Поможет ли отмена НДС за раздельный сбор мусора увеличить объемы перерабатываемых отходов?

Фото: Олег Тихонов

Этой осенью Минфин, Минпромторг и Минприроды России внесли поправки в федеральное законодательство в части отмены НДС для тех, кто занимается раздельным сбором мусора, сдает металлолом, макулатуру, стекло и резиновую крошку. Главным движущим мотивом внесения поправок является желание уменьшить количество отходов, подлежащих захоронению. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, как устроена система утилизации отходов в настоящий момент и насколько отмена НДС положительно повлияет на отрасль.

Как это работает в мире и в России



В целом есть три способа утилизации отходов — переработка, сжигание и захоронение. Обычно используют комбинированный подход. Например, большую часть материала отправляют на переработку, а непригодную часть сжигают. В Италии сжигается 19% мусора, в США — 13%, в Германии — 32%.

В развитых странах активно перерабатываются твердые коммунальные отходы. В частности, в Германии 48% мусора получают вторую жизнь, во Франции — 22%, в США — 34%. Для сравнения, у нас на полигоны и свалки идет 90% отходов, на переработку всего 7%, оставшаяся часть сжигается.

С учетом текущей ситуации с полигонами в России, необходимость переработки стоит очень остро. По данным Росприроднадзора, в государственный реестр объектов размещения отходов внесено более 1 тысячи полигонов. При ежегодном приросте твердых коммунальных отходов в 1-2%, их ресурсы использования скоро будут исчерпаны. По прогнозам Росприроднадзора это займет от года до трех лет (в разных регионах). Казалось бы, у нас земли много, не проблема создать еще полигоны. Но, первое — у регионов нет средств; второе — низкая эффективность полигонов, эти объекты занимают большие площади, которые подвержены ветровой и водной эрозии, вымыванию и растеканию токсичных веществ. Правильно спроектированный и построенный полигон стоит очень существенных денег — сродни стартовой подушке космодрома.

Фото: Максим Платонов

Что касается сжигания, то его доля очень незначительная — 2-3% от всего объема отходов. В стране есть всего шесть мусоросжигающих заводов — три в Москве, в Пятигорске, В Мурманске, во Владивостоке. Идет строительство еще пяти — в Подмосковье и у нас, в Казани. С учетом минуса этого способа утилизации — большого количества химических веществ, которые выбрасываются в атмосферу, не стоит ожидать большого количества новых мусоросжигающих заводов. Строительство каждого из них сопровождается недовольством населения, которое выливается в длительные экспертизы и затягивание сроков сдачи, как в ситуации с заводом в Казани.

Единственным возможным вариантом остается развитие переработки отходов во вторичное сырье. По мнению экспертов, если нарастить темпы переработки, то процент отходов, отправляемых на полигоны, можно сократить на 75%. Для сведения, сейчас общее количество отходов по году составляет 65 млн. тонн. И только 18 млн. тонн проходят сортировку. При налаженной сортировке, мы можем получить массу полезных изделий из вторсырья — из макулатуры делают упаковку из картона, гофрокартон, упаковочную бумагу, строительные материалы; из пластика делают ПЭТ-бутылки, контейнеры, ящики, одежда; из упаковки тетрапак делают бумажные пакеты, канцелярскую и туалетную бумагу. Интересная цифра — 400 алюминиевых банок могут вернуться к нам в виде велосипеда!

В России была создана ассоциация производителей продукции в упаковке «РусПРО» в 2018 году, с целью объединения усилий по переработке отходов от своей упаковки, в рамках так называемой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). В состав ассоциации вошли такие крупные компании как Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Tetra Pak, Nestle, Danone. Продукция этих компаний занимает очень существенное место на полках наших магазинов и количество отходов, которые они генерируют своей упаковкой, зашкаливает.

