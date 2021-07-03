Миссионеры коммунизма: кто устанавливал власть Советов на Кавказе и Украине

Эти борцы за коммунизм развивали идеологию партии на Кавказе и Украине, в Центральной России и Поволжье. Они участвовали в гражданской войне, организовывали местные общества большевиков, стойко перенося аресты, высылки и угрозы расстрела. За служение коммунистическим идеалам данные «миссионеры» удостоились мест в Политбюро и орденов Ленина. А Никита Сергеевич Хрущев даже стал переемником Сталина. Их биографии заучивались наизусть и служили советским гражданам примером для подражания. Но в 90-е годы оценки с восторженных сменились на резко негативные. Истина, вероятно, лежит где-то посередине. Приглашаем читателей продолжить чтение настольного календаря за 1941 год. Спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 11-я.

А.А. Андреев

Андрей Андреевич Андреев — член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б) — родился 30 октября 1895 г. в Смоленской губернии, в семье крестьянина. Отец его работал на одной из московских текстильных фабрик. Проучившись 2 года в сельской школе, т. Андреев отправился в Москву на заработки.

15—16 лет он встречается с партийными товарищами — большевиками, знакомится с марксистской литературой, занимается самообразованием. В 1911 г. в поисках работы, т. Андреев отправился из Москвы на юг России, где работал на различных предприятиях.

В 1914 г. т. Андреев приехал в Петроград и поступил рабочим на патронно-гильзовый завод. Затем он перешел на работу сначала в страховую кассу Путиловского завода, а впоследствии— фабрики «Скороход». В том же 1914 году он вступил в партию большевиков и в конце 1915 г. вошел от Нарвского района членом в Петроградский комитет большевиков. В этот период т. Андреев, находясь на нелегальном положении, вел работу в подпольных большевистских организациях Петрограда.

В 1917 г. т. Андреев — член Петроградского комитета партии большевиков. Работая в профессиональных союзах, он принимал активное участие в организации петроградского профсоюза металлистов.

А.А. Андреев — активный участник Великой Октябрьской Социалистической революции.

В 1917—1919 гг. т. Андреев — на партийной и профсоюзной работе на Урале. В 1919 г. он был направлен партией на Украину, где работал в качестве члена ЦК союза металлистов и состоял членом Южбюро ВЦСПС. В 1920 г. т. Андреев работал секретарем ВЦСПС, а затем в 1922 г. был избран председателем ЦК Союза железнодорожников, где работал до 1928 г.

В 1920 г. на IX съезде коммунистической партии т. Андреев был избран членом Центрального комитета партии. На XI съезде партии и на всех последующих съездах т. Андреев избирается членом ЦК ВКП(б). В 1924—1925 гг. т. Андреев — секретарь ЦК ВКП(б). После XIV съезда партии он был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), а с 1932 г.— членом Политбюро.

В период XIV съезда партии т. Андреев вместе с товарищами Кировым, Молотовым, Ворошиловым, Калининым принимал активнейшее участие в разгроме антипартийной зиновьевской группы в Ленинграде.

С 1929 по 1930 г. т. Андреев — секретарь Северо-Кавказского крайкома партии. С его именем связаны решающие успехи коллективизаций на Северном Кавказе — одном из важнейших зерновых районов СССР.

С декабря 1930 г. — председатель Центральной контрольной комиссии ВКП(б), народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции СССР и заместитель председателя СНК СССР. С октября 1931 г. по март 1935 г. — народный комиссар путей сообщения.

В марте 1935 г. т. Андреев был вновь избран секретарем ЦК ВКП(б), где работает до настоящего времени. После XVIII съезда партии т. Андреев на пленуме ЦК ВКП(б) избран председателем Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

А.А. Андреев — один из виднейших руководителей ВКП(б) и ближайших соратников товарища Сталина. Тов. Андреев — депутат Верховного Совета СССР и депутат Верховных Советов ряда союзных республик. На первой сессии Совета Союза т. Андреев избран председателем Совета Союза.

