Музей, которого нет: рассвет и закат интереса к Ленину

80 лет назад даже представить было невозможно, что в общественно-политической повестке будет регулярно всплывать вопрос о захоронении тела Владимира Ильича. Ведь построенный в 1924 году Мавзолей В.И. Ленина был местом поклонения вождю пролетариата и негласным храмом коммунизма. В 1936 году в Москве открылось еще одно пространство коммунистического культа — Центральный музей В.И. Ленина, экспозиции которого были крайне перегружены партийной идеологией. Вероятно, поэтому до наших дней он не сохранился. Фактически, с 2012 года на его месте функционирует музей Отечественной войны 1812 года. Но в 1941 году ленинский музей был на пике своей популярности. И к пятилетию открытия Николай Чумбаров, автор книг об истории КПСС (о тактике партии в период между II и III съездами РСДРП, о переходе к индустриализации и т.д.) подготовил обзорную статью со статистикой его посещаемости и описанием ключевых экспонатов. Статья была опубликована в настольном календаре 1941 года, воссозданном и переизданном группой компаний «ТАИФ». Приглашаем читателей окунуться в атмосферу предвоенных лет и пройтись по музею, которого больше нет. В конце публикации — комментарии представителей музеев, которые сохраняют и поддерживают память о Ленине и его историческом наследии. Спецпроект «Жить в сорок первом», часть 14-я.

Музей В.И. Ленина

Пятнадцатого мая 1941 г. исполняется 5 лет с тех пор, как по инициативе и указаниям И.В. Сталина в Москве был создан Центральный музей В.И. Ленина.

В многочисленных залах музея сосредоточено огромное количество документов. Здесь можно видеть в первоизданиях знаменитые произведения Ленина и Сталина, основные ленинские и сталинские рукописные и печатные документы, листовки, письма, телеграммы, записки. Здесь же имеются пожелтевшие от времени большевистские газеты и журналы времен нелегальной деятельности партии, организаторами и руководителями которых были Ленин и Сталин («Искра», «Брдзола», «Вперед», «Пролетарий», «Пролетариатис брдзола», «Просвещение», «Правда» и др.).

По подлинным вещам, макетам, картинам посетитель музея ознакомится с техникой большевистского подполья. Так, например, можно видеть письма, писанные химическим способом, шахматный столик с потайным ящиком, в котором хранились рукописи, письма, архив ЦК, избранного на II съезде партии (столик был сделан по плану В.И. Ленина); макет знаменитой Авлабарской типографии, созданной по указанию товарища Сталина; парик, которым пользовался В.И. Ленин, скрываясь в 1917 г. от преследований буржуазного Временного правительства, и многое другое.

В музее выставлены бережно сохраняемые личные вещи В.И. Ленина и подарки Ильичу от трудящихся СССР. Среди личных вещей В.И. Ленина пальто, его френч, шапка, бурки, часы, ручка, которой он подписывал первые декреты советской власти, вещи, которыми он пользовался в Разливе в 1917 г. Десятый зал музея в точности воспроизводит рабочий кабинет В.И. Ленина в Кремле.

«В. И. Ленин», работа скульптора Пинчука в Музее В.И. Ленина

Во всех залах и в особенности в залах «Ленин в искусстве» помещены лучшие работы художников, скульпторов и произведения народного творчества, рисующие образ великого Ленина. Все эти документы воспроизводят волнующий, незабываемый образ всегда живого, вдохновляющего на борьбу за коммунизм, родного В.И. Ленина.

Жизнь В.И. Ленина неотделима от истории созданной им большевистской партии. Музей на огромном материале показывает борьбу большевиков во главе с Лениным и Сталиным за создание партии пролетариата нового типа, большевистской партии, за создание идеологических, организационных, тактических и теоретических основ партии большевиков. По документам в залах музея можно проследить, какой славный путь пройден партией большевиков, партией, которая привела пролетариат через огонь трех революций к победе диктатуры пролетариата, к построению социализма в СССР. Документы показывают, как большевистская партия во главе с Лениным и Сталиным неустанно разоблачала врагов большевизма — мелкобуржуазные партии меньшевиков, эсеров, оппортунистов, выродившихся в злейших врагов народа, — троцкистов, бухаринцев и национал-уклонистов.

Залы музея многочисленными документами показывают В.И. Ленина как величайшего продолжателя дела и учения Маркса и Энгельса, всесторонне обогатившего теорию марксизма в новых исторических условиях эпохи империализма и пролетарских революций.

Неизгладимое впечатление оставляют документы, характеризующие В. И. Ленина как организатора победоносной социалистической революции в России, руководителя первого в мире социалистического государства и создателя Коммунистического Интернационала.

С особой силой во всех документах музея выражено великое содружество двух величайших людей — Ленина и Сталина. На заре возникновения большевизма, в условиях подполья, впервые встретившись, они сразу оценили друг друга и на всю жизнь объединились для борьбы за счастье народа.

