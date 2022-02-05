«Новый 1992-й»: очереди из стариков, памятник Сайдашеву, Куйбышев стал Болгаром

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 12-я

Фото: Эдвард Хакимов/vk.com/kazanhistory

Татарстан проводил 2021 год и встретил 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Помнить и заботиться»

В последние годы пожилых татарстанцев чествуют регулярно, в октябре их поздравляют не один день, проходят целые декады пожилых людей. Тем удивительнее узнать, что в СССР такого праздника не было вовсе. Как, собственно, и в мире. Он появился на свет лишь в 1990 году, по инициативе ООН. Но в Татарстане, как и по всей стране, впервые смогли отметить этот день лишь год спустя. И в отличие от Москвы в нашей республике уже успели принять программу «Забота», которая была нацелена на социальную защиту пожилых «в условиях обвальных цен и инфляции». Так, одиноким казанцам «с минимальной пенсией» выделили по 500 рублей, которые, вероятнее всего, быстро «сгорели» из-за роста цен. На тот момент в Татарстане было 900 тысяч пенсионеров*

«10 лет назад Организация Объединенных Наций приняла международную программу действий по проблемам старения. Этот документ предусматривает разработку единых нормативов пенсионного обеспечения, предоставление рабочих мест и создание условий труда, оказание помощи престарелым, изучение проблем «третьего возраста». А в 1990 году генеральная ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей и обратилась к правительствам и народам всех стран с предложением принять самое деятельное участие в его проведении. В Татарстане День пожилых официально отмечается впервые. Накануне этого события наш корреспондент встретился с председателем совета организации ветеранов в республике Н. Тимашовой.



— Надежда Ивановна, как я понимаю, смысл праздника людей почтенного возраста состоит в том, чтобы им жилось лучше не только в этот конкретный октябрьский день, но и в другие дни, чтобы забота о них была не показной, не сиюминутной, а повседневным привычным делом.



— Именно такая задача и ставится. В Татарстане насчитывает около 900 тысяч пенсионеров, то есть каждый четвертый житель. На удовлетворение их нужд нацелена комплексная программа «Забота», принятая в 1987 году и дополненная и конкретизированная Правительством в прошлом году. Она включает широкий круг мероприятий по социальной защите этой категории населения. Очень обнадеживает, что у нас складывается устойчивая тенденция системного разрешения проблем, связанных с созданием гарантий социальной защиты пенсионеров и других малоимущих в условиях обвального роста цен и инфляции. Убедительным аргументом служит тот факт, что во исполнение программы «Забота» изданы указы президента Татарстана, только в этом году Кабинетом министров принято шесть специальных постановлений.



— По каким направлениям проводится работа?



— Не преувеличу, если скажу: в республике многое делается, чтобы смягчить удары нашего безалаберного времени по тем, кто прошел суровыми дорогами войны, отдал производству десятки лет жизни. Нет возможности привести все цифры. Речь идет об улучшении жилищных условий тысяч людей, установлении квартирных телефонов, обеспечении топливом, функционировании магазинов «Ветеран», бесплатном проезде в городском транспорте. Нельзя также не упомянуть об огромной работе органов Минсобеса по перерасчету пенсий, о строительстве домов-интернатов, выездных врачебных бригадах по углубленному медосмотру пожилых, о преобразовании диагностической поликлиники ветеранов в центр по изучению проблем старения, о трудоустройстве пенсионеров, бесплатной приватизации жилья и так далее.



— Защитить сегодня малоимущих, пенсионеров многосемейных от жестоких законов рынка не просто, но необходимо. Республика долго не может продержаться на глобальной дотации на продовольственные товары, когда во всех государствах СНГ идет процесс взвинчивания цен.



— Во время недавней встречи с президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым я передала ему письмо республиканского совета ветеранов, содержащее 12 предложений. На наш взгляд, реальный путь защиты малоимущих — это распределение удельного веса всех предоставляемых им льгот в бюджете республики на предмет компенсации деньгами, а также создание ассоциации ветеранских магазинов и столовых, учредителем которых выступил бы Минторг, Минсобес, совет ветеранов.