А.И. Микоян

Анастас Иванович Микоян — член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя Совнаркома СССР, народный комиссар внешней торговли — родился 25 ноября 1895 г. в Тифлисской губернии, в семье рабочего. В 1915 г. т. Микоян вступил в большевистскую партию. После Февральской буржуазно-демократической революции т. Микоян, работая в Баку и Тифлисе, становится одним из руководящих работников закавказской организации большевиков.

В это время т. Микоян был членом президиума Бакинского комитета, редактировал большевистскую газету «Социал-демократ», выходящую на армянском языке, сотрудничал в большевистской печати под псевдонимом «Коммунист». В 1918 г., в период борьбы трудящихся Баку против немецко-турецкого нашествия, т. Микоян работал на фронте комиссаром бригады. После падения советской власти в Баку, в 1918 г., т. Микоян — во главе подпольной организации партии большевиков.

Английские оккупанты арестовали т. Микояна и заточили в красноводскую тюрьму вместе с 26 бакинскими комиссарами, и только благодаря случайности он не был расстрелян вместе с ними.

В марте 1919 г. по требованию бакинских рабочих, организовавших всеобщую забастовку, т. Микоян был освобожден из тюрьмы и выслан в Баку, где стал во главе бакинских большевиков.

Под руководством т. Микояна была создана мощная сплоченная подпольная большевистская организация, объединившая вокруг себя трудящиеся массы всех национальностей Азербайджана.

Тов. Микоян участвовал в боях за советизацию Азербайджана и освобождение Баку от иностранных захватчиков и помещичье-буржуазной контрреволюции и на бронепоезде «Интернационал» в 1920 г. вступил в Баку. За боевые заслуги в гражданскую войну т. Микоян награжден орденом Красного Знамени. После нескольких месяцев руководящей работы в Баку, т. Микоян был направлен ЦК РКП(б) в Нижний Новгород (ныне Горький) для руководства губернской партийной организацией. Здесь т. Микоян вел борьбу по очищению нижегородской организации от троцкистских и других предателей.

С 1922 по 1926 г. т. Микоян работал в Ростове на Дону, вначале секретарем Юго-восточного бюро ЦК партии, а затем секретарем Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б).

На Северном Кавказе т. Микоян провел большую работу по укреплению большевистской организации, сплочению трудящихся казаков вокруг советской власти проведению ленинско-сталинской национальной политики и развертыванию социалистического строительства.

С 1926 г. т. Микоян — народный комиссар торговли СССР, с ноября 1930 г. — народный комиссар снабжения, с 1934 г. по январь 1938 г. — народный комиссар пищевой промышленности, с 1937 г. — заместитель председателя Совнаркома СССР.

С конца 1938 г. т. Микоян одновременно народный комиссар внешней торговли. За успешное развитие пищевой промышленности т. Микоян награжден орденом Ленина.

На XI съезде партии т. Микоян избирается в состав кандидатов в члены Центрального комитета РКП(б), с XII съезда — член ЦК партии. С 1926 г. т. Микоян — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), с 1935 г. — член Политбюро.

А.И. Микоян — видный деятель большевистской партии и один из ближайших соратников товарища Сталина. Тов. Микоян — депутат Верховного Совета СССР и депутат Верховных Советов ряда союзных советских социалистических республик.

А.А. Жданов

Андрей Александрович Жданов — член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б), секретарь Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) — родился 26 февраля 1896 г. в городе Мариуполе, в семье инспектора народных училищ.

В 1912 г., еще юношей, т. Жданов принимал активное участие в работе марксистских кружков учащейся молодежи в Твери, где учился в те годы.

В 1915 г. т. Жданов поступил в Московский сельскохозяйственный институт и работал здесь в студенческих организациях. В ноябре 1915 г. уехал в Тверь (теперь Калинин) для нелегальной революционной работы в рабочих массах. Здесь т. Жданов установил связи с большевистской организацией, вступил в РСДРП (большевиков) и работал сначала в качестве пропагандиста, а затем был кооптирован в Тверской комитет РСДРП (большевиков).

