает и все будет в порядке, почему бы и нет.

Когда ребенок успокаивается, важно начать разговаривать, рассуждать — что произошло, почему он заплакал. Очень здорово, когда вы можете «конвертировать» эти симптомы.

На первых порах ребенок даже может сам не понимать, почему он так кричит, почему у него такая реакция. Вы можете сами проговорить: «Ты заплакал, потому что тебе стало страшно. Ты сейчас так реагируешь, потому что хочешь получить эту игрушку? Или ты так среагировал, потому что ты испугался или тебе стало больно?». Такой разговор и объективация происходящего после истерики дает возможность родителю разобраться в причинах, а ребенку — прочувствовать свои эмоциональные состояния.

Но ни в коем случае нельзя поощрять детские истерики, раз за разом давая ребенку то, что он требует таким путем. Следует поддерживать поведение, когда ребенок выражает свою просьбу не деструктивным путем, а продуктивным. Например, он спокойно просит: «Мама, я хочу это и это». И если есть возможность, мы говорим: «Хорошо, мы сможем купить игрушку через неделю, когда будет зарплата».

Очень часто родители, сразу бурно реагируя на истерику, не дают возможности вырабатываться у ребенка такому важному качеству, как терпение. В психологии это называют толерантность к фрустрации. То есть, как только становится плохо или как только чего-то хочется — необходимо моментально это получить, если моментальное удовлетворение потребности не произошло, возникает фрустрация. Во взрослых возрастах ребенку будет достаточно сложно. Когда взрослый человек не умеет ждать, распределять свои ресурсы, время, — это не лучшим образом отражается на жизни. Например, если девушка захотела туфли, а у нее остались последние 10 тысяч до зарплаты, но импульс возник, и она тут же идет и удовлетворяет эту потребность, — это непродуктивно. Это про то, что в детстве не научили подождать, отложить свою потребность. Этому тоже надо обучать. Для ребенка это часто не очевидно. Ребенок просто хочет получить здесь и сейчас. И если у него есть такой механизм давления на взрослого, как истерика, то он, скорее всего, будет его применять. Тем более, если взрослый до определенного времени это дело поощрял, подкреплял такое поведение.

На самом деле, если у ребенка возникают истерические реакции, казалось бы, беспричинно, и какого-то конкретного стимула нет, стоит обратиться к неврологу, психологу, которые смогут обследовать ребенка, провести необходимую диагностику, попытаться выяснить, с чем такие бурные реакции могут быть связаны. Особенно если они не имеют абсолютно никакой конкретной причины.

Фото: marieclaire.ru

Родителям надо четко понимать, что их реакция на истерику должна быть спокойной, рассудительной

— Какие основные мотивы провоцируют детей на истерики?

— Стоит обратить внимание на один момент: часто детские истерики появляются тогда, когда у ребенка начинается возрастной кризис. Очень часто именно в кризисные возраста — кризис 1, 3 или 7 лет — можно наблюдать истерические реакции, в психологии их называют гипобулические реакции — яркие эмоциональные взрывы, проявляющиеся в том, что ребенок, требуя желаемого, громко кричит, может бросаться на пол, плакать, топать ногами и тому подобное. Они часто проявляют себя как один из симптомов возрастного кризиса у детей. Еще одной причиной истерик может быть неспособность ребенка выражать свои желания и потребности с помощью слов. Также ребенок может начать истерику из-за желания обратить на себя внимание — это так называемый симптом поиска негативного внимания.

Еще одной причиной может быть отсутствие четкой системы поощрений и наказаний, вследствие которой вырабатывается такая модель поведения ребенка. Кроме того, частое физическое недомогание может вызвать повышенную склонность к истерикам и отсутствию эмоционального контроля.

Кстати, забыла упомянуть, нередко истерики, эмоциональные взрывы являются манипулятивным поведение, проявляет себя как синдромом подражания, когда ребенок видит такое поведение в семье.

— Какой алгоритм действий по пунктам должен быть у родителей при детской истерике, если она все же случилась? Некоторые психологи рекомендуют физически опуститься на уровень ребенка, проговорить его чувства.

— Для того, чтобы совладать с такой ситуацией, когда ребенок бьется в истерике, родителю необходимо (и это обязательно) выработать для себя правильную тактику поведения и не отступать от нее. В ситуации слез и истерик ребенок совершенно беззащитен и от поведения родителей зависит очень многое.

Попробуйте трезво проанализировать ситуацию, понять, что сейчас происходит, чем может быть вызвана такое поведение. Не стоит злиться и раздражаться, постарайтесь оставаться спокойными, ведь, когда родитель демонстрирует спокойствие, а не «закипает» в ответ, разобраться в ситуации значительно проще.

Ранее мы говорили, что многие детские истерики могут является способом манипуляции, поэтому не поддавайтесь на жалость или безысходность. Если родитель раз за разом будет уступать ребенку именно в такие моменты, подобное поведение станет привычным, как наиболее эффективное. Поэтому, постарайтесь твердо и четко объяснить ребенку свою позицию, но не грубо и не агрессивно, дайте понять, что не отступите от своего решения.

Устраните причину истерики — например, поняв, что истерика связана с беспокойством ребенка или страхом (например, перед врачом), значит вы недостаточно подготовили ребенка к приему, можно было поиграть заранее во врача, почитать сказки с благополучным концом про добрых докторов. Если причина истерики физиологическая, например, ребенок устал долго ходить по магазинам, тогда тем более необходимо устранить причину, поехав домой и дав отдохнуть.

Очень важно проявить последовательность в своем поведении. Если вы будете последовательно и раз за разом адекватно реагировать на истерики ребенка, есть большая вероятность, что рано или поздно такое поведение прекратится. Важно дать понять — есть правила и их надо соблюдать, если что-то нельзя сейчас и сегодня, вы не должны этого дозволять завтра — это уже правило и для родителей.

Опять же, разговаривать во время истерики практически бесполезно. Можно обнять ребенка, взять на руки и спокойно держать, пока приступ не пройдет. Через какое-то время ребенок поймет — истерика не работает и успокоится.

Безусловно, все дети разные, кому-то достаточно строгого взгляда мамы — и он угомонится, кого-то можно отвлечь и найти компромисс, предложить альтернативу. Например, с детьми после младшего дошкольного возраста уже возможно пробовать вести диалог и предлагать компромисс, который бы устроил вас и помог успокоиться ребенку. С другими детьми необходимы иные меры, чтобы добиться послушания.

В заключение повторюсь, важную роль играет общий фон в семье, стиль детско-родительских отношений, последовательность родительских норм и правил, ощущение защищенности, покоя в семье. Очень важное умение родителей — знать индивидуальные особенности своего ребенка: чем больше времени вы ему уделяете, разговариваете, анализируете реакции на различные ситуации, тем эффективнее и быстрее вы сможете успокоить ребенка и в будущем избегать подобных форм поведения.