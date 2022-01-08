«Новый 1992»: Солженицын правит «Архипелаг», Асисяй в Казани, распродажи из-под прилавков

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 8

Татарстан провожает 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает в чем-то очень похожие на нынешние времена: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канула в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Изменения в «Архипелаге»

В начале 90-х годов Александр Солженицын стал одним из самых популярных писателей в России. Изгнанный из СССР в 1970-е за книгу о сталинском терроре, он вернется в родную страну в 1994-м. Пока же даже городские газеты ловят любую новость о нем. Например, казанская пресса в апреле 1992-го сообщила, что писатель внес важные изменения в свою самую знаменитую книгу «Архипелаг ГУЛАГ», которая в новом переводе должна была выйти во Франции. Солженицын внес информацию о «власовцах», революционных трибуналах после 1917 года и судебных процессах над эсерами и патриархом Тихоном. Главная новость: писатель стал «осторожнее в оценках».

«Александр Солженицын внес ряд важных изменений в роман «Архипелаг ГУЛАГ», — считает переводчица этого произведения на французский язык Женевьев Жоане, интервью с которой опубликовала парижская газета «Круа-Эвенман».



Впервые изданный в 1974 году роман недавно вышел и во Франции в новой редакции — уже с переделками. Правка первоначального текста, новые вставки, а также сделанные автором исключения из романа, по словам переводчицы, вызваны прежде всего тем, что А. Солженицын решил использовать накопившуюся за прошедшие годы дополнительную информацию, в том числе новые свидетельства очевидцев и неизвестные ему ранее документы.



Переделке, если судить по французскому варианту, подверглись в основном три главы первого тома «Архипелага». В первую очередь писатель внес изменения в главу 6, где рассказывается о судьбе власовцев. Затем он дополнил главу 8, посвященную деятельности революционных трибуналов, созданных после 1917 года. Есть свежие места и в главе 9 — по поводу судебных процессов над эсерами, а также суда над патриархом Тихоном, отказавшимся добровольно отдать церковные ценности большевикам.



В нынешнем издании, считает Ж. Жоане, знаменитый русский писатель более осторожно дает оценки некоторым событиям».*

Фото: solzhenitsyn.ru

«Настоящее искусство не частая вещь»

Еще один «возвращенец» — знаменитый клоун Вячеслав Полунин (многим известный по своей «маске» — Асисяй). Как и многие советские артисты, с началом перестройки он с труппой «Лицедеи» уехал в Европу на гастроли и так и остался там, лишь позднее вернувшись в новую Россию. Казанские журналисты пишут о том, как до них «доходили слухи об их буквально сказочной жизни за границей». В Россию Асисяй возвращается ненадолго, но специально приезжает в Казань «посмотреть, что произошло за время его отсутствия», и участвует в жюри мим-фестиваля.

«Вячеслав Полунин, знаменитый Асисяй, председательствовал в жюри недавно прошедшего в Казани мим-фестиваля «Раз-два-три-четыре». В свое время всем известные «Лицедеи», абсолютные лидеры в мире клоунады, достигли такого высокого уровня, что попросту исчезли с нашего горизонта. Ходили только слухи об их буквально сказочной жизни за границей. В Россию Полунин вернулся совсем недавно и, говорят, ненадолго, но специально приехал в Казань посмотреть, что же произошло за время его отсутствия. А его присутствие единодушно признано главным событием фестиваля. Разумеется, упустить возможность побеседовать с клоуном номер один было нельзя.



— Вячеслав, для большинства ваше имя прочно связано с театром «Лицедеи». Однако в последнее время и о них, и о вас мало что слышно. Если нетрудно, расскажите немного о том, что вас связывает сейчас, в каких вы отношениях.



— Такие вещи трудно объяснить. Нашему театру 25 лет. Он все время находится в разных состояниях, которые проходят определенный период развития. Сейчас мы работаем как ассоциация, то есть каждый человек сам по себе, и мы объединяемся, только когда у нас есть совместный проект. Это более свободная организация, чем раньше. Мы так и остались «Лицедеями», просто каждый больше занят личным творчеством, создает и реализует собственные проекты.



— Едва ли кто-либо сомневается, что вы — крупнейший специалист в области пантомимы и клоунады. Что сейчас происходит в этой сфере?



— В 50—60-е годы пантомиму определял один Марсель Марсо, и все, кто появлялся, двигались за ним, другого варианта не было. Когда мы в 1982 году сделали свой первый фестиваль, уже можно было различить второе направление. Его начинали Лигер в Риге и Томашевский в Варшаве. В этом течении зародилось новое понятие пластической драмы. Это спектакль, но без слов, поэтому более насыщенный эмоциями, выраженными через пластику. Очень больших успехов добился здесь Мацкявичюс.



Что сделал я? Вернул идею клоуна, клоуна-мима. Мне этот толчок дали работы Енгибарова, Чаплина. Это направление быстро развивалось. Пока не скажу, что оно встало на ноги. По сравнению с тем, что я хотел сделать — философия, поэзия и так далее — еще не так много достигнуто.



— На нашем фестивале кто-нибудь представлял это направление?



— Да, «Краски Востока» и «Баттерфляй». Теперь параллельно развивается еще несколько направлений. То, что на Западе называют театром абсурда, типа Ионеску, Беккета. Эта линия была представлена в работах челябинского «Проспекта». И совершенно новое направление появилось совсем недавно — театр современного танца.