В 1916 г. т. Жданов был мобилизован на военную службу и вел большевистскую пропаганду среди войск. В феврале 1917 г. т. Жданов прибыл в город Шадринск, Пермской губернии, в 139-й пехотный запасный полк. Здесь, в полку, А. А. Жданов продолжал большевистскую партийную работу среди солдат.

В период Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. т. Жданов вел руководящую работу в местной партийной большевистской организации, будучи членом, а затем и председателем уездного комитета партии в Шадринске, и проводил активную большевистскую работу в Советах.

Тов. Жданов во главе большевистской организации г. Шадринска вел непримиримую борьбу против соглашателей, эсеров и меньшевиков за дальнейшее развитие революции, за власть Советов.

Тов. Жданов был одним из руководителей октябрьского переворота в Шадринске.

В 1918—1922 гг. т. Жданов на военно-политической, партийной и советской работе на Урале и в Твери. В 1922 г. он председатель Тверского губисполкома. С 1924 по 1934 г. — секретарь Нижегородского губкома ВКП(б), секретарь Горьковского крайкома ВКП(б).

На XIV съезде партии (1925) т. Жданов был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б), с XVI съезда партии он — член ЦК ВКП(б). После XVII съезда партии т. Жданов избирается секретарем ЦК ВКП(б), а с декабря 1934 г., оставаясь секретарем ЦК ВКП(б), избирается секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).

С февраля 1935 г. т. Жданов — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С марта 1939 г. — член Политбюро ЦК ВКП(б).

А.А. Жданов — один из виднейших руководителей коммунистической партии и советской власти, один из ближайших учеников и соратников великого Сталина.

Тов. Жданов — член Президиума Верховного Совета СССР, председатель Верховного Совета РСФСР, член Исполкома Коминтерна. Тов. Жданов награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Красного Знамени.

Н.С. Хрущев

Никита Сергеевич Хрущев — член Политбюро ЦК ВКП(б) и первый секретарь Центрального Комитета коммунистической партии большевиков Украины — родился 17 апреля 1894 г. в семье шахтера, в селе Калиновка, Курской губернии. В детстве он батрачил, а затем работал слесарем на заводах и шахтах Донецкого бассейна.

С первых же дней Великой Октябрьской Социалистической революции т. Хрущев — активный ее участник. В 1918 г. он вступил в ряды большевистской партии и был активным участником гражданской войны. В течение 3 лет он вел большую работу на южном фронте.

После окончания гражданской войны т. Хрущев работал в Донбассе на руднике, одновременно учась на рабфаке. По окончании рабфака т. Хрущев на руководящей партийной работе в Донбасе, а затем в Киеве.

В 1929 г. т. Хрущев был командирован на учебу в Москву в Промакадемию им. Сталина, где он был избран секретарем парткома. Здесь т. Хрущев ведет активную борьбу против троцкистско-бухаринских предателей и изменников родины.

В январе 1931 г. т. Хрущев был избран секретарем Бауманского, а затем Краснопресненского райкома партии города Москвы. В 1932 г. т. Хрущев был избран секретарем Московского городского комитета ВКП(б).

В январе 1934 г. т. Хрущев был избран вторым секретарем, а с марта 1935 г. — первым секретарем Московского областного и городского комитетов партии. С именем т. Хрущева связаны победы социалистического строительства в Москве и Московской области в годы второй пятилетки.

За выдающиеся заслуги в деле руководства строительством первой очереди метро т. Хрущев награжден орденом Ленина.

В 1934 г., на XVII съезде партии, Н. С. Хрущев избирается членом ЦК ВКП(б). В январе 1938 г. т. Хрущев избран в состав кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б), а в марте 1939 г., после XVIII съезда партии, он избран в состав членов Политбюро ЦК ВКП(б). С января 1938 г. т. Хрущев — первый секретарь ЦК КП(б) Украины.

