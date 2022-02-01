«Просто очистить Казань от снега можно, но тогда нужно закрывать движение, как в Нью-Йорке»

Эксперт Национальной ассоциации зимнего содержания дорог — о правилах уборки городских шоссе

Фото: Дмитрий Резнов

Только за сутки дороги Казани обработали 116 тоннами реагента и 132 тоннами песко-соляной смеси. Всего же с начала сезона использовали более 52 тысяч тонн противогололедных материалов. И если к песку и соли у специалистов есть нарекания — они наносят урон экологии, а также машинам и обуви горожан, то другие способы обработки шоссе приводят в пример. «Казань первой в стране внедрила самый крутой вид реагентов — двухфазный, он не разносится ветром и не засаливает почву», — утверждает во второй части интервью «Реальному времени» руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. Эксперт также указала на главную ошибку дорожников, оценила потенциал кофейного жмыха и других материалов в качестве противогололедных средств.

«Это не трактором песок с солью лопатить»



— Анна, какие реагенты чаще всего применяются в Татарстане?

— Если дороги интенсивные и на них много трафика, то должен быть черный асфальт. А до черного асфальта убирают только с помощью реагентов. Сами виды реагентов за последние 50 лет очень сильно эволюционировали. Если раньше были распространены однокомпонентные материалы — соль, хлористый кальций, то сейчас это многокомпонентные сложные составы, как поливитамины. В них входят различные добавки, которые снижают коррозию, увеличивают плавящую способность. Это действительно уже мощное орудие борьбы с гололедом.

Казань практически первой в стране внедрила самый крутой вид реагентов — двухфазный. Это когда твердая гранула спрыскивается специальным жидким составом. И когда она падает на дорогу — тут же прилипает и крайне быстро действует. Это делают специальные машины, которые появились в России относительно недавно — около 5 лет назад. Казань была одной из первых, кто стал применять эти материалы в России, причем за границей эту технологию используют уже порядка 20 лет. Многими дорожными службами и университетами доказано, что такие двухфазные реагенты более экологичны и более экономичны ввиду меньшего расхода.

Такой двухфазный реагент требует специальной техники, специальных заправочных станций. Все это установлено в Казани. Распределяющая оранжевая машина выглядит как гибрид — у нее есть кузов с твердым материалом, а по бокам вставляются баки с жидкостью. К распределительной круглой тарелочке подведены трубки — твердый материал, попадая на нее, спрыскивается, увлажняется сразу же специальным раствором. И гранула попадает на землю уже влажной. За счет этого она не разносится ветром, колесами автомобилей, не засаливает почву. С другой стороны — такой реагент начинает очень быстро плавить лед. Казань была первым городом, который начал это внедрять. У вас не побоялись сложностей по переходу. Это прямо современные технологии, а не трактором песок с солью лопатить. Это самое передовое решение, которое используется во всем мире.

Фото: dep21.duma.mos.ru

Основная проблема перехода на современные технологии — отсутствие технологического парка. Но потихоньку все города-миллионники начинают использовать реагенты в той или иной пропорции

«Центр Казани обрабатывается исключительно реагентами, окраинам достается песок»

— Что останавливает от повсеместного внедрения этой технологии? Дороговизна?

— При переходе на двухфазные реагенты общая стоимость получается не дороже привычной. Многие думают, что при переходе на реагенты нужно тратить больше денег, чем раньше. Но это не так. Если сравнить стоимость пескосоляной смеси, тонна которой стоит условную 1 тысячу рублей, то тонна реагента — 20 тысяч рублей. Однако существует очень много косвенных расходов. Совместно с экономистами мы рассчитали экономическую модель стоимости перехода с одних материалов на другие, более продвинутые. Прямые затраты при использовании пескосоляной смеси минимальны, но зато косвенные расходы на то, чтобы ее разбросать, потом собрать, почистить ливневки, утилизировать, в разы увеличивают стоимость. Поэтому в целом переход на реагенты не влечет увеличение затрат на 1 квадратный метр. То есть как муниципалитет тратил 3 рубля за квадратный метр на все, так и продолжит тратить. Просто в случае перехода меняется структура затрат: если раньше вы тратили на покупку материала 50 копеек, то сейчас — 2 рубля. Но итог остается таким же. Так что мы стараемся рассказывать, показывать расчеты, убеждать.