— Какие моменты сейчас особенно вызывают беспокойство?



— К сожалению, обострилась ситуация с предоставлением жилья ветеранам. Наиболее трудно решаются эти вопросы в Зеленодольске, Бугульме, Агрызском, Высокогорском, в Вахитовском, Советском районах города Казани. Тревожат факты, когда 10-процентный фонд, предназначенный для инвалидов войны и семей погибших, используется не по назначению. Беспокоят и недостатки в бытовом обслуживании, особенно в сельской местности. Услуги здесь подорожали 4—50 раз. Многие предприятия службы быта не соблюдают порядок внеочередного обслуживания инвалидов и участников войны.



Крайне низка занятость пенсионеров в трудовом процессе в Черемшанском районе — 3 процента, Аксубаевском, Балтасинском, в Заинском районах — 4,4 процента. Это в сельской местности! Где же проявляют заботу, там иное положение. Скажем, в городе Бугульме из 27,5 тысячи пенсионеров половина трудится в различных сферах. На обувном объединение «Спартак» создали специальный цех, в котором заняты инвалиды. На моторостроительном объединении и ряде других предприятий накоплен опыт вовлечения в производство пенсионеров с щадящим режимом труда.



Мы внесли в правительство вопрос об установлении в городах и районах должности заместителя главы администрации по делам ветеранов. Центры тяжести в работе по социальной защите переносятся на место.



— Что касается «Советской Татарии», то она непременно расскажет о тех, кто откликнется, одарит стариков.



— Старость всегда тяжела, но нынче она тяжела неимоверно. Старые люди еле сводят концы с концами. Пусть в праздники и в другие дни они почувствуют наше стремление, желание от души помочь им, пусть к ним будет проявлено больше теплоты, доброты, милосердия.



Интервью взял А. Малов».

Фото: pastvu.com

«Очередь, чреватая инфарктом»



Помимо 500 рублей казанским ветеранам полагался «дополнительный набор продуктов» на сумму 213 рублей. Благое начинание тут же превратилось в «гонку с препятствием», как и было свойственно в те дни — образовалась длинная очередь. А отстоять ее непросто порой и обычным горожанам, тем более — пенсионерам. «Стою с самого утра, очередь на выживание, сил больше нет!», — жаловались старики. Неповоротливый бюрократический аппарат еще более ухудшил положение: очередей было две, и отстоять надо было каждую — в первой очереди проверяли паспорта и пенсионные книжки. А продукты со складов в магазин «Казань» отправили нерасфасованными, поздно предупредив казанцев о благодеянии в День пожилых.*

«Нет, что бы ни говорили, а мы все-таки непревзойденные мастера по тому, чтобы из любого глагола начинания сотворить этакую гонку с препятствиями!». Услышал я эту фразу в очереди, растянувшейся чуть ли не на весь гастроном «Казань», то бишь магазина №374 Советского райпищеторга . А выстроились в очередь в основном убеленные сединой ветераны по случаю приближающегося Дня пожилых людей. Каждому из них к этому дню положен дополнительный набор продуктов на сумму 213 рублей. Прекрасная инициатива городских властей? Безусловно! Но вот как оно реализуется на практике. Предоставим слово самим ветеранам.



И.А. Ярмольчик, инвалид второй группы, проработавший около 30 лет в строительстве:

— Стою с самого утра. Настоящая очередь на выживание. Сил больше нет!



Л.Ф. Ромаева, пенсионерка трудилась на заводе «Электроприбор»:

— Вы обратили внимание, что в магазине не одна, a две очереди? Сначала надо с паспортом и пенсионной книжкой пробиться к столу, где проверят твои данные, затем становиться во вторую очередь — непосредственно за продуктами.