Под руководством Н. С. Хрущева миллионы партийных и непартийных большевиков Украины добились громадных успехов в развитии социалистической промышленности и колхозного строя. Советская Украина превращена в мощный несокрушимый форпост страны социализма на Западе.

В 1939 г. т. Хрущев награжден орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и в особенности за перевыполнение плана основных сельскохозяйственных работ по Украине.

Тов. Хрущев — депутат и член Президиума Верховного Совета СССР и депутат Верховного Совета УССР. Тов. Хрущев — один из виднейших деятелей большевистской партии, верный ученик и соратник великого Сталина, вел и ведет непримиримую борьбу со всеми врагами партии и советского народа, за победу великого дела Ленина — Сталина.

Л.П. Берия

Лаврентий Павлович Берия — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), народный комиссар внутренних дел СССР — родился 29 марта 1899 г. в селении Мерхеули, Сухумского района (Грузинская ССР), в семье бедного крестьянина.

Первоначальное образование получил в сухумском начальном училище. В 1919 г. окончил Политехническое училище в Баку.

С юношеских лет т. Берия примкнул к революционному движению. В марте 1917 г. в Баку т. Берия вступил в партию большевиков.

В 1918—1920 гг., в период господства муссаватистов и меньшевиков в Закавказье, т. Берия вел активную подпольную работу в Баку и Грузии. В 1920 г., после установления в Азербайджане советской власти, т. Берия по заданию кавказского бюро ЦК РКП(б) и штаба XI армии был направлен на нелегальную большевистскую работу в Грузию, где тогда у власти находились меньшевики. Здесь т. Берия совместно с большевистскими организациями Грузии провел большую работу по подготовке вооруженного восстания против меньшевистского правительства.

В том же году он был арестован меньшевистским правительством и заключен в тюрьму. После нескольких месяцев тюремного заключения т. Берия по настоянию С.М. Кирова, работавшего тогда полномочным представителем Советской России в Грузии, был этапом выслан из Грузии в Советский Азербайджан. В Баку т. Берия сначала работал в ЦК КП(б) Азербайджана, а затем был назначен начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя ЧК Азербайджана (с 1921 г.).

Осенью 1922 г. т. Берия переводится на работу в ЧК Грузии в качестве начальника секретно-оперативной части с совмещением должности начальника Особого отдела армии. До конца 1931 г. т. Берия непрерывно на руководящей работе в органах советской разведки: председатель ГПУ Грузии, заместитель председателя ГПУ Закавказской федерации, председатель закавказского и грузинского ГПУ и полномочный представитель ОГПУ в ЗСФСР.

Работая в органах ЧК — ГПУ, т. Берия провел огромную работу по разгрому и ликвидации антисоветских партий Закавказья (грузинских меньшевиков, муссаватистов и дашнаков).

Особо следует отметить заслуги т. Берия в деле разгрома контрреволюционных троцкистско-бухаринских и буржуазнонационалистских банд.

В ноябре 1931 г. т. Берия был избран первым секретарем ЦК КП(б) Грузии и вторым секретарем Заккрайкома ВКП(б), а в 1932 г. — первым секретарем Заккрайкома и первым секретарем ЦК КП(б) Грузии.

На посту руководителя большевистских организаций Грузии и Закавказья т. Берия проявил ленинско-сталинскую настойчивость и непримиримость к врагам народа в борьбе за проведение генеральной линии большевистской партии.

Большая заслуга принадлежит т. Берия в деле разоблачения троцкистско-бухаринских фальсификаторов истории большевизма. Его известная работа «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», написанная в 1935 г., является ценнейшим вкладом в научную историю партии большевиков.

За боевые, революционные заслуги т. Берия награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени республики Грузии, орденом Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР, двумя знаками почетного чекиста.

В 1938 г. т. Берия назначен народным комиссаром внутренних дел Союза ССР.