Еще одна причина, которая мешает применять новые технологии качественно — изношенность техники. Реагент — это лишь часть плана. Очень важно, чтобы в городе была техника, которая может распределять реагенты. Технику так или иначе нужно менять раз в 10 лет. И приходит момент, когда ее обновляют. Как раз сейчас очень много городов дошли до того, что износ техники достиг предела и необходимо приобретать новую. И некоторые муниципалитеты меняют изношенную на современную технику, которая может не только рассыпать по полкило песка, но и по 20 граммов реагента. Покупать реагенты и засыпать их в дырявые и ржавые машины — неправильно и нетехнологично. То есть основная проблема перехода на современные технологии — отсутствие технологического парка. Но потихоньку все города-миллионники начинают использовать реагенты в той или иной пропорции. Песок все больше уходит на второстепенные дороги и окраины.

Что касается Татарстана, Казань — передовой город. Здесь применяются реагенты довольно давно. И вот года четыре назад был осуществлен переход на двухфазные материалы. В других городах Татарстана, к сожалению, применяется практически только пескосоляная смесь. По сводкам четко видно, что в Казани по дорогам особых нареканий нет — они более-менее чистые, особенно первой и второй категории, а в других городах — швах.

— Как распределяют песок и реагенты на дорогах Казани?

— Все центральные магистрали первой и второй категории в Казани обрабатываются реагентами. Центр обрабатывается исключительно реагентами. Окраинам, дорогам третьей, четвертой категорий, как правило, достается песок и внимание по остаточному принципу. Это в любом городе такая ситуация, что самое главное — почистить основные магистрали.

Фото: mos.ru

Реагент — это лишь часть плана. Очень важно, чтобы в городе была техника, которая может распределять реагенты

«После песка на тротуарах получается просто рыжая скользкая дорога»

— А как быть с тротуарами?

— Это моя большая боль. Мы с ней работаем уже много лет. Но во всех городах-миллионниках большая проблема — тротуары чистят по остаточному принципу, дворы — и того хуже. Здесь одним из выходов, учитывая климатические особенности Татарстана, для которого характерны достаточно снежные зимы, бывают и очень низкие температуры, может стать новый национальный стандарт. На тротуарах свежий снег надо оперативно убирать, и тут совет — закупить малогабаритную технику. Это более экономичный и эффективный вариант, чем дворники.

Что же касается уже утрамбованного и укатанного снега — в таком случае каменная крошка реальный помощник. Во всех городах проблема, что на тротуарах используется просто песок. И тот вид песка, который используется, не помогает избавиться от скользкости. Получается просто рыжая скользкая дорога. Здесь надежда на новый стандарт, в котором мы ввели требование увеличения крупности песка. Это уже каменная крошка. Именно смесь реагента с каменной крошкой должны помочь сделать тротуар более шершавым и безопасным.

— А не будет еще больше каши?

— Здесь можно выделить два момента. Прежде всего — должна работать малогабаритная техника. Ты не найдешь столько дворников, чтобы быстро убрать снег. И такие траты не обоснованы — ручной труд самый дорогой. Все же муниципалитетам нужно закупить малогабаритные тракторы с щеткой, распределителем сзади и отвалом спереди. Это просто обычные маленькие тракторы. Для уборки тротуаров это идеальный инструмент. Сначала этот трактор проходит и сгребает весь рыхлый снег, который возможно. Иногда покупают тракторы без распределителя реагентов, расположенного сзади. В результате получается, что трактор сгребает снег, полирует щеткой то, что осталось и получается очень скользко. А вот если сзади будет еще распределитель и буквально небольшое количество дробленого песка с 20 процентами реагента, чтобы крошка впаялась в оставшийся лед, тогда не будет каши, а получится шершавая поверхность.

Самая большая опасность, когда выпавший свежий снег прикатается и станет накатом. Если такое происходит, никакая дорожная техника тут уже не справится. Такой слой снимают иногда вместе с асфальтом. Любые противогололедные материалы нужны, чтобы не дать снегу превратиться в лед и спаяться с поверхностью.