Н.В. Гусев, пенсионер, сослуживец Ромаевой:

— Конечно, надо было организовать еще хотя бы две дополнительные точки, рассредоточить очереди, чтобы ускорить процедуру. А то боюсь, как бы эта очередь не стала кое для кого из нас последней...



Смотреть на усталых пожилых людей действительно тяжело. А что же администрация магазина?



— Всё понимаю но, кто поймет меня? — разводит руками директор М. Малов. — Во-первых, открыть дополнительные точки пока не могу. Все продукты поступили с базы нефасованными — поэтому пришлось посадить четверых продавцов на расфасовку, закрыли даже хлебный отдел. Во-вторых, ни из одного ЖКО не поступили списки на пенсионеров, которым требуется выдать паёк. Такие списки составляем сами, а на это уходит уйма времени. В-третьих, поздно предупредили нас о предстоящей продаже, времени на организацию осталось очень мало, а ведь обслужить надо около 10 тысяч жителей близлежащих микрорайонов...



Доводы директора принять, конечно, можно. И все-таки мы охотнее согласимся с замечанием, приведенном в начале этой заметки. Ибо, как свидетельствуют сигналы в редакцию, не только в гастрономе «Казань», но во многих магазинах наши ветераны вынуждены отмечать День пожилых людей в многочасовом стоянии в очередях.



В. Нугманов»

«Станем ли мы богаче, получив ваучер?»

В те же дни населению активно разъясняли суть ваучерной приватизации, проводимой в России в 1992—94 годах. Но бывшие советские граждане азам рыночной экономики толком обучены не были, не понимали, зачем им нужен ваучер и куда его вложить. В регионах ваучеризацию восприняли в штыки, в Татарстане боялись, что местное хозяйства просто растащат. Исправлять ситуацию бросили одного из членов команды Анатолия Чубайса — Дмитрия Васильева, будущего главу ФКЦБ. Позднее он, Чубайс и Альфред Кох выпустили книжку «Приватизация по-российски». А два советника Васильева проходили по уголовному делу «гарвардских мошенников» в США. Сам он умудрился избежать наказания, хотя Гарвардский университет заплатил $120 млн штрафа (дополнительно к потерянным на российском рынке ценных бумаг на $170 млн). Васильев стал управляющим J.P. Morgan, после чего исчез из инфополя. Но 30 лет назад именно он пропагандировал ваучеры региональным журналистам, предупреждая, впрочем, что появятся регионы, «куда ваучеры хлынут, и регионы, откуда они потекут». В регионах с дефицитом имущества он предлагал создавать «инвестиционные фонды».*

Фото: kleomen.livejournal.com

«24-25 сентября в Москве состоялся семинар для журналистов региональных газет по проблемам приватизации. Его организаторы — Госкомимущества России и журнал «Журналист» — не скрывали, что они заинтересованы в поддержке реформы со стороны местной прессы. И они сделают все возможное, чтобы журналисты, работающие в региональной печати, поняли суть происходящих реформ, начавшейся приватизации. Предполагалось, что на семинаре выступит председатель Госкомимущества России Анатолий Чубайс. Но в эти дни он участвовал в дебатах на сессии Верховного Совета РФ. Поэтому перед представителями региональных газет выступал его заместитель Дмитрий Васильев. И ему же пришлось отвечать на острые, порой не совсем приятные, вопросы журналистов, связанные с ваучеризацией страны. Полагаем, что эта своеобразная пресс-конференция будет интересна и нашим читателям.



— Дмитрий Валерьевич, зачем вообще придумали эти ваучеры? Разве нельзя было иным способом раздать собственность?



— Давайте сначала разберемся, что такое ваучер, хотя в указе Ельцина этого слова вы не найдете. Там говорится о приватизационных чеках. Но в обиходе прижился «ваучер», видимо, потому что это слово короче и легче произносится . Итак, ваучер дает право гражданину России на определенную долю собственности. Эту долю он может получить несколькими способами: поменять свой ваучер на акции приватизированного предприятия — либо на аукционе, либо в форме свободной подписки, купить акции инвестиционного фонда, а также продать чек, обратить его в наличные деньги.



