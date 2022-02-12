«Новый 1992-й»: подорожание продуктов, 305 тысяч за «Оку» и борьба учителей за зарплату

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 13-я

Татарстан проводил 2021 год и встретил 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

Гиперинфляция 90-х: молоко подорожало в два раза

Особенно актуальным в этом году становится проблема роста цен на продукты питания, автомобили, бытовую технику и на все остальное. Годовая инфляция в Татарстане ускорилась в конце 2021 года, поднявшись до отметки 8,61%, сообщало в декабре отделение Банка России — Национальный банк по РТ. По его данным, уровень инфляции в республике оказался выше, чем в ПФО. Инфляция подскочила на фоне резкого роста цен на продукты питания (выросли на 10,99%). Конечно, нынешние темпы инфляции нельзя сравнивать с гиперинфляцией 90-х годов, когда ее измеряли в 1000% процентов, тем менее все больше граждан высказывают беспокойство по этому поводу. Но если сейчас причиной подорожания является общемировая тенденция, то тогда это были внутренние экономические причины.

Тут необходимо пояснить, что цены на основные продукты питания регулировались государством, а не рынком, как сейчас. Публикация не случайна — как раз с 1 декабря 1992 года в Татарстане произошло тотальное повышение цен на продовольствие. По этому поводу в небольшом интервью на тот момент вице-премьер республики Равиль Муратов подробно разъяснил меры правительства Татарстана по их сдерживанию, признавая, что общая ситуация на рынке «не из веселых».



«С мая в республике закупочные цены на сельскохозяйственные продукты не увеличивались, а цены на энергоносители, услуги, затраты на производство товаров возросли», — с ходу он назвал причину подорожания продуктов питания. — «Правительство помогает и будет помогать сельхозпроизводителям дотациями на покупку удобрений, средств защиты растений, компонентов для кормов». При этом вице-премьер указал, что для покрытия всего объема возросших расходов производителей необходимо выделить дотацию в 6,5 млрд рублей, что «непосильно для бюджета РТ». По этой причине кабмин РТ принял решение о повышении розничных цен с 1 декабря.

Тогда розничные цены на продовольствие были повышены в полтора раза. На молоко — в два раза. В интервью Равиля Муратова приводятся конкретные цены почти на все виды продуктов питания, включая мясо, яйца, сахар и даже водку. В отличие от нынешнего времени, тогда не изменились цены на хлеб, муку, крупы и соль. В заключение вице-премьер РТ рассказывает о мерах социальной поддержки малообеспеченных граждан. По его словам, субсидии повышаются в два раза, возрастут минимальные оклады бюджетников, а студенты смогут ездить по льготным проездным. В настоящее время федеральное правительство проиндексировало пенсии на 8,6% и также увеличило размер социальных пособий.

«Цены продолжают расти»



Эту новость сообщил вчера в беседе с журналистами вице-премьер Республики Татарстан Р. Муратов.



— Равиль Фатыхович, какая обстановка сложилась накануне последнего месяца года?



— Ситуация, прямо скажем, не из веселых. С мая в республике закупочные цены на сельскохозяйственные продукты не увеличивались, а цены на энергоносители, услуги, затраты на производство товаров возросли. Правительство помогает и будет помогать производителям сельхозпродукции дотациями на покупку удобрений, средств защиты растений, компонентов для кормов. На каждом этапе стремимся регулировать процессы ценообразования и реализации и обеспечивать их кредитами. И тем не менее, если сохранить ноябрьские цены в декабре, то потребуется дотация 6,5 миллиарда рублей, что непосильно для бюджета республики. Поэтому Кабинет министров РТ принял решение о повышении розничных цен с 1 декабря.



— Что и сколько будет стоить?



— Хлебобулочные изделия, крупы, муку, соль жители будут покупать по тем же ценам. Стоимость остальных продуктов возрастет в 1,5 раза, а молока — в два. С 1 декабря килограмм говядины будет стоить 150 рублей, свинины — 132, мяса птицы — 128, колбасы полукопченой (в среднем) — 330, вареной (первый сорт) — 256, масла животного — 240, растительного — 75, сахара — 90, импортного чая — 760 рублей. За бутылку водки нужно будет платить в среднем 270 рублей, за яйцо — 54, за килограмм сметаны — 80, картофеля — 10, капусты — 12, свеклы, моркови — 11 рублей. На маргарин и макаронные изделия вводятся свободные цены, но не более 120 и 100 рублей*.

