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Семья Талгата Абдуллина охотится за европейскими активами обанкроченного главы КИР Рустама Сунгатова

00:00, 18.01.2022

«Алтынбанк» требует от казанского разработчика медицинских информационных систем миллион долларов

Семья Талгата Абдуллина охотится за европейскими активами обанкроченного главы КИР Рустама Сунгатова
Фото: youtube.com

Как выяснило «Реальное время», конкурсник обанкроченного казанского айтишника, главы компании «Корпоративные информационные рутины» (КИР) Рустама Сунгатова ищет активы должника за пределами России. Управляющий затребовал сведения о владении Сунгатовым долями в пражской компании KT Technology Atria spol s r o, где тот когда-то работал, а заодно опись всего имущества. Известный разработчик информационных систем в сфере здравоохранения в свое время ставил советскую медицинскую «систему Семашко» на IT-рельсы, запустив удаленную диагностику по всей России. КИР работала, как признавался ее собственник, в «псевдорыночных» условиях на заемные средства банка «Кара Алтын», порой себе в убыток. Обороты компании рухнули в 2014 году, когда фирма набрала кредитов на сотни миллионов рублей. Правопреемник кредитора «Алтынбанк» требует с него 75 млн рублей. Таких денег нет и у другой, еще живой, компании бизнесмена, работающей в сфере удаленной диагностики.

«Алтынбанк» обанкротил основателя КИР и ищет его активы

Обанкроченный по заявлению «Алтынбанка» основатель КИР Рустам Сунгатов должен предоставить своему конкурснику опись своего имущества, сведения о месте работы, фактическом адресе проживания, а также о сделках за последние 3 года. Те же данные он должен подать на супругу, а заодно указать — не владеет ли зарубежными фирмами, в частности — не является ли он конечным бенефициаром чешской компании KT Technology Atria spol s r o. На этой неделе суд удовлетворил ходатайство управляющего.

К слову, о возможных зарубежных активах Сунгатова. Сам он несколько лет назад рассказывал, что действительно работал на ATRIA Group в Чехии. А ряд баз данных подтверждают, что Сунгатов управляет этой компанией. Казанский завод ЭВМ, отправлявший его в командировку в эту страну, тогда закрылся, поэтому айтишник на какое-то время остался в Праге, но позднее вернулся в Казань и уже здесь основал свой бизнес.

Владельца компании «Корпоративные информационные рутины» татарстанский арбитраж признал банкротом в конце декабря 2020 года. Заявление подал «Алтынбанк» — правопреемник банка «Кара Алтын», который кредитовал бизнес Сунгатова.

Владельца компании «Корпоративные информационные рутины» татарстанский арбитраж признал банкротом в конце декабря 2020 года. Фото: cnews.ru

На собрании кредиторов заявили о завершении процедуры реструктуризации долгов и введении процедуры реализации имущества. «Учитывая тот факт, что ни кредиторами, ни должником план реструктуризации финансовому управляющему не направлен в установленные законом сроки, финансовый управляющий считает возможным перейти к процедуре реализации имущества должника», решил суд. Установив также, что Сунгатовым «прекращены расчеты с кредиторами, то есть он перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил». Доказательств, подтверждающих возможность утверждения плана реструктуризации долгов, а равно как и самого плана реструктуризации долгов, в материалы дела представлено не было.

Осенью суд истребовал в Управлении ЗАГС Кабмина РТ сведения в отношении Сунгатова Рустама Шамилевича «о заключении (расторжении) брака (в том числе: когда и с кем был заключен брак), а также сведения, касающиеся супруги (ФИО, адрес регистрации и иные известные данные)».

Компания КИР в 2013—2016 годах занималась системами автоматизации для различных учреждений здравоохранения, в том числе была подрядчиком татарстанского ЦИТа, выполняла ряд работ по программе «Электронное здравоохранение в РТ».

Правопреемник кредитора «Алтынбанк» требует с Сунгатова 75 млн рублей. Фото: altynbank.com

«КИР» работала в «псевдорыночных» условиях

Выпускник факультета ВМК Казанского университета Рустам Сунгатов начинал карьеру на заводе ЭВМ (ныне — ICL КПО-ВС) с разработки инфосистем для оборонной промышленности. Затем несколько лет работал в Чехии, а когда вернулся в Казань основал в 1996 году центр разработки IT-решений в сфере здравоохранения. В 2000 году его компания запустила первый крупный проект — систему управления в МКДЦ. Почти за 20 лет бизнес компании «Корпоративные информационные рутины» достиг выручки в полмиллиарда рублей, открыв филиалы в Москве, Киеве, Праге и так далее.

