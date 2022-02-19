«Новый 1992-й»: «люберецкие» в цирке Казани, «кровавые» прогнозы Павла Глобы и талоны на белье

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 14-я

Фото: Илья Шалман

Татарстан проводил 2021 год и встретил 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Стронг, по-английски, — сила»

Начало 1990-х многим запомнились подростковыми и молодежными группировками. В памяти отложились регулярные поездки казанских «пацанов» в Москву — к тому моменту в Казани культура ОПГ развивалась уже пару десятилетий. Группировки появлялись по всему СССР, в те же годы недолго процветала и одна из самых знаменитых — люберецкая. Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х годов» утверждал, что пока центральные СМИ считали «опасными точками» подмосковные Люберцы, «жесткая дисциплина и возрастная иерархия наблюдались именно в Казани. Впрочем, между «пацанами» нередко наступало и короткое перемирие. На этом фоне в сентябре 1991 года кажется особенно поразительной новость о первом матче по силовому троеборью между командами Казани и Люберцев. Соревнования проходили в казанском цирке. Победили люберецкие.

«Вчера в цирке прошел первый в стране матч по силовому троеборью между командами городов Казани и Люберцы. По четыре атлета из каждого состава соревновались в поднятии трехпудовой гири, армрестлинге (борьбе на руках), перетягивании каната. В двух видах победили гости: Сергей Дранников 66 раз поднял тяжелый снаряд, а Дмитрий Иванов отличился в перетягивании каната. Казанцу Владимиру Трофимову не было равных в армрестлинге. Итоги командной борьбы судьи во главе с олимпийским чемпионом Султаном Рахмановым подвели быстро: первенствовали более подготовленные люберчане. Удивительные номера продемонстрировали артисты Театра силы Сергей, Александр и Роберт Винеры, а также Иван Шутов. (Подробности в одном из ближайших номеров)».*

«Павел Глоба предсказывает…»

Дух свободы, все более проникавший в СССР с Запада, приводил не только к росту влияния бандитских группировок, но и к «сну разума». Число гадательниц, ведьм, астрологов, магов, телепатов росло в арифметической прогрессии, чуть ли не в каждом городе регулярно объявлялся свой «Мессия», а количество брошюр-сборников заклинаний и способов наведения чар — могло быть сопоставимо только с дешевым бульварным чтивом. Многие помнят телепередачи астролога Павла Глобы. В сентябре 1991 года он дал интервью РИА, «предсказав судьбу СССР». После августовского путча он предсказывал повторные попытки переворотов в 1991—1992 году, и, что характерно, расстрел Белого дома и конфронтация депутатов с президентом Борисом Ельциным произошли на деле, только годом позже.

«Астролог Павел Глоба дал интервью РИА, предсказав судьбу СССР, России: «Августовский путч может оказаться генеральной репетицией предстоящих событий. По моим прогнозам, которые, однако, при грамотных действиях демократических сил могут не оправдаться, 17—19 сентября возможно повторение августовских событий вплоть до кровопролития. Я вижу также возможность политической нестабильности в конце октября, и самый страшный период в жизни страны ожидается в конце года. Россия будет находиться в процессе становления, но распад ожидает не только Союз ССР, но и саму Россию. Весьма опасной для нее будет зима, весной напряжение частично спадет, и россияне смогут вздохнуть с облегчением. Однако, по моим прогнозам, последняя попытка переворота может состояться осенью 1992 года. Но самой страшной и кровавой может оказаться вторая — нынешней зимой. Тут возможно все — хаос, голод, холод, гражданская война и террор. В конечном же итоге Россию ожидает светлое будущее. Она все преодолеет, все вынесет и в 2000 год войдет сильной и свободной. Те, кто переживет страшные времена на Родине, не покинет ее, будут вознаграждены. К концу девяностых «выгодным мужем» станет не иностранец, а русский».**

Фото: pastvu.com

«Стою за формулу Союза суверенных государств»



В 1991 году случилась первая «конфронтация депутатов с президентом», только тогда общий язык безуспешно пытались найти президент СССР Михаил Горбачев и Съезд народных депутатов, всего пятый по счету, но оказавшийся в итоге последним. На нем обсуждался «Договор о Союзе суверенных государств» — таким Горбачев видел будущий союз бывших советских республик. Но договор вызвал критику. К тому же большинство руководителей автономий отстаивали право войти в Союз напрямую, а не в составе «своей» союзной республики. Что интересно, первый раз подписать этот договор помешал именно ГКЧП в августе 1991 года. А в последний раз — Беловежская пуща. Съезд принял знаковое постановление «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период». Переходный период продлился 4 месяца, после чего СССР развалился.