— Вы долго жили за границей, знакомы с конъюнктурой западного рынка. На ваш взгляд, наши театры конкурентоспособны?



— Непростой вопрос. Есть рынок подворотен и рынок больших шоу, понимаете? Нет никакой проблемы стать конкурентоспособным в подворотне. Вопрос не в том, купят ли тебя, а в том, сколько за тебя дадут.



— Кстати говоря, не кажется ли вам, что в стране идет повальная коммерциализация клоунады, зачастую в ущерб искусству?



— Это большая проблема. Нужно одновременно выжить и остаться верным своей мечте. На хороший уровень выходит один из сотни. А потом еще один из сотни удерживается. Настоящее искусство не такая частая вещь.



— Кстати, как вам понравилась сама публика?



— Это прекрасно, что у нас такая публика. Она расположена к такому виду искусства, как пантомима. Не так много в стране таких мест.



Беседовала Ольга Сенаторова».*

Фото: sobaka.ru

«Обалдеть!»

В апреле 1992 года в Казани ждали популярное на тот момент рэп-шоу Богдана Титомира «Высокая энергия». Проблема была лишь в том, что билеты на него раскупали медленно, при том что шоу «с большой помпой» прошло в московском «Олимпийском», где цены на него «были круче казанских». Это была одна из самых зрелищных концертных программ в стране, подготовленная продюсерской компанией «ЛИС'С» бизнесмена Сергея Лисовского (впоследствии его обвинят в заказном убийстве телеведущего Владислава Листьева). Образ Титомира газеты описывали как «сексуального мена, соединившего рэп с хип-хопом», и представляли как «новый стиль жизни» и «новую моду».

«Обалдеть! Но в кассах дворца спорта полно билетов на шоу Богдана Титомира и группы «Высокая энергия». Это тем более странно, что совсем недавно это супершоу с большой помпой прошло в столичном «Олимпийском» и питерском СК «Юбилейный» (цены на билеты там были, кстати, гораздо круче казанских), а в Нижнем Новгороде, где Б. Титомир выступит на днях, организаторы как могут отбиваются от желающих записаться в армию «Хай энерджи» — у них также аншлаг...



Все объясняется очень просто: шоу Богдана Титомира, подготовленное в творческих недрах фирмы «ЛИС'С», на сегодняшний день — одна из самых зрелищных концертных программ в стране. После ухода из «Кар-мэн» Богдан Титомир сменил не только свой имидж путешественника на сексуального мена, но и стиль, соединив рэп и хип-хоп и назвав этот симбиоз «Хай-энерджи». Впрочем, «Высокая энергия» — это не просто музыкальный стиль, но и новый стиль жизни: новая энергетика, новый вкус, новая мода. Призыв «Делай, как я» был моментально услышан и принят. Так что теперь в привычном уже лозунге «Новое поколение выбирает...» все чаще можно услышать «Пепси» и «Хай энерджи». А это уже совсем не ерунда!...



Кстати, во время концертов Б. Титомира в Казани впервые в этом сезоне во Дворце спорта будет подготовлен стоячий партер для дэнсинга».**

Фото: vk.com

«Входим в рынок: кругом мафиози»

20 апреля в МВД Татарстана провели брифинг, где рассказали о сложившейся криминальной ситуации, охватившей «практически все сферы народного хозяйства»: от «разбазаривания имущества в промышленности» до взяточничества и наркомании. Только в 1991 году, заявляли тогда специалисты правоохранительных органов, из Татарстана было «вытащено из-под прилавков» и пущено в распродажу товаров на 1,5 миллиона рублей (огромная сумма по тем временам): «теневики» вывозят за пределы республики продукцию, которой не хватает и у нас… Тревогу вызывает предстоящая приватизация».

«20 апреля заместитель министра внутренних дел Татарстана В. Виноградов провел брифинг. Речь шла о криминальной ситуации, охватившей практически все сферы народного хозяйства: разбазаривание имущества в промышленности, взяточничество, наркомания, хищения...



Хаос в экономике, неразбериха в законотворческой деятельности, резкий рост преступности. Разоблачать и предупреждать готовящиеся преступления становится все сложнее.



Улицы города заполнили спекулянты. Привлекать же их к какой-либо ответственности нет оснований, так как действуют противоречащие друг другу правовые акты.



За минувший год, к примеру, было вытащено из-под прилавков и пущено в распродажу товаров на 1,5 млн руб. «Теневики» вывозят за пределы республики продукцию, которой не хватает и у нас.



Такая обстановка складывается из-за отсутствия в Татарстане независимых контролирующих органов. Низка роль налоговой инспекции, Госкомцен и других заинтересованных ведомств.



Тревогу вызывает предстоящая приватизация. Здесь могут иметь место и взятки, и злоупотребления, и совершение сделок в обход закона. Задача службы — поставить заслон произволу».***

Фото: ILhan Sadri / vk.com/kazanhistory

*«Вечерняя Казань» от 8 апреля 1992 года

**«Вечерняя Казань» от 15 апреля 1992 года

***«Вечерняя Казань» от 22 апреля 1992 года

Подготовили Сергей Афанасьев, Ангелина Панченко