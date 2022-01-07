«Новый 1992-й»: Коран в «УНИКСе», рэп во Дворце пионеров и кража флагов — на «Адидас»

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно 30 лет назад. Часть 7-я

Татарстан проводил 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений и готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает в чем-то очень похожий на нынешний период: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Слушает «УНИКС» суры Корана»

Религиозные и национальные традиции в начале 90-х годов постепенно входили в жизнь татарстанцев. В Казани в КСК «УНИКС» прошел второй праздник татарской песни «Рамазан» (первый — был в 1991 году во «Дворце спорта»). Настоящей жемчужиной фестиваля назвали церемонию открытия, когда под сводами большого концертного зала комплекса начали читать суры Корана.

«Праздник татарской песни «Рамазан» начался в центре «УНИКС».



Если в прошлом году организаторы избрали местом проведения фестиваля Дворец спорта, то нынче был выбран куда более уютный центр «УНИКС». И все же не было того аншлага, как в прошлом году, а жаль — в «Рамазане» участвуют лучшие певцы и артисты разных жанров. Так и теперь на сцену выходят (фестиваль продлится до 5 апреля) Зиля Сунгатуллина, Венера Ганиева, Асаф Валиев, дуэт Эль-Руш, Санифа Рангулова и многие другие звезды татарской эстрады (всех перечислить невозможно).



«Рамазан» связан с исламской традицией, по которой именно в это время Аллах ниспослал свое откровение Мухаммеду, известное нам как священная книга Коран. Настоящей жемчужиной фестиваля стала церемония его открытия, когда под сводами большого концертного зала КСК звучали суры древней Книги. А первыми на сцену вышли Руслан Даминов и Наиля Яхина с песней, специально написанной к празднику — «Изге Рамазан» («Святой Рамазан»). Кстати, как и в прошлые годы, часть номеров программы является конкурсной, а если вспомнить, что именно этот фестиваль дал «путевку» на профессиональную эстраду многим уже ныне признанным певцам, стоит обратить внимание на новые имена в афише. Среди них уже знакомый нам Муса Маликов и только начинающий свою карьеру ансамбль «Казань». Илья Шалман.»*

Фото: kazancat.ru

«И на стройке перестройка»



В апреле 1992 года Кабинет министров Татарстана отпустил цены на строительную продукцию. Решение, которое казанцы отчасти даже поддержали, надеясь, что «неразберихе, царящей в строительном комплексе республики», положен конец. Договорные отношения пробились на стройку с большим опозданием, писали тогда СМИ, так как уже многие месяцы стройматериалы нельзя было купить по фиксированной цене. Отныне заказчик и подрядчик сами могли договариваться о цене. С одной стороны, стоимость материалов и услуг в отрасли выросли, с другой — надеялась общественность — должно было исчезнуть «отвратительное качество строительства» и «социалистическая традиция» по «распылению сил по множеству объектов и большое число «долгостроев».

«Трудно сказать, принесет ли принятие постановления КМ «О работе строительного комплекса Республики Татарстан в период либерализации цен» какое-нибудь облегчение сотням тысяч очередников, десятилетиями мающихся без нормального жилья. Во всяком случае появился шанс, что неразберихе, царящей в строительном комплексе республики довольно длительное время, будет все-таки положен конец.



Итак, можно констатировать, что договорные отношения пробились-таки и на стройку. Хотя, надо сказать, это произошло с большим опозданием. Ведь давно уже кануло в Лету то благодатное время, когда стройматериалы можно было купить по фиксированной цене, когда существовали и вовсю процветали различного рода лимиты.



Теперь, строительство как жилья, так и промышленных объектов будет вестись по новым правилам. Заказчик и подрядчик, например, будут сами договариваться о цене на объект. Многое при этом будет зависеть от того, по какой стоимости партнеры смогут добыть материалы. Но уже сегодня можно сказать, что стоимость объектов будет довольно высока.



