Как прожить туристу два дня в Казани на 4 363 рубля и зачем Родригезу сразу две лошади

Ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко умудрилась израсходовать всего $50 во время пребывания в Казани

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За два дня путешествия по Казани известные телеведущие передачи «Орел и решка» объехали главные достопримечательности республики — кремль, центр семьи «Казан», Болгар, Иннополис. Такие туристические «фишки» обычно включают в «дорожную карту» тех, кто впервые знакомится с Татарстаном. Тимур Родригез, которому досталась «золотая карта», кутил с размахом и потратил 887,3 тысячи рублей (прикупив заодно двух лошадей татарской породы). Зато его спутница Регина Тодоренко смогла уложиться всего в 4 363 рубля». Как ей это удалось?

Казань стала финальной точкой проекта «Орел и решка. Россия»

Вчера в субботний утренний прайм-тайм в эфир вышла рейтинговая программа «Орел и решка», посвященная путешествию в Казань. По формату программы, одному из ведущих выпадает шанс делать все, что ему вздумается, по безлимитной «золотой карте», а второму — уложиться в 100 долларов. Разыгрывают, кто будет принцем, а кто — нищим, по прибытии в город, в самом начале передачи. Так и в этот раз: на выходе из казанского аэропорта Тимур Родригез подкинул вверх железный рубль, который упал в его ладонь «орлом». Регине не повезло: ей предстояло жить в Казани на скромные 100 долларов.

В рамках специального проекта «Орел и решка. Россия» известные телеведущие путешествуют по регионам страны в поисках самых интересных достопримечательностей. В этом сезоне в проект попало 10 регионов, и Казань стала финальной точкой в маршруте.

Надо отдать должное идейным вдохновителям проекта. В разгар пандемии они нащупали «пульс времени», связанный с ограничениями на зарубежные поездки. Уловив конъюнктуру момента, они вовремя запустили проект по знакомству с туристическими возможностями в регионах.

Казань не изменила своему привычному «амплуа» и предстала в образе города, объединяющего культуры Востока и Запада. «Завершить сезон мы решили в самом колоритном регионе России, где тесно сплелась культура Востока и Запада. А Казань носит статус третьей столицы России», — напоминает голос за кадром. В доказательство присутствия в Казани последние 100 долларов, оставшиеся в этом сезоне, Тимур Родригез вложил в фирменную бутылку «Орел и решка» и спрятал в лесу (координаты указаны). Видимо, чтобы найти по возвращении в следующем телевизионном сезоне.

Как кутил в Казани Родригез в амплуа состоятельного туриста

Перед началом путешествия Регина по-свойски уговаривает Тимура сразу отдать ей «золотую карту»:

— У меня будут гонки, самолеты, и я же умею управлять самолетом, а ты нет. А ты погуляешь классно, покажешь город, — шепчет она ему на ушко.



— Все тебя возненавидят за то, что ты так поступила с «нашим мальчиком», — отнекивается Тимур, объясняя, что его все воспринимают как татарина, а их обижать нельзя: — 90% казанцев думают, что я татарин. А во-вторых, я пел на открытии Универсиады-2013, как-то неудобно после этого гулять со 100 долларами.



Но возникают серьезные сомнения по поводу его способности кутить. Имея почти 1 млн рублей на карте, Тимур Родригез почему-то подозрительно мало что успел сделать и мало что успел увидеть (а значит, и показать зрителям о Казани). В основном его времяпрепровождение было связано с крутыми видами транспорта. Например, сразу по прибытии, тем же утром, он пролетел над Казанью на самолете Cessna 182, а вечером следующего дня оказался в кресле штурмана спортивного автомобиля на гоночной трассе KazanRing. Успел он побывать на ипподроме, причем там ему подкатили ни много ни мало настоящую карету.

Но и конной прогулки избежать не удалось. «Позвоночник медленно осыпается в джинсы», — сетовал потом Родригез, спускаясь с седла.

600 тысяч за пару лошадей татарской породы

Вот тут–то ему и пришлось сделать первую и единственную покупку. Увидев рядом двух светлых лошадей татарской породы с заплетенными косичками, московский гость как бы невзначай поинтересовался: а можно ли купить. Совершенно случайно (и зритель, конечно, моментально в это поверил) лошади оказались мамой и сыном, и абсолютно ненароком они продавались. Чтобы не разлучать лошадиную семью, Родригез купил обоих и потратил на них 600 тысяч рублей. До этого самой крупной его тратой была ночь в президентском номере пятизвездочного отеля за 180 тысяч рублей. Тут Родригез принял процедуры в хаммаме.