С XVII съезда партии т. Берия член ЦК ВКП(б). После XVIII съезда партии в марте 1939 г. т. Берия избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

Тов. Берия один из виднейших руководителей ВКП(б), ближайших учеников и соратников великого Сталина. Тов. Берия — депутат Верховного Совета СССР, депутат Верховного Совета Грузинской ССР и Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Н.М. Шверник

Николай Михайлович Шверник — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), первый секретарь ВЦСПС — родился 19 мая 1888 г. в Петербурге в рабочей семье. В 1902 г., в 14-летнем возрасте, он поступает на электромеханический завод, где работает сначала учеником, а затем токарем. Здесь он получил первую революционную закалку.

В 1905 г. т. Шверник вступает в партию большевиков и входит в состав нелегального заводского комитета. В 1909 г. т. Шверник — член Петербургского комитета партии.

В 1910 г. из-за полицейских преследований т. Шверник уезжает на юг и ведет подпольную большевистскую работу в Николаеве и других городах.

С конца 1911 г. т. Шверник снова в Петербурге. В 1912 г. его арестовали, и он 3 месяца просидел в тюрьме. В 1913 г. его снова арестовали и после 7-месячного заключения в тюрьме выслали из Петербурга в Тулу, где он поступил на Оружейный завод. В 1914 г., после начала империалистической войны, т. Шверника как политически ссыльного в армию не берут, и он уехал в Самару, где поступил токарем на Трубочный завод.

На Трубочном заводе вместе с другими большевиками, работающими там, т. Шверник создал большевистскую организацию, руководил в 1916 г. забастовкой. Тов. Шверника и других организаторов ее арестовали и выслали из Самары. После Февральской буржуазно-демократической революции т. Шверник возвращается в Самару.

В октябре 1917 г. Н. М. Шверник — председатель Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов в Петрограде.

Вскоре после октябрьских дней т. Шверник возвращается в Самару и избирается председателем городского совета. Тов. Шверник принимает активное участие в разгроме эсеровско-анархистских антисоветских банд. В 1918 г. на Самару наступают чехословаки.

Тов. Шверник отправляется на фронт, участвует в боях в качестве политического комиссара 2-го Симбирского полка. В 1919 г. т. Шверник боролся против Деникина.

На XII съезде РКП(б) т. Шверник избирается членом Центральной Контрольной комиссии.

С 1923 по 1925 г. т. Шверник — член президиума ЦКК ВКП(б) и народный комиссар РКП РСФСР. В 1925 г. т. Шверник — секретарь Ленинградского областного комитета ВКП(б), где принимал активнейшее участие в разгроме зиновьевцев.

На XIV съезде партии т. Шверник был избран членом ЦК ВКП(б). В 1926 г. т. Шверник — секретарь ЦК ВКП(б); с 1927 по 1928 г. — секретарь Уральского областного комитета партии. В конце 1928 г. тов. Шверник — член президиума ВСНХ СССР, а в начале 1929 г. по решению Центрального Комитета партии посылается на работу в ВЦСПС. Проработав несколько месяцев в ВЦСПС, он переходит на работу в союз металлистов и избирается председателем ЦК союза.

В 1930 г. т. Шверник — первый секретарь ВЦСПС, и под руководством ЦК партии возглавляет борьбу коммунистов в профдвижении против предателей, правых реставраторов капитализма. На посту секретаря ВЦСПС т. Шверник работает до настоящего времени. С XVI съезда партии т. Шверник — член Оргбюро ЦК, после XVIII съезда — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

Н.М. Шверник один из виднейших деятелей большевистской партии, соратник товарища Сталина. Тов. Шверник — депутат Верховного Совета СССР и председатель Совета Национальностей. За выдающиеся заслуги перед рабочим классом т. Шверник награжден орденом Ленина.

