«Нам не помешало бы почаще вспоминать законы природы»

Известный татарстанский журналист Риман Гилемханов — о воронах, коллективном иммунитете и здравом смысле в борьбе с ковидом

Известный татарстанский журналист Риман Гилемханов выступил в поддержку депутата Госсовета РТ и гендиректора телерадиокомпании «Новый век» Ильшата Аминова, чье недавнее высказывание на тему борьбы с СOVID-19 рядом СМИ было неоднозначно интерпретировано. Ведущий программы «7 дней» на ТНВ, говоря о необходимости создания коллективного иммунитета, для наглядности прибегнул к аналогии из жизни животных, однако некоторые посчитали это оскорблением. Гилемханов, который тоже смотрел нашумевшую передачу, высказался в ином ключе. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом его авторской колонки.



Попробую высказаться

Кажется, что сообщения в интернете нужны лишь для того, чтобы найти что-то интересное. Народ с восторгом читает новости о смертях, дорожно-транспортных происшествиях, пожарах и утопленниках. Мы поднаторели в подбирании заголовков так, чтобы народ их читал. Вот один начал со слов: «Депутат сравнил россиян с баранами...». Как не прочитать — отношение к депутатам у нас, мягко говоря, своеобразное, сложное.

Я тоже начал читать пост на сайте. Оказывается, авторы хотели поддеть депутата Госсовета Татарстана, генерального директора ТНВ и ведущего программы «7 дней» Ильшата Аминова. Я и сам смотрел это шоу. Ильшат Юнусович лишь одобрил мнение врача Александра Мясникова, ведущего программы о здоровье на федеральном канале. То есть необходимо жить по «законам стада», чтобы создать коллективный иммунитет для борьбы с пандемией.

Фото: Максим Платонов

Здесь нет ничего удивительного. Если одно животное в стаде начинает болеть, всех животных вакцинируют, чтобы болезнь не перекинулась на других. Это способ вместе избавиться от всех плохих заболеваний. Нам не помешало бы почаще вспоминать законы природы, а иногда и подражать животным.

«Говорим о нарушениях прав вместо того, чтобы совместно выступить против напасти»

Вспомнил, что рассказывал арский журналист и орнитолог Ильяс Фаттахов. Это было в эпоху Советов, время могущества коммунистической партии. Вороны начали вить гнезда в тополях перед окнами кабинета первого секретаря райкома. Судя по всему, их карканье довело «первого» до белого каления и он приказал гнезда разорить. Гнезда сбили одно за другим длинными палками. Это было в пятницу. После выходных, в понедельник, смотрят — а вороны свои гнезда восстановили. Люди, живущие в этом районе, сказали, что птицы работали вместе, помогая и поддерживая друг друга. Говорят, что даже чужие вороны помогали в «субботнике». Гнезда снова сбили. Вороны построили их снова и в нескольких снесли яйца. Узнав об этом, «первый» растерялся и велел не трогать гнезда. Наши же крылатые друзья, вырастив птенцов, когда пришла осень, попрощались с райкомом и улетели в более теплые места. Я спросил у Ильяса: «Они потом вернулись в то же место?» «Если не ошибаюсь, к следующей весне кусты вырубили», — сказал он.

Самое главное, что черные вороны сумели объединиться, сохранив и себя, и своих детей. Когда пришла беда, смогли создать «коллективный иммунитет». А мы начинаем говорить о нарушениях прав человека вместо того, чтобы совместно выступить против напасти. Мол, вакцинация — дело каждого.

Фото uzspb.uz

«Вороны чувствуют, что все трудности можно преодолеть только вместе»

На первый взгляд кажется, что руководство не должно принуждать людей. Но те, кто перекатывает на языке сладкое слово «демократия», не думает, что могут поставить под угрозу жизнь человека, заразив его вирусом. В конце концов, у человека есть и право на жизнь. Разве лишение человека жизни не является серьезным преступлением?

У нас есть песня «Одинокая печаль — разве это печаль, не пришла бы беда-печаль в страну...» («Ялгыз кайгы — кайгымыни, илгә кайгы килмәсен...»). Черные вороны, конечно, не знают этой песни. Но они какой-то частью своей души чувствуют, что все трудности можно преодолеть только вместе. Иногда задаюсь вопросом «Разве у нас нет того же ума, что у ворон?».

Риман Гилемханов