В рамках РОП, производитель имеет три вариант: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки; заключить договор со сторонним подрядчиком на утилизацию мусора; организовать процесс самостоятельно. Ассоциация «РусПРО» сотрудничает с переработчиками, которые принимают упаковку, в интересах производителей продуктов питания и предоставляет акты утилизации.

Фото: Максим Платонов

Что предлагается сделать и какие перспективы у отрасли

Сейчас цепочка сбора и переработки отходов имеет следующую конфигурацию — люди сдают вторичные ресурсы заготовителям, эти компании собирают, сортируют, перевозят и хранят отходы. Дальше они продают эти ресурсы переработчикам, которые уже создают вторичное сырье, для производства товаров. Правительство собирается отменить НДС вообще для заготовителей и снизить ставку для переработчиков. Это даст толчок для использования вторичного сырья по сравнению с первичным и будет способствовать развитию переработки. Извлекать ресурсы из мусора станет на 20% выгоднее. Переработчики же получат ставку НДС в размере 10% при реализации вторичного сырья.

Вообще, мусороперерабытвающая отрасль в России имеет очень большой инвестиционный потенциал. Очень много можно сделать из вторсырья — мебель для садов и парков из пластмассы вместо очередного раунда упаковки и бутылок. Сломанная мебель может быть использована как вторсырье для садовых скамеек, ограждений, сайдинга. То есть, вариантов для использования масса и при должном налоговом стимулировании, вплоть до снижения или отмены НДС по всей цепочке для товаров из переработанных вторичных ресурсов, мы можем получить и более дешевые товары в магазинах.

Сейчас на рынке востребована переработка макулатуры и ПЭТ. Игроки рынка продают вторичное сырье на уже существующие предприятия или договариваются с теми, которые будут созданы. При увеличении количества сортировочных станций, объем предложения сырья увеличится кратно. Потенциально это очень большой рынок. Интересно, что Китай проявляет большой интерес к вторичному пластику, как минимум его можно продавать им. Еще один пример — есть несколько игроков, которые из бутылок делают наполнитель для курток — синтепон.

Эксперты говорят о дефиците вторичного сырья в настоящий момент — настолько мало мы сортируем и перерабатываем, в общем-то. Сейчас это рынок поставщика, когда переработчики бьются за возможность купить отходы — предлагая высокие цены и выкупая объемы заранее. Интересным фактом является и то, что некоторые переработчики готовы финансировать строительство сортировочных станций для региональных операторов, только чтобы было гарантированно поступление сырья в оговоренном объеме.

Фото: Максим Платонов

Переработка — единственный вариант решения «мусорной проблемы»

Основной проблемой для развития рынка утилизации отходов является невозможность организовать эффективный бизнес из-за нехватки сырья ввиду отсутствия эффективной системы сбора мусора и недостатка сортировочных мощностей. Стабильные поставки сырья под большим вопросом.

Только сейчас государство наконец-то пришло к пониманию, что эту отрасль надо законодательно и экономически стимулировать за счет повышения объемов вовлечения в хозяйственный оборот. Теперь мы видим конкретные предложения, которые однозначно дадут результат в обозримом будущем. По сути, как уже говорилось выше, переработка это наш единственный вариант решения «мусорной проблемы». Помимо отмены НДС, Российский экологический оператор (РЭО) предложил полностью отменить НДФЛ со сдачи всех видов вторичного сырья для физлиц.

В заключение, хотелось бы отметить, что предпринимаемые правительством меры адекватны масштабу задач. Четкие льготы и преференции призваны сделать переработку более интересной как бизнес. Помимо этого необходимо проводить работу в части планирования эффективной логистики для минимизации издержек, обучать и стимулировать граждан в раздельном сборе своего мусора, продумать иные меры стимулирования бизнеса на запуск новых перерабатывающих производств, возможно компенсируя часть инвестиционных и эксплуатационных расходов. Будет интересно понаблюдать за развитием событий в этой отрасли.

Артур Сафиулин