«Вчера вечером Президент СССР Михаил Горбачев дал краткое интервью группе журналистов, в которой был парламентский корреспондент «ВК» Артем Карапетян.



— Съезд решает судьбу огромного государства, судьбу людей, его населяющих, и во многом то, куда пойдет будущий мир, — заметил Президент. — Это надо понять.



— Вы уверены, что Съезд поддержит ваши предложения?



— Я уверен, что большинство Съезда сейчас, после дискуссий, после всех выступлений, понимает замысел и смысл заявления Президента страны и руководителей десяти республик. Если это не будет услышано, думаю, этот Съезд люди отвергнут.



— Независимость Прибалтийских республик будет определена на этом Съезде?



— Это уже не вопрос. Думаю, что они найдут оптимальную формулу. Сейчас положение изменилось. Разве Казахстан зависим? Разве Россия зависима? Конечно, есть особенности прибалтийской ситуации, но надо выйти на формулу взаимного согласия.



— Каким будет Союз послезавтрашнего дня?



— Как я его вижу, я сказал в своем выступлении. Я стою за формулу Союза Суверенных Государств. В ее проекте есть элементы федерации, конфедерации и экономической ассоциации. Она взаимоприемлема».**

Фото: wikimedia.com

«Эдуард Шеварнадзе: оставлять страну без президента — рискованное дело»

Прогнозы о будущем страны давали и политики, которые почувствовав полную свободу слова, активно делились мнениями. Прежние иерархии рушились, подчиненные критиковали начальников, министры — президентов. В день, когда Глоба предсказывал кровавые перевороты и окончательно сытные годы после 2000-го, а Горбачев отчаянно пытался сохранить СССР хоть в каком-то виде, на тот момент министр иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварнадзе публично высказал несогласие с предложением Горбачева, что он мог бы стать «координатором внешнеполитической деятельности». Тем не менее уже через пару месяцев бывший МИД стали именовать «министерством внешних сношений», всего несколько недель. А пожелание Шеварнадзе, чтобы Горбачев оставался президентом — «потому что другого выхода нет» — судьба исполнила лишь на некоторое время.

«Я не знаю, что такое координатор» — сказал Эдуард Шеварднадзе корреспонденту, комментируя высказывание Михаила Горбачева в интервью Ск-эм-эм о его возможной роли в будущем как координатора внешнеполитической деятельности. Отвечая на вопрос: «Согласились ли вы быть вице-президентом?», Э. Шеварднадзе сказал: «Нет. Есть более подходящие кандидатуры». Вопрос: «Говорят, что Михаил Горбачев может потерять свой пост на Съезде. Вы считаете, что он должен остаться президентом?» Ответ: «Да, и другого выхода сейчас нет. Оставлять страну без Президента, Верховного Главнокомандующего — слишком рискованное дело, и я думаю, что Съезд на это не пойдет».**

Фото: gruzinskij.ru

«Доска объявлений»

Пока политики решали судьбу СССР», население пыталось выжить в условиях крайней бедности. В своем новом проекте «Доска объявлений», публикуя письма читателей, Вечерка пыталась помочь тем, кому было особенно тяжело. По этим обращениям можно судить о картине нищеты многих казанцев. Вот мать-инвалид просит помочь собрать в школу сына и готова принять поношенные вещи и обувь для школьника. Другой матери для дочки с болезнью Дауна тоже нужна неновая детская одежда. Бабушке с тремя внуками — очень нужны сапоги, валенки, осенние туфли для мальчиков. При этом читателей не просили приносить вещи — достаточно было написать письмо в газету и указать адрес и «время, в которое удобно прийти за вещами».

«Сегодня на нашей доске объявлений появились первые объявления, обращенные к вам, дорогие читатели «ВК», жители нашего города. Спешите помочь!



№1. Обращается к вам молодая женщина 30 лет. У меня первая группа инвалидности с тяжелой формой хронического заболевания. Передвигаюсь на костылях. Заболевание получила после родов. Имею сына 6 лет. Воспитываю одна — муж завел новую семью. Сына нужно готовить к школе, а возможностей нет, получаю пенсию 100 рублей. Сынку очень нужны: 1) зимнее и осеннее пальто (размер 30), 2) обувь любая (размер 18), 3) форма школьная (размер 30) и вообще любая одежда для мальчика этого возраста.



№2. Я мать двоих детей. Мужа похоронила в 1984 г. Дочка — инвалид с детства (болезнь Дауна). Сижу с ней дома, зарабатываю стиркой халатов для магазина. Очень просила бы вас помочь. Дочке срочно нужны: 1) ночные сорочки и белье (размер 46—48), трико (размер 44—46). Огромное спасибо, кто нам поможет!