Мы, как вы говорите, придумали ваучеры с вполне определенной целью. Правительство РФ добивается, чтобы процесс приватизации получил поддержку снизу, стал необратимым. Давление сверху, когда руководитель предлагает или приказывает своим подчиненным проводить акционирование, аукционы и так далее, ненадежный: чиновники могут долго тянуть волынку.



Другое дело, когда к главам местных администраций придут 150 млн человек и потребуют свою долю собственности. Тут уж никуда не денешься: придется начинать приватизацию. И такую приватизацию уже никак не остановить.



— А почему правительство разрешило куплю-продажу чеков? Ведь ваучер — это не деньги?



— У нас в России живут очень разные люди и в неодинаковых условиях. Одни — в промышленных центрах, где много имущества и есть из чего выбрать. А другие — в сельской местности, в отдаленных районах Крайнего Севера. Одни хорошо разбираются в рынке ценных бумаг и четко знают, какие акции покупать. А другие чувствуют себя неуверенно. И если мы запретим продажу ваучеров, их все равно будут продавать, но уже по незаконной процедуре. У нас было запрещено продавать землю и жилье, но продавали и покупали.



Мне, например, в приватной беседе коммерсанты рассказывали, как они будут действовать, если мы запретим куплю-продажу ваучеров. Можно заключать договор дарения, о наследстве, о сотрудничестве и так далее. Девять вариантов назвали. Нам всем нужно усвоить: если запрет противоречит экономической жизни, он обязательно будет обойден.



— Судя по вашему ответу, ушлые коммерсанты смогут не только обойти закон, но и попытаться различными способами снижать стоимость ваучеров. Есть ли у правительства РФ методы влияния на котировку ценных?



— Да, есть. Мы можем убедить людей не торопиться продавать свои чеки. Но если уж они решились на этот шаг, то мы предприняли определенные шаги, чтобы чек стоил дороже.



Первый способ влияния — это полная информация о том, где, что и за сколько можно купить. В ближайшее время Госкомимущества РФ опубликует полный реестр акционерных предприятий. Чтобы люди могли выбирать заинтересовавшие их имущество.



Если граждане чувствуют себя на рынке ценных бумаг неуверенно, не знают, куда вложить чеки, то они могут прибегнуть к помощи инвестиционных фондов, которые возьмут на себя функции вложения ваучеров. И обеспечат клиентам надежный дивиденд. Это второй способ.



И третий способ влияния на котировку цен — это постоянно увеличивать имущество, которое будет продаваться на чеки, то есть играть на повышение ваучера. И мы будем это делать, потому что это необходимо.



Еще раз подчеркну огромную роль прессы в этом процессе. Она должна разъяснить людям, чтобы они не спешили избавляться от своих ваучеров. В Санкт-Петербурге, например, газеты уже проводят такую работу. И социологи, которые отслеживают этот процесс, отметили, что в городе снижается процент людей, которые хотят продать свои чеки.



— Бытует мнение, что вся операция с ваучерами не стоит выеденного яйца, поскольку затраты на нее превосходят предполагаемые результаты.



— Высший экономический совет при парламенте России подсчитал, что на печатание и раздачу чеков требуется 50 млрд рублей. На самом деле затраты на выдачу и подготовку чеков на порядок ниже. Печатание одного чека стоит чуть больше рубля. А общая сумма затрат равняется 4 млрд рублей. Это включая рекламу, доставку и оформление. Половину этой суммы мы отдаем Сбербанку, его специалистам, которые выдают чеки.



— Дмитрий Валерьевич, почему мы проводим бесплатную приватизацию? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.



