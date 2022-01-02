«Новый 1992»: Кашпировский в Казани, «кампания по сбору шапок» и долг пенсионерам за проезд

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 2-я

Татарстан проводил 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений и готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

Большегрузы есть, будут и автобусы



Под конец 1992 года на КАМАЗе открылось первое автобусное производство. Освоить новые цеха планировалось в 1994 году. На тот момент автобусы в Татарстане, да и вообще в Поволжье, фактически не производились. Прошлогодний демарш венгров, отказавшихся поставлять «Икарусы» в Казань, привел к проблемам. Казанские власти пытались заменить легендарные «гармошки» на дорогах «Мерседесами». Исключением были только вахтовые «автобусы-вездеходы» в Нефтекамске на шасси обычного грузовика. Впоследствии нефтекамское производство вошло в структуры КАМАЗа, став НЕФАЗом. Характерно, что камазовцы планировали собирать автобусы с дизайном салона, «напоминающего» дизайны «Вольво» и «Мерседеса».

«В структуре акционерного общества «КамАЗ» появилось новое подразделение — автобусная фирма



Новый вид автомобильной техники, который предстоит освоить к началу 1994 года, не имеет никакого отношения к вахтовому автобусу-вездеходу на шасси обычного грузовика, который уже давно выпускается нашими соседями из Нефтекамска. Новая продукция ОАО «КамАЗ» — это современный городской автобус, рассчитанный на 120 пассажиров и имеющий максимальную скорость 70 км/ч. Дизайн салона будет напоминать изделия известных фирм «Вольво» и «Мерседес».



Проектная мощность «КамАЗавтобуспрома» — 10 тысяч машин в год. Освоить ее предполагается в 1997 году. Задача эта весьма сложная, несмотря даже на высокую степень унификации узлов и агрегатов автобуса с грузовиками. Тем не менее камазовцы полны решимости уложиться в намеченные сроки.

Н. Елагина».*

С «Мессией» — за тридевять земель



В тот же период труппа Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля отправилась на гастроли в США. Гастроли планировались двухнедельные, начиная с прибытия в Сан-Франциско. Интересно, что гастроли были ответными — в том же 1992 году Казань принимала хор из Сиэтла. Татарстанцы собирались удивить американцев ораторией Генделя «Мессия» (той самой, известной меломанам финальной «Аллилуйей») — на русском языке, а также песнями и романсами на татарском языке.

«Вчера из Казани отбыла в Соединенные Штаты Америки группа солистов и артистов хора Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля.



В пятницу казанцы прибудут в Сан-Франциско. За океаном они проведут две недели. Гастроли являются ответным визитом — в этом году в Казани в рамках Челябинского фестиваля выступал хор из Сиэтла.



В репертуаре наших артистов знаменитая оратория Г. Генделя «Мессия» на русском языке, оперные хоровые партии, песни и романсы на русском и татарском языках. Американцы смогут воочию познакомиться с талантом таких солистов нашего театра, как Зиля Сунгатуллина, Владимир Ефимов, Галина Ластовка, Валерий Иванов, Венера Ганеева.

Соб. инф.».

«Езжай, бабуля, бесплатно!»

Экономику в конце 1992 года продолжало лихорадить. Постепенно избавившись от чеков и купонов, казанцы теперь делились слухами об отмене бесплатного проезда для пенсионеров. «Опять государство в карман к пенсионерам залезло! Отменили право на бесплатный проезд. А он теперь два рубля! А чтобы массовое недовольство сгладить, каждому пенсионеру выделено по 100 рублей — берите и молчите», — жаловались пожилые казанцы. Поразительно здесь то, что если тогда это оказалось лишь слухом (опровергать который пришлось замминистра социального обеспечения РТ З. Сайфутдинову), то впоследствии что-то похожее воплотилось в жизнь — когда власти России устроили всем «монетизацию льгот», вызвавшую в 2004 году волнения по всей стране. Знали бы тогдашние пенсионеры, что проезд в автобусах и трамваях через 30 лет подорожает как минимум в 10 раз.

«Телефонные звонки донесли нам такую байку: «Оказывается, опять государство в карман к пенсионерам залезло — отменило право на бесплатный проезд. А он теперь 2 рубля! А чтобы массовое недовольство как-то сгладить, каждому пенсионеру выделено по 100 рублей — берите и молчите. На всех льгот не наберешься!» Одним словом, возмущен народ…



А может, накал страстей напрасен, и у тех 100 рублей, что сейчас разносятся по домам работниками почты, совсем иная природа? С этим вопросом мы обратились к заместителю министра социального обеспечения З. Сайфутдинову.



