Молодо — зелено: как на ниве коммунизма взращивали юных комсомольцев

Молодежь была главной надеждой и опорой партии. Именно на новое поколение, взращенное в русле коммунистической доктрины, власть делала основную ставку, создавая комсомол. О том, как пристально следили за настроениями молодежи, можно судить уже по тому, что статью о ВЛКСМ доверили написать контрразведчику, одному из видных московских силовиков того времени Сергею Острякову. Впрочем, сама судьба Сергея Захаровича в этом смысле не менее показательна: он настоящий сын партии, который за послушание и усердность получил «зеленый свет» в карьере. Этот сельский парень из Вологодской области уже в 16 лет стал секретарем уездного комитета комсомола, через год поступил в московский университет, а после его окончания стал заведующим агитационно-пропагандистским отделом Владимирского губкома ВЛКСМ. Примерно в то же время его назначают редактором вологодской газеты «Красная молодежь». Затем он работал на посту редактора в еще нескольких молодежных изданиях в разных регионах и наконец в 1936 году возглавил тематический журнал всесоюзного масштаба — «Юный коммунист». Еще через год он перешел на службу в органы госбезопасности и вырос до врид начальника УНКВД по Московской области. В 1939 году последует увольнение из органов и возвращение в журналистскую сферу. Однако с началом войны партия возвращает его в НКВД, на этот раз в военную контрразведку. С 1943 года Остряков в разное время командовал отделениями СМЕРШ Северо-Западного, Западного и Белорусского фронтов, осуществляя руководство ответственными спецоперациями и получая заслуженные награды. Сергей Остряков на личном опыте знал, как развивался ВЛКСМ и для каких целей организовывалось это движение, но для широкой публики представил только отборные и идеологически выверенные факты. Спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 16-я.

ВЛКСМ

Ленинско-сталинский комсомол является массовой коммунистической организацией трудящейся молодежи СССР. Работая под непосредственным руководством большевистской партии, активно участвуя в борьбе за построение коммунизма, комсомол ставит своей задачей помощь партии в деле коммунистического воспитания молодого советского поколения.

«ВЛКСМ, — говорится в уставе ВКП(б), принятом XVIII партийным съездом, — является активным помощником партии во всем государственном и хозяйственном строительстве. Комсомольские организации должны быть на деле активными проводниками партийных директив во всех областях социалистического строительства, особенно там, где нет первичных партийных организаций».

Комсомол создан и взращен Всесоюзной коммунистической партией. Он рос и развивался под непосредственным руководством великих учителей трудящегося человечества — Ленина и Сталина. С момента образования комсомола его история неотделима от истории ВКП(б), от истории героической борьбы трудящихся СССР за торжество социализма в нашей стране.

Партия Ленина — Сталина всегда уделяла большое внимание работе среди трудящейся молодежи. Сразу же после свержения самодержавия, в апреле — мае 1917 г., большевики начали создавать на фабриках и заводах Петрограда, Москвы и других промышленных центров революционные юношеские организации. VI съезд партии — съезд боевой подготовки Октября — принял специальное решение «О союзах молодежи», определил характер и задачи юношеских организаций и этим заложил основу для создания комсомола.

В борьбе за победу Великой Октябрьской Социалистической революции союзы рабочей молодежи, организованные под руководством партии большевиков, выступали как ближайшие ее помощники. По призыву Ленина и Сталина тысячи молодых рабочих пошли в отряды Красной Гвардии и на баррикадах Октября получили свое первое боевое крещение.

Победа пролетарской революции освободила трудящуюся молодежь от буржуазно-помещичьей эксплуатации, разбила цепи политического бесправия и экономического гнета молодежи и создала все условия для дальнейшего, еще более быстрого роста юношеских революционных организаций в городе и деревне.

29 октября 1918 г. в Москве по инициативе Центрального Комитета партии был созван I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Этот съезд, проходивший при самом близком участии Ленина, политически и организационно объединил все юношеские организации в единый Российский коммунистический союз молодежи.

В принятых основных тезисах программы съезд так определил роль и задачи комсомола: «Союз солидарен с Российской коммунистической партией (большевиков). Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России».

За 23-летний период своего существования ленинско-сталинский комсомол прошел под руководством партии славный героический путь. К моменту I съезда в союзе насчитывалось 22 100 молодых рабочих, а сейчас комсомол объединяет в своих рядах свыше 10 млн передовых юношей и девушек нашей страны. Многомиллионная армия молодых ленинцев вписала немало ярких страниц в историю борьбы трудящихся СССР за коммунизм.