— Нужно различать приватизацию на Западе и в странах Восточной Европы. Поговорка: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» относится к западной модели приватизации. Если мы пойдем по этому пути и будем ежегодно продавать по 1—3 процента собственности, то будем проводить приватизацию 50 лет. Это 50 лет мучений и страданий народа. Мы должны пробежать этот путь очень быстро, словно по минному полю. При этом понимая, что, бесплатно раздав собственность, мы быстрого повышения эффективности производства не получим. Мы добьемся только изменения психологии людей, их отношение к труду, к своей собственности. А это немало.



— Не приведет ли появление ваучеров на рынке к новому витку инфляции? Об этом с обеспокоенностью говорят многие экономисты.



— Что такое инфляция? Это выброс на рынок новых денег, которым не противостоит товар. Выпуск ваучеров может способствовать инфляции, если мы не противопоставим им новые товары. Но таким товаром являются акции приватизируемых предприятий.



Если мы опоздаем с акционированием или выпустим меньше акций, чем рассчитываем, что тогда инфляционные процессы неизбежны. Поэтому мы и говорим о быстром акционировании. Существуют два синхронных процесса. Это акционирование, которое мы начали немножечко раньше выдачи чеков, и создание инвестиционных фондов.



— Вы отмечали, что в России живут разные люди в разных регионах. Где-то имущества больше и выбор собственности шире, а где-то наоборот. Изучали ли вы в этом плане социальный срез Федерации и знаете ли, к каким последствиям может привести эта дифференциация?



— Вы правы, у нас колоссальная дифференциация в распределении общественного богатства на территории России. У нас появятся регионы, куда хлынут ваучеры, и регионы, откуда они потекут. По мере роста масштабов приватизации переток ваучеров возрастет. В России два региона, куда будут стекаться ваучеры, — это Тюменская область и север Европейской части. Территории с явным дефицитом имущества — это Северный Кавказ и ряд областей центральной России. Так объективно сложилось. В таких регионах нужно создавать инвестиционные фонды. Чтобы житель из Кабардино-Балкарии не ехал покупать собственность в Тюмень».

«Посылки из Голландии»

Характерные новости того времени — гуманитарная помощь из западных стран. 30 лет назад гуманитарные посылки смогли получить многие татарстанцы. Так, например, шоколадные конфеты раздавали в школах, а сосиски, ветчину, кофе и даже сахар — в условиях тотального дефицита — одиноким, престарелым, больным людям. В республике получили тысячи посылок из Голландии по линии Красного Креста.**

«Голландия продолжает оказывать гуманитарную помощь Татарстану. Более 1000 посылок получены на днях по линии Красного Креста в Чистополе. Сосиски, ветчина, кофе, чай, сахар и другие продукты питания были вручены одиноким, престарелым и больным людям, многодетным малообеспеченным семьям, сиротам инвалидам. В передаче посылок принимали участие гости из Голландии.



Е. Нилина».

Фото: pastvu.com

«Национальные проблемы не терпят суеты»

Справедливости ради, не стоит 1990-е мазать одной черной краской. На фоне обнищания граждан, роста смертности и разгула бандитских группировок жители республики впервые не только говорили о правах и свободах. Татарстан, как и ряд других национальных регионов, получил возможность развивать национально-культурные традиции. В Заинске осенью 1992 года прошла сессия Совета народных депутатов, где рассматривали не только проблемы растущей преступности, но и «вопрос о развитии национальных языков, культуры, традиций и обычаев». Глава местной администрации В. Некрасов рассказал об открытии татарской школы-гимназии, в УПК набрали учителей в педагогический класс по подготовке воспитателей татарских групп, начались работы по созданию первого татарского детсада в городе. На сессии прозвучало предложение «немедленно охватить обучением на татарском языке всех детей татар». Но автора идеи справедливо осадили, инициатива республики не должна была привести «к раздельному обучению русских и татар». Депутаты отмечали, что к обучению татарскому языку надо подходить «продуманно, взвешенно и не торопясь». Примером послужило намерение создать заинскую энциклопедию на двух языках.*

«Наша газета уже сообщала, что в Заинске состоялась сессия объединенного Совета народных депутатов с участием председателя верховного Совета Татарстана Ф. Мухаметшина. Наряду с вопросом о состоянии правопорядка и мерах по борьбе с преступностью на ней был также рассмотрен вопрос о развитии национальных языков, культуры, традиций и обычаев в городе и районе.