— Скажу сразу, ничего достоверного в этих слухах нет, — сказал он. — По-прежнему, подчеркну и попрошу это выделить крупным шрифтом: пенсионеры пользуются правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте.



А теперь вернитесь в май этого года, когда произошел гигантский скачок стоимости проезда в пригородном и междугородном автотранспорте. Тогда вышло постановление Кабинета министров, предусматривающее всем пенсионерам ежемесячную доплату за проезд в размере 50 рублей. Как известно, высокие цены продержались два месяца. Потом их вдвое снизили. А двухмесячный долг пенсионерам так и остался. Так вот сейчас он и выплачивается. Только не всем, а лицам, награжденным медалью «За трудовую доблесть», тем, кто имеет минимальную пенсию. К этому остается добавить: езжайте, уважаемые наши старички, бесплатно! Это право вы заработали всей своей трудовой жизнью.

А. Лексина».**

Не бойтесь — они сами боятся



Сегодня уже трудно представить, но 30 лет назад прокатилась волна или даже эпидемия краж головных уборов. Традиционно с началом холодного сезона с казанцев снимали шапки. Только за первую половину ноября утащили 60 шапок с жителей столиц РТ, лишь малую часть их удалось вернуть. Шансы же остальных, писала «Вечерка», таяли по мере «отдаления даты налета». Воровали шапки обычно у женщин, на остановках, в неосвещенных частях улиц (со светом тогда были проблемы не только у Казани) — а занимались таким «ремеслом» при этом не какие-то уголовники, а обычные подростки «с чистым прошлым». Интересно, что саму статью с советами, как быть, написал «целый» тогдашний замначальника отдела УВД Казани: он рекомендовал в темное время суток заменять дорогую меховую шапку на «вязаную, простенькую» шапочку, с которой не жалко расстаться.

«Уже упоминалось, что нынешняя «кампания по сбору шапок» идет стремительными темпами. За первую половину ноября было ограблено 60 человек и только 13 из них удалось вернуть потерю. В основном благодаря собственным расторопности и наблюдательности, помноженным на оперативность сыщиков. Шансы же остальных тают по мере отдаления даты налета. Можно ли избежать этой напасти? Слово специалисту.



Как это происходит?



Иногда жертву подводят привычки. Например, некий мастер из Екатеринбурга, частый гость в Казани, прослыл неравнодушным к «Коктейль-бару». Для несведущих: заведение «специализируется» на поставке живого товара чрезмерно озабоченным мужчинам. Одна из последних вылазок в облюбованное местечко стоила мастеру здоровья и шапки. Затраты, существенно превысившие таксу за любовные утехи казанских див, до сих пор не окупились.



Чаще «клиентов» грабителей подводит горсвет. Бескорыстно старается, но эффективно. Стоит ли объяснять, каким образом? Достаточно заметить, что большинство преступлений приходится на темное время суток, а выбираются для подобных акций, как правило, плохо освещенные места. Еще одна криминогенная зона — остановки транспорта. Черта, разделяющая народонаселение на пешеходов и пассажиров. Весьма вероятно, что свой головной убор вы увидите в последний раз, едва за вашей спиной захлопнется дверь переполненного трамвая или автобуса…»

Фото: Максим Платонов

«ОНИ» и «МЫ»

«Вглядимся в лицо преступника. Без паники! Мы обнаружим юное создание — не старше 20 лет. Из 22 задержанных за грабежи и разбои в первой половине ноября 19 имеют чистенькое прошлое. И только трое побывали на скамье подсудимых. «Уговорить» жертву с помощью оружия пытаются редко. В основном обходятся примитивными приемами запугивания.



«Мы» — большей частью женщины, в одиночку возвращающиеся с работы или из гостей. Одни тут же после ограбления бросаются за защитой, другие — увы, откладывают это на потом.



Кто кого?



Исход дела зависит от умения нейтрализовать нападающего. Можно, конечно, вовсе не давать ему повода для посягательства. Скажем, не выходить в город в мехах без надежного прикрытия. Но не будем впадать в крайности. Носите шапку днем, а в темное время суток замените ее на простенькую, вязаную. В противном случае будьте предельно внимательны на неосвещенных улицах, остановках, в подъездах. Незаметно осматривайте: нет ли рядышком подозрительных типов. Есть — держитесь от них подальше. Когда вашим попутчиком оказывается заслуживающий доверия мужчина — ну не все же они подлецы! — идите рядом с ним, а в случае необходимости попросите проводить до дома. Под любым предлогом отказывайтесь отправляться с незнакомцами (даже женщинами) во дворы, подъезды. Кричите, зовите на помощь!