В суровые годы гражданской войны, когда партия и советская власть подняли весь трудовой народ на защиту молодой советской республики от иностранных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины, десятки тысяч комсомольцев плечом к плечу со своими отцами и старшими братьями героически сражались в рядах Красной Армии, громили Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича, английских, польских, японских и других оккупантов.

Комсомол провел в те годы ряд мобилизаций комсомольцев на фронт. Защищая с оружием в руках завоевания революции, свободу и счастье своей родины, советская молодежь в жестоких боях с объединенными силами международной и внутренней контрреволюции показала незабываемые образцы мужества, отваги и героизма. Молодых бойцов воодушевляли в сражениях боевые, зажигающие призывы Ленина. Их учил бесстрашию и революционной выдержке организатор побед на фронтах гражданской войны — товарищ Сталин. Их вели в бой от победы к победе славные красные полководцы — тт. Ворошилов, Фрунзе, Буденный и др.

Партия и советское правительство достойно оценили героизм и самоотверженность комсомола в боях за советскую родину. В ознаменование боевых заслуг комсомольцев и революционной молодежи на фронтах гражданской войны советское правительство наградило комсомол орденом Красного Знамени.

В последующие годы упорной борьбы за победу социализма в СССР комсомол увенчал себя не менее славными трудовыми подвигами. На всех участках социалистического строительства — в борьбе за восстановление и социалистическую реконструкцию народного хозяйства СССР, за индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, за выполнение планов сталинских пятилеток, за укрепление оборонной мощи Советского Союза, за ликвидацию остатков капитализма в стране, за подготовку большевистских кадров и освоение новой техники — комсомол неизменно выступал достойным помощником и верным сыном партии Ленина — Сталина.

«Ударники и ударницы комсомола, — писал товарищ Сталин, — покрыли себя славой в период нового строительства заводов, фабрик, шахт, железных дорог, совхозов, колхозов».

Сотни тысяч комсомольцев по призыву ленинской партии героически работали на стройке индустриальных гигантов первой и второй пятилеток. Днем и ночью, не страшась ни холода, ни зноя, воздвигали они корпуса Сталинградского и Харьковского тракторных заводов, домны Магнитогорского и Кузнецкого металлокомбинатов, плотину Днепровской гидроэлектростанции, тоннели московского метрополитена. Многие крупнейшие фабрики и заводы СССР построены руками комсомольцев. В суровой тайге, на берегах далекого Амура в невиданно короткие сроки вырос новый город — Комсомольск, названный так советским правительством в честь его славного строителя — ленинско-сталинского комсомола.

Нет такого уголка в нашей необъятной социалистической стране, где бы не била ключом творческая деятельность комсомола.

На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в шахтах Донбасса, в ледовых просторах Арктики, за рулем самолета и штурвалом корабля, в научных институтах и пограничных заставах — везде и всюду комсомольцы самоотверженно борются за мощь и процветание великой страны Советов, совершают во славу родины героические дела и подвиги, с честью выполняют любое задание большевистской партии и советского правительства.

Воодушевленный ленинско-сталинской идеей социалистического соревнования, комсомол в годы первой пятилетки выступил инициатором этого всенародного движения за ударный труд. Советская молодежь идет в первых рядах многомиллионной армии стахановцев.

Имена Демченко, Кривоноса, Ангелиной, Борина и тысяч подобных им молодых героев и героинь социалистического труда знает вся советская страна.

В ознаменование заслуг комсомола на фронтах хозяйственного социалистического строительства советское правительство наградило ВЛКСМ орденом Трудового Красного Знамени. За ударную работу награждены орденом Ленина комсомольская организация Днепростроя, а также комсомол Москвы и Донбасса. Знаки высшей революционной награды — ордена и медали СССР — украшают грудь тысяч юношей и девушек нашей страны — передовых бойцов за коммунизм.

Комсомол — боевая организация, которая готовит молодежь к труду и обороне. Следуя призыву партии Ленина — Сталина, комсомол воспитывает молодежь в духе советского патриотизма, в духе беззаветной преданности и беспредельной любви к своей социалистической родине, активно помогает советскому государству в укреплении обороны СССР, готовит из молодежи смелых, отважных, стойких бойцов Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Защита родины, готовность в любую минуту выступить с оружием в руках против врагов социализма — высший закон жизни комсомольца, первейшая обязанность и почетный долг каждого советского гражданина. Этот свой священный долг перед родиной советская молодежь выполняет с честью. В боях у озера Хасан и у границ дружественной нам Монгольской Народной Республики, в борьбе за освобождение трудящихся Западной Белоруссии и Западной Украины от ига польских панов, в разгроме финской белогвардейщины комсомольцы — бойцы Красной Армии, молодые летчики, краснофлотцы, танкисты, артиллеристы показали незабываемые примеры героизма, мужества и отваги.