№3. Я — бабушка, опекун над тремя внуками. Мальчикам очень нужны: 1) сапоги зимние (размеры: 20 или 21 и 22,5 или 23), 2) валенки (размеры: 18 или 19 и 20 или 21), 3) туфли осенние (размеры: 21,5 или 21 и 18), 4) пальто зимнее и осеннее (размеры: 30—32).



Если вы готовы помочь, не забудьте указать в своем письме номер объявления, какую конкретно помощь хотите оказать, ваш адрес и время, в которое удобно прийти за вещами. Заранее сердечно благодарим всех, кто откликнется и сделает доброе дело».**

Фото: Эдвард Хакимов

«Осень. Оденутся дети»

Не стоит думать, что белье нужно было только самым необеспеченным казанцам. Под конец существования СССР в дефиците были даже яйца, не говоря уже о верхней одежде или обуви. В начале сентября к потребительской книжке добавился еще один талон — «на детское белье». Люди к тому моменту уже привыкли, хотя ранее возмущались таким «нормированным распределением товаров». Реалии были таковы, что не рубль, а печать казанского горисполкома стала «гарантом потребительских прав». Талоны должны были получить родители более 200 тысяч юных казанцев в возрасте до 14 лет на «майки, футболки, либо трусы — на выбор».

«К потребительской корзине казанцев добавился еще один талон — на детское белье, сообщает пресс-центр горисполкома.



Споры вокруг нормированного распределения товаров, похоже, утихают сами собой. Ведь реалии дня таковы, что не рубль, а квиток с печатью является настоящим гарантом наших покупательских прав. В сентябре родители смогут приобрести майки, футболки либо трусики на выбор для детей в возрасте от одного года до 14 лет включительно. Кстати, по данным статистики, в этой возрастной группе по меньшей мере 210 тысяч юных казанцев.



Получить талоны можно в знакомых уже промтоварных магазинах по месту жительства. А отоваривание их возложено на универмаг «Детский мир» и его филиалы».***

Фото: kazanhistory/vk.com

«Экспресс-новости»

Разгул преступности не в последней степени был вызван и оттоком милицейских кадров (немалая их часть, как известно, подались и в ОПГ), которых в России решили привлечь «денежной компенсацией для работающих сверхурочно и пайковыми», а в казанском Приволжском РОВД даже обещали зарплаты в тысячи рублей (с учетом дефицита продуктов, которые можно было тогда приобрести на советские деньги — слабая приманка). На этом фоне удивительно, что созданная в Женеве информационная служба «Восток — Запад — Север — Юг» тогда же открыла в Казани свой филиал для обсуждения «четырех глобальных проблем», среди которых были разоружение, окружающая среда, развитие и права человека — но не было той, что волновало чуть ли не каждого татарстанца, проблемы бедности.

«Неприязненное отношение к милиции, до недавнего времени используемой в неблагородных политических целях, — одна из возможных причин оттока кадров из органов охраны общественного порядка. Для того, чтобы повернуть вектор служебной миграции вспять, приказом министра внутренних дел РСФСР введена Денежная компенсация для милиционеров, работающих сверхурочно, а также надбавка на питание и «пайковые». В Казани Приволжский РОВД сулит оклады в размере тысячи рублей. Контактный телефон для желающих блюсти порядок Приволжского района — 37-51-83.



С плодовитостью политических организаций конкурируют религиозные. В Казани возродилось существовавшее до революции православное Братство святого Гурия, председателем которого избран радиоинженер Олег Сомолов. Цель братства: восстановление и возвращение верующим храмов, православное просвещение и благотворительная деятельность. Контактный телефон — 32-07-97.



Впрочем, людей объединяет не только политика и религия. Созданная в Женеве Всемирная информационная служба «Восток — Запад — Север — Юг» выражает уверенность, что «Четыре глобальные проблемы — разоружение, окружающая среда, развитие и права человека волнуют весь мир». В ноябре состоится первый «круглый стол» для обсуждения вопросов, связанных с открытием филиала.



В Выставочном зале СХ ТССР продолжается выставка Рерихов, организованная Вахитовским клубом избирателей и фирмой «Скам». Ответственный секретарь Союза художников Татарстана Башмаков дезинформировал «ВК», сообщив, что Рерихи потеснили «Татарт», что вызвало возмущенные отклики ревнителей национального искусства. Работы Рерихов занимают половину одного этажа, тогда как «Татарту» отдано полтора».****

Фото: pastvu.com

13 часов 00 минут

Характерная черта времени — бесплатные обеды для стариков и инвалидов в казанских столовых и кафе. Обеды оплачивались за счет республиканского Общества Красного Креста. В апреле 1991 года эти благотворительные акции на время отменили из-за повышения цен, но осенью вновь возобновили.