Сунгатов поставил себе задачей сделать управление здравоохранением, как он говорил, глубоко иерархическим и лишь территориально-административное (наследие советской системы здравоохранения — академика Николая Семашко) — информационным и координационным. При этом он отмечал неудачи в этой сфере других компаний и стран — от Google Health до британской попытки выстроить National health system, на которую потратили 12 млрд фунтов стерлингов, но в итоге закрыли. Его компания начинала с того, что потратила несколько лет на то, чтобы автоматизировать электронные истории болезней для клинических отделений МКДЦ, затем перешла к запуску единого республиканского диспетчерского центра здравоохранения, открывая также ситуационные центры в ДРКБ и РКБ.

В финансовом смысле проект нельзя было назвать успешным. Сунгатов признавал «псевдорыночную систему» и участвовал в конкурсах, несмотря на войну конкурентов, которые сбивали цену IT-решений ниже себестоимости. К началу 2010-х годов его компания активно кредитовалась. Благодаря гарантиям и кредитам, выданным банком «Кара Алтын», «КИР» смогла обеспечить исполнение более 10 государственных контрактов.

В 2000 году его компания запустила первый крупный проект — систему управления в МКДЦ. Фото: vestnik.icdc.ru

Обороты КИР рухнули в 2014 году

Первые тревожные звоночки появились в 2014 году, когда «КИР» взял краткосрочных кредитов сразу на 121—122 млн рублей (ранее займы не превышали сотен тысяч рублей). Этот заем пришлось отдавать «с боем» каждый год, но даже к моменту прекращения деятельности ООО «Корпоративные информационные рутины» на нем продолжал висеть долг в 26,8 млн рублей (данные на конец 2020 года).

То ли дело в экономическом кризисе 2014—2015 года, то ли в структурных ошибках руководства компании — но выручка тогда рухнула с 402,7 млн рублей (663,1 млн рублей в рекордном 2012 году) до 74,7 млн. И продолжала неуклонно снижаться с каждым годом, достигнув пары миллионов рублей. Большие масштабные проекты высосали из компании (в первую очередь именно кредиты банка «Кара Алтын») все соки, а генерация чистой прибыли уже тогда, в тучные для «КИР» годы — 2012—2013-й — не отвечала амбициозности ее создателя. Прибыль с 12—13 млн рублей (максимум за всю историю) очень скоро обернулась убытком. В 2016 году компания ушла в минус на 111,2 млн рублей, больше уже никогда не выходя в «зеленую зону».

Впрочем, нельзя сказать, что бизнес Сунгатова оказался совсем уж безуспешным. В разгар строительства бизнес-империи им была создана «побочная» компания «Дайком-консалтинг», уже целиком посветившая себя медицинским услугам, оказывая удаленную диагностику для ряда регионов России, в том числе Якутии и Сахалина. И, по-видимому, решение бывшего партнера, банка «Алтыбанк», связано с желанием вытащить деньги также из «Дайком-консалтинга», который не только существует, но еще и приносит прибыль.

Хотя оборот «Дайкома» тоже снизился с 40—50 млн рублей (еще в 2017—2018 году) до 21—22 млн рублей в последние годы, то есть в два раза. Чистая прибыль, однако, в 2020 году оказалась рекордной — 10 млн рублей. При этом долгов у компании почти нет, долгосрочный кредит в размере 60 млн рублей, взятый 5 лет назад, уже почти весь выплачен.

«Алтынбанк» принадлежит брату экс-главы ГЖФ Ринату Абдуллину (15% банка принадлежит Талгату Абдуллину). Фото: prav.tatarstan.ru

Но, конечно, если «Алтынбанку» удастся «раскулачить» Сунгатова и вся выручка пойдет на выплату его долгов, компания неизбежно закроется. Хотя, кроме этого, у «Дайкома» есть еще доля в 5% в ООО «КОРПМД», открытом в 2017 году, там выручка в 2020 году была в размере почти 60 млн рублей. Компания за время своего существования успела осуществить 10 поставок по системе госзакупок на 21 млн рублей.

У «Дайкома» есть свой официальный сайт и отдельный филиал в Германии (правда, сайт не обновлялся с 2019 года). В Сети также можно найти «философскую поэму в многих частях» авторства Рустама Сунгатова под названием «Новое здравоохранение» — книга продается на Wildberries уже 2 года, стоит 1 126 рублей. «И вот перед нами очень необычная книга Р. Сунгатова, доктора экономических наук, талантливого математика и философа. Человек со стороны выстраивает свою четкую систему здравоохранения...», указано в аннотации книги.

«Алтынбанк» принадлежит брату экс-главы ГЖФ Ринату Абдуллину (15% банка принадлежит Талгату Абдуллину). Согласно данным сайта «Банки.ру», организация занимает 13-е место по Татарстану и 287-е место по России по величине активов — 1,86 млрд рублей, чистая прибыль — 22,6 млн.

Сергей Афанасьев
ОбществоМедицинаБизнесУслугиТехнологииITЭкономикаБанки Татарстан АлтынбанкАбдуллин Ринат Медхатович

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