Фото: hse.ru

«Как выживаете?»: советы бывалых



Незадолго до декабрьского повышения цен газета «Советская Татария» открыла новую постоянную рубрику о жизни простых людей. Ее назвали «Как выживаете?», обыгрывая привычное житейское приветствие «Как поживаете?». Чтобы акцентировать внимание на реалиях тех лет, редакция зачеркнула приставку «по», выделив жирным шрифтом «вы». «Теперь приставка «По» все чаще вытесняется приставкой «Вы», — пишет автор рубрики. — Поэтому вопрос «Как выживаете?» приобретает совсем иную эмоциональную окраску».

В рубрике дают полезные советы и подсказки, как правильно покупать продукты питания. «Будьте бдительные в первые две-три недели после повышения цен на кондитерские изделия, — предупреждают авторы. — Вам могут подсунуть лежалый черствый товар… Покупая пряники, печенье, вафли попробуйте или разломите выборочно несколько штук». Публикация необычных советов заняла четверть полосы издания.

Челнинская «Ока» по цене лимузина?

Сейчас такие бесхитростные советы понадобились бы автолюбителям, которые переключились на покупку подержанных машин. Но в то время Татарстан не был охвачен автомобилизацией: далеко не у каждой семьи был личный автомобиль. Тем не менее жители пристально следили за первым сборочным производством легкового автомобиля «Ока» на КАМАЗе. В статье «Ока» далека» сообщалось, что выпуск малолитражки задумывался как «народный автомобиль» по типу польского «Фиата», но по своей стоимости он остается недоступным для массового покупателя.

«Ока» далека



По крайней мере, от кармана рядового потребителя стоимость этого автомобиля сегодня действительно далека.



Эта микролитражка была задумала как «народный автомобиль» типа польского «Фиата», доступного всем и каждому. Проект был утвержден, массовый выпуск налажен. Только с начала нынешнего года с конвейера общества с ограниченной ответственностью «Завод микролитражных автомобилей акционерного общества КамАЗ» сошло более 2,5 тысячи машин. Причем, несмотря на объективные трудности с комплектующими деталями, темпы сборки увеличиваются с каждым днём. А с завершением строительства нового корпуса предприятия они станут еще выше. Но, там, «Ока» вряд ли станет доступней простому труженику. Еще в сентябре ее закупочная цена равнялась 104 тысячам рублей. Сейчас «народный» автомобиль стоит 215 тысяч, но договорная цена доходит до 350 тысяч рублей. Так что для большинства из нас «Ока» пока далека…



В. ВЛАДИМИРОВ**



Фото: drom.ru

Зарплату учителей хотели приравнять к средней в промышленности еще в 1992 году



Проблема низкой заработной платы педагогов активно обсуждалась в преддверии профессионального праздника «День учителя». Под заголовком «Праздник — есть праздник» корреспондент рассказывает, что в 1992 году зарплату учителей уже поднимали три-четыре раза, но она все равно остается ниже, чем в промышленности. Это стало поводом для подготовки отраслевым рескомом профсоюзов обращения к президенту республики Минтимеру Шаймиеву и премьер-министру Мухаммату Сабирову. В нем сообщается, что реском поддерживает требования Всероссийской конференции работников народного образования к правительству России и готов участвовать во всероссийских акциях и коллективных действиях в защиту требований работников педагогических коллективов в соответствии с законом РФ «О порядке разрешения трудовых споров».

«Праздник есть праздник»



Завтра учительство страны отмечает свой профессиональный праздник. Но поздравления наши учителя принимают уже сегодня, — от родителей, учеников, бывших выходцев. Нынче к традиционным определениям прибавляется, видимо, еще одно — прибавление надежного и большого заработка. Ну вот, и вам, газетчики, туда же, скажет читатель. В последние время учителя только и занимаются тем, что льготы себе выискивают. Только в этом году зарплата поднялась их почитай три–четыре раза!



— Вот такие обсуждения в праздничный то день! Принимаете ли вы их, Владимир Петрович? — обращаюсь к председателю профсоюза работников народного образования В. Юдину.



В ответ он протягивает письмо к президенту М. Шаймиеву и премьер-министру М. Сабирову. И в нем сообщение, что отраслевой регион профсоюза поддерживает требования Всероссийской конференции работников народного обращения к Правительству РФ и готов участвовать в общероссийский акциях и коллективных действиях в защиту требований педагогических коллективов в соответствии с законом «О порядке разрешения трудовых споров».



— Мнение о постоянном росте ошибочно, — говорит В. Юдин. — Мы настаиваем не на периодических подачках, а на формирования зарплаты и законодательного закрепления их. Несомненно, был Указ Президента РФ «О приоритетном развитии образования», который предусматривает повышение зарплаты учительству с 1 января 1992 года до уровня средней зарплаты в промышленности. Эти приоритеты получили законодательное закрепление в Законе об образовании, проектом Верховного совета России. Однако ни одним из этих документов не выполняется. Правительство осуществляет свою программу незначительного, частичного и растущего по прежнему повышению зарплаты, совершенно игнорируя новый порядок и нормативы оплаты труда и сроки его предельны.