Александр Литвин доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории ИМО КФУ Дать объективную оценку отечественным историческим событиям и персоналиям ХХ века очень сложно. Многие личности сперва возводились в культ, а затем — демонизировались. При этом архивные документы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть их причастность к репрессиям и другим преступлениям, засекречены по сей день. Более того, никто не дает гарантии, что в архивах лежат достоверные документы, что не имеет место их подлог. Так, в 30-е годы Берия представлялся народным героем, а после — был расстрелян по статье об измене Родине — самой нелепой, которую ему только можно было приписать. Сейчас историки располагают сведениями о том, что он руководил разработками ядерного оружия и крайне сомневаюсь, что они передавались противнику. Кто-то бросал ему обвинения в приставаниях к женщинам, что, однако, не подкреплено документами. Еще чаще Берию представляют кровавым убийцей. С одной стороны, это действительно так, и прозвище «главного палача Сталина» им вполне заслужено. С другой — именно он перед войной реабилитировал тысячи невиновных, которых ранее посадил в тюрьму Ежов. Неоднозначна и оценка личности Хрущева. В 1940—1950 годы он был малозаметной партийной фигурой. Он входил в ближнее окружение Сталина, участвовал в пленумах ЦК, но нередко довольствовался ролью шута. Все посмеивались над его необразованностью, деревенскими манерами. Он казался простачком, не вызывающим страха и недоверия. Есть подтверждения, что он участвовал в массовых репрессиях на Украине и Московской области, но за другими членами ЦК подобных грехов водилось гораздо больше. Поэтому после смерти Сталина первым секретарем ЦК КПСС избрали именно Никиту Сергеевича. И тут он показал себя с совершенно неожиданной стороны. Инициированное им разоблачение культа Сталина повергло в шок всю партийную элиту. Впрочем, это поступок бумерангом ударил по нему самому. Хрущев показал, что решения партии и ее лидеров могут быть ошибочны. Как результат в 1964 году под сомнением оказались уже его собственные решения, что закончилось отстранением Никиты Сергеевича от власти. Можно по-разному смотреть на личные и политические качества партийных лидеров того времени. Часто власть применяла неоправданно жесткие методы для достижения тех или иных результатов. Но объективно страна в те годы из аграрной превратилась в индустриальную, развились промышленность, наука, образование.

Руслан Аллалыев кандидат юридических наук, историк права, доцент кафедры теории права и государства РУДН После смерти Сталина в руководстве СССР не было фигуры схожей по масштабу. Поэтому некоторое время сохранялся режим коллективного руководства и Л.П. Берия по большей части с этим был согласен: он прекрасно понимал, что приход к власти «еще одного грузина» может быть неправильно расценен советским обществом. Одновременно с этим и Маленков, и Берия сильно проигрывали в популярности у народа перед Молотовым. Если говорить о причинах ареста Берии, то, вероятнее всего, партийное руководство насторожил тот факт, что Берия начал менять глав республиканских и областных органов внутренних дел без согласования с партийным аппаратом. Так, методичная политика по ослаблению партийного контроля над силовым ведомством могла быть расценена как заговор и узурпация власти. Во всяком случае, иную правдоподобную причину ареста и расстрела Берии найти в том широком спектре предъявленных ему обвинений сложно. Более того, материалы по делу Берии до сих пор засекречены, поэтому объективно оценивать то, как проходил судебный процесс над бывшим министром в настоящий момент не представляется возможным. Во многом этот факт послужил почвой для множества конспирологических теорий. Важно отметить, что мифология вокруг личности Берии складывалась в два этапа: во времена Хрущева и перестроечный период, когда «старые сказки» начали обрастать новыми фальсификациями. При Л.И. Брежневе личность Берии историки старались все-таки оценивать в нейтральном ключе. Тем не менее сложно спорить с тем фактом, что Лаврентий Павлович вошел в историю государственного строительства как человек «не проваливший ни одного порученного ему дела», хотя это не исключает возможной дискуссии о методах достижения поставленных целей. Несмотря на закрепившийся за ним титул «кровавого сталинского палача», он начал свою работу в качестве наркома с реабилитаций и амнистий. Отдельно стоит выделить его заслуги в руководстве эвакуацией промышленности и специалистов на Восток во время Великой Отечественной войны. За осуществление советского атомного проекта И.В. Курчатову и Л.П. Берии было присвоено звание «почетного гражданина СССР». Это награждение стало первым и единственным в истории Советского Союза.