В этих боях весь мир узнал, как сражается и как будет в будущем сражаться с врагами советская молодежь, когда ее вдохновляет великая цель — коммунизм, когда ее ведут к этой цели большевистская партия и великий мудрый Сталин.

За родину, за Сталина, за коммунизм — этот лозунг, рожденный в дни героических штурмов сопки Заозерной у озера Хасан и линии Маннергейма на Карельском перешейке, стал любимым лозунгом нашей молодежи, боевым призывом, воодушевляющим ее на новые подвиги во славу советской страны.

В своих рядах ВЛКСМ вырастил и воспитал немало замечательных молодых большевиков, которые стали отличными инженерами, мужественными командирами Красной Армии, видными учеными, опытными руководителями партийных, советских и хозяйственных организаций. Комсомол является школой разносторонней государственной деятельности.

Своим активным участием в борьбе за социализм молодое поколение СССР завоевало огромный авторитет и высокое доверие в массах советского народа. В высшие государственные органы советской власти — Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных и автономных республик — избрано свыше 2 тыс. молодых депутатов в возрасте до 30 лет.

Своими успехами в борьбе за социализм, в труде и учебе комсомол и вся наша советская молодежь обязаны тому, что их учил жить, работать и побеждать величайший гений человечества — Владимир Ильич Ленин, что их неустанно воспитывает в духе коммунизма и любви к родине большевистская партия, славный продолжатель дела Ленина, вождь народов СССР и трудящихся всего мира — Иосиф Виссарионович Сталин.

Историческая речь В.И. Ленина на III съезде комсомола в 1920 г., являющаяся заветом Ленина советской молодежи, а также неоднократные выступления товарища Сталина по вопросам работы комсомола служат путеводной звездой во всей жизни и деятельности ВЛКСМ.

«Коммунистический союз молодежи, — говорил В.И. Ленин на III съезде комсомола, — взял на себя задачу помочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому поколению создать коммунистическое общество. Он должен понять, что только на основе современного образования он может его создать, и если он не будет обладать этим образованием, коммунизм останется только пожеланием... Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием...» (т. XXX, стр. 409). «Союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин» (там же, стр. 415).

«Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться, — говорил товарищ Сталин на VIII съезде комсомола в 1928 г. — Учиться упорно, терпеливо... Перед нами стоит крепость. Называется она, эта крепость, наукой с ее многочисленными отраслями знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то ни стало. Эту крепость должна взять молодежь, если она хочет быть строителем новой жизни, если она хочет стать действительной сменой старой гвардии».

Везде, на каждом шагу, чувствует советская молодежь любовь и внимание партии, товарища Сталина. С отеческой заботливостью относится товарищ Сталин к запросам молодежи, непосредственно помогает в работе комсомолу, любовно растит молодое поколение строителей коммунизма. Руководство и помощь партии, забота и внимание товарища Сталина — вот основа того, что ВЛКСМ с честью оправдывает звание дважды краснознаменного ленинского комсомола.

Комсомол неразрывно связан с большевистской партией. «ВЛКСМ, — говорится в уставе партии, — проводит свою работу под руководством ВКП(б). ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом комсомола, подчинен ЦК ВКП(б). Работа местных организаций ВЛКСМ направляется и контролируется соответствующими республиканскими, краевыми, областными, городскими и районными партийными организациями».

В руководстве большевистской партии — сила и крепость ленинско-сталинского комсомола. Враги партии и советского народа, троцкистско-бухаринские предатели и изменники рабочего класса, не раз пытались поколебать партийное руководство комсомолом, противопоставить комсомол партии. Комсомол под руководством и с помощью партии разоблачил и разгромил троцкистско-бухаринских выродков, обманным путем пробравшихся к руководству ЦК ВЛКСМ и отдельных комсомольских организаций, очистил свои ряды от вражеской нечисти, выдвинул к руководству комсомолом новые, преданные партии кадры, еще теснее сплотился вокруг ВКП(б) и уверенно идет вперед, к новым победам коммунизма.

