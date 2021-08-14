Ирада Аюпова: «Мне хочется, чтобы появился нормальный памятник Назибу Жиганову»

Министр культуры РТ — о театрах, молодежи и личной теме

Фото: Максим Платонов

Министр культуры РТ Ирада Аюпова вновь стала гостьей программы «#ТатарстанОнлайн». На встрече с пользователями соцсетей она рассказала, как будет работать «Пушкинская карта», в чем пандемия помогла культуре, о дружбе с блогерами, а главное — о том, где наконец появятся памятники Девятаеву и Саре Садыковой.

На очереди — не только театр Камала, но русский ТЮЗ?

В первый раз во время своего выступления перед пользователями соцсетей министр подводила итоги пандемического года. На сей раз она говорила о том, как развивается культура в Татарстане в 2021 году, как движутся федеральные проекты и что нового придумала республика.

Первая часть беседы была посвящена сценическому искусству — и здесь не могли не затронуть темы нового здания театра Камала. Аюпова напомнила, что это не первый храм Мельпомены, который получает подобный подарок: переехал в новый дом челнинский театр имени Гилязова, отремонтирован Нижнекамский драматический, в 2022 году в Челнах получат новое здание «Мастеровые».

— Мы готовим заявку по нижнекамскому ТЮЗу, — рассказала министр. — Осталось еще 3-4 театра, один из них — казанский ТЮЗ.

Рассказывая о необходимости всех этих действий, министр напомнила, что в республике все должно быть в паритете: «Обратите внимание, какой потрясающий театр у Качаловского — целый квартал!».

Фото: Ирина Анисимова

Обратите внимание, какой потрясающий театр у Качаловского — целый квартал!

А еще Аюпова посетовала, что Казани необходимы экскурсии по архитектуре. На что модератор беседы Сергей Марданов напомнил, что в Москве такие есть. Более того, ведет их уроженец Татарстана Айрат Багаутдинов с проектом «Москва глазами инженера» (в Казани филиал его компании существовал несколько лет, и экскурсии «Казань глазами инженера» тоже проводились).

Что касается судьбы «Театра на Булаке», который обратился за помощью к властям, потому что рискует лишиться арендованного здания, Аюпова ответила, что это — театр коммерческий. При этом именно таким труппам в прошлом году была оказана помощь от Союза театральных деятелей — им пошли все грантовые деньги на новые постановки.

— Что касается взаимоотношений двух хозяйствующих субъектов, это не совсем корректно — вмешиваться нам. Мы на связи, мы ищем решение, но в такой категории его найти сложно.

Сегодня министр удивила слушателей: пандемия, как ни странно, позитивно повлияла на посещаемость объектов культуры! Оказывается, в пандемийный 2020-й она оказалась выше, чем в 2019-м. Правда, это не касается театров с их ограничениями по загрузке. На помощь пришли музеи, которые внезапно поднажали — и выдали рост в районе 20%. Министр объяснила это еще и ростом внутреннего туризма: «Я летаю в Москву и обратно, все самолеты битком». А куда еще идти туристу, как не в музей?



Фото: teatrnabulake.ru

Что касается взаимоотношений двух хозяйствующих субъектов, это не совсем корректно — вмешиваться нам. Мы на связи, мы ищем решение, но в такой категории его найти сложно

Даешь гибридные формы!

Значительную часть беседы в эфире посвятили онлайн-форматам. Аюпова приветствовала гибридные формы искусства, приведя в примеру нынешний театральный фестиваль «Науруз», в котором часть спектаклей были показаны и в малом зале на видео, и в интернете. Также она вспомнила прошлогодний опыт — альманах «Кино за 7 дней», когда часть групп работала в Казани, а другая, к примеру, в Новой Зеландии или Румынии. «Это интересный опыт», — говорит министр.

Онлайн может помочь искусству, если в театры и музеи придут блогеры. Аюпова напомнила о недавней экскурсии блогеров-пользователей «Инстаграма» и YouTube по театру Камала: посетителей не только пустили в гримерки и за кулисы, но даже и на крышу провели!