Заказчику, конечно, сейчас не позавидуешь. Однако не зря говорится, что нет худа без добра. С освобождением цен должны исчезнуть такие чисто «социалистические традиции», как распыление сил по множеству объектов, огромное количество «долгостроев», отвратительное качество строительства. Скорее всего, подрядчики теперь будут просто гоняться за заказчиками. Уже сегодня существуют целые строительные подразделения, готовые из-за своей незагруженности работать в любом месте и выполнять любой заказ.»**

«Дом, который построил юбиляр»

Уже месяц спустя казанские строители били в набат. ДСК Казани спешно реконструировал три своих завода крупнопанельного домостроения, при помощи которых собирался «наверстать упущенное». К тому моменту темпы строительства сократились наполовину, с сырьем была «катастрофа», цены «жутко подскочили». Сами строительные площадки Казани и республики представляли собой «плачевное зрелище»: уходили кадры (по-видимому, к коммерсантам), стройматериалы просто расхищались. А заказчики к новым ценам были не готовы. В шоковом состоянии пребывали обе стороны. В советские годы половина Казани была обязана ДСК жильем.

«Очередной политический лозунг: «Каждой семье к 2000 году — отдельную квартиру или дом» давно признан фикцией. Но когда бываешь в светлых районах новостроек Азино, Горок и кварталов, видишь трудягу-кран, когда на твоих глазах ползут вверх те самые квадратные метры, которые ждешь уже целую вечность, — хочется в него поверить.



Сейчас не время юбилеев. Нечем хвалиться... Казанскому ДСК, которому пол-Казани обязано жильем, вчера исполнилось 60 лет. О чем говорили на торжественном собрании строители?



— Разумеется, о том, что сейчас больше всего тревожит, — сообщил нам по телефону главный инженер В. Гордеев. — Что темпы строительства сократились наполовину. С сырьем — катастрофа. Цены жутко подскочили. О том, что наши площадки сейчас представляют собой плачевное зрелище: уходят кадры, участились хищения стройматериалов. Заказчик не готов к новым ценам. В шоковом состоянии пребывает и он, и мы.



— Неужто что закончим наш мини-разговор на такой ноте?



— Ни в коем случае. Надежда есть. Полным ходом идет реконструкция трех мощных заводов крупнопанельного домостроения. С их помощью надеемся наверстать упущенное».

Фото: pastvu.com

«Денег не хватает. Переходим на чеки»



Правительство Татарстана решается на введение жесткой политики в области «налично-денежного обращения» и подписывает постановление о «беспрецедентных мерах», похожих на те, которые в то же время предпринимает Россия. Теперь, в связи с «чрезвычайностью ситуации» с денежной наличностью, зарплата «живыми деньгами» выдавалась в пределах двух тысяч рублей на одного работающего (в России — в пределах пяти тысяч). Остальная сумма уходила «на вклады». Исключение сделали только для многодетных семей, свадеб, при рождении ребенка, по иронии, для похорон. С другой стороны, власти РТ обязали организации реализовывать товары и услуги по безналичному расчету с применением чеков и чековых книжек, за коммунальных услуги удерживали из зарплаты. Отныне множество товаров — от меховой одежды и телевизоров до мотопилы «Дружба» и сварочных аппаратов в магазинах госторговли и потребкооперации — отпускалось по чекам. На деле «вне закона», разумеется, оставались обычные коммерсанты и появившиеся неофициальные уличные рынки.

«С другой стороны открывается «зеленая улица» для безналичных расчетов. Реализация товаров и услуг стоимостью свыше 2 000 рублей намечена с широким применением чеков и чековых книжек. В случаях отказа в приеме чеков нарушители будут наказываться, вплоть до увольнения с работы. До 1 июня руководители предприятий и организаций должны организовать в коллективах расчеты за все виды коммунальных услуг (квартплата, телефон, детские сады и тому подобное) путем удержания из заработной платы, которая, кстати, с июня станет ежедекадной.



Сбербанк обязан до 15 мая организовать дополнительные места по оформлению чеков, кроме того, намечено значительно расширить сеть этого учреждения, вплоть до открытия филиалов на колхозных рынках. Местные власти должны поощрять свободную торговлю граждан — по входным билетам — на территории стадионов и других площадок. Ряд мер репрессивного характера касается кооперативов и коммерческих структур. Правительство постановило:



— в десятидневный срок рассмотреть и обеспечить своевременность и полноту сдачи выручки коммерческими магазинами, кооперативными и малыми предприятиями и при выявлении нарушений применять меры воздействия, предусмотренные законом;



— выручка торговых предприятий, включая коммерческие магазины и магазины на территории предприятий, инкассируются в обязательном порядке; разрешение на аренду помещений под коммерческий магазин давать только после согласования их с банком о порядке инкассации выручки;



— ограничить выдачу наличных денег кооперативам, малым предприятиям на оплату труда и другие цели в пределах выручки, сданной ими в банк.