Перед комсомолом поставлены серьезные, ответственные задачи. Большевистская партия, товарищ Сталин возлагают на советскую молодежь большие надежды. «Молодежь, — говорил товарищ Сталин, — наша будущность, наша надежда, товарищи.



Молодежь должна сменить нас, стариков. Она должна донести наше знамя до победного конца» («Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 420).

Огромную роль в усилении работы комсомола сыграли исторические решения XVIII съезда ВКП(б). Съезд выдвинул перед комсомольскими организациями задачу более активного участия во всей государственной и хозяйственной деятельности, задачу дальнейшего повышения идейности, боеспособности и дисциплинированности комсомольских рядов. Решения XVIII партийного съезда явились поворотным этапом в жизни ВЛКСМ. Выполняя эти решения, комсомол за последнее время развернул огромную работу по вовлечению многомиллионных масс советской молодежи в государственное и хозяйственное строительство нашей страны. Свыше 2,5 млн комсомольцев активно участвовало в работе по проведению выборов в местные Советы депутатов трудящихся. Комсомол шефствует над рядом крупнейших строек третьей пятилетки — «Второго Баку», Куйбышевского гидроузла, «Амурстальстроя», Дворца Советов, железной дороги Акмолинск — Карталы и др. Комсомольцы в колхозах самоотверженно и упорно борются за осуществление сталинского лозунга—давать ежегодно 8 млрд пудов зерна, за развитие социалистического животноводства, за укрепление и рост общественного хозяйства в колхозах, за коммунистическое воспитание колхозников. Комсомол фабрик, заводов и советских учреждений является ближайшим помощником партии в борьбе за укрепление социалистической трудовой дисциплины на наших предприятиях, в советских учреждениях, в совхозах и колхозах, за подготовку квалифицированных кадров, за дальнейшее повышение производительности труда.

Ярким показателем успехов комсомола в государственном и хозяйственном строительстве является быстрый рост его рядов. За 1938-й и 1939 годы комсомол вырос в два с лишним раза. На 1 января 1938 г. в рядах ВЛКСМ насчитывалось 4 947 тыс. человек, а на 1 января 1940 г. было уже 10 223 тыс. человек. За эти 2 года было создано 104 843 новых первичных комсомольских организации (общее их число к началу 1940 г. выросло до 328 351). Эти цифры говорят об огромном усилении авторитета ленинско-сталинского комсомола в массах советской молодежи.

Роль советской молодежи на всех участках социалистического строительства неуклонно растет. Молодежь до 26 лет составляет более одной трети всех рабочих, служащих и интеллигенции нашей страны.

Задача комсомола — воспитывать десятки миллионов юношей, девушек и детей СССР в коммунистическом духе, направлять энергию и силы советской молодежи на строительство коммунизма, на выполнение исторических задач, поставленных XVIII съездом ВКП(б).

Практическое участие в социалистическом строительстве и идейное вооружение, труд и учеба — таковы две неразрывные составные части коммунистического воспитания молодого поколения СССР. Овладение большевизмом, глубокое изучение «Краткого курса истории ВКП(б)», упорная борьба за знания — первейшая обязанность каждого комсомольца, каждого молодого гражданина СССР.

Партия и советское правительство предоставили молодежи безграничные возможности для всестороннего образования и культурного роста. Эти возможности комсомол должен максимально использовать. Борьба за высокое качество учебы в вузах и школах, активная помощь учительству в образцовой постановке учебы и воспитания детей, повседневная забота о школьных нуждах, руководство пионерскими организациями — все это составные части воспитательной работы ВЛКСМ. Комсомол должен активно помогать партии в большевистском воспитании учащейся молодежи, в подготовке из нее специалистов ленинско-сталинского типа.

Главнейшей обязанностью комсомола всегда было и остается воспитание молодежи в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма, повышение революционной бдительности молодежи, всемерное укрепление социалистического государства и всех его органов, беспощадная борьба со всеми врагами и предателями социализма.

Большие задачи возложены партией на комсомол в выполнении плана третьей сталинской пятилетки. Умножать ряды молодых стахановцев промышленности и сельского хозяйства, всемерно укреплять социалистическую дисциплину труда на предприятиях, в колхозах, совхозах, в советских учреждениях, бороться за экономное расходование государственных средств, беречь как зеницу ока общественную социалистическую собственность, поднимать культурно-технический уровень рабочего класса и крестьянства до уровня работников инженерно-технического труда, активно участвовать в создании государственных трудовых резервов — в выполнении всех этих и многих других практических задач борьбы за коммунизм комсомол по-прежнему должен быть ближайшим помощником партии.