«Апрельское повышение цен «срезало» благотворительную деятельность столовых и кафе, бесплатно кормивших стариков с инвалидностью. 9 октября, спустя полгода, вновь открылась одна из таких «точек».



В кафе «Утром (улица Гвардейская) ежедневно по специальным талонам будут обедать одинокие жители Вахитовского района, чья пенсия вместе с компенсацией не превышает 185 рублей.



Старики довольны. Одинцова Агафья Федоровна, 51 год: «Я на базар не могу ходить. Иногда и талоны остаются неотоваренными. Поешь молока с хлебом — и ладно. Тут и готовое все, и поговоришь друг с другом». Нуриева Шамсинур, 68 лет: «У меня тоже никого нет. Самой готовить тяжело. Здесь все вкусно, да и познакомилась за столом с такими же старушками».



Бесплатный обед на самом деле стоит 3 рубля, но оплачивается из средств республиканского Общества Красного Креста. Пожертвовали деньги на организацию бесплатного питания в районе объединения «Спартак» и «Татнефтепроводстрой», кондитерская фабрика «Заря», магазин «Дары природы», третий горпромторг, детская поликлиника №2, Музей изобразительных искусств НПО «Искра», средняя школа №41.



Итак, начало пост-павловскому возрождению благотворительности положено. Остается надеяться, что оно получит продолжение. На очереди — создание таких столовых во всех районах Казани».****

Источник: facebook.com

«Каждому по 90 тысяч?»

С числом самых разных предложений политического переустройства СССР и Новой России в то время могло поспорить лишь число решений «экономического вопроса». Но переход от плановой к рыночной экономике в масштабах страны давался нелегко. Было предложено радикальное решение, которое даже сегодня большинство россиян принимают в штыки — приватизация национального достояния. Своим видением поделился заслуженный экономист Татарстана Д. Габутдинов. Цитируя коллегу, он подсчитал, что если «национальное богатство» страны оценивать в 25 трлн рублей, то на каждого ее жителя приходится по 90 тысяч рублей. Если учесть, что коммерческий курс Госбанка в апреле 1991 года был равен 1,75 рубля за доллар, а курс черного рынка (то есть, реальный курс) — 30—33 рубля — то получается, около 3 000 долларов на человека. С учетом инфляции за 30 лет — это 5 860 долларов в текущих ценах или 444,13 тысячи рублей на россиянина. Прямо скажем, не так уж много. Габудтинов с таким «прямым» подходом не соглашался. Он предупреждал, что распродажа под маркой приватизации и разгосударствления государственной (или общенародной) собственности — станет путем к неравенству и «разбазариванию всенародной собственности».

«Глубоко убежден: самым гуманным и справедливым должно считаться то общество, в котором каждый его член не на словах, а на деле будет владеть национальным богатством, причем не в какой-то абстрактной форме, а в конкретной доле в стоимостном выражении. Например, экономист Каргинян оценил недавно национальное богатство страны в двадцать пять триллионов рублей. Если это так, то на каждого жителя страны уже сегодня приходится 90 тысяч рублей. Конечно, нельзя превращать приватизацию в очередную уравниловку. Необходимо учитывать неравнозначность вклада каждого в экономику страны — здесь предпочтение должно быть отдано людям, непосредственно занятым в сфере производства материальных благ, в сфере интенсивного интеллектуального труда. Нельзя не учитывать и стажа работы. Отсюда вывод: понадобится справедливая и объективная система наделения членов общества собственностью, одобренная всеобщим референдумом — любая другая форма принятия системы приватизации не может гарантировать объективности. Нельзя, думается, начинать всеобщую приватизацию без предварительного проведения сплошной инвентаризации национального богатства страны в целом. Опять-таки доверить ее проведение можно лишь специально созданным выборным комиссиям, абсолютно независимым от влияния на них внешних сил. Кандидаты в члены таких комиссий должны выдвигаться на сходах по месту жительства. Только из числа избранных на всеобщих выборах можно будет сформировать инвентаризационные комиссии на всех уровнях...



Д. Габутдинов, заслуженный экономист Татарстана».*

*«Вечерняя Казань» от 2 сентября 1991 года

**«Вечерняя Казань» от 3 сентября 1991 года

***«Вечерняя Казань» от 5 сентября 1991 года

****«Вечерняя Казань» от 11 октября 1991 года

Подготовили Сергей Афанасьев, Владимир Емельянов, Татьяна Жиляева