В докладе, с которым по данному вопросу выступил председатель объединенного Совета, глава местной администрации В. Некрасов, были проанализированы первые шаги республики по пути суверенитета. Обретенная самодостаточность, подчеркнул докладчик, позволила решать непростые проблемы возрождения культуры, повышения уровня социальной защиты населения, особенно его малообеспеченных слоев. После принятия Декларации о государственном суверенитете Татарстана заметно активизировались процессы духовного развития. В городе и районе создаются благоприятные условия для обучения детей коренной национальности на родном языке: открыта татарская школа-гимназия, в УПК произведен набор слушателей в одногодичный педагогический класс по подготовке воспитателей татарских групп, активно ведется работа по созданию первого в городе татарского детского сада.



Поскольку успехи в развитии национальных языков и культур во многом определяются состоянием экономики региона, то немалая часть доклада была посвящена анализу экономических проблем. Естественно, не были обделены вниманием первые результаты проводимого в Заинске государственно-правового эксперимента, главная цель которого –повышение жизненного уровня населения в условиях рынка.



Стержнем состоявшегося на сессии разговора был вопрос сохранения и упрочения межнационального мира и согласия. Понимая деликатность проблемы межнациональных отношений, многие депутаты говорили о том, что в ее решении не должно быть нажима и спешки. Неоднозначно было воспринято выступление председателя Заинского отделение ВТОЦ А. Салихова, который выдвинул целый пакет предложений, требующих, по его мнению, немедленного решения. Например, на предложение А. Салихова «охватить» обучением на татарском языке всех детей татар депутат В. Ковалев заметил, что повсеместный «охват» опасен тем, что может, в конце концов, привести к раздельному обучению. «Я не против обучения татарскому языку, — сказал он, — но это надо делать продумано, взвешенно, не торопясь».



— Следует меньше говорить о приоритете одной отдельно взятой нации, — подчеркнула в своем выступлении председатель Светлоозерского сельсовета К. Маркелова. — Будем дружить, работать, и тогда в нашей республике не останется места межнациональным спорам».



Духом интернационализма, уважительного отношения ко всем нациям были проникнуты выступление краеведа В. Малахова, говорившего о создании в Заинске энциклопедии на двух языках, редактора газеты «Знамя дружбы» Ю. Корневой, преподавателя школы №6 Л. Тулыниной.



В выступлениях заместителя директора татарской школы-гимназии Р. Сахиповой, директора музыкальной школы Н. Назаровой, директора театра «Зай утлары» Р. Гареева указывалось на те трудности, которые стоят на пути возрождения национальных традиций, обычаев и культуры. Это нехватка учебников, методических пособий, помещений, дефицит квалифицированных кадров. Словом, проблемы надо решать. Но главное — ценить то, что у нас есть сегодня. Ведь ни в районе, ни в республике нет человека, который бы не желал, чтобы национальный народ Татарстана жил в благополучии и согласии. А республика взаимодействовала с другими как равная, в атмосфере дружбы и добрососедства. По обсужденному вопросу сессия приняла решение.



Ю. Бортников».