Если же в руках у грабителя нож или другое оружие, а вы не в состоянии правильно отобрать его — не сопротивляйтесь: жизнь дороже шапки. Но постарайтесь хорошенько запомнить приметы налетчика и немедленно обратитесь в милицию: по «02» или к ближайшему наряду. Чем скорее и точнее вы это проделаете, тем больше шансов вернуть похищенную вещь.



Преступники в советах не нуждаются, однако и им не помешает кое о чем напомнить. За такую мелочь, как грабеж, можно распрощаться со свободой лет на 7, а за разбой полагается срок до 15 лет…

П. Сергеев, замначальника отдела УВД Казани».***

С лекарствами туго, лечитесь словом



Характерная примета того времени, сегодня мало известная юному поколению: то ли анонс, то ли реклама «лечебных сеансов» Анатолия Кашпировского — того самого, который через телевизор был «способен» заряжать энергией банки с водой (и тысячи россиян действительно расставляли емкости перед экранами). Кашпировский в конце суперуспешного для себя 1992 года прибывал в Казань стричь купюры с доверчивых жителей столицы Татарстана. Сеансы он устраивал аж во Дворце спорта, причем несколько дней: с 20 по 23 декабря. Самое смешное, что Кашпировского даже пришлось уговаривать — мол, он устраивал массовые лечения только в «больших залах, с большой аудиторией». А привозила его, что сегодня еще удивительнее, медицинская страховая компания «Татарстан-Аско-Мед» (до сих пор, кстати, существует под именем «Аскомед» и является старейшей страховой компанией в Татарстане). Все сеансы записывались на пленку, а у Дворца спорта даже дежурили кареты скорой помощи.

Фото vestniksr.ru

«20—23 декабря в Казанском Дворце спорта состоятся лечебные сеансы врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского.



Договоренность о приезде в наш город с Анатолием Михайловичем была давно, но все упиралось в площадку для проведения сеансов. Дело в том, что Кашпировский привык работать в больших залах и с большой аудиторией. Но вот все организационные хлопоты позади, и известный психотерапевт с большим удовольствием откликнулся на приглашение медицинской страховой компании «Татарстан-Аско-Мед» поработать в Казани, поскольку сам он ни разу не был в Волжском регионе. Кстати, эта фирма стала официальным дилером Центра психотерапии Кашпировского в Поволжье.



Вместе с целителем приезжает целая команда, в которой числятся не только медики, но и телохранители. Но тем, кто купит билет, опасаться того, что за Кашпировского будут лечить ассистенты, не стоит. Он привык работать только сам.



Кстати, все сеансы будут записываться на пленку, а около Дворца спорта — дежурить кареты скорой помощи. В программу визита войдут также съемки на местном телевидении и пресс-конференция. После этого Кашпировский отбывает в США, где за ним закрепилась репутация серьезного врача и исследователя. Не случайно за океаном билеты на его сеансы стоят 150 долларов.



Из досье «ВК». С тех пор как Кашпировский исчез с телеэкрана, слухи вокруг него растут как снежный ком. Поэтому мы хотели бы познакомить наших читателей с тем, чем занимался психотерапевт последнее время. На конгрессе Международного совета психологов Кашпировский был избран его действительным членом, что до него удавалось лишь трем ученым бывшего СССР. В Польше психотерапевт удостоился звания «человека года» и стал единственным иностранцем, получившим престижную премию «Виктора», которую польское телевидение присуждает лишь одному человеку в год. До него лауреатами этой премии стали Лех Валенса и папа римский Иоанн Павел II. В США А. Кашпировский основал собственный благотворительный фонд, цель которого — помочь пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС. Не забывает Анатолий Михайлович и родную страну — в Киеве создан Международный центр психотерапии, и недавно в Москве прошла его пышная презентация. Кстати, слухи о том, что Кашпировский стал гражданином Польши, необоснованны. Просто Анатолий Михайлович купил там квартиру, как, впрочем, и в США, Киеве и Москве.

Э. Рылова.»****

* «Советская Татария» от 2 декабря 1992 года.

** «Советская Татария» от 3 декабря 1992 года.

*** «Вечерняя Казань» от 4 декабря 1992 года.

**** «Вечерняя Казань» от 7 декабря 1992 года.



Сергей Афанасьев, Ангелина Панченко