Фото: Дмитрий Резнов

Прежде всего — должна работать малогабаритная техника. Ты не найдешь столько дворников, чтобы быстро убрать снег

«Возить снег — самая дорогая часть»

— Еще одна большая проблема — куда складировать снег. В Казани семь снегоплавильных пунктов, но практически в каждом дворе можно наблюдать горы снега.

— Территорий, куда можно было бы дармово свозить снег и там его хранить, становится все меньше. Как результат — вывоз снега все дороже. Выход, принятый во всем мире, — снегоплавильные пункты. Да, в Казани их семь штук, но нужно смотреть, какие они. В одно время некоторые города приобрели снегоплавильные пункты, не просчитав себестоимость таяния снега. Были куплены снегоплавилки на дизельном топливе. И когда первую зиму они это все запустили, потом посчитали, насколько золотой получился снег, их быстренько свернули. И теперь они только для галочки — потому что дорого. В Казани такого не произошло — здесь пункты работают, потому что был выбран правильный вид снегоплавилок*.

Есть и передовые технологии. Мы знакомились с ними, в частности, в Норвегии. У них снег со всего Осло сгружают на баржу во фьорде, поднимают воду со дна моря и ею растапливают снег, который сбрасывают в воду. Мы рекомендуем городам такой вариант, как в Казани с коллекторами, где есть дармовое тепло, растапливающее снег. Этого тепла вполне хватает, чтобы расплавить снег.



Учитывая, как активно застраиваются города, и в частности Казань, возить снег — самая дорогая часть. Нужно много машин, и вывоз снега получается золотым. Самый правильный подход — по схемам города определить, где есть дармовая теплая вода, и сбрасывать в канализацию, как в Москве. Там есть и небольшие мобильные пункты. Это уменьшает затраты и в десятки раз ускоряет процесс.

Фото: kzn.ru

Территорий, куда можно было бы дармово свозить снег и там его хранить, становится все меньше. Как результат — вывоз снега все дороже. Выход, принятый во всем мире, — снегоплавильные пункты

«В Питере дорожной техники даже меньше, чем в Казани»

— Почему в крупных городах-миллионниках нельзя справиться со льдом и снегом с помощью одной техники и обязательно нужны реагенты?

— Обычно встречается распространенный миф — надо просто хорошо чистить дороги от снега. Например, в Нью-Йорке любой снегопад, даже в два раза менее интенсивный, чем, предположим, в Казани, превращается в городское бедствие. В тот момент, когда идет снегопад, они закрывают улицы, запрещают выезжать, не ходит общественный транспорт, а только скорая и пожарные. Когда заканчивается снег — техника его просто счищает. И город снова открывается для движения. Хотя там тоже применяются реагенты — до 2 млн тонн. Ими обычно обрабатывают дороги до снегопада, и рассыпают на тротуарах, чтобы люди не падали.

У нас же движение не закрывают, соответственно, в момент снегопада есть машины и наши с вами ноги. Главная задача — не дать снегу спрессоваться в скользкий накат и колею. А в Казани если выпадает снег, буквально за 30 минут на центральном проспекте с большой интенсивностью движения выпавший и не обработанный снег тут же превратится в ледяной накат. В этом основная причина, почему нельзя только чистить. Иначе первый же выпавший снег приведет к тому, что дороги превратятся в белый скользкий накат, гололед. Этот каток уже никакой техникой не сгрести. Именно для этого применяются реагенты. Нужно рассыпать буквально чуть-чуть, чтобы не дать этому льду образоваться. Просто почистить в городе можно, но тогда нужно закрывать движение, как в Нью-Йорке, чтобы по этому снегу никто не ходил, не ездил, и выпускать технику. То же самое с тротуарами — если буквально 100 человек пройдут по снегу, ничем не обработанному, он становится гололедом.

Создалось впечатление, что реагенты нужны, чтобы все расплавить. Нет, реагенты нужны, чтобы снег оставался в талом виде, который можно легко счистить. Важно удержать снег в рыхлом состоянии, чтобы его можно было смести. Реагенты — не замена машинам, уборке снега. В уборке зимой главная роль отводится машинам. Но реагенты — это некий инструмент, позволяющий облегчить работу дорожников.