В.И. Ленин в возрасте четырех лет. Работа скульптора Щелкана в Музее В.И. Ленина

Такие выдающиеся произведения, написанные товарищем Сталиным в условиях подполья, как «Класс пролетариев и партия пролетариев», «Вскользь о партийных разногласиях», «Анархизм или социализм», «Марксизм и национальный вопрос» и др., непосредственно примыкают и находятся в неразрывном идейном единстве с историческими произведениями Ленина. Многочисленные письма Ленина и Сталина, их листовки, статьи, написанные ими первые декреты советской власти, их неустанная совместная революционная деятельность свидетельствуют, как велико содружество вождей пролетарской революции и первого в мире социалистического государства — Ленина и Сталина.

ВКП(б)» и постановление ЦК ВКП(б) о постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» подняли теоретическую жизнь нашей партии и всего советского народа, подняли пропаганду идей марксизма-ленинизма на невиданную высоту.

В связи с этим огромным событием перед Музеем В.И. Ленина встала серьезная и ответственная задача перестройки всего расположения материалов музея и перестройки экскурсионной работы в целях лучшего удовлетворения возрастающих запросов наших кадров в деле марксистско-ленинского образования. Сталинская периодизация истории большевистской партии была положена в основу перестройки. В результате проведенной работы документы и материалы музея тематически расположены в соответствии с главами «Краткого курса истории ВКП(б)». При оформлении каждого зала — особо оформлены материалы, характеризующие главнейшие события каждого периода истории большевистской партии. При перестройке материалов по залам ставилась важнейшая задача показа идей Ленина и Сталина. С этой целью печатными документами в первоизданиях, рукописями раскрыто содержание ленинских и сталинских произведений.

Уголок кабинета В. И. Ленина в Кремле (Музей В. И. Ленина)

Залы музея непрерывно обогащаются новыми материалами. Из документов пополнение идет преимущественно за счет вновь публикуемых статей и писем Ленина и Сталина. Лучшие художники и скульпторы создают для музея произведения искусства, характеризующие отдельные моменты из жизни и деятельности Ленина и Сталина. Так, в конце 1939 и начале 1940 г. музеем получен и выставлен в залах целый ряд картин. Среди них прекрасно исполненные картины художника Моравова «В. И. Ленин и И. В. Сталин за выработкой резолюции Таммерфорсской конференции об отношении к Государственной думе», художника Серебряного «В. И. Ленин на II Всероссийском съезде СоМузей пользуется большим вниманием со стороны знатных людей нашей страны. В 1939 г. музей посетили делегаты XVIII съезда ВКП(б), орденоносцы Кузбасса, орденоносцы строители Ферганского канала, представители Западной Украины и Западной Белоруссии, бойцы-орденоносцы участники боев с белофиннами и много других знатных людей нашей родины.

Музей систематически и организованно посещают партийные и комсомольские работники, лекторы, пропагандисты, педагоги, слушатели военных академий, студенты вузов и т. д. Только за один 1939 г. в музее проведено 9 312 экскурсий, из них — 3 150 тематических и 2 792 по основным этапам истории ВКП(б).

Центральный музей В.И. Ленина пользуется большой любовью и популярностью среди трудящихся всего Советского Союза. Об этом красноречиво говорят следующие цифры посещаемости музея по годам:

Год Посещаемость, человек 1936 (с 15 мая) 713 506 1937 1 151 682 1938 1 239 777 1939 1 154 649 1940 255 364 Всего 4 514 978

Ежедневно в музее бывает от 3 до 5 тыс. человек, а 22 января 1940 г. только за один день побывали свыше 11 тыс. человек. Посещают музей рабочие, колхозники, интеллигенция всех возрастов, профессий, национальностей со всех концов нашей необъятной родины.

Громадная посещаемость Музея В.И. Ленина показывает, как страстно хотят массы ощутить великий и дорогой им образ В.И. Ленина. В огромном количестве отзывов посетители горячо выражают свои чувства беспредельной любви к Ленину и Сталину, выражают свою решимость беззаветно бороться за дело Ленина — Сталина, за торжество коммунизма.

В начале 1940 г. в музее два раза побывали секретари горкомов и райкомов ВКП(б) Московской области. На протяжении более месяца по материалам музея занимались заведующие отделами пропаганды и агитации райкомов ВЛКСМ города Москвы, а затем и секретари райкомов ВЛКСМ. В январе — марте 1940 г. организованно посетили музей 60 групп курсов председателей колхозов Московской области. За январь — март 1940 г. через музей организованными экскурсиями прошло свыше 10 тыс. студентов вузов и слушателей военных учебных заведений, около 5 тыс. комполитсостава воинских частей РККА, 3 700 человек инженерно-технического персонала и т. д. Много больше в музее работают в порядке индивидуальных посещений.

Наши советские кадры от посещения и работы в Музее В.И. Ленина получают очень многое для пополнения и закрепления знаний по истории большевистской партии.