Вот такие безрадостные вести в радостный праздник. И тем не менее — завершает беседу профсоюзный лидер, праздник есть праздник, а потому без светлых штрихов не обойтись. Учительство республики несмотря ни на что в будущее смотрит с оптимизмом. Нашу отрасль, обошла стороной главная беда — безработица. Вопреки снижению рождаемости школьные корпуса будут расти, а значит, нашло черты профессионализма современному учителю, есть где оттачивать. Пожелаем ему удачи.



А.Лексина.***



Фото: zen.yandex.ru

«Что дороже?»



Нефтедобыча или сельское хозяйство? Авторы статьи рассуждают над дилеммой: что важнее для Лениногорского района Татарстана. Развивающаяся в начале 90-х годов нефтянка активно вытягивала кадры из других отраслей. Из-за серьезной разницы в зарплате колхозы и свинокомплексы теряли механизаторов, операторов и даже доярок. Автор материала делает прогноз, что с нефтью в ближайшие годы все точно будет в порядке, а вот какая судьба ждала сельское хозяйство — тогда было неясно.

Что дороже?



В сельской местности нефтяных районов республики сложилась напряженная социальная обстановка



В конце августа на имя генерального директора объединения «Татсвинпром» А. Алиева из совхоза «Лениногорский» Лениногорского района поступило, можно сказать, письмо-отчаяние. Руководитель хозяйства С. Фаткуллин и председатель профкома Р. Фаттахов сообщали о чрезвычайном положении в этом пригородном совхозе. Из-за резкого роста разницы в оплате труда сельских рабочих и нефтяников в хозяйстве обострилась социальная напряженность, на стол директора посыпались заявления на увольнение.



Так уж сложилось, что многие рабочие совхоза живут в Лениногорске, в городских квартирах. На одну лестничную площадку выходят покурить механизатор и оператор нефтяных скважин, в соседях друг к другу свинарка и уборщица конторы какого-нибудь УБР, которые при встрече нет-нет, да перебросятся словечком. А перебросившись, вдруг узнают, какая с недавних пор возникла пропасть между уровнем жизни одних и других. Механизатор с рассвета дотемна в поле работает без выходных, а получает 2-3 тысячи рублей в месяц. У оператора работа тоже нелегкая, но рабочий день нормирован, он имеет два выходных. А зарплата — до 20 тысяч. Свинарка, работая по колено в навозе, получает 2,5–3,5 тысячи, а уборщица «нефтяной» конторы приносит домой за месяц 6-7 тысяч.



За лето из «Лениногорского» уволились почти двадцать рабочих основных профессий — механизаторов, водителей, операторов свинокомплекса, доярок. Вместо них сейчас с двойной нагрузкой работают их товарищи, или же пришли новички. Да и то ситуацию удалось более или менее стабилизировать лишь после того, как «сверху» пришло разрешение повысить здесь тарифные ставки в два раза.



— К сожалению, проблема остается острой и теперь, — говорит главный бухгалтер совхоза Ф. Бадронов. — Хотя и стараемся как-то поддержать рабочих: выделяем в качестве натуроплаты зерно, мясо, но все равно сельский труженик остается в невыгодном положении.



Высказываются мнения, что для нормализации обстановки в пригородных хозяйствах зарплата сельских рабочих должна возрасти в 5–6 раз. Да, но вот вопрос, а где взять такие средства, скажем, тому же совхозу «Лениногорский»? Он же задолжал банку и поставщикам 20 миллионов рублей и не видно, как будет выпутываться из этих долгов. Специалисты хозяйства прикинули, что при существующих ценах на промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию затраты на производство свинины, например, значительно выше, чем выручка от ее продажи. А ведь свиноводство-основная отрасль хозяйства: здесь имеется крупный комплекс — более чем на 10 тысяч голов. Не случайно в совхозе уже сейчас пришли к выводу, что придется сократить поголовье свиней почти наполовину.*

«КамАЗ» принимает поздравления

В 1992 году футбольный клуб «КамАЗ» из Набережных Челнов провел мощный сезон и уверенно победил в Первой лиге. Премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров поздравил футбольную команду акционерного общества «КамАЗ» с выходом в Высшую лигу. Чиновник выразил надежду, что и на новом уровне футболисты покажут себя достойно. В элитном дивизионе клуб из Набережных Челнов будет играть 4 года, и сумеет добиться права представлять страну в еврокубках.