Национальному банку Республики Татарстан и коммерческим банкам систематически производить проверки соблюдения предприятиями и организациями правил ведения кассовых операций, расчеты предприятий по своим обязательствам производить только в безналичном порядке. За систематические нарушения применять меры воздействия, вплоть до лишения права подписи руководителя на банковских документах. ЭКО-информ».



Перечень непродовольственных товаров для реализации по чекам из сбербанка в магазинах госторговли и потребкооперации Республики Татарстан



Одежда мужская и женская по цене свыше 2 000 руб., головные уборы мужские и женские по цене свыше 2 000 руб., обувь мужская и женская по цене свыше 2000 руб., наборы столовые по цене свыше 2000 руб., минитракторы, мотокультиваторы, швейные машины, электропылесосы, кондиционеры, светильники по цене свыше 2000 руб., мебельные наборы, изделия из хрусталя по цене свыше 2000 руб., телевизоры, магнитофоны, магнитолы, автомагнитолы, электротелефоны по цене свыше 2000 руб., фотоувеличители, автоприцепы, снегоходы, лодки, пишущие машинки, пиломатериалы на сумму свыше 2000 руб. и прочие стройматериалы.



Перечень услуг для реализации по чекам сбербанка на предприятиях бытового обслуживания населения



Верхняя одежда из ценных мехов, строительство жилья, строительство садовых домиков, гарнитурные наборы мебели повышенного качества, жилые комнаты, стенки, наборы мягкой мебели, фурнитура для кухонь, изготовление памятников.***

Источник: ozon.ru





«Рэп-танец во Дворце пионеров»

Модные зарубежные танцы и тренды приходили в Татарстан, где состоялся Фестиваль иностранных языков по инициативе ряда частных компаний, факультета иностранных языков пединститута и казанского управления образования. Благодаря этому дети в «ультрамодных» и «кокетливых» нарядах успели поговорить на арабском, турецком и польском языках.

«Рэп танец в Дворце пионеров — это что-то новенькое. Впрочем, весь смысл был не в ультрамодных и не в кокетливых нарядах маленьких танцоров, а в том, что в этот день дети говорили и пели на арабском, турецком, польском, немецком, французском, английском языках. Так замысловато, но в хорошем темпе прошел Фестиваль иностранных языков, инициаторами которого были учебный центр фирмы «Психосервис», факультет иностранных языков института и казанское управление народного образования».

Фото: pastvu.com

«Лампасы из стягов»



Только-только прошли майские праздники, на которые еще год назад «по указке» выходили на улицы миллионы с транспарантами и красными флагами, как по Казани прокатилась волна: во время последнего празднования 1 Мая пропали около сотни флагов в Кировском районе. При этом каждое шелковое полотнище оценивалось «Татшвейбытом» в 400 рублей — учитывая примерные зарплаты тех времен, примерно четверть оклада среднего казанца. В СМИ писали, что краденное может пойти на контрабандные модные товары «под Адидас».

«Лампасы из стягов, возможно, скоро войдут в моду. На эту мысль наводит исчезновение во время празднования 1 Мая около сотни флагов в Кировском районе. А каждое шелковое полотнище между прочим оценивается «Татшвейбытом» в 400 рублей. Говорят, шелковые нашивки неплохо смотрятся на «контрабандном» товаре «под Адидас». Но весь «контрабандный» товар, как известно из классики, делается на Малой Арнаутской улице».****

*«Вечерняя Казань» от 1 апреля 1992 года

**«Вечерняя Казань» от 8 апреля 1992 года

***«Вечерняя Казань» от 8 мая 1992 года

**** «Вечерняя Казань» от 13 мая 1992 года

Подготовили Сергей Афанасьев, Ангелина Панченко