Траурный зал в Музее В. И. Ленина. По бокам — знамена союзных республик

По инициативе Московского городского комитета ВКП(б) при Музее В.И. Ленина систематически работают курсы пропагандистов столицы. Ежемесячно через эти курсы проходят две группы по 25—30 человек каждая. Продолжительность занятий курсов 17 дней. К началу 1940 г. через курсы прошло свыше 500 человек пропагандистов столицы. Пропагандисты слушают лекции-экскурсии по материалам каждого зала в отдельности, после чего самостоятельно изучают документы.

Немалую помощь Музей В.И. Ленина оказывает художникам, скульпторам, актерам в том, как наиболее правдиво показать образ В.И. Ленина. В музей приходят за консультацией, за материалами, помогающими воспроизвести образ В.И. Ленина.

Огромную работу массовой пропаганды марксизма-ленинизма проводят филиалы Музея В. И. Ленина, созданные в Ленинграде, Тбилиси, Киеве. В основе экспозиций филиалов положены материалы и документы Центрального Музея В. И. Ленина. Каждый из филиалов ежегодно посещают сотни тысяч трудящихся. Филиалы так же оказывают большую помощь в деле марксистско-ленинского самообразования советской интеллигенции.

В Ульяновске, Казани, Куйбышеве, Уфе, Пскове, Шушенском, Подольске и в ряде других мест, связанных с жизнью и деятельностью В.И. Ленина, организованы и работают дома-музеи Ленина. Они в точности воспроизводят обстановку, в которой жил и работал Ленин в определенный период времени. Дома-музеи Ленина привлекают к себе большое внимание и живейший интерес со стороны трудящихся нашей родины.

Н. Чумбаров

Валерий Перфилов старший научный сотрудник Ленинского мемориала, кандидат исторических наук Ленинский мемориал — один из крупнейших музейных комплексов — пока находится в ремонтно-реставрационном состоянии. Его открытие планируется к 100-летию СССР в декабре 2022 года. В тоже время для посетителей сейчас доступен уникальный историко-мемориальный памятник ХХ века — Дом-музей В.И. Ленина в Ульяновске. Он открылся еще при жизни В.И. Ленина как историко-революционный музей имени Ленина с документальной экспозицией. В 1929 году он изменил свой статус и стал Домом-музеем В.И. Ленина. Музей стал мемориальным, максимально представляющим ту обстановку в которой жила в этом доме семья Ульяновых. Музей был создан при непосредственном участии родных В.И. Ленина. Они передали в музей немало экспонатов, связанных с жизнью семьи Ульяновых, В.И. Ленина. Музей по праву гордится наличием в своей экспозиции таких предметов. Среди них: шуба Ильи Николаевича Ульянова, которая согревала всех Ульяновых. В ней И.Н. Ульянов ездил по городам и весям Симбирской губернии, создавая школы для крестьян. После его смерти И.Н. Ульянова В.И. Ульянов отправился в далекую ссылку в Красноярскую губернию в Шушенское. После смерти Ленина она оказалась в семье брата Дмитрия Ильича Ульянова. Позже его дочерью Ольгой была передана в ульяновский музей. Шуба хранится в специальном шкафу, заполненном газом аргоном в целях ее сохранения. Связан с В.И. Лениным и письменный прибор, который выставлен в кабинете Ильи Николаевича. Он был подарен Илье Николаевичу его сослуживцами. Нередко Владимир Ульянов садился за этот стол и, пользуясь письменным прибором, готовил уроки. В музее хранится и фамильное серебро, которым пользовались все Ульяновы. Высокую ценность представляют книги из библиотеки Ульяновых, которые представлены в экспозиции. Многие из них были в руках Владимира Ульянова. Особый интерес представляют не только экспонаты, но и традиции, которые были в семье Ульяновых. Это была необычная семья. Членами семьи было получено шесть золотых и серебряных медалей за успехи в учебе. Но это другая тема.

Рустем Валиахметов основатель и директор музея социалистического быта (Казань) Наш музей в большей степени воссоздает атмосферу 70-80-х годов ХХ века и не содержит экспонатов ранних революционных лет. Наша основная экспозиция связана с позднесоветским периодом и такими ностальгическими образами, как олимпийский Мишка. Что примечательно, наша аудитория молодеет. Сегодня средний возраст посетителей — примерно 25 лет. Молодежь живо интересуется тем, как жили их родители, бабушки и дедушки. Они с восторгом смотрят на то, как представители старшего поколения, не имея многих современных благ, чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Интересоваться 80-и — для них не просто тренд, это внутренняя потребность, которая позволяет менять свои взгляды и полнее ощущать вкус жизни. У нас есть и предметы, связанные с Лениным. Но это главным образом пионерские значки и плакаты, где вождь пролетариата представлен в образе друга детей, доброго дедушки, наставляющего молодое поколение. И такие вещи находят своих ценителей, ведь Владимир Ильич — безусловно, одна из ярчайших политических фигур нашей страны, символ ушедшей эпохи. Специально для тех, кто интересуется биографией Ленина и его семьи, в Казани есть ленинский дом-музей, известный как в стране, так и далеко за ее пределами.