«КамАЗ» принимает поздравления»



В субботу в зале заседаний Кабинета министров Республики Татарстан состоялась встреча Премьер-министра М.Г. Сабирова с тренерами и футболистами команды акционерного общества «КамАЗ», завоевавшей в нынешнем сезоне путевку в высшую лигу чемпионата России по футболу.



Премьер-министр тепло поздравил спортсменов и их тренеров, поблагодарил за победу в чемпионате России среди клубов первой лиги, которая была оценена в Татарстане как большое достижение республиканского спорта. М.Г. Сабиров выразил надежду, что футбольный клуб «КамАЗ» будет успешно выступать и в чемпионате России среди команд высшей лиги, хотя там футболистов и тренеров ждут очень серьезные испытания. Премьер-министр РТ заверил собравшихся, что вопросам подготовки команды к выступлению в высшей лиге будет уделяться достойное внимание.



В ответном слове главный тренер «КамАЗа» В.В. Четверик рассказал о команде, о планах на предстоящий сезон, о победном выступлении набережночелнинского клуба на турнире в Марокко, где автозаводцы выиграли престижный кубок первого президента федерации футбола Марокко.



М.Г. Сабиров вручил тренерам и футболистам ценные подарки — наручные часы, сфотографировался с командой на память.



Во встрече приняли участие заместители Премьер-министра РТ В. Д. Стекольщиков и И. К. Хайруллин, председатель Госкомспорта РТ Х. М. Муртазин, председатель Федерации футбола Татарстана М. В. Харитонов.*

Встреча по случаю выхода в Высшую лигу. Фото: fckamaz.ru

Газ или бензин?



Пресс-группа Государственного контрольного комитета Республики Татарстан еще 3 ноября 1992 года задавалась вопросом, актуальным и сегодня. Что выгоднее, автомобили на бензине или на газу? Плюсом перевода на газ авторы материала называли экономичность — топливо дешевле бензина, вот только проблема возникает, когда оборудование изнашивается. С поставками специальных запчастей возникали перебои, а вместе с этим и экономичные газовые автомобили простаивали. Авторы материала предлагали решить проблему, наладив производство необходимых комплектующих на предприятиях Татарстана.

Плохой хозяин платит дважды



В 1986 году Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по увеличению использования природного и сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива». Для автомобилей, разумеется. На это постановление активно старалось и руководство Татарстана. Десять миллионов рублей (в ценах того времени) было вложено в развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В республике начал интенсивно расти парк автомобилей с газобаллонным оборудованием. За пять лет он увеличился в 6,6 раза. По этому показателю Татарстан обогнал некоторых соседей — Ульяновскую и Самарскую области, Республику Башкортостан. В конце 1991 года у нас было около четырех тысяч таких автомобилей.



Как освоены средства, выделенные на создание газозаправочной базы, достаточен ли ее потенциал? Какими ресурсами газового топлива мы располагаем и насколько актуален переход на него в связи с резким подорожанием бензина? Эти и другие вопросы, связанные с использованием сжатого сжиженного газа для автотранспорта, рассмотрены в рабочем порядке Государственным контрольным комитетом Республики Татарстан.



Намечалось построить в республике 14 газозаправочных станций, однако было введено только восемь. Более того, в силу ряда различных причин и восемь газозаправочных станций сейчас используются не на полную мощность — всего на 49 процентов. Даже в Казани автотранспортники недобирают газа на 20 процентов. В Набережных Челнах его используют лишь на 43 процента. Ну, а и в Нижнекамске и Альметьевске этот показатель совсем ничтожный — соответственно 17 и 15 процентов. Газовое оборудование для двух газозаправочных станций лежит без дела с 1989 года в управлении «Таттрансгаз». Может быть, его не туда завезли? Так надо переадресовывать или пустить в дело у себя, а не мариновать добро.



«Недогруз» газозаправочных станций объясняется тем, что в республике сократилось количество газобаллонных автомобилей. Сейчас на предприятиях и в организациях, в колхозах и совхозах работают всего около двух тысяч машин на сжатом газе — на 450 единиц меньше, чем в прошлом году.



Анализ показал, что причина сокращения партий — изношенное газобаллонное оборудование, которое нечем заменить, поскольку не поступают запасные части по рухнувшим внешним связям. Начался обратный процесс — перевод автомобилей с газа на бензин. К этому же ведет и отсутствие всякой заинтересованности водителей в работе на более экономическом газовом топливе. Экономический эффект есть, а стимул для его удержания отсутствует. Газобаллонную технику можно встретить в Агрызском, Апастовском, Балтасинском, Кукморском, Сармановском и других районах, где газозаправочных станций и в помине нет! Естественно, машины не стоят, их заправляют бензином. Специально оборудованный транспорт утрачивает свое предназначение для эксплуатации на газе. Это ли не безалаберность?