— Сейчас формируется новая культура, а блогеры — лидеры общественного мнения. Мы можем им помочь, предоставив достоверную информацию, — отметила Ирада Хафизяновна, рассказав, что ей очень интересен проект «Школа популярного искусства Анастасии Постригай»: искусствовед, рассказывает в «Инстаграме» о прекрасном. Например, в фокус Постригай попали и казанские выставки, посвященные Екатерине Второй и Николаю Фешину. Разбираться в искусстве модно, заключила министр.

Фото: Ринат Назметдинов

Сейчас формируется новая культура, а блогеры — лидеры общественного мнения. Мы можем им помочь, предоставив достоверную информацию

Потратит ли три тысячи «культурных» молодежь?

Немало вопросов поступило в эфир по поводу программы «Пушкинская карта». Аюпова объяснила, что в ее рамках каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет получит виртуальную или реальную именную карту с суммой в 3000 рублей, которую сможет потратить на поход в музей, филармонию, театр с 1 сентября по 1 января:

— Таким образом государство мотивирует молодежь потреблять культурные блага.

Пока что идет проработка механизма оплаты, но главный вопрос, отметила Аюпова, как молодых людей привлечь на концерты, выставки? В качестве хорошего примера она привела беби-театры — теперь есть куда сводить ребенка с самого младенчества!

— Но люди, которым от 15 до 21-22, — это специальная целевая аудитория, это новое поколение, которое по-новому воспринимает мир. Я хочу, чтобы они открыли для себя мир искусства.

Зрители предложили ей зазывать в театр блогеров, на что Аюпова отметила, что театры могли бы пользоваться их услугами в ходе продвижения спектаклей.



Фото: realnoevremya.ru

Люди, которым от 15 до 21-22, — это специальная целевая аудитория, это новое поколение, которое по-новому воспринимает мир. Я хочу, чтобы они открыли для себя мир искусства

Новый — Жиганову, давний — Садыковой. А Девятаеву — в Речпорту

Очень эмоционально прошло обсуждение новых памятников.

— Мне хочется, чтобы появился нормальный памятник Назибу Жиганову, — сказала Аюпова. А вот увековечивание памяти Сары Садыковой она назвала «личной темой», сообщив, что работу Рады Нигматуллиной, умершей в 2019-м, поставят на углу Тукая и Татарстана (сейчас там активно очищается пространство от временных объектов).

— Это мое личное обязательство перед Радой Хусаиновной. Мы поменяли место по ее желанию. Место топовое. Рим Акчурин дорабатывает сейчас ее композицию, адаптирует к этому пространству. В ближайшие год-полтора мы поставим точку в вопросе, который более 20 лет витает.

Что касается памятника Девятаеву, то здесь, по словам Аюповой, «доминирует» Речной порт, а не Кремлевская набережная: «Мы не можем поставить памятник в центре города просто потому, что так хочется».

Впрочем, беседовали в эфире не только о высоком. Аюпова традиционно призналась, что любит рэп — так, недавно она ходила на презентацию клипа татарской рок-группы Gauga. При этом любит слушать и Малера, и Баха. Из молодых республиканских авторов Аюпова выделила Ильяса Камала и Миляушу Хайруллину.

Фото: Олег Тихонов

Мы не можем поставить памятник в центре города просто потому, что так хочется

Коснулись собеседники вопроса уличных музыкантов. Как выяснилось, одну из важнейших бауманских достопримечательностей, группу «Семья», даже позвали на мероприятие с участием президента 30 августа. Но в целом, отметила Аюпова, уличная музыка — «это полукриминальная история»:

— Места разделены, человек не получает всех средств, которые в него инвестируют.

От уличных музыкантов перешли к композиторам. Аюпова напомнила, что в прошлом году, к столетию ТАССР, власти попробовали возродить систему госзаказа, в ходе которого, в частности, было написано немало музыкальных произведений крупных форм. Правда, услышать нам их пока не довелось:

— Если я покупаю произведение и оно лежит на полке — это неправильно, — отметила министр. — Это социальное иждивенчество. Надо сломать шоры, барьеры для продвижения молодых композиторов. У нас много конкурсов для композиторов-песенников. Но мы провисаем по крупным формам...