Фото: pastvu.com

«Здесь его «помнит» каждый камень»

В начале 90-х в Татарстане озаботились вопросом увековечивания памяти основоположника татарской академической музыки Салиха Сайдашева. На тот момент в Казани не было памятника композитору. Просьбу татарской общественности в день похорон Сайдашева в 1954 году проигнорировали. В 1960-х собирались присвоить его имя Казанской консерватории (с 2001 года она носит имя другого татарского композитора Назиба Жиганова). В итоге имя Сайдашева дали «не имеющей отношения к его жизни» казанской улице, а также нижнекамскому музыкальному училищу. Осенью 1992 года инициаторы строительства музея Салиха Сайдашева (был открыт уже летом 1993 года) предложили переименовать улицу Горького — в улицу Сайдашева, и вновь их постигла неудача. Лишь в начале 2000-х имя композитора присвоили Государственному Большому концертному залу, а памятник открыли только в 2005 году у театра Камала.***

Еще в дни похорон Салиха Сайдашева в 1954 году поклонники его таланта обратились к руководству Татарии и страны с просьбой увековечения его светлой памяти, но, к сожалению, безрезультатно.



В дни 60-летия со дня рождения композитора в возобновившихся обращениях содержалось предложении о присвоении Казанской консерватории имени основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева. К сожалению, тогда, видимо, для отвлечения общественности от такой мысли, имя великого татарского композитора было присвоено музыкальному училищу в Нижнекамске и улице Плетени в Казани, не имеющей никакого отношения ни к жизни, ни к творческой деятельности Сайдашева.



В 1970 и в 1980 годах в связи с очередным юбилеем требования об увековечение памяти С. Сайдашева стали более настойчивыми. Накануне 90-летия со дня рождения композитора татарская общественность вновь подняла вопрос о достойном увековечение памяти «Тукая в музыке». И кое-чего добилась: готовится к открытию музей и создается памятник Сайдашеву. Но нам думается, что настало время присвоить имя Сайдашева улице, непосредственно связанной с личностью композитора. Речь идет о нынешней улице Горького. В пользу такого переименования говорят следующие обстоятельства.



Вся тридцатилетняя творческая деятельность композитора была связана с этой и только с этой улицей: здесь в старом здании театра имени Камала родились и звучали десятилетиями любимые не одним поколением мелодии Сайдашева. Здесь, в доме 13, прошла последняя половина его жизни, блестящей в творческом плане и довольно драматичной в личном. Именно отсюда в холодном декабре 1954 года десятки тысяч поклонников проводили его в последний путь. Образно говоря, здесь каждый камень «помнит» чародея наши музыки.



Что же касается М. Горького — мы чтим его, не в пример даже нижегородцам — имя его увековечено в названиях домов и Дворцов культуры, колхозов и совхозов, великолепного парохода и парков. Даже Казанский сельскохозяйственный институт носит его имя. Лучший музей Горького — в Казани. Если к тому же прилегающую к музею улицу Галактионова назвать именем писателя, разве все это в комплексе не будет свидетельствовать об уважении к его памяти?



Если ответственные должностные лица проявят при решении этого вопроса подлинное уважение к народу, можно надеяться, что к дню рождения композитора (3 декабря) бывшая улица Лядова (владелец особняка на углу улиц Гоголя и Горького) станет, к радости многочисленных поклонников композитора во многих регионах страны, улицей Салиха Сайдашева. Это будет достойной данью уважения одному из самых любимых сынов татарского народа.



А если еще «протянут» ее за счет улицы Дзержинского, из двух улиц-«коротышек» образуется полномерная улица Салиха Сайдашева, которая составит своеобразную ось или центр духовной жизни (музей С. Сайдашева и театр имени К. Тинчурина, музыкальное училище и музыкальный факультет КГПИ, театр оперы и балета и Союз композиторов, консерватория и музыкальная школа ее, концертный зал и театральное училище республики и так далее) столицы суверенной республики — родного города миллионов русских, татар, чувашей, евреев, украинцев.



Сайдашев, как никто другой, заслуживает, чтобы его имени была удостоена улица в центре древней Казани, где он жил, творил и оставил глубокий след в духовной жизни нашего народа.



С. Назмутдинов-Шамов, член инициативной группы музея С. Сайдашева.»

Фото: 24smi.org

«Город Болгар? Почему бы нет?»