Переходят с газа на бензин в ряде автохозяйств и в связи с массовой переаттестацией газобаллонных автомобилей. Функцию эту выполняет Казанский авторемонтный завод (директор Ю.В. Некрасов). Здесь заложили такую цену на переаттестацию, что можно только ахнуть: 15—18 тысяч рублей за единицу! Не имея свободных средств, хозяйства отказываются от «золотой» услуги и переходят на бензин. Например, в КПОГАТ-З сегодня 102 автомобиля, оборудованные для работы на сжатом природном газе, переключены на бензиновое топливо. С этим связано значительное увеличение расхода бюджетных средств.



Выгодность использования газа вместо бензина общеизвестна. Сейчас эта проблема особенно актуальна в связи с резким подорожанием горюче-смазочных материалов. Вот только некоторые экономические выкладки. В настоящий момент стоимость бензина выросла до 20 и более рублей за литр. При этом цены на сжиженный и природный газ остались регулируемыми и меньшими, чем на бензин, в 5-6 раз. Эксплуатация газобаллонных автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-131, например, может дать годовой эффект по сравнению с бензиновыми — от 77 до 82 тысяч рублей. Массовый период на газовое топливо только тех транспортных средств, которые получают дотации из бюджета, позволит лишь по Казани сэкономить до 100 млн рублей.



Итак, игра стоит свеч, однако перевод автомобилей с бензина на газ не предвидится. Руководство ассоциации транспортных предприятий «Татавтотранс» объясняет это возникшими трудностями с приобретением газобаллонного оборудования, поступавшего раньше из других регионов. Конечно, нарушенные деловые связи с партнерами желательно восстановить для пользы дела. Но не лучше ли обрести гарантированную независимость в этом вопросе за счёт внутренних резервов? Например, Казанское ОКБ «Союз» могло бы взяться за изготовление газобаллонного оборудования.



Здесь есть опыт работы с подобными системами, необходимые производственные мощности. Ряду других конверсируемых предприятий такая задача тоже по плечу.



Мы располагаем неограниченными возможностями в использовании сжиженного газа для автомобильного топлива. Пока же тут особо хвастаться нечем, хотя нефтяного газа в республике предостаточно. Это в первую очередь объясняется отсутствием сети соответствующих заправочных станций.

Учитывая важность затронутой проблемы, комитет направил соответствующие документы для распространения Кабинету министров РТ.



Пресс-группа ГКК РТ.****

Гата Камский в Казани

Известный шахматист Гата Камский и его отец Рустам прибыли в Казань 28 ноября 1992 года. На перроне их встречали первые лица Татарстана. В тот момент гроссмейстер татарского происхождения проживал в Америке с семьей и уже имел титул чемпиона США. В будущем Камский долгое время будет представлять Соединенные Штаты на турнирах.

Фото: chess.izmail.es

Встреча через четыре года



В минувшую субботу в столицу Татарстана прибыли Гатаулла и Рустам Камские, проживающие сейчас в Соединенных Штатах Америки. На перроне Казанского железнодорожного вокзала их встретил заместитель Премьер-министра РТ И.К. Хайруллин. Вместе с гостями в этот день из Москвы прибыли Председатель Верховного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшин и председатель правления Союза писателей Татарстана Р.С. Мухамадиев.



Во второй половине дня в Кабинете министров Республики Татарстан состоялась встреча Камских с Премьер-министром РТ М.Г. Сабировым.



В этот же день в Союзе писателей Татарстана Камские провели пресс-конференцию и встречу с культурной общественностью Казани. Завершилась программа пребывания Камских в Союзе писателей сеансом одновременной игры Гаты на 20 досках.



В воскресенье Камские встретились во Дворце шахмат и шашек имени Р.Г. Нежметдинова с шахматистами и поклонниками древней игры. Там же состоялся сеанс одновременной игры. В этот же день вечером Камские отбыли в Москву, а в понедельник вылетели в Нью-Йорк.*

*«Советская Татария» от 1 декабря 1992 года

** «Советская Татария» 7 октября 1992 года



*** «Праздник есть праздник», «Советская Татария» от 3 октября 1992 года



**** «Советская Татария» от 3 ноября 1992 года



Подготовили Луиза Игнатьева, Эмиль Зиянгиров, Владимир Емельянов, Виктория Мельникова, Татьяна Жиляева