Для того чтобы с честью выполнить задачи, поставленные XVIII съездом ВКП(б), и добиться дальнейшего общего подъема всей своей работы, комсомольские организации должны всячески укрепить свои связи с массами молодежи, развивать активность, самодеятельность и творческую инициативу комсомольцев, правильно использовать их энергию, их тягу к общественной работе.

Надо всемерно усилить воспитание и выдвижение нового комсомольского актива, шире и смелее привлекать этот новый актив к руководящей комсомольской работе, одновременно резко сократив в организациях ВЛКСМ платный аппарат, который в силу раздутости штатов нередко задерживал рост и выдвижение новых кадров комсомольского актива. Нет сомнения, что перестройка комсомольского аппарата, проведенная по решению XI пленума ЦК ВЛКСМ, сыграет огромную роль в подъеме всей комсомольской работы, даст мощный толчок к дальнейшему росту и укреплению комсомола.

Твердо уверенная в своем завтрашнем дне, безгранично преданная большевистской партии, своему вождю, другу и учителю товарищу Сталину, советская молодежь идет в первых рядах строителей коммунистического общества. Она работает и учится так, чтобы полностью оправдать доверие партии, доверие великого Сталина. Она готова отдать все свои силы, а если потребуется — и свою жизнь за благо социалистической родины, за победу коммунизма.

С. Остряков

Тимур Сулейманов первый заместитель министра по делам молодежи РТ Сегодня, как мне кажется, нельзя выделить какую-то одну конкретную организацию, которая бы считалась наследником ВЛКСМ. Хоть и официально правопреемником ВЛКСМ на федеральном уровне считается Российский Союз Молодежи, сегодня реализуется несколько другая модель. Более сложная, которая старается отвечать запросу современной молодежи. А этот запрос очень разный, как и сама молодежь. Сегодня в республике развивается целая палитра молодежных организаций и молодежных сообществ. Это и крупные сетевые организации, такие как СТО, РСМ, КВН, РДШ, МГЕР и, конечно, волонтерские движения. Это и уникальные региональные молодежные движения, такие как Лига студентов, СДО, «Сэлэт», «Созвездие», Академия творческой молодежи, Союз работающей молодежи, Академия молодежной дипломатии, Молодежная ассамблея народов Татарстана. И городские молодежные сообщества «Урам» и многие-многие другие. Все они вместе создают условия для самореализации разной молодежи. Делают это, вовлекая саму молодежь. Это принципиально важно. Только при этом условии, на наш взгляд, молодежные проекты могут быть по-настоящему востребованными. Молодежные организации с одной стороны являются механизмом вовлечения самой молодежи в формирование и реализацию молодежной политики, с другой стороны — это социальный лифт. Всего в Татарстане 73 молодежных и 39 детских общественных организаций. Вместе мы охватываем практически все сферы жизнедеятельности: творчество, наука, экология, работа, поддержка молодых семей, спорт, национальная культура и языки, формальное и неформальное образование, бизнес.

Елена Маширова начальник отдела гражданско-патриотической работы с молодежью ГБУ Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики» Я считаю, что в современном детском и молодежном общественном движении России нет полномерной альтернативы пионерии и комсомолу. Попытки создать что-то по советской методичке есть: Юнармия, РДШ, РСМ, ФДО, волонтерское движение, но... Пионерия и ВЛСКСМ — это единая государственная воспитательная система с преемственностью возрастной, со своим социальным лифтом, с общей идеологией. Нынешние ДиМО обособлены в своей деятельности, каждый сам по себе. Кроме того, Юнармия и РДШ — это школьный возраст, и, уходя из школьных стен, выращенные этими объединениями молодые активисты теряются, отнюдь не все из них находят применением своим общественным стремлениям в студенческой жизни. Волонтеры же, напротив, более возрастной общественный пласт, так как и осознанное желание помогать приходит в более старшем возрасте, и юридическое совершеннолетие делает их более востребованными. При этом, откуда пришел человек в добровольчество, кто взрастил в нем это желание быть полезным, кто, где и какие навыки социально-общественной деятельности привил ему — никто не отслеживает этих связок в системе. Подведу итог: я не говорю о том, что современные ДиМО плохи и не выполняют своей миссии, я о том, что не стоит рассматривать их как полноценную альтернативу пионерии и комсомолу. Для справки: в Самарской области по данным в 2021 году молодежи от 14 до 35 лет — 814 585 человек. Из них 130 000 человек вовлечены в патриотическое движение и 90 000 человек — в добровольческую деятельность.