— Если в Нью-Йорке используется 2 млн тонн реагентов, то сколько используется в наших крупных городах?

— В Москве применяется почти в семь раз меньше, чем в Нью-Йорке, хотя зимы в столице значительно суровее. У нас просто используют более эффективные, многокомпонентные реагенты, чем в США. Их нужно меньше, но они плавят больше льда.

— В том же Питере очень большие жалобы на зимнее содержание дорог.

— Да, бедный Питер. Там используют соль — это тоже реагент, самый опасный для экологии материал. Там используется до 100 тысяч тонн реагентов и примерно столько же песка. В предыдущих сезонах они сокращали количество соли и увеличивали долю песка, в итоге у них выросла аварийность зимой на 35—45 процентов, а в марте они уже задыхались от пылевых бурь. В этом году Санкт-Петербург вернулся к схеме соли — в качестве основного реагента, и песка — только на тротуарах. Но это их не особо спасает. Причина в том, что у них дорожной техники даже меньше, чем в Казани.

— А в Казани как дело обстоит?

— Казань — один из самых оснащенных техникой город после столицы.

Фото: Максим Платонов

У нас же движение не закрывают, соответственно, в момент снегопада есть машины и наши с вами ноги. Главная задача — не дать снегу спрессоваться в скользкий накат и колею

«Кофейный жмых не может применяться повсеместно»

— Какие существуют альтернативы реагентам? В прошлом году в Альметьевске запустили пилотный проект по использованию отработанного кофе — дорожки парков и скверов начали обрабатывать кофейным жмыхом из местных кофеен. Как вы оцениваете потенциал такого материала?

— В России сложилось мнение, что все, что ты высыпал на лед, — становится противогололедным материалом. Но это не так. В некоторых городах кофейни действительно решили не выбрасывать жмых и посыпать им территорию вокруг кафе. Ну ок — это как песок. Кофе мелкий, и на квадратный метр нужно полкило этой штуки. Держится этот жмых всего день, ввиду мелкости. Это просто альтернативное использование мусора, который жалко выкинуть. Но говорить, что жмых можно применять повсеместно в рамках крупного города — точно не стоит.

Тенденция такова, что реагенты уже достигли своего потолка — из них выжали просто максимум. Двухфазные реагенты — это вершина. Мы пытаемся найти что-то еще, но пока в плане цены-качества это самый топ. Так что нужно стремиться совершенствовать погодный мониторинг. В результате его внедрения подрядчику будет приходить прогноз, что, условно, на этом участке через 40 минут может образоваться лед. И туда точечно можно направлять технику и обрабатывать только нужную территорию. Идет сокращение применения реагентов для защиты экологии за счет точечного внесения и минимальными дозами. Если раньше реагенты использовались по 200 граммов, а сейчас достаточно 20 граммов — столовая ложка без горки. Сейчас мировая тенденция — не просто сплошняком обрабатывать, а использовать погодный мониторинг, и до выпадения снега точечно обрабатывать территории. Теперь нужно оттачивать обработку поверхности и предсказывание погоды.

— Как вы в целом оцениваете зимнее содержание дорог в стране? Ситуация улучшается?

— Если еще лет 10 назад все казалось безнадежным, то в последние лет 5 происходит переход на новые технологии, муниципалитеты начали считать деньги, закупать технику. Есть проблемы, когда из-за изменения климата происходят аномальные снегопады при очень низких температурах. Такого раньше не было — это вызов, когда в минус 20 у вас идет снег. Мы пытаемся помочь и отточить технологию.

По России дорожники в целом справляются со своей задачей. Но если идет очень сильный снег, они могут не справляться со скоростью уборки. Но это все из-за нехватки техники, а не от того, что дорожные службы плохие. В Казани с этим получше, в других городах республики парка техники не хватает, чтобы быстро убрать снег в установленные нормативы. Но в целом по стране картина постепенно меняется к лучшему.

*В казанских снегоплавильных пунктах снег, убираемый с проезжей части городских дорог, завозится на установку и выгружается в приемные бункеры. Вся масса просеивается через решетки и растапливается сточной водой, поступающей через систему подающих трубопроводов. Образовавшаяся талая вода в самотечном режиме отводится по трубопроводам в городской канализационный коллектор.