Города Болгар и Свияжск — две возрожденные жемчужины Татарстана, благодаря инициативе Минтимера Шаймиева и реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и Древний Болгар». Но мало кто помнит, что Болгар трижды переименовывали. В Российской Империи его называли Спасском, в советские годы — иногда Спасском-Татарским. После смерти революционера Валериана Куйбышева — городок переименовали в его честь. Но после заполнения Куйбышевского водохранилища заложили новый город в 2 км западнее села Болгар, которое новый Куйбышев поглотил. Лишь в 1991 году в Татарстане заговорили о возвращении исторического названия городу — тем более к жизни и наследию Куйбышева он никакого отношения не имел. Архитектор А. Любимов, возглавлявший разработку генплана застройки Куйбышева, вспоминал, что предлагал переименовать город еще в 1950-х годах. Поступали предложения и в 1981 году, но лишь в 1991-м городу все-таки вернули историческое название — Болгар (или Булгар).****

«Нынче старым городам встали возвращать их исторические названия. Если на Волге пассажиров уже встречают порты Нижнего Новгорода и Самары, то и ставшей суверенной Республике Татарстан неплохо было бы принять гостей в порту города Булгар.



В вопросе о переименовании города Куйбышева ТАССР у меня давняя личная заинтересованность. В далекие 50-е годы мне было поручено возглавить разработку генерального плана и проекта застройки города Куйбышева (бывший Спасск), переносимого из зоны затопления водохранилищем Куйбышевской ГЭС на территории, примыкающие к Булгарскому археологическому заповеднику.



Я попросил руководство проектной организации переносимый на историческую территорию город условно назвать «Булгар», изложив в пояснительной записке свои обоснования. Вот эти доводы:



— жизнь и деятельность В.В. Куйбышева не связана с этим городом;

— средневековый Булгар — столица первого государственного образования Поволжья — был крупным экономическим, торговым и культурным центром Восточной Европы X—XIV веков, это прошлое татарского народа. Воссоздание наименования Булгар в названии переносимого города — дань памяти народам, населявшим Поволжье, и их потомкам, хранящим много из булгарского периода своей истории;

— новое название города придаст больше значения известности археологическому заповеднику, сделав его объектом не только всесоюзного, но и международного туризма;

— в Советском Союзе именем В.В. Куйбышева названы три города, шесть рабочих поселков и 16 районных центров;

— соседство с Куйбышевом областным создаст затруднения в работе связистов и транспортников.



Надежды не оправдались: в утвержденном проекте было оставлено старое название города. В 1984 году я предпринял вторую попытку. В то время международная общественность широко отмечала 1300-летие государства Болгарии, с историей развития которого тесно связана история Булгар на Волге. Весьма кстати было и то, что в том же году намечалось отметить 200-летие Спасска-Куйбышева ТАССР. Меня тогда охотно поддержали Татарская организация Союза архитекторов СССР, приняв специальное решение, и Институт истории, языка и литературы Казанского филиала АН СССР. От имени института был подготовлен проект письма в Верховный совет СССР. Однако дело продвигалось туго, и я обратился к тогдашнему первому секретарю Татарского обкома КПСС Р.М. Мусину. Вскоре я получил устный ответ от одного из секретарей обкома (фамилию, к сожалению, запамятовал): идея переименования города одобрена, но осуществлять ее преждевременно, так как наблюдается тенденция к усилению национально- религиозных настроений в республике, а археологический заповедник многими считается святым местом.



На том хлопоты кончились. Сейчас, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, я обращаюсь к общественности республики и депутатам Верховного Совета Татарстана. Им решать быть ли на Волге городу Булгар.



А. Любимов, архитектор».

Фото: bolgar.photokzn.ru

*«Советская Татария» от 1 октября 1992 года



**«Советская Татария» от 4 июня 1991 года

***«Советская Татария» от 3 ноября 1992 года

**** «Советская Татария " 5 июня 1991 года