Ну и дальше по «мелочи»: завтрак в одном из ресторанов города с экзотическим меню за 5,5 тысячи рублей, представительский «Ягуар» и другие признаки красивой жизни. Словом, он как бы пародировал эдакого беззаботного богатого туриста. А вот истинной Казани в его части передачи было как-то совсем немного.

Регина Петровна на экономбюджете

В это время Регина Тодоренко разъезжала по республике, имея в кармане всего 100 долларов. Так получилось, что именно она самостоятельно побывала в интересных точках Казани — успела и посмотреть на город с кремлевской стены, и оценить виды, открывающиеся с обзорной площадки «Чаши» и колеса обозрения. А также съездила в Болгар и Иннополис. И все это за два дня и 4 363 рубля. Означает ли это, что рядовой турист может прожить в Казани на эти деньги? Нет, конечно.

Начала Регина с рассказа о Казани с трех смотровых площадок. Потом остановилась на ночлег в капсульном отеле, заплатив 1 тысячу рублей. Кстати, эта цена ей показалась завышенной, хотя, например, в московских аэропортах один час отдыха в капсульном отеле обходится минимум в 300 рублей.

Управляющая отелем Ксения Патрина в интервью «Реальному времени» рассказала, что сами они не предпринимали никаких усилий, чтобы попасть в программу:

— Это был выбор самих продюсеров проекта, так как они искали уникальные в Казани места размещения для туристов.

В Болгаре Тодоренко осматривала Коран весом в 500 кг, а в Иннополисе — каталась на беспилотном такси «Яндекса» и знакомилась с IT-разработками.



Ту ли Казань показали в программе?

Казанские туристические агентства увидели немало странностей в интерпретации путешествия по столице республики. Для начала они раскритиковали выбор мест размещения и даже саму идею прибытия из Москвы на самолете.

— Во-первых, большинство туристов приезжают в Казань из соседних регионов — Нижегородской, Самарской, Кировской областей, выбирая для этого поезд. Поэтому первой точкой мог бы стать Казанский вокзал, а не аэропорт. Во-вторых, мало кто останавливается в люксовых или даже капсульных отелях. В основном большинство выбирает съемные квартиры, поэтому было бы интереснее, если бы камера заглянула и в этот сектор, — говорит источник «Реального времени» в туристической отрасли Казани.



— Туристы делятся на две категории: те, кто приезжает впервые, и те, кто повторно, — говорит экскурсовод туристической компании «Лидер-Казань» Нина Максимова. — Конечно, «новички» предпочитают традиционные маршруты — Казанский кремль, мечеть «Кул-Шариф», «Чаша». Кстати, здание казанского ЗАГСА, можно сказать, даже больше «раскручено» среди остальных достопримечательностей Казани. По крайней мере, по прибытии в город туристы называют его среди первых объектов, которые хотели бы посетить. Оказавшись на месте, они «обнаруживают» панораму кремля, и отсюда возникает стремление побывать внутри. Но в последнее время туристы все больше интересуются старинными усадьбами и мечетями в Казани. Тогда мы отправляемся на экскурсию в Старо-Татарскую слободу. И здесь часто приходится слышать признания о том, что им впервые довелось побывать внутри мечети. Туристы задают вопросы об исламской культуре и вере, о национальных традициях и обычаях...

А еще представители агентств делятся: когда люди приезжают в Казань, они хотят распробовать национальную кухню, какие-то особые деликатесы, вроде трюфеля с черной икрой, им не нужны. Поэтому «простые смертные» обычно обедают в ресторанах в центре города, меню которых включает хиты татарской кулинарии: токмач, треугольники, белиш, чак-чак, губадию... Кстати, Регина Тодоренко этот тренд все-таки выдержала и ела на камеру в кафе татарской кухни.

Словом, этот выпуск «Орла и решки» оставляет двойственные впечатления: с одной стороны, за родной город радостно и испытываешь гордость, с другой — программа мало что дает действительно интересующемуся туристу (